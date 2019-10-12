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Все про:Генштаб ЗС (409) День захисника України (59)

 Генштаб ЗСУ у зв'язку зі святами посилив боєготовність військових частин

Охорона військових об'єктів підвищена. Громадян просять не намагатися проникнути на об'єкти, що охороняються і не влаштовувати провокацій.

Повідомлення про це опубліковано на сторінці Генштабу ЗСУ в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом вихідних та святкових днів, за наказом начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України, посилено боєготовність військових частин ЗС України в пунктах постійної дислокації та в районах виконання бойових завдань. Охорону військових об’єктів підвищено, чергові зміни та резервні підрозділи нестимуть службу в посиленому режимі", - йдеться в оголошенні.

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"Генеральний штаб ЗС України застерігає громадян від незаконного проникнення на території, що охороняються, а також від провокативних дій поруч з військовими об’єктами", - підсумували у відомстві.

Генштаб ЗСУ у звязку зі святами посилив боєготовність військових частин 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153644
 
 
 Топ коментарі
 
У нас сьогодні відбулися змагання.
Перемогла наша 95-та ... Молодці Генштаб ЗСУ у зв'язку зі святами посилив боєготовність військових частин - Цензор.НЕТ 3518
Командувач ДШВ залишився від вчора ... Мені сподобалося, як він говорив.
https://www.zhitomir.info/news_187535.html

12 жовтня в центрі Житомира на вулиці Михайлівській відбувся чемпіонат із кросфіту серед команд десантно-штурмових бригад Збройних сил України. Участь у чемпіонаті взяли команди п'яти бригад ДШВ, команда 199-го навчального центру та Житомирського військового інституту. Окрім того, участь в чемпіонаті взяли також і ще три команди спортивних клубів міста.

https://www.1.zt.ua/news/sport/za-mezheyu-lyudskih-mozhlivostey-zhitomirski-kiborgi-viboroli-absolyutnu-peremogu-na-zmagannyah-z-krosfitu-foto.html

Крізь біль, піт та тремтіння м'язів - у Житомирі 5 годин тривала запекла боротьба за перемогу у Чемпіонаті з кросфіту серед команд десантно-штурмових військ та спортивних клубів.
Перший житомирський провів з найсильнішими військовими та спортсменами весь цей час, що показати вам найемоційніші моменти.
Змагання відбулися сьогодні, 12 жовтня, на вулиці Михайлівська.
Участь у чемпіонаті взяли участь 10 команд: 6 з військових бригад та 4 цивільні.
Зокрема, від Збройних сил України: 199 навчальний центр ДШВ, 81 окрема аеромобільна бригада, 25 окрема повітряно-десантна бригада, 95 окрема десантно-штурмова бригада, 79 окрема десантно-штурмова бригада та 80 окрема десантно-штурмова бригада.
Від навчальних та спортивних закладів виступали команди ЖВІ ім. С. П. Корольова, «Андеграунд», «Лайм» та «Сваор».
Кожна команда пройшла 3 кола випробувань, які вимагали від учасників неабияких фізичних можливостей, спортивної підготовки, а також сили духу та командної роботи.
Вони віджималися, піднімали штангу, лазили по канату, присідали зі здоровенною шиною і багато іншого.
Для глядачів це було видовищно, а спортсмени перебували просто за межею людських можливостей, проте не здавалися і йшли до кінця.
Житомирські кіборги вкотре продемонстрували свою фізичну та психологічну підготовку і стали абсолютними переможцями чемпіонату, набравши найбільшу кількість балів.
За результатами змагань, команди посіли такі місця:
Серед десантників:
І місце - 95 окрема десантно-штурмова бригада;
ІІ місце - 199 навчальний центр ДШВ;
ІІІ місце - 79 окрема десантно-штурмова бригада.
Серед команд Житомира:
І місце - «Лайм»;
ІІ місце - «Сваор»;
ІІІ місце - «Андеграунд».
Кубки, медалі та відзнаки вручив спортсменам командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ генерал-майора Євген Мойсюк.
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Спочатку треба було почати знищення ЗСУ, а потім розповідати про підсилення боєздатності?
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У тебе вже все пропадає. Але твоя совість не пропаде, бо її у тебе нема.
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Якщо є "пающіє труси", то чим гірша "пающаю тарєлка"?
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Невже думають, що в тих хто замислив щось лихе проти всенародно обраного, своєї зброї мало?
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Спочатку треба було почати знищення ЗСУ, а потім розповідати про підсилення боєздатності?
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Фсьо прапала, да?
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У тебе вже все пропадає. Але твоя совість не пропаде, бо її у тебе нема.
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А в тебе тобто совість є таку дурню писати, як ти ото написав?
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Ти не визначаєш де дурня. Прощавай, зебіл зелений.
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Тобто я не помилився в тобі, зебіл - совісті в тобі ні граму немає.
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Тобі боляче? Я не винний, що у тебе нема розуму.
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Боляче за тобі подібних зебілів, які тут рябої кобили сон пишуть? Чого б це?
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Ти чіпляєшся до мене, як ріп'ях. Мабуть у тебе якась хвороба. Лікуйся, зебіл.
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Тобто, якщо не Святий Рошенко на золотому унітазі влади, то ви зебіли і армію з гівном змішати хочете?
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А шо ж такоє?
«Атопутінападе», це ж ПЯТЬ років було мемом коттоноцефалів і зєбанутих, а тут на тобі...
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У нас сьогодні відбулися змагання.
Перемогла наша 95-та ... Молодці Генштаб ЗСУ у зв'язку зі святами посилив боєготовність військових частин - Цензор.НЕТ 3518
Командувач ДШВ залишився від вчора ... Мені сподобалося, як він говорив.
https://www.zhitomir.info/news_187535.html

