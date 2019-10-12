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Все про:автокефалія (397) Епіфаній (183) ПЦУ (447)

 Елладська церква визнала автокефалію ПЦУ

Священний синод Грецької православної церкви визнав рішення Вселенського Патріархату про надання автокефалії ПЦУ.

Про це повідомив предстоятель ПЦУ Епіфаній, передає Цензор.НЕТ.

"Вдячний моєму братові у Христі, главі Священного синоду Церкви Греції Блаженнішому Архієпископу Афінському і всієї Еллади Ієроніму і братам-архієреям, які сьогодні на засіданні Собору ієрархів підтримали позицію та послідували канонічним та історичним рішенням Вселенського Патріархату, що відкриває можливість повноцінної взаємодії між двома нашими Помісними автокефальними церквами в усіх сферах ", - написав він.

Вдячний моєму брату у Христі, главі Священного Синоду Церкви Греції Блаженнійшому Архієпископу Афінському і всієї Еллади Ієроніму та братам-архієреям, які сьогодні на засіданні Собору ієрархів підтримали позицію та послідували канонічним та історичним рішенням Вселенського Патріархату, що відкриває можливість повноцінної взаємодії між двома нашими помісними автокефальними церквами в усіх сферах.

Читайте також: ПЦУ сьогодні - це 7 тис. парафій, 77 монастирів і 47 єпархій, - Епіфаній

"Встановлення повного євхаристійного єднання і офіційних відносин між помісними церквами Греції та України - ще одна сторінка, яка навіки буде вписана в нашу історію і наші серця!" - додав Епіфаній.

Елладська церква визнала автокефалію ПЦУ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153638
 
   
 Топ коментарі
 
У разного рода мордвы,мокши,эрзи и остальной "ватной" чухони-сейчас разрыв пердаков приключится.
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Ну ось. Потяг потихеньку рухається.
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У разного рода мордвы,мокши,эрзи и остальной "ватной" чухони-сейчас разрыв пердаков приключится.
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Свежо предание, мне уже сегодня в одном ответе написали, что "АрмияМоваВера" это, мол, херня, которой занимался Порошенко, предоставляя это, как что-то незначительное...
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...на Московии вообще до 17 века не было православия... хотя первые христианские церкви воявились в то время когда Залесье было колонией Киевской Руси, но их было катастрофически мало так как ходили туда в основном присланные из Киева дружинники, а местная мокша была в основном язычниками...
Как ни странно массовое христианство на Московию занесли монголы, верхушка которых начиная с Батыя исповедовала несторианство центр которого находился в Ктесифоне (современный Ирак) а каноническая территория была от Палестины до Дальнего Востока...
Вот поэтому мокши и другие угро-финны крестились до 17 века двумя пальцами...
А в православие ордынцам захотелось после того как мусульмане захватили почти всю Азию извели под корень несторианство, таким образом смешавшиеся потомки угро-финнов и монголов остались без духовного центра... вот и начали за бабки примазываться к Константинополю... но тамошние попы не признавали их до тех пор пока в Московии не провели церковную реформу и не отказались крестится двумя пальцами и прочих несторианских обрядов...
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142 года Московская православная церковь вообще не признавалась христианской...
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поменьше слушай дебилов,их везде хватает,в том числе и в Украине
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порошенко очень много делал на своём государственном посту
но не доделал малость
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Порошенко заложил базис и на втором сроке пожинал бы плоды, а не просирал всё, как это делает Моника...
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99% зробив на цьому шляху Філарет, коли йще Пепа молився мацьковским попам й ходив туди сповідуватися .
Пепа лише поставив останню крапку й то вже його внесок дуже сумнівний , якщо не рахувати , що вселенський патріархат дуже коррумпованний .
Той хто каже , що це зробив Пепа , той автоматично натякає , що вселенський патріарх узяв гроши за це , або інший хабар (бакшиш) в інший формі , що стверждують за лаштунками різні *********** пропогандони .
А я кажу й стверджую, що з Пепою , або без його українська церква отримала б цей статус ...
Бо українці своєю кроввю довели усьому світу , що Україна не в якій формі : хоч секулярній , хоч релігійній бути часткою Мацьковскої структури .
Це 14 тисяч вбитих зробили це , а не один коррумпованний лідер-барига !
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По тому, что делает Филарет сейчас, он добивался Томоса не для Украины, а для себя...
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саме так! Він добивався церковної влади, будь-якої. Згадаймо просто його біографію і церковну кар'єру. Зокрема, як балотувавя предстоятелем РПЦ в Москві.
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так у мокши пер@аки и так всегда взрываются от новостей)
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Це вже не потихеньку. Всі інші канонічні церкви чекали саме цього. Хто з надією,хто з острахом, але чекали всі...І це, нарешті сталося. Те, що було закладено Варфоломеєм рік тому і підтримане Порохом, нарешті дало результат. Шлюз визнання відкритий і це орієнтир для інших помісних церков.
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Ну так потяг швидкість набирає поступово.
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Я все таки дождался решения , озвученное представителями ЭПУ, а не наших попов. Ибо у нас часто выдают желаемое за действительное.
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Т. е. поп Филарет, который ездил везде с Порошенком за тем самым Томосом - агент крымля? Вот это поворот событий...
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смотрю с балкона на Север....
Что это за ЗАРЕВО над Залескими болотами???))))
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А у ВАТЫ и ЗЕленых малоросов от этой новости.....
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Генерала КГБ Кирюшу по ходу отстранят от Кремлевской кормушки за этот про...б!!!)))
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Это историческое событие в истории Киевской митрополии после получения самого Томоса. Теперь можно смело утверждать, что ПЦУ это единственный и канонический правопреемник Киевской митрополии и ПЦУ уже официально ведет свою историю с 988 года, а вот РПЦ потеряла 6 украденных веков истории и намного младше ПЦУ
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Воровать и обманывать некрасиво, и невыгодно...
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Після заяв Філарета вся ця церковна тема вже мало кого цікавить.
Адже навіть в Україні цю новостворену церкву визнає менше половини населення.
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Правильно зробили.
Ще б не мішало всім у світі визнати, що українська мова сама милозвучна.
Порівняння: 1. Ось премєра жовтня місяця української пісні https://www.youtube.com/watch?v=uB4GP2QjrMc&fbclid=IwAR0TpQNaWmRwQWJfSRAuFjKMcHj73fPbrMavo5p80rR0FPoWwDRwBMaSZAA
2. А ось премєра жовтня місяця арабської пісні https://www.youtube.com/watch?v=oUGtyug1IJ0
Ей редактори "книги Гіннеса" А-У-У!!!
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Молодь від цієї пісні в ульоті! Вона на всіх диско-майданчиках!!!
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Ну шо ