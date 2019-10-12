 Двоє співробітників Авдіївського коксохіму опинилися в реанімації, отруївшись токсичними речовинами

Надзвичайна подія сталася напередодні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.

"За попередніми даними слідства, 11 жовтня, приблизно о 8:30, 34-річна оператор одного з цехів, перебуваючи на робочому місці, отруїлась викидами бензолу та аміаку, від чого знепритомніла. Побачивши свою колегу на підлозі, 34-річний начальник зміни намагався витягнути її з місця концентрації отруєних речовин, однак і сам отруївся аміаком та бензолом.

Обох постраждалих доставлено до реанімаційного відділення Авдіївської центральної лікарні. Наразі вони перебувають у важкому стані.

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За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, якщо воно спричинило інші тяжкі наслідки).

Зараз проводяться першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення усіх обставин події.