 "Перед вами новий Суддя і новий Голова", - відновлений на посаді глава Конституційного Суду Шевчук

Відповідний текст він опублікував у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ. Шевчук стверджує, що після призначення главою КС опинився всередині процесів, що "не мають до юриспруденції жодного стосунку".

"Суд був поділений на фракції, які намагалися встановити контроль над Судом. Я звернувся до суддів з пропозицією забути про фракції та перейти до своєї безпосередньої роботи. Моя помилка полягала в тому, що я не розумів, з ким маю справу ... Другою помилкою було то, що я намагався знайти компроміс з цими фракціями всередині Суду", - зізнався Шевчук.

Своє звільнення він називає "ганебним результатом" допущених помилок і дякує "простим людям" за підтримку і зворотний зв'язок.

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"У мою каденцію я не зміг забезпечити прийняття важливих для людей і всього суспільства рішень. І за це я ПРОШУ ВИБАЧЕННЯ. Перед вами новий Суддя і новий Голова Конституційного Суду України Станіслав Шевчук, який не піде ні на які зовнішні і внутрішні договорняки, що не буде шукати компроміси поза публічною порядку і без участі суспільства", - стверджує Шевчук.

"Я запропоную нову конституційну реформу, яка створить передумови для ефективної роботи Суду. Я прошу прийняти участь в цій роботі юристів, інтелектуалів і всіх компетентних громадян ... Цей шлях ми пройдемо разом", - підсумував Шевчук.





Нагадаємо, 14 травня Конституційний суд відправив свого главу Станіслава Шевчука у відставку. Цього ж дня новим главою КС було обрано Наталію Шапталу.

Наступного дня Конституційний суд оприлюднив висновок постійної комісії з питань регламенту та етики, що став підставою для звільнення Шевчука. Згідно з цим висновком, Шевчук звільнений за підрив авторитету суду і тиск на колег.

21 травня колишній глава Конституційного Суду Станіслав Шевчук оскаржив своє звільнення.

11 жовтня Окружний адмінсуд Києва поновив його на посаді судді та голови Конституційного суду.