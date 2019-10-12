 Повернення "Криворіжсталі" та "Укртелекому" в держвласність недоцільне, - "Дзеркало тижня"

Реприватизація - вкрай негативний сигнал для світової інвестиційної спільноти, яка сьогодні ретельно спостерігає за процесами роздержавлення підприємств в Україні, пише Цензор.НЕТ із посиланням на дослідження Марини Бердичівської для "Дзеркала тижня".

Без участі приватного капіталу підняти національну економіку зараз неможливо. Саме тому в програмі уряду заплановано залучення 50 млрд доларів іноземних інвестицій. Ці плани мають підстави. З одного боку, в Україні є ще багато державних підприємств, які можна успішно приватизувати. З іншого - іноземний капітал цікавиться Україною.

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"Зараз на порозі в Україні стоїть ціла армія ... інвесторів, готових вкладати ... Вони добре розуміють, що молода держава з економікою, що формується зі зростаючими ринками - прекрасний плацдарм для амбітних проєктів, - наголошується в матеріалі. - Якщо до цього додати унікальне географічне положення, яке, по суті, робить Україну сполучним мостом між східною і західною економікою - з колосальним логістичним та транспортним потенціалом, - стає зрозумілим, чому нашу країну інвестори вносять в перші рядки своїх інтересів".

Водночас Україна ризикує залишитися без багатомільярдних інвестицій, якщо триватиме тема реприватизації найбільших підприємств - "Криворіжсталі" і "Укртелекому". Їх роздержавлення свого часу не тільки наповнило казну безпрецедентними надходженнями (10,6 млрд і 24,2 млрд грн відповідно), а й дало можливість забезпечити сталий розвиток самих підприємств, нагадує видання.

Для того, щоб інвестори зважилися йти в Україну і запланована масштабна приватизація, при якій очікується продаж понад 1000 великих і малих державних підприємств, відбулася, варто відправляти бізнесу переконливі позитивні сигнали. У нинішній ситуації навіть розмови про можливу реприватизацію "Криворіжсталі" або "Укртелекому" не є доцільними і шкодять, підкреслює автор матеріалу.

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"Той, хто має намір зайти до нас з капіталом, навряд чи буде поглиблюватися, чому держава пішла на реприватизацію. Він побачить тільки своє: держава відбирає у бізнесу підприємство, яке перед цим саме ж йому і запропонувала викупити. Погодьтеся, в такій атмосфері наївно розраховувати на приплив 50 млрд доларів інвестицій за п'ять років", - акцентується в дослідженні.