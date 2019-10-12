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 Політика України, Економіка
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Все про:дослідження (45) Криворіжсталь (3) реприватизація (3) Укртелеком (22)

 Повернення "Криворіжсталі" та "Укртелекому" в держвласність недоцільне, - "Дзеркало тижня"

Повернення "Криворіжсталі" і "Укртелекому" в держвласність призведе до втрати довіри з боку потенційних іноземних та вітчизняних інвесторів, на участь яких розраховує уряд у своїй програмі.

Реприватизація - вкрай негативний сигнал для світової інвестиційної спільноти, яка сьогодні ретельно спостерігає за процесами роздержавлення підприємств в Україні, пише Цензор.НЕТ із посиланням на дослідження Марини Бердичівської для "Дзеркала тижня".

Без участі приватного капіталу підняти національну економіку зараз неможливо. Саме тому в програмі уряду заплановано залучення 50 млрд доларів іноземних інвестицій. Ці плани мають підстави. З одного боку, в Україні є ще багато державних підприємств, які можна успішно приватизувати. З іншого - іноземний капітал цікавиться Україною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реприватизації не буде в жодному разі, - Зеленський закликав інвестувати в Україну

"Зараз на порозі в Україні стоїть ціла армія ... інвесторів, готових вкладати ... Вони добре розуміють, що молода держава з економікою, що формується зі зростаючими ринками - прекрасний плацдарм для амбітних проєктів, - наголошується в матеріалі. - Якщо до цього додати унікальне географічне положення, яке, по суті, робить Україну сполучним мостом між східною і західною економікою - з колосальним логістичним та транспортним потенціалом, - стає зрозумілим, чому нашу країну інвестори вносять в перші рядки своїх інтересів".

Водночас Україна ризикує залишитися без багатомільярдних інвестицій, якщо триватиме тема реприватизації найбільших підприємств - "Криворіжсталі" і "Укртелекому". Їх роздержавлення свого часу не тільки наповнило казну безпрецедентними надходженнями (10,6 млрд і 24,2 млрд грн відповідно), а й дало можливість забезпечити сталий розвиток самих підприємств, нагадує видання.

Для того, щоб інвестори зважилися йти в Україну і запланована масштабна приватизація, при якій очікується продаж понад 1000 великих і малих державних підприємств, відбулася, варто відправляти бізнесу переконливі позитивні сигнали. У нинішній ситуації навіть розмови про можливу реприватизацію "Криворіжсталі" або "Укртелекому" не є доцільними і шкодять, підкреслює автор матеріалу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повернення "Укртелекому" і "Криворіжсталі" в держвласність зірве велику приватизацію, - "Дзеркало тижня"

"Той, хто має намір зайти до нас з капіталом, навряд чи буде поглиблюватися, чому держава пішла на реприватизацію. Він побачить тільки своє: держава відбирає у бізнесу підприємство, яке перед цим саме ж йому і запропонувала викупити. Погодьтеся, в такій атмосфері наївно розраховувати на приплив 50 млрд доларів інвестицій за п'ять років", - акцентується в дослідженні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153647
 
 
 Топ коментарі
 
куда не плюнь-попадешь в эксперта...никому неизвестного эксперта.все ,оказывается, знают, что нужно инвесторам. но вот совпадает ли это с мнением самих инвесторов,чьи имена ,в отличие от имен экспертов, на ассоциируются с именами ахметов и т.п - вот в чем вопрос
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как показала национализация ПриватБанка очень даже целесообразно.. ведь все налоги идут в бюджет страны, а не в офшоры олигархов
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А воровство госсобственности - это типа положительный сигнал для инвестора?идиоты,отбирайте всё у ахметки и потроха,это гниды ничего не покупали,откуда у них средства покупать миллиардной стоимости предприятия,нормальных инвесторов с таким парламентом и таким президентом мы и так не дождемся.
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а шо уже Криворожсталь "возвращают"? Бенесуела наближається?
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Криворіжсталь та Укртелеком мають бути реприватизовані як Приватбанк і повернуті в державну власність і продані повторно! А що думають експерти яких ніхто не знає - нікому не цікаво! Ахметов знищив Укртелеком, Міталл знищив Криворіжсталь, тепер від цих говноінвесторів потрібно забрати майнові комплекси і повернути у власність держави!
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Міттал в 2006-2018 вклав у Криворіжсталь 5 млрд баксів та наростив об'єми виробництва! Де він що знищив? Там зарплати подекуди сягають 20 тис. грн і це не на керівних посадах!
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куда не плюнь-попадешь в эксперта...никому неизвестного эксперта.все ,оказывается, знают, что нужно инвесторам. но вот совпадает ли это с мнением самих инвесторов,чьи имена ,в отличие от имен экспертов, на ассоциируются с именами ахметов и т.п - вот в чем вопрос
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А воровство госсобственности - это типа положительный сигнал для инвестора?идиоты,отбирайте всё у ахметки и потроха,это гниды ничего не покупали,откуда у них средства покупать миллиардной стоимости предприятия,нормальных инвесторов с таким парламентом и таким президентом мы и так не дождемся.
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как показала национализация ПриватБанка очень даже целесообразно.. ведь все налоги идут в бюджет страны, а не в офшоры олигархов
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О. Супруга Гриценка сказала своє слово.
А де Igor L?
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укртелеком вроде вернули - правда там нет нихрена - все продали ))
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Да отдайте олигархам за копейки,им госпредприятия нужней
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Жовта газета коштує недорого. І тому зрозуміло, що вона буде підтримувати іноземний капітал.
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Сейчас на пороге в Украине стоит целая армия... инвесторов, готовых вкладывать...

И не говори) спят и видят как бы зайти в страну под юрисдикцию Окружного суда имени портнова
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непонято, кто педалирует всю эту хрень про Криворожсталь?
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"Сейчас на пороге в Украине стоит целая армия... инвесторов, готовых вкладывать... На пороге в Украине стоит ***** которого нужно сначала вы3,14здить с нашей территории и привлечь к ответственности тех кто пошел против собственного государства. Тогда Украину зауважают и те начнут инвестировать.
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Пісюаніст ти робиш все правильно, зебіли повинні страдать! Жгі дальше ! Рєхворматор !
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Поперше нехай Юля Мостова відділяє мух від котлет. Криворіжсталь куплена індусом за нормальну ціну і кожен рік з 2005го дає до бюджету податків більше, ніж всі вкрадені Ахметовим підприємства разом узяті. І за його націоналізацію треба буде заплатити мінімум 5 млрд. доларів плюс гроші, які індус вклав в модернізацію. А Укртелеком так, фактично вкрадений і доведений Ахметовим до банкрутства. Зараз він і справді не коштує навіть тих будівль в центрах міст, які в нього є.
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Укртелеком навмисно був доведений до такого стану. Справжні іноземні інвестори хотіли зробити з нього супер оператора, який би поставив на коліна і Київстар, і МТС і Лайф, і будь який інший, зробив би мобільний зв'язок доступним і дешевим і давав би до бюджету великі гроші податками, треба був тільки закон, прийнятий Радою, щоб іноземці могли зайти на цей ринок. Але ригівська більшість навмисно не пускала нікого і Укртелеком тупо вмер.
Ахметова на зону з конфіскацією!!!!!!
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Та чули, що руда гнида навіть кабелі особливо цінні порізала на металобрухт. Ефективний, ****, власник.
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Та я ж кажу - диверсант у чистому вигляді. Навіщо нам ще пуйло, він сам добре порається.
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Це не диверсант. Ця гнида цілеспрямовано, на очах у всіх, обкрадала Україну і здавала її ***** роками. Тільки, поки що, жодна влада її не зупинила.
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Индус просто не захотел "прицел" себе сбивать. Один раз перестроишься на рейдера и дальше весь твой бизнес таким станет.
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Що скажуть інвестори , та це ж кровосісі, негайно конфіскувати награблене у комунопорохобариг.
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огвз под 30%
вот и весь интерес в Украине у пейсатых
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А если они прихватизировали были за копейки а до этого доведены до банкротства? Сигнал инвесторам такой что у нас можно всё купить за копейки главное немного фантазии и дать нужным людям на лапу?
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Кто будет вкладывать в Украину деньги? Миттал купил за 5 млрд. $ Криворожсталь, а жиды хотят сделать реприватизации, деньги иностранного инвестора суки прое..ли и растащили, а теперь через суд хотят отжать предприятия и кинуть иностранца на бабло. Порядка не будет если бездари и гопники управляют страной. Забрать и поделить их лозунг
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Як на мене, то це Бєня мститься за Приват. Треба повернути Бєнє вкрадений Приват, вибачитись і назвати на ім'я найбільшого волонтера цієї війни якусь центральну вулицю в Дніпрі. І у людини відляже від серця образа. І це буде по справедливості.
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государство должно вернуть покупателю 5 млрд, где они возьмут эти деньги? а вот обл энерго были куплены за копейки
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Если будет решение Украинского суда отжать, то ничего они не вернут. А судится нужно будет в Европейских судах , это время, а деньги уплывут и придётся возвращать народу Украины.
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нельзя отменить покупку не вернув деньги, ни один суд мира на такое не пойдет
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50 миллиардов иносРанных "инвестиций" это быдло собирается получить за счёт дерибана украинской земли. Математика простая, в России гектар стоит 1 150 у.е. сорок два миллиона гектаров нашей земли помноженные на вышеуказанную цену и дают "инвестиционный" полтинник. Заявлял же ЗЕлёный иудей в Турции о продаже сорока миллионов украинских гектаров!
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Укртелком янык и рыжий стырили. пусть не скиглят.
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по криворожстали были самые честные торги. верните в гос собственность обл энерго, обл газов для начала
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І Метінвест. Рудий тільки доїв, а нічого там не модернизовував.
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ну ты откуда знаешь что там делал рыжий? беню проверяйте)))
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Я даже не знаю смеяться или плакать Повернення "Криворіжсталі" та "Укртелекому" в держвласність недоцільне, - "Дзеркало тижня" - Цензор.НЕТ 6954 Перед национализацией привата , тоже пол года терли слухи
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Укртелеком может и должен стать весьма выгодным для государства. Стоит немного подвинуть рашинских монополистов МТС и Киевстар как стратегическую угрозу агрессора и прибыльность Укртелекома будет обеспечена.
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А почему токо Криворожсталь и Укртелеком? А Укрнафта? А ВСЕ металлургические комбинаты? а электростанции? а облэнерго? а ферросплавные заводы? Их почему не национализируют?
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ну да ..."укртелеком" рудий кнур майже дограбував ...залишилося "мідь" здати на брухт і приміщення АТС продати ...по хорошому ахметку за те що він робить потрібно випотрошити щоб без тусів ходив ...але це хіба тільки до ахметки ...ці всі гніди тільки рахунком грабунку держвласності і жирують ...зараз вхопилися ЗЕМЛЮ дерибанити ...ну хрен з їми ...вони на Марс "полетять" ...але куди полетите ви КАЗЛИ як вас дограбують і продадуть з патрахами ?
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качрое все спижженое уже не вернуть.
грабь воруй потом будет твоим при любом раскладе.
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Где ты видел в православных странах другой подход ?
С поправкой на геополитику эта ментальность проявляется примерно одинаково.
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А навіщо реприватизовувати Криворіжсталь? Її в 2005 продали за нормальні гроші (5 млрд. баксів) і з того часу Міттал інвестував у завод ще стільки ж - 4,9 млрд. Це нормальне виконання інвест зобов'язань. Там нормальні зарплати, соцпакет і тд...

І до речі, коли Зе каже, що Криворіжсталь забруднює, то варто сказати, що це ЄДИНЕ підприємтсво Кривого Рогу, яке інвестує в екологію - 5,6 млрд. грн сумарно з 2006 року, із них 850 млн. грн в 2017. На відміну від Бєніного заводу, Криворіжсталь дійсно зменшила викиди за останні 10 років більш, ніж на третину (на 37%). Цифри у відкритих джерелах є!
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Вспомнили, когда всё валялось на хрен никому не нужно было, на стадионах трусняками торговали, а теперь рты раззявили.
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А Криворожсталь при чем здесь?Ее то как раз купили за нормальные деньги. Пусть лучше выяснят за сколько Ахмет Женя и Пинчук захапали нашу металлургию
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Укртелеком, принаймні за станом на 2011 рік:
1. Кабельна каналізація, за оренду місця в якій Укртелеком драв шалені гроші плюс хабарі.
2. Вільна площа приміщень, яка вивільнилася внаслідок появи компактного обладнання і здається під офіси.
3. "Кросові" приміщення і так звані "зали сторонніх користувачів" - квадратні метри, де за орендну плату плюс хабар можна було поставити шафи з вашим обладнанням (сервери, роутери, оптомодеми і що завгодно) і скросувати його на обладнання в ішних районах міста.
Тобто Укртелеком - це на 90% "повітря".
Двір за задньою стіною центральної будівлі Укртелекому на сленгу називається "силиконовий дворик". Там у вивільнених приміщеннях інститутів Академії наук містяться кілька провайдерських контор, яких приваблює сусідство з "кросами" Укртелекома.
Якщо комусь із провайдерів треба затягнути на територію двора кабель, потрібно ще дати хабар завгоспу академічного інституту. Інакше на люках будуть стояти автомобілі.
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