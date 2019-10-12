 Двоє співробітників Авдіївського коксохіму опинилися в реанімації, отруївшись токсичними речовинами

Надзвичайна подія сталася напередодні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.
"За попередніми даними слідства, 11 жовтня, приблизно о 8:30, 34-річна оператор одного з цехів, перебуваючи на робочому місці, отруїлась викидами бензолу та аміаку, від чого знепритомніла. Побачивши свою колегу на підлозі, 34-річний начальник зміни намагався витягнути її з місця концентрації отруєних речовин, однак і сам отруївся аміаком та бензолом.
Обох постраждалих доставлено до реанімаційного відділення Авдіївської центральної лікарні. Наразі вони перебувають у важкому стані.
За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, якщо воно спричинило інші тяжкі наслідки).
Зараз проводяться першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення усіх обставин події.
а Донецкое море, а Макеевское?
Дещо з ординських продуктів непогане.
Купляю лише калінінградскі консерви, або Доброфлот.
Все інше місцеве, дещо є українське.
У місцевих прорізаються глаза і мозок показує ознаки виліковування.
Але це довгий період. Вони вже побачили що живуть значно гірше,
але витравити з себе москаля ще не взмозі.
Розмовляв з такими впертими з приводу перепису.
Раніш казав що не відкрию їм. Так і сталося.
Так ті знайомі здивовані неймовірно: Как так? А тебе что трудно ответить на вопросы?
Відповів: я з цим режимом не маю ніяких стосунків.
Поруч з філармонією. Згідно менталітету.
І з такою назвою багато по місту.
Згадав як років десять тому на програмі «Аншлаг, аншлаг» зробили зустріч з Генадієм Вєтровим і його батьком на фоні цього моря. Мої батьки знали його батька, на баяні наярівал.
Синок тепер не вилазить з Московії.
нам в Канаду!****..устанем вытаскивать
куда скажут туда и попрешся.....
слава богу я тока 2 года под приказом был 81-83й - отдуплился и все всем отдал.
всю жизнь под приказом? - не смог бы....
начнешь смотреть - посядешь месяца на 3
Расходитесь, люди ...