 Парнас і Фруман діяли в інтересах Луценка, домагаючись відставки Йованович, - NBC

Про це з посиланням на джерело повідомив американський канал NBC, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони надавали політичний вплив, не тільки переслідуючи власні фінансові інтереси, а й переслідуючи політичні інтереси однієї закордонної службової особи, члена українського уряду, який домагався звільнення посла США в Україні", - сказано в документах обвинувачення.

Обвинувачення не пояснює мотиви цього українського чиновника. Але співрозмовники NBC News розповіли, що у Луценка були "гострі розбіжності" з Йованович із приводу розгляду Генпрокуратурою справ про корупцію, крім того, він нібито намагався заслужити схвалення адміністрації президента Дональда Трампа.

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За словами співрозмовника телеканалу, Луценко "був злий на критику з боку посольства США в Україні в зв'язку з повільними темпами реформ у секторі правосуддя".

Нагадаємо, бізнесмени Ігор Фруман і Лев Парнас були арештовані в США 10 жовтня. Обидва вони є клієнтами Рудольфа Джуліані - адвоката американського президента Дональда Трампа.

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Раніше в травневому інтерв'ю бізнесмен Ігор Коломойський заявляв, що "в Україні діють два аферисти, які перебувають під слідством у США. Один, здається, Лев Парнас, а інший - Ігор - чи то Фруман, чи то Фурман". Пізніше адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані повідомив, що згадані люди - громадяни США і його клієнти, яким він порадив висунути обвинувачення Коломойському.