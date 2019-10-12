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 Політика України, Економіка
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Все про:дослідження (44) Криворіжсталь (3) реприватизація (3) Укртелеком (22)

 Повернення "Криворіжсталі" та "Укртелекому" в держвласність недоцільно, - "Дзеркало тижня"

Повернення "Криворіжсталі" і "Укртелекому" в держвласність призведе до втрати довіри з боку потенційних іноземних та вітчизняних інвесторів, на участь яких розраховує уряд у своїй програмі.

Реприватизація - вкрай негативний сигнал для світової інвестиційної спільноти, яка сьогодні ретельно спостерігає за процесами роздержавлення підприємств в Україні, пише Цензор.НЕТ із посиланням на дослідження Марини Бердичівської для "Дзеркала тижня".

Без участі приватного капіталу підняти національну економіку зараз неможливо. Саме тому в програмі уряду заплановано залучення 50 млрд доларів іноземних інвестицій. Ці плани мають підстави. З одного боку, в Україні є ще багато державних підприємств, які можна успішно приватизувати. З іншого - іноземний капітал цікавиться Україною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реприватизації не буде в жодному разі, - Зеленський закликав інвестувати в Україну

"Зараз на порозі в Україні стоїть ціла армія ... інвесторів, готових вкладати ... Вони добре розуміють, що молода держава з економікою, що формується зі зростаючими ринками - прекрасний плацдарм для амбітних проєктів, - наголошується в матеріалі. - Якщо до цього додати унікальне географічне положення, яке, по суті, робить Україну сполучним мостом між східною і західною економікою - з колосальним логістичним та транспортним потенціалом, - стає зрозумілим, чому нашу країну інвестори вносять в перші рядки своїх інтересів".

Водночас Україна ризикує залишитися без багатомільярдних інвестицій, якщо триватиме тема реприватизації найбільших підприємств - "Криворіжсталі" і "Укртелекому". Їх роздержавлення свого часу не тільки наповнило казну безпрецедентними надходженнями (10,6 млрд і 24,2 млрд грн відповідно), а й дало можливість забезпечити сталий розвиток самих підприємств, нагадує видання.

Для того, щоб інвестори зважилися йти в Україну і запланована масштабна приватизація, при якій очікується продаж понад 1000 великих і малих державних підприємств, відбулася, варто відправляти бізнесу переконливі позитивні сигнали. У нинішній ситуації навіть розмови про можливу реприватизацію "Криворіжсталі" або "Укртелекому" не є доцільними і шкодять, підкреслює автор матеріалу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повернення "Укртелекому" і "Криворіжсталі" в держвласність зірве велику приватизацію, - "Дзеркало тижня"

"Той, хто має намір зайти до нас з капіталом, навряд чи буде поглиблюватися, чому держава пішла на реприватизацію. Він побачить тільки своє: держава відбирає у бізнесу підприємство, яке перед цим саме ж йому і запропонувала викупити. Погодьтеся, в такій атмосфері наївно розраховувати на приплив 50 млрд доларів інвестицій за п'ять років", - акцентується в дослідженні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153647
 
   
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а шо уже Криворожсталь "возвращают"? Бенесуела наближається?
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куда не плюнь-попадешь в эксперта...никому неизвестного эксперта.все ,оказывается, знают, что нужно инвесторам. но вот совпадает ли это с мнением самих инвесторов,чьи имена ,в отличие от имен экспертов, на ассоциируются с именами ахметов и т.п - вот в чем вопрос
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А воровство госсобственности - это типа положительный сигнал для инвестора?идиоты,отбирайте всё у ахметки и потроха,это гниды ничего не покупали,откуда у них средства покупать миллиардной стоимости предприятия,нормальных инвесторов с таким парламентом и таким президентом мы и так не дождемся.
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как показала национализация ПриватБанка очень даже целесообразно.. ведь все налоги идут в бюджет страны, а не в офшоры олигархов
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О. Супруга Гриценка сказала своє слово.
А де Igor L?
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укртелеком вроде вернули - правда там нет нихрена - все продали ))
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Да отдайте олигархам за копейки,им госпредприятия нужней
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Жовта газета коштує недорого. І тому зрозуміло, що вона буде підтримувати іноземний капітал.
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Сейчас на пороге в Украине стоит целая армия... инвесторов, готовых вкладывать...

И не говори) спят и видят как бы зайти в страну под юрисдикцию Окружного суда имени портнова
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непонято, кто педалирует всю эту хрень про Криворожсталь?
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"Сейчас на пороге в Украине стоит целая армия... инвесторов, готовых вкладывать... На пороге в Украине стоит ***** которого нужно сначала вы3,14здить с нашей территории и привлечь к ответственности тех кто пошел против собственного государства. Тогда Украину зауважают и те начнут инвестировать.
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Пісюаніст ти робиш все правильно, зебіли повинні страдать! Жгі дальше ! Рєхворматор !
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