 Порошенко привітав визнання ПЦУ Елладською церквою: "Москва не змогла зупинити і цього процесу"

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Чудова і надихаюча новина з Афін, яка блискавкою долетіла до мене в Лондон на Парламентську асамблею НАТО. Православна церква Еллади визнала Православну церкву України як незалежну, рівноправну сестру в родині помісних православних церков", - зазначив Порошенко, подякувавши за "невтомну працю і підтримку ПЦУ" Вселенському Патріархату.

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Порошенко висловив сподівання, що зрештою "всі православні церкви визнають свою українську сестру і увійдуть у повне спілкування з нею".

"Москва не змогла зупинити і цього процесу. Греки стали першими, і це гідний приклад для всіх", - підсумував він.