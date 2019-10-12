 Порошенко привітав визнання ПЦУ Елладською церквою: "Москва не змогла зупинити і цього процесу"

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Чудова і надихаюча новина з Афін, яка блискавкою долетіла до мене в Лондон на Парламентську асамблею НАТО. Православна церква Еллади визнала Православну церкву України як незалежну, рівноправну сестру в родині помісних православних церков", - зазначив Порошенко, подякувавши за "невтомну працю і підтримку ПЦУ" Вселенському Патріархату.
Порошенко висловив сподівання, що зрештою "всі православні церкви визнають свою українську сестру і увійдуть у повне спілкування з нею".
"Москва не змогла зупинити і цього процесу. Греки стали першими, і це гідний приклад для всіх", - підсумував він.
Раньше была здесь новость о том, что ПЦУ признали...
И там сейчас сотка с хвостом комментариев...
Эта новость, которая звучит из уст По' уже набрала комментов в три раза больше и при том, что намного позже вышла...
И троллей почему-то эта новость "заинтересовала"...
Как-то так...
"Діяльність спрямована на підрив основ державності України.
Організатор і учасник контрабандних переміщень вантажів і товарів через територію України.
Один з організаторів проплачених мітингів т.зв. Нац дружин, супроводжуваних нападами на співробітників правоохоронних органів України.
Ймовірно є агентом спецслужб Росії (країна-агресор).
Позивний: Малюта, Боцман, Коротиш, Гвоздь."
А як емоційно, цього діяча підтримує Мураєв, взагалі за гранню цинізму ...
Українці готуйтеся до самих несподіваних поворотів.
Боротьба за Україну входить у вирішальну стадію. Вірю, перемога буде за нами, бо є у нас Армія і є у нас герої, які готові бити як зовнішніх ворогів так і внутрішніх, в тому числі і підгодованих кремлем лже патріотів.
Слава Україні!