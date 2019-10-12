 Повернення "Криворіжсталі" та "Укртелекому" в держвласність недоцільне, - "Дзеркало тижня"

Реприватизація - вкрай негативний сигнал для світової інвестиційної спільноти, яка сьогодні ретельно спостерігає за процесами роздержавлення підприємств в Україні, пише Цензор.НЕТ із посиланням на дослідження Марини Бердичівської для "Дзеркала тижня".
Без участі приватного капіталу підняти національну економіку зараз неможливо. Саме тому в програмі уряду заплановано залучення 50 млрд доларів іноземних інвестицій. Ці плани мають підстави. З одного боку, в Україні є ще багато державних підприємств, які можна успішно приватизувати. З іншого - іноземний капітал цікавиться Україною.
"Зараз на порозі в Україні стоїть ціла армія ... інвесторів, готових вкладати ... Вони добре розуміють, що молода держава з економікою, що формується зі зростаючими ринками - прекрасний плацдарм для амбітних проєктів, - наголошується в матеріалі. - Якщо до цього додати унікальне географічне положення, яке, по суті, робить Україну сполучним мостом між східною і західною економікою - з колосальним логістичним та транспортним потенціалом, - стає зрозумілим, чому нашу країну інвестори вносять в перші рядки своїх інтересів".
Водночас Україна ризикує залишитися без багатомільярдних інвестицій, якщо триватиме тема реприватизації найбільших підприємств - "Криворіжсталі" і "Укртелекому". Їх роздержавлення свого часу не тільки наповнило казну безпрецедентними надходженнями (10,6 млрд і 24,2 млрд грн відповідно), а й дало можливість забезпечити сталий розвиток самих підприємств, нагадує видання.
Для того, щоб інвестори зважилися йти в Україну і запланована масштабна приватизація, при якій очікується продаж понад 1000 великих і малих державних підприємств, відбулася, варто відправляти бізнесу переконливі позитивні сигнали. У нинішній ситуації навіть розмови про можливу реприватизацію "Криворіжсталі" або "Укртелекому" не є доцільними і шкодять, підкреслює автор матеріалу.
"Той, хто має намір зайти до нас з капіталом, навряд чи буде поглиблюватися, чому держава пішла на реприватизацію. Він побачить тільки своє: держава відбирає у бізнесу підприємство, яке перед цим саме ж йому і запропонувала викупити. Погодьтеся, в такій атмосфері наївно розраховувати на приплив 50 млрд доларів інвестицій за п'ять років", - акцентується в дослідженні.
А де Igor L?
И не говори) спят и видят как бы зайти в страну под юрисдикцию Окружного суда имени портнова
Ахметова на зону з конфіскацією!!!!!!
вот и весь интерес в Украине у пейсатых
грабь воруй потом будет твоим при любом раскладе.
С поправкой на геополитику эта ментальность проявляется примерно одинаково.
І до речі, коли Зе каже, що Криворіжсталь забруднює, то варто сказати, що це ЄДИНЕ підприємтсво Кривого Рогу, яке інвестує в екологію - 5,6 млрд. грн сумарно з 2006 року, із них 850 млн. грн в 2017. На відміну від Бєніного заводу, Криворіжсталь дійсно зменшила викиди за останні 10 років більш, ніж на третину (на 37%). Цифри у відкритих джерелах є!
1. Кабельна каналізація, за оренду місця в якій Укртелеком драв шалені гроші плюс хабарі.
2. Вільна площа приміщень, яка вивільнилася внаслідок появи компактного обладнання і здається під офіси.
3. "Кросові" приміщення і так звані "зали сторонніх користувачів" - квадратні метри, де за орендну плату плюс хабар можна було поставити шафи з вашим обладнанням (сервери, роутери, оптомодеми і що завгодно) і скросувати його на обладнання в ішних районах міста.
Тобто Укртелеком - це на 90% "повітря".
Двір за задньою стіною центральної будівлі Укртелекому на сленгу називається "силиконовий дворик". Там у вивільнених приміщеннях інститутів Академії наук містяться кілька провайдерських контор, яких приваблює сусідство з "кросами" Укртелекома.
Якщо комусь із провайдерів треба затягнути на територію двора кабель, потрібно ще дати хабар завгоспу академічного інституту. Інакше на люках будуть стояти автомобілі.