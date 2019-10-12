 Парнас і Фруман діяли в інтересах Луценка, домагаючись відставки Йованович, - NBC

Про це з посиланням на джерело повідомив американський канал NBC, інформує Цензор.НЕТ.
"Вони надавали політичний вплив, не тільки переслідуючи власні фінансові інтереси, а й переслідуючи політичні інтереси однієї закордонної службової особи, члена українського уряду, який домагався звільнення посла США в Україні", - сказано в документах обвинувачення.
Обвинувачення не пояснює мотиви цього українського чиновника. Але співрозмовники NBC News розповіли, що у Луценка були "гострі розбіжності" з Йованович із приводу розгляду Генпрокуратурою справ про корупцію, крім того, він нібито намагався заслужити схвалення адміністрації президента Дональда Трампа.
За словами співрозмовника телеканалу, Луценко "був злий на критику з боку посольства США в Україні в зв'язку з повільними темпами реформ у секторі правосуддя".
Нагадаємо, бізнесмени Ігор Фруман і Лев Парнас були арештовані в США 10 жовтня. Обидва вони є клієнтами Рудольфа Джуліані - адвоката американського президента Дональда Трампа.
Раніше в травневому інтерв'ю бізнесмен Ігор Коломойський заявляв, що "в Україні діють два аферисти, які перебувають під слідством у США. Один, здається, Лев Парнас, а інший - Ігор - чи то Фруман, чи то Фурман". Пізніше адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані повідомив, що згадані люди - громадяни США і його клієнти, яким він порадив висунути обвинувачення Коломойському.
та це й негарно - так робити.
несогласен .
та це й негарно - так робити.
а вот тут согласен .
Пепе его поставил
Пепе и отвечать
А веревочка то кончается...
аха ... лолиботы , плокулолу - капут
Вы имеете ввиду президентские выборы?
Может вы считаете что они не законны при живом и здравствующем президенте?
Тогда ваш Зе самозванец?
Вы имеете ввиду президентские выборы?
Я шось пропустил ? На Майдане были выборы ?
На майдане никто власть не захватывал.
Просто президент Янукович выехал в федерацию и не собирался возвращаться что бы выполнять соглашения от 21 февраля 2014 года.
Поэтому ио президента до выборов нового стал голова ВР Турчинов.
Если же вы считаете что решение ВР о самоустранении нужно отменить значит президент у нас Виктор Федорович а не ваша зеленая сопля.
Так вам понятно?
аха ... , эта шутка , да ? Та они уже сами раскололись ... блин точно не помню , но кажись плокулол рассказывал , шо на Майдане еще ничего не закончилось , а эти уроды уже власть делили . И Порошенко и Тягнибок и Яценюк в том числе . Иди лохам по ушам езди
Где вас зебильных штампуют?
Трамп виноват в том, что не вычистил всех демократов со своих постов
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
·47 мин
Пытаясь оправдаться за увольнение посла Йованович Трамп слил Джулиани и Зеленского как инициаторов.
Действительно, Зеленский ябедничал Трампу в разговоре по телефону, что «она меня не любит».
Какая же все-таки мелкая дрянь этот ваш Зеленский.
Как можно верить хоть одному слову этого чуда, когда оно брехало всем всё время и само уже запуталось в своей брехне?