12 жовтня в центрі Житомира на вулиці Михайлівській відбувся чемпіонат із кросфіту серед команд десантно-штурмових бригад Збройних сил України. Участь у чемпіонаті взяли команди п'яти бригад ДШВ, команда 199-го навчального центру та Житомирського військового інституту. Окрім того, участь в чемпіонаті взяли також і ще три команди спортивних клубів міста.

https://www.1.zt.ua/news/sport/za-mezheyu-lyudskih-mozhlivostey-zhitomirski-kiborgi-viboroli-absolyutnu-peremogu-na-zmagannyah-z-krosfitu-foto.html

Крізь біль, піт та тремтіння м'язів - у Житомирі 5 годин тривала запекла боротьба за перемогу у Чемпіонаті з кросфіту серед команд десантно-штурмових військ та спортивних клубів.
Перший житомирський провів з найсильнішими військовими та спортсменами весь цей час, що показати вам найемоційніші моменти.
Змагання відбулися сьогодні, 12 жовтня, на вулиці Михайлівська.
Участь у чемпіонаті взяли участь 10 команд: 6 з військових бригад та 4 цивільні.
Зокрема, від Збройних сил України: 199 навчальний центр ДШВ, 81 окрема аеромобільна бригада, 25 окрема повітряно-десантна бригада, 95 окрема десантно-штурмова бригада, 79 окрема десантно-штурмова бригада та 80 окрема десантно-штурмова бригада.
Від навчальних та спортивних закладів виступали команди ЖВІ ім. С. П. Корольова, «Андеграунд», «Лайм» та «Сваор».
Кожна команда пройшла 3 кола випробувань, які вимагали від учасників неабияких фізичних можливостей, спортивної підготовки, а також сили духу та командної роботи.
Вони віджималися, піднімали штангу, лазили по канату, присідали зі здоровенною шиною і багато іншого.
Для глядачів це було видовищно, а спортсмени перебували просто за межею людських можливостей, проте не здавалися і йшли до кінця.
Житомирські кіборги вкотре продемонстрували свою фізичну та психологічну підготовку і стали абсолютними переможцями чемпіонату, набравши найбільшу кількість балів.
За результатами змагань, команди посіли такі місця:
Серед десантників:
І місце - 95 окрема десантно-штурмова бригада;
ІІ місце - 199 навчальний центр ДШВ;
ІІІ місце - 79 окрема десантно-штурмова бригада.
Серед команд Житомира:
І місце - «Лайм»;
ІІ місце - «Сваор»;
ІІІ місце - «Андеграунд».
Кубки, медалі та відзнаки вручив спортсменам командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ генерал-майора Євген Мойсюк.
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Там что в генштабе тоже с 95 квартала набрали. В стране война, а они усиливают боеготовность. А какая она была и должна быть в воюющей стране? Видать с головой не все нормально.
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Команда "хомчак!" означает - разбить рацию, автомат в кусты и драпать в сторону Киева.
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