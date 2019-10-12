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 Суспільство
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Все про:КС (381) реформи (1692) Шевчук Станіслав (35)

 "Перед вами новий Суддя і новий Голова", - відновлений на посаді глава Конституційного Суду Шевчук

Ексголова Конституційного Суду Шевчук, відновлений на посаді судом через пів року після звільнення, обіцяє запропонувати конституційну реформу.

Відповідний текст він опублікував у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ. Шевчук стверджує, що після призначення главою КС опинився всередині процесів,  що "не мають до юриспруденції жодного стосунку".

"Суд був поділений на фракції, які намагалися встановити контроль над Судом. Я звернувся до суддів з пропозицією забути про фракції та перейти до своєї безпосередньої роботи. Моя помилка полягала в тому, що я не розумів, з ким маю справу ... Другою помилкою було то, що я намагався знайти компроміс з цими фракціями всередині Суду", - зізнався Шевчук.

Своє звільнення він називає "ганебним результатом" допущених помилок і дякує "простим людям" за підтримку і зворотний зв'язок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОАСК поновив Шевчука на посаді голови Конституційного суду. ДОКУМЕНТ

"У мою каденцію я не зміг забезпечити прийняття важливих для людей і всього суспільства рішень. І за це я ПРОШУ ВИБАЧЕННЯ. Перед вами новий Суддя і новий Голова Конституційного Суду України Станіслав Шевчук, який не піде ні на які зовнішні і внутрішні договорняки, що не буде шукати компроміси поза публічною порядку і без участі суспільства", - стверджує Шевчук.

"Я запропоную нову конституційну реформу, яка створить передумови для ефективної роботи Суду. Я прошу прийняти участь в цій роботі юристів, інтелектуалів і всіх компетентних громадян ... Цей шлях ми пройдемо разом", - підсумував Шевчук.

Перед вами новий Суддя і новий Голова, - відновлений на посаді глава Конституційного Суду Шевчук 01
Перед вами новий Суддя і новий Голова, - відновлений на посаді глава Конституційного Суду Шевчук 02

Нагадаємо, 14 травня Конституційний суд відправив свого главу Станіслава Шевчука у відставку. Цього ж дня новим главою КС було обрано Наталію Шапталу.

Наступного дня Конституційний суд оприлюднив висновок постійної комісії з питань регламенту та етики, що став підставою для звільнення Шевчука. Згідно з цим висновком, Шевчук звільнений за підрив авторитету суду і тиск на колег.

21 травня колишній глава Конституційного Суду Станіслав Шевчук оскаржив своє звільнення.

11 жовтня Окружний адмінсуд Києва поновив його на посаді судді та голови Конституційного суду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153646
 
 
 Топ коментарі
 
Получается, что зеБЕНИНа моника не легитимный))
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Извини пане Шевчук але останнє слово за парламентом Украины
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Это просто признание того факта, что судебная система насквозь коррумпирована
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Шевчук утверждает, что после назначения главой КС оказался внутри процессов, "не имеющих к юриспруденции никакого отношения". Источник: https://censor.net.ua/n3153646
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Звичайно, що зараз влада тисне на судову систему і не хоче виконувати Конституцію.
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Получается, что зеБЕНИНа моника не легитимный))
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почему????? в решении суда не написано с какой даты признано решение об увольнении шевчука считать незаконным
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З момента звільнення вони і є нелигітимне, значить при інавгурації повине був бути Шевчук.
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"Перед вами новый Судья и новый Председатель", - восстановленный в должности глава Конституционного Суда Шевчук - Цензор.НЕТ 1168

Красава...., что тут сказать....?
Поставил раком своих врагов в КС..., и будет продолжать ставить, но теперь жестко..
Боец это Шевчук ...., и никого в КС не жалко....
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Самая трагическая ошибка майдана,что надо было сразу в порыве революции,что бы запылали и сколько маньяков судей,с их ублюдками! То есть,что бы произошел суд Линча на д этими гадинами! И совсем жруга была бы обстановка! Дай Бог,уж в этот раз не промазать,особенно в отношении этих животных ых!
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Они хуже сепарв, из-за них все это беззаконие и коррупция...
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Свобода и демократия в стране, начинается после суда Линча...
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А есть за что? "Куриная задница", тебя "Поросенко" куска хлеба лишил? О Яныке "забыли" через месяц... Вы о Порошенко полгода, забыть не можете... Видно, "Блазень" "не оправдал надежд...".
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його ніколи не забудуть за втрачені шанси.
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И что теперь, КС с новым председателем начнет рассматривать вопрос о легитимности президента, которого привела к присяге нелегитимный председатель КС?
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он не может такие вещи расматривать по своей природе деятельности
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Нард Украины высшая власть. Но не 100 тысячное кодло
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да нет, без надлежащей присяги он только избранный, но не действующий.
а ВСЕ сроки для НАДЛЕЖАЩЕЙ присяги прошли )))))
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присягу должен был принимать НАСТОЯЩИЙ председатель КС .. а не липовый ))))
мало ли теть маш из подворотни...
незаконное увольнение шевчука НЕ ПОРОДИЛО правовых последствий ))))
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"Перед вами новий Суддя і новий Голова", - відновлений на посаді глава Конституційного Суду Шевчук - Цензор.НЕТ 5573

