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 Політика України, Суспільство
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Все про:Порошенко (9782) автокефалія (397) ПЦУ (447)

 Порошенко привітав визнання ПЦУ Елладською церквою: "Москва не змогла зупинити і цього процесу"

П'ятий президент України Петро Порошенко з вдячністю вітає рішення сестринської церкви Греції щодо визнання автокефалії ПЦУ.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Чудова і надихаюча новина з Афін, яка блискавкою долетіла до мене в Лондон на Парламентську асамблею НАТО. Православна церква Еллади визнала Православну церкву України як незалежну, рівноправну сестру в родині помісних православних церков", - зазначив Порошенко, подякувавши за "невтомну працю і підтримку ПЦУ" Вселенському Патріархату.

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Порошенко висловив сподівання, що зрештою "всі православні церкви визнають свою українську сестру і увійдуть у повне спілкування з нею".

"Москва не змогла зупинити і цього процесу. Греки стали першими, і це гідний приклад для всіх", - підсумував він.

Порошенко привітав визнання ПЦУ Елладською церквою: Москва не змогла зупинити і цього процесу 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153641
 
   
 Топ коментарі
 
Спасибо за Томос, Московия закабалила нас в том числе с помощью своей церкви, которая целиком и полностью служит имперским интересам
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але, на жаль, з приходом ЗЕ до влади москалі продовжуватимуть культурну, релігійну, мовну експансію в Україні. бо це не єособистими цінностями для президента, він дозволить.
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так, перемога.
потрібно обрубати всі зв'язки з рашкою, тоді їм не буде до чого вчепитись.
поки в нас розмовляють російською, доти вони вважатимуть нас своює колонією і бунтівними землями, які потрібно приборкати за будь-яку ціну.
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Удивительно другое...
Раньше была здесь новость о том, что ПЦУ признали...
И там сейчас сотка с хвостом комментариев...
Эта новость, которая звучит из уст По' уже набрала комментов в три раза больше и при том, что намного позже вышла...
И троллей почему-то эта новость "заинтересовала"...
Как-то так...
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где то плачет гуня Порошенко привітав визнання ПЦУ Елладською церквою: "Москва не змогла зупинити і цього процесу" - Цензор.НЕТ 2780 зебобики вопят про веру на их хлеб и про сыр от зеленского по 58 гривасей
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Такая хорошая новость, барыга всунул свой пятак и все опошлил. Пусть идет лечит Филарета, у которого мозги от него поехали.
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Ніхто не зупинить Україну на шляху набуття справжньої незалежності. І скільки б не верещали на проросійських телеканалах кремлівські шкури, такі як Сергій Коротких, нині член партії "Національний Корпус", а за сумісництвом, є агентом країни агресора і також відзначений сайтом "Миротворець" (яка несподіванка )
"Діяльність спрямована на підрив основ державності України.
Організатор і учасник контрабандних переміщень вантажів і товарів через територію України.
Один з організаторів проплачених мітингів т.зв. Нац дружин, супроводжуваних нападами на співробітників правоохоронних органів України.
Ймовірно є агентом спецслужб Росії (країна-агресор).
Позивний: Малюта, Боцман, Коротиш, Гвоздь."
А як емоційно, цього діяча підтримує Мураєв, взагалі за гранню цинізму ...
Українці готуйтеся до самих несподіваних поворотів.
Боротьба за Україну входить у вирішальну стадію. Вірю, перемога буде за нами, бо є у нас Армія і є у нас герої, які готові бити як зовнішніх ворогів так і внутрішніх, в тому числі і підгодованих кремлем лже патріотів.
Слава Україні!
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