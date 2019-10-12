 Підсумковий документ зустрічі в "нормандському форматі" ще обговорюється, - Пристайко

Про це міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив в інтерв'ю "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Узгоджено лише ту частину, яка стосується формули Штайнмаєра. Я не знаю, яким буде остаточний документ, але узгоджений наразі радниками насправді дуже короткий і фактично зазначає лише досягнутий прогрес. Наприклад, там написано, що сторони вітають завершення розведення і відновлення сполучення в станиці Луганській, обмін полоненими і уповноважують своїх міністрів закордонних справ, умовно кажучи, працювати далі. Це дозволяє росіянам сказати, що там немає контролю над кордоном, але там взагалі нічого немає", - сказав Пристайко.
Він зазначив, що подібних вкидань із боку Росії, щоб створити ще більшу напругу в Україні, дуже багато, і вони відбуваються постійно.
"Ви подивіться, в Мінську погоджують формулу Штайнмаєра, а потім виходять "керівники ЛНР/ДНР" і заявляють, що в Києві нарешті зрозуміли, що ніколи не будуть мати над нами влади. Безперечно, це робиться для підбурювання населення проти миротворчої політики президента Зеленського", - переконаний глава МЗС.
Чтобы подытожить сей итог,
Ещё мы много наложили,
Чтобы итог итогом стал бы смог...
Но Украинская власть продолжает что-то бормотать про переговоры и передачу ей контроля над границей с РФ.
Путин наверное уже охрип повторять что он НЕ пойдет ни на какие условия Украины!!!
Зеленский сможет теперь не мыть правую руку. Это все, что он получит, кроме совместного фото.
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встречи не было, а Итоговый документ обсуждается, - Предатель в позе раком
на мороз, на пресс-марафон, потому и заявления со всех сторон шо все будет хорошо. И если 14-го будет мало людей они со спокойной совестью продолжат сливать.