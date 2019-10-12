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Все про:Бойко (255) Нафтогаз (600) США (5635) Янукович (7030)

 Міністр енергетики США Перрі пропонував ввести до ради "Нафтогазу" людину, яка працювала з Януковичем і Бойком, - AP

Управлінець нафтової галузі Роберт Джозеф Бенш, якого міністр енергетики США Рік Перрі пропонував радником у наглядову раду "Нафтогазу", раніше співпрацював із президентом-втіікачем Віктором Януковичем і міністром енергетики часів Януковича Юрієм Бойком.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це пише Associated Press.

За інформацією видання, 52-річний Бенш також перебільшував свої військові заслуги. Він стверджував, що був членом найелітніших військових частин США: армійських рейнджерів, Сил спеціальних операцій та надсекретної антитерористичної групи - спецпідрозділу "Дельта".

Дані, які отримали відповідно до Закону про свободу інформації, показують, що військова кар'єра Бенша тривала менше 5 років, майже весь час він служив у Національній гвардії. Крім  того, активна служба тривала декілька місяців.

Згідно з інформацією з соцмереж і особистого сайту Бенша, він понад 20 років працював у нафтовій і газовій галузі в Україні та інших країнах.

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Роберт Бенш працював енергетичним радником українського уряду під час президентства Януковича. Також він співпрацював із тодішнім міністром енергетики України та колишнім віцепрем'єр-міністром Юрієм Бойком.

Крім того, до Януковича Бенш був головою та гендиректором компанії Carpatsky Petroleum в Україні. Він також зареєстрований у ділових записах як директор Pelicourt Limited, компанії, зареєстрованої на Кіпрі, яка є найбільшим акціонером компанії з Х'юстона Cub Energy. Cub Energy цікавилася 9 ліцензіями на нафту та газ в Україні, згідно з її річним звітом за 2018 рік.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153642
 
 
 Топ коментарі
 
давно відомо, що Трамп активно співпрацює з хуйлом.
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человек, работавший надцать лет в одной упряжке с януковощем и бойко 5 лет был президентом Украины. как-то так.
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Зарплата кобеля говорит об обратном - личная доходность зашкаливает.
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давно відомо, що Трамп активно співпрацює з ******.
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...В письме главы миссии МВФ в Украине Рон ван Родена говорится, что некоторые новые члены конкурсной комиссии не отвечают всем необходимым критериямГлава миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Рон ван Роден обратил внимание премьер-министра Алексея Гончарука на то, что некоторые новые члены конкурсной комиссии по отбору претендентов на должности независимых членов наблюдательного совета государственного банка не отвечают всем необходимым критериям, согласованным с международными партнерами нашей страны и указанным в постановлении Кабинета министров. Соответствующее письмо ван Родена опубликовал на своей странице в Facebook народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский, который также является членом этой комиссии по квоте Верховной Рады.
"МВФ не просто нагло вмешивается в дела нашего государства, запрещая ему расследовать преступления руководителей Нацбанка и Фонда гарантирования перед народом Украины. В отместку за создание следственной Комиссии парламента с целью расследовать системное уничтожение украинских банков и разграбления их активов под прикрытием МВФ - руководитель Европейской дирекции Фонда ван Роден требует от Кабмина и Офиса президента не допустить меня к отбору независимых директоров госбанков и членов совета НБУ", - написал Дубинский.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/334210-mvf_trebuet_ubratj_iz_komissii_po_nabsovetam_bankov_neprofessionaljnyh_predstavitelej_prezidenta_i_rady_-_nardep
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у когось ще є сумніви кому продадуть ЗЕМЛЮ ? ...правельно ... "ванроденам" ("криші" монсанти ) й продадуть ...і не важливо що цю землю СКУПЛЯТЬ МІСЦЕВІ "засуки-кусюки" ...їх порхерять на першому ж повороті ...а тоді буде все "монсанта" ...від краю до краю ...а вам КАЗЛАМ місця на цій ЗЕМЛІ не буде ...давайте продавайте ...а "гончаруків" "нагнуть" у любий зручний момент
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да что же им всем надо в нашем убыточном нефтегазе?
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Зарплата кобеля говорит об обратном - личная доходность зашкаливает.
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человек, работавший надцать лет в одной упряжке с януковощем и бойко 5 лет был президентом Украины. как-то так.
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а какой страны министр енергетики назачил Коболева?
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Такое впечатление что все эти истории о коррумпированности США раскручиваются кацапами. Мол, посмотрите, амеры тоже коррумпированы, даже больше чем мы
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А может, он хороший специалист. У нас давно разучились ценить профессионалов. Міністр енергетики США Перрі пропонував ввести до ради "Нафтогазу" людину, яка працювала з Януковичем і Бойком, - AP - Цензор.НЕТ 4240
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надо ему посоветовать вышиванку напялить. Тогда сразу одобрят.
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Одним больше, одним меньше, на желание вывести гос.структуру в личное пользование не влияет. .
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Знатный проходимец. Впрочем, как и сам Перя Міністр енергетики США Перрі пропонував ввести до ради "Нафтогазу" людину, яка працювала з Януковичем і Бойком, - AP - Цензор.НЕТ 5774
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Чихухуа Коломойского, которого он посадил на пост президента Украины




Міністр енергетики США Перрі пропонував ввести до ради "Нафтогазу" людину, яка працювала з Януковичем і Бойком, - AP - Цензор.НЕТ 3648
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