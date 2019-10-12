 "Перед вами новий Суддя і новий Голова", - відновлений на посаді глава Конституційного Суду Шевчук

Відповідний текст він опублікував у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ. Шевчук стверджує, що після призначення главою КС опинився всередині процесів, що "не мають до юриспруденції жодного стосунку".
"Суд був поділений на фракції, які намагалися встановити контроль над Судом. Я звернувся до суддів з пропозицією забути про фракції та перейти до своєї безпосередньої роботи. Моя помилка полягала в тому, що я не розумів, з ким маю справу ... Другою помилкою було то, що я намагався знайти компроміс з цими фракціями всередині Суду", - зізнався Шевчук.
Своє звільнення він називає "ганебним результатом" допущених помилок і дякує "простим людям" за підтримку і зворотний зв'язок.
"У мою каденцію я не зміг забезпечити прийняття важливих для людей і всього суспільства рішень. І за це я ПРОШУ ВИБАЧЕННЯ. Перед вами новий Суддя і новий Голова Конституційного Суду України Станіслав Шевчук, який не піде ні на які зовнішні і внутрішні договорняки, що не буде шукати компроміси поза публічною порядку і без участі суспільства", - стверджує Шевчук.
"Я запропоную нову конституційну реформу, яка створить передумови для ефективної роботи Суду. Я прошу прийняти участь в цій роботі юристів, інтелектуалів і всіх компетентних громадян ... Цей шлях ми пройдемо разом", - підсумував Шевчук.
Нагадаємо, 14 травня Конституційний суд відправив свого главу Станіслава Шевчука у відставку. Цього ж дня новим главою КС було обрано Наталію Шапталу.
Наступного дня Конституційний суд оприлюднив висновок постійної комісії з питань регламенту та етики, що став підставою для звільнення Шевчука. Згідно з цим висновком, Шевчук звільнений за підрив авторитету суду і тиск на колег.
21 травня колишній глава Конституційного Суду Станіслав Шевчук оскаржив своє звільнення.
11 жовтня Окружний адмінсуд Києва поновив його на посаді судді та голови Конституційного суду.
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Звичайно, що зараз влада тисне на судову систему і не хоче виконувати Конституцію.
Красава...., что тут сказать....?
Поставил раком своих врагов в КС..., и будет продолжать ставить, но теперь жестко..
Боец это Шевчук ...., и никого в КС не жалко....
а ВСЕ сроки для НАДЛЕЖАЩЕЙ присяги прошли )))))
мало ли теть маш из подворотни...
незаконное увольнение шевчука НЕ ПОРОДИЛО правовых последствий ))))
Найди в этом решении указание на то чтоб считать увольнение не с даты принятия самого решение а с даты принятия постановы КСУ
(хотя, насколько мне известно, постановы КСУ обжалованию НЕ подлежат).Ок. Если такие действия Окружного админсуда законны, правильно ли я понимаю, что:- Выборы в Верховну Раду не состоялись и нелегитимны, т.к. решение о выборах принимал Конституционный Суд (у которого на тот момент НЕ БЫЛО законного Головы)?
- Президент не вступил в должность и не принял присягу (т.к. присягу принимала Голова КСУ, которая была нелегитимна на тот момент)?
- КабМин - тем более нелегитимен? (см.пункты выше).Как интересно "тасуется зеленая колода" (с)верховна рада нелигитимна ))))))))))))))приехали
присяга липовая - тетя маша из подворотни принимала ))))))
может под него это и сляпали ))))
класссно
зебенята совсем простые )))
Бо ему всё по. )(уй!)
(хотя, насколько мне известно, постановы КСУ обжалованию НЕ подлежат).
Ок. Если такие действия Окружного админсуда законны, правильно ли я понимаю, что:
- Выборы в Верховну Раду не состоялись и нелегитимны, т.к. решение о выборах принимал Конституционный Суд (у которого на тот момент НЕ БЫЛО законного Головы)?
- Президент не вступил в должность и не принял присягу (т.к. присягу принимала Голова КСУ, которая была нелегитимна на тот момент)?
- КабМин - тем более нелегитимен? (см.пункты выше).
Как интересно "тасуется зеленая колода".
Аллан Левитов
Голоса на выборах считала ЦИК, которая позже была распущена за "недостаточную взвешенность или даже политическую предвзятость". Т.е. и подсчет голосов - очень и очень под вопросом.
Анатолий ДацюкПервым же действием будущей хунты станет отмена законов, актов и назначений, принятых после 1.04.2019. Всех скопом, как противоречащих здравому смыслу.