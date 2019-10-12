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Все про:завод (120) отруєння (672) прокуратура (1918) Авдіївка (1322)

 Двоє співробітників Авдіївського коксохіму опинилися в реанімації, отруївшись токсичними речовинами

Працівниця заводу отруїлася парами бензолу та аміаку і знепритомніла. Начальник зміни спробував витягти її їх цеху, але сам впав непритомний.

Надзвичайна подія сталася напередодні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.

"За попередніми даними слідства, 11 жовтня, приблизно о 8:30, 34-річна оператор одного з цехів, перебуваючи на робочому місці, отруїлась викидами бензолу та аміаку, від чого знепритомніла. Побачивши свою колегу на підлозі, 34-річний начальник зміни намагався витягнути її з місця концентрації отруєних речовин, однак і сам отруївся аміаком та бензолом.

Обох постраждалих доставлено до реанімаційного відділення Авдіївської центральної лікарні. Наразі вони перебувають у важкому стані.

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За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, якщо воно спричинило інші тяжкі наслідки).

Зараз проводяться першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення усіх обставин події.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153643
 
 
 Топ коментарі
 
Дончане очень жалеют,что потеряли место отдыха - авдеевский карьер. Неплохое место было. Песок и вода как в море.Лазурная. А у нас то и скупаться особо негде. Ставки загажены. В Кальмиусе ,чего только нет в городе. Приходиться им теперь пилехать аж до Зугреса. Там еще есть карьер с чистой водой. Поскольку р. Крынка тоже грязная из-за енакиевского завода.Ну или в Седово простоять в очереди несколько часов на жаре,пока боевики соизволят тебя пропустить . А ведь было все ! И чистейший Донец с хвойными и дубовыми лесами. И тоже море с косой. И Крым. Короче,мучаются теперь,долбоебы ))
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Во первых,не путай меня с ними. Я не являюсь одним из них. Из тех,кто референдил. Во вторых я много писал об этом.Нужно было быть внимательнее. Ну хер с тобой,повторюсь - бензин 95 - 44 руб.Хлеб 20 руб(домашний) Но на оптовом и за 18. Есть социальный по 12 или 13. Яйца от 52 до 67 руб.Картофель орт 17,5 - до 20 руб. Лук 17. Настроение у всех херовое. Если вернуть время,то хер ,кто пошел бы на референдум. Короче хотят назад. Так как все расийское - гавно.Начиная от продуктов и заканчивая товарами.Пенсов удерживают от роптания двойная пенсия,а боевиков,ментов и сообщников страх перед наказанием.
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В чём смысл статьи - что бензол нюхать нельзя ?
Расходитесь, люди ...
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Дончане очень жалеют,что потеряли место отдыха - авдеевский карьер. Неплохое место было. Песок и вода как в море.Лазурная. А у нас то и скупаться особо негде. Ставки загажены. В Кальмиусе ,чего только нет в городе. Приходиться им теперь пилехать аж до Зугреса. Там еще есть карьер с чистой водой. Поскольку р. Крынка тоже грязная из-за енакиевского завода.Ну или в Седово простоять в очереди несколько часов на жаре,пока боевики соизволят тебя пропустить . А ведь было все ! И чистейший Донец с хвойными и дубовыми лесами. И тоже море с косой. И Крым. Короче,мучаются теперь,долбоебы ))
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Та ладно,
а Донецкое море, а Макеевское? Двоє співробітників Авдіївського коксохіму опинилися в реанімації, отруївшись токсичними речовинами - Цензор.НЕТ 4729
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Во первых,не путай меня с ними. Я не являюсь одним из них. Из тех,кто референдил. Во вторых я много писал об этом.Нужно было быть внимательнее. Ну хер с тобой,повторюсь - бензин 95 - 44 руб.Хлеб 20 руб(домашний) Но на оптовом и за 18. Есть социальный по 12 или 13. Яйца от 52 до 67 руб.Картофель орт 17,5 - до 20 руб. Лук 17. Настроение у всех херовое. Если вернуть время,то хер ,кто пошел бы на референдум. Короче хотят назад. Так как все расийское - гавно.Начиная от продуктов и заканчивая товарами.Пенсов удерживают от роптания двойная пенсия,а боевиков,ментов и сообщников страх перед наказанием.
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Картопля у магазинах трохи дорожче.
Дещо з ординських продуктів непогане.
Купляю лише калінінградскі консерви, або Доброфлот.
Все інше місцеве, дещо є українське.

У місцевих прорізаються глаза і мозок показує ознаки виліковування.
Але це довгий період. Вони вже побачили що живуть значно гірше,
але витравити з себе москаля ще не взмозі.
Розмовляв з такими впертими з приводу перепису.
Раніш казав що не відкрию їм. Так і сталося.
Так ті знайомі здивовані неймовірно: Как так? А тебе что трудно ответить на вопросы?
Відповів: я з цим режимом не маю ніяких стосунків.
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Сьогодні таке у твітері.
Поруч з філармонією. Згідно менталітету.
І з такою назвою багато по місту.
Двоє співробітників Авдіївського коксохіму опинилися в реанімації, отруївшись токсичними речовинами - Цензор.НЕТ 6312
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Рыбалки не купалки. Они и у ручья сидят ,когда оно пересыхает.
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Там води у тому морі трохи більше ніж у шахтовому відстійнику.
Згадав як років десять тому на програмі «Аншлаг, аншлаг» зробили зустріч з Генадієм Вєтровим і його батьком на фоні цього моря. Мої батьки знали його батька, на баяні наярівал.
Синок тепер не вилазить з Московії.
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Да,он макеевский. Ненавижу этот город. Там одна быдлота живет. Их спецом в Донецк не пускали селиться. И только самым выдающимся квартиры давали там. И кто бы .что не говорил,но Донецк больше всех понимал ту опасность,что несли олигархи.Потому,что там грамотный народ в основном. Институты,университеты...Просто так уж сложилось,что именно те же олигархи там и жили.А власть вся за ними была. К тому же у многих остался страх от того,что ринат там с бандюками в 90-х вытворял.
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люцифер, ты рыбалка, шо и я?
нам в Канаду!****..устанем вытаскивать
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там не море. там дамбасский океан как минимум.
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ето к откенугурированному - он в курсе и по коксу...
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В 1995-м предложили два места, из Крыма, Луганск - в том числе.. . Сказал - "нахрен"... Не хочу жить с "быдлом" - был в 91-м, в командировке... Сейчас живу на Полесье... Не жалуюсь...
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Яр, ты был профессиональный военный, а значит человек подневолный как на службе - приказ есть приказ....
куда скажут туда и попрешся.....
слава богу я тока 2 года под приказом был 81-83й - отдуплился и все всем отдал.
всю жизнь под приказом? - не смог бы....
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зря от ты от ето... даже в мыслях было обижалова,,,,,
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А я и не обиделся... Показалось тебе... Просто - "каждому своё...".
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лови, командир - "https://2.hdlava.com/serial/chernye-parusa-20142.html"
начнешь смотреть - посядешь месяца на 3
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А ты, оказывается, "салабон"... (Только не обижайся - я постарше, я вам мог "щелбаны" раздавать - 78-й......)
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не сдержался ты, камандир - ну от не смоx, хотя я пытался тебя остудить
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"я вам мог "щелбаны" раздавать" - в етом вся кацапская армия
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Да пошутил я, не обижайся... Учил "ваших", "бандажировать жгуты", и ШР паять...
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В чём смысл статьи - что бензол нюхать нельзя ?
Расходитесь, люди ...
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Цей коксохім воняє так,шо за декіька кіометрів відчутно.
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