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Все про:Луценко (2672) США (5635) Йованович (177) Джуліані (50)

 Парнас і Фруман діяли в інтересах Луценка, домагаючись відставки Йованович, - NBC

Саме Луценко є неназваним українським чиновником, згадуються в документах обвинувачення на адресу затриманих в США бізнесменів Лева Парнаса й Ігоря Фрумана.

Про це з посиланням на джерело повідомив американський канал NBC, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони надавали політичний вплив, не тільки переслідуючи власні фінансові інтереси, а й переслідуючи політичні інтереси однієї закордонної службової особи, члена українського уряду, який домагався звільнення посла США в Україні", - сказано в документах обвинувачення.

Обвинувачення не пояснює мотиви цього українського чиновника. Але співрозмовники NBC News розповіли, що у Луценка були "гострі розбіжності" з Йованович із приводу розгляду Генпрокуратурою справ про корупцію, крім того, він нібито намагався заслужити схвалення адміністрації президента Дональда Трампа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп і Держдеп тиснули на мене, - колишній посол США в Україні Йованович

За словами співрозмовника телеканалу, Луценко "був злий на критику з боку посольства США в Україні в зв'язку з повільними темпами реформ у секторі правосуддя".

Нагадаємо, бізнесмени Ігор Фруман і Лев Парнас були арештовані в США 10 жовтня. Обидва вони є клієнтами Рудольфа Джуліані - адвоката американського президента Дональда Трампа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Йованович вимагала, щоб Джуліані офіційно просив відкрити справу проти Байдена. За це її звільнили, - АР

Раніше в травневому інтерв'ю бізнесмен Ігор Коломойський заявляв, що "в Україні діють два аферисти, які перебувають під слідством у США. Один, здається, Лев Парнас, а інший - Ігор - чи то Фруман, чи то Фурман". Пізніше адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані повідомив, що згадані люди - громадяни США і його клієнти, яким він порадив висунути обвинувачення Коломойському.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153650
 
   
 Топ коментарі
 
порошенко справжній чиновник який вимагав відставки американського посла, Луценку абсолютно байдуже хто в нас посол, він мабуть й імені Йованович не запам'ятав! Луценка використовували лише як посередника для передачі грошей, а справжній український чиновник який намагався підкупити Трампа через друзів Джуліані - це порошенко! Тепер порошенко буде сидіти в американській в'язниці до кінця своїх ганебних днів! Це ж треба так вляпатись! Нормальна людина вже б давно закінчила життя самогубством, але в боягуза порошенка навіть на це не має сміливості.
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Кто бы сомневлся. Югиткг доигрался до цугундера и Петю за собой потащит в Гуантанамо.
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Парнас и Фруман действовали в интересах Луценко, добиваясь отставки Йованович, - NBC

аха ... лолиботы , плокулолу - капут Парнас и Фруман действовали в интересах Луценко, добиваясь отставки Йованович, - NBC - Цензор.НЕТ 2850
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Луцик то круто бутылочкой вертел,в шестерках у него были личные друзья джулиашки и трампика.
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порошенко справжній чиновник який вимагав відставки американського посла, Луценку абсолютно байдуже хто в нас посол, він мабуть й імені Йованович не запам'ятав! Луценка використовували лише як посередника для передачі грошей, а справжній український чиновник який намагався підкупити Трампа через друзів Джуліані - це порошенко! Тепер порошенко буде сидіти в американській в'язниці до кінця своїх ганебних днів! Це ж треба так вляпатись! Нормальна людина вже б давно закінчила життя самогубством, але в боягуза порошенка навіть на це не має сміливості.
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нормальна людина не йде на самогубство.
та це й негарно - так робити.
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Гарно прийти и во всех своих грехах сознаться..добровольно
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нормальна людина не йде на самогубство.

несогласен .

та це й негарно - так робити.

а вот тут согласен .
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То бишь пепе
Пепе его поставил
Пепе и отвечать
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Кто бы сомневлся. Югиткг доигрался до цугундера и Петю за собой потащит в Гуантанамо.
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Сколько он поменял и предал партий и не сосчитать...
А веревочка то кончается...
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Перестань дивитися рос.новини, ти все більше обзебільнюєшся.
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Гуантанамо? А тюрьму таємну в Маріку не показувли?
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Парнас и Фруман действовали в интересах Луценко, добиваясь отставки Йованович, - NBC

аха ... лолиботы , плокулолу - капут Парнас и Фруман действовали в интересах Луценко, добиваясь отставки Йованович, - NBC - Цензор.НЕТ 2850
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Есть хоть один нормальный из тех , хто захватил власть на Майдане ?
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А кто захватил власть на майдане?
Вы имеете ввиду президентские выборы?
Может вы считаете что они не законны при живом и здравствующем президенте?
Тогда ваш Зе самозванец?
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А кто захватил власть на майдане?
Вы имеете ввиду президентские выборы?

Я шось пропустил ? На Майдане были выборы ? Парнас і Фруман діяли в інтересах Луценка, домагаючись відставки Йованович, - NBC - Цензор.НЕТ 2911
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Наверное пропустил.
На майдане никто власть не захватывал.
Просто президент Янукович выехал в федерацию и не собирался возвращаться что бы выполнять соглашения от 21 февраля 2014 года.
Поэтому ио президента до выборов нового стал голова ВР Турчинов.
Если же вы считаете что решение ВР о самоустранении нужно отменить значит президент у нас Виктор Федорович а не ваша зеленая сопля.
Так вам понятно?
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На майдане никто власть не захватывал.

аха ... , эта шутка , да ? Та они уже сами раскололись ... блин точно не помню , но кажись плокулол рассказывал , шо на Майдане еще ничего не закончилось , а эти уроды уже власть делили . И Порошенко и Тягнибок и Яценюк в том числе . Иди лохам по ушам езди Парнас і Фруман діяли в інтересах Луценка, домагаючись відставки Йованович, - NBC - Цензор.НЕТ 9840
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Пусть возвращается федорыч и посадит вашу зеленую соплю.
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Ты вже обосралось со своим " На майдане никто власть не захватывал. " ... Решил пластинку поменять ? хоспади , ну и дебилы ... Парнас і Фруман діяли в інтересах Луценка, домагаючись відставки Йованович, - NBC - Цензор.НЕТ 8727
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Ну т.е. ты настолько дебильное что даже не понимаешь что если власть захватили на майдане значит твой зе один из захватчиков.
Где вас зебильных штампуют?
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*при помощи майдана, уничтожив лучших его участников
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У Югика самого бы мозгов не хватио, чувствуется рука опыттного сивочелого дипломата. В одной камере разберуться.
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та его петюня науськивал ,а то як так , таки потужнi реформы , а вона не баче
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Здається,демократи перестаралися,вигороджуючи мамку наших антікорупційонєрів.Луценко може й не змовчати.
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Вовремя они затеялись со своей возней в песочнице...
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А вот вам и украинский след в американских выборах
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Небольшой у Пети выбор. Наше СИЗО, Ростов или Гуантанамо.
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Картавый до аглицко столицы подался месного логопеда поиметь😅
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Порохобаригу і картавого на нари з конфіскацією.
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два алкаша афериста мародер и югко-дурко на очередной попойке решили выйти на мировой уровень интриг. Дурашки куда вы влезли.. это вам не украинцев разводить
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Ничего .никому не будет максимум посадят ,для выпуска пара ,кого то из 2 лиги .
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посол не имеет права давать генпрокурору списки лиц запрещенных для расследования.
Трамп виноват в том, что не вычистил всех демократов со своих постов
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а ты видел эти списки или Югик сказал на ухо ?
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Не рой яму Бене,сам в неё попадёшь.Еврейчики -прощелыги обломали на Бене зубы.Не зря у него адвокатом был Богдан.Обули Рудольфа в лапти.Видно У Бени блат в США.
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это пишет известный враг путина между прочим... Парнас і Фруман діяли в інтересах Луценка, домагаючись відставки Йованович, - NBC - Цензор.НЕТ 3277



Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky

·47 мин

Пытаясь оправдаться за увольнение посла Йованович Трамп слил Джулиани и Зеленского как инициаторов.
Действительно, Зеленский ябедничал Трампу в разговоре по телефону, что «она меня не любит».
Какая же все-таки мелкая дрянь этот ваш Зеленский.
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Насрали ПеПа и Луценко, а виноват опять Зеленский. Логика упоротого стецька.
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Петрило в шоці - снаряди падають все ближче... Парнас і Фруман діяли в інтересах Луценка, домагаючись відставки Йованович, - NBC - Цензор.НЕТ 5623
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Этот картавый п....с уже столько раз всем набрехал и всех на...л, шо словам этого чуда можно поверить токо тогда, когда он повисит пару дней на дыбе.
Как можно верить хоть одному слову этого чуда, когда оно брехало всем всё время и само уже запуталось в своей брехне?
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Отставка паскудной кацапки - в интересах Украины, а не Луценко.
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I don't belive Парнас і Фруман діяли в інтересах Луценка, домагаючись відставки Йованович, - NBC - Цензор.НЕТ 1442 когда штаты ордер на арест оформят?....пока Луцык на туманном альбионе англицкий учит, шоб показания прокурору давать...
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а потом ещё возмёт за опу бородатую бабу, с которой луцик кофе в Амстердаме пил, а там и Зеилу пестец придёт - нет бабло, нет шептуна а без его он круглый ноль.
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