Найди в этом решении указание на то чтоб считать увольнение не с даты принятия самого решение а с даты принятия постановы КСУ
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КСУ не нужен вообще. Законы перед принятием в ВРУ отсылают в Венецианскую комиссию на проверку соответствия европейскому законодательству.
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ребтата,не сортесь,сразу видно новое лицо)) все как херант обещал
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Раз у нас уже есть ДВА председателя Конституционного суда, то пора на Майдане выбрать второго НАРОДНОГО Президента. И будет у нас два президента - один официальный от олигархов, а другой от народа.
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От какого народа-порохососов?
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И управлять он будет народом, который его выбрал. Есть примерный список ?
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бред конституция не выполняется, фактически мертва а суд живее всех живы((( нахрен нужны эти хряки с такими зарплатами
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От и я говорю. - вышел на улицу 100 человек опросил - накой те суды вообще)
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Слава Украине !
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Окружной админ.суд ОТМЕНИЛ постанову Конституционного Суда и восстановил Голову КСУ Шевчука на должности.
(хотя, насколько мне известно, постановы КСУ обжалованию НЕ подлежат).Ок. Если такие действия Окружного админсуда законны, правильно ли я понимаю, что:- Выборы в Верховну Раду не состоялись и нелегитимны, т.к. решение о выборах принимал Конституционный Суд (у которого на тот момент НЕ БЫЛО законного Головы)?
- Президент не вступил в должность и не принял присягу (т.к. присягу принимала Голова КСУ, которая была нелегитимна на тот момент)?
- КабМин - тем более нелегитимен? (см.пункты выше).Как интересно "тасуется зеленая колода" (с)верховна рада нелигитимна ))))))))))))))приехали
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игорь ну это не постанова була а административное решение
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тогда зеля не стал действующим преЗЕКом ))))
присяга липовая - тетя маша из подворотни принимала ))))))
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Пети скажи. Он первый в очереди на преза с мая стоит.
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вообще то первый в очереди разумков..
может под него это и сляпали ))))
класссно
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Разумков - преемник Зе. Но этот вброс петинцев для поддержания штанов пети и только.
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Неправильно. Нигде не сказано, что не может быть 2-х глав, - значит судебное двуголовие(или многоголовие) законами не запрещено. Всё легитимно.
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так нигде и не сказано что преЗЕК ТОЛЬКО один ))))
зебенята совсем простые )))
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А в Украине и Кучму и Порошенко и Януковича и т . д. называют "Президентами" без приставки "экс". Президентов много, один действующий. Вот только бы разобраться какой судья действующий, или оба?
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Налицо кризис судебной системы: непонятно какой суд в Украине главнее. Когда разберуться какой суд главнее, то тогда выяснится, какой судья настоящий.
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Сразу открывай дело против зелени в парламенте,это стадо приняло закон о кассовых аппаратах и тотальном стукачестве в москоском стиле про который они не заикались в предвыборный период зная,что не наберут большиство если его анонсируют - на лицо обман избирателей,наглый и умышленный,все заслужили года по три строгого режима.
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Первого петю за обман избирателей в 2014г. Пусть суды на нем потренируются.
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Петя крикливую бабу не слышит - нет его реакции по этому поводу.
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Ну ты то слышишь -так что готовь те зебубочку к гиляке, если ума у него не хватит самому уйти)
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Окружной адмисуд может порешать усё!
Бо ему всё по. )(уй!)
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В 14 году тоже кричали что Порох нелегитимный.И шо? 5 лет проекэрував на ура!
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А монике повезет если сбежит, как овощ -такова жизнь)
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Окружной админ.суд ОТМЕНИЛ постанову Конституционного Суда и восстановил Голову КСУ Шевчука на должности.
(хотя, насколько мне известно, постановы КСУ обжалованию НЕ подлежат).

Ок. Если такие действия Окружного админсуда законны, правильно ли я понимаю, что:
- Выборы в Верховну Раду не состоялись и нелегитимны, т.к. решение о выборах принимал Конституционный Суд (у которого на тот момент НЕ БЫЛО законного Головы)?
- Президент не вступил в должность и не принял присягу (т.к. присягу принимала Голова КСУ, которая была нелегитимна на тот момент)?
- КабМин - тем более нелегитимен? (см.пункты выше).
Как интересно "тасуется зеленая колода".

Аллан Левитов
Голоса на выборах считала ЦИК, которая позже была распущена за "недостаточную взвешенность или даже политическую предвзятость". Т.е. и подсчет голосов - очень и очень под вопросом.

Анатолий ДацюкПервым же действием будущей хунты станет отмена законов, актов и назначений, принятых после 1.04.2019. Всех скопом, как противоречащих здравому смыслу.
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а чого всі забули про можливість апеляційного оскарження ухвали суду першої інстанції?
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Это получается, что этот вселенский зебильный позор мы терпели просто так? Ну теперь тебе, моника, вообще кранты...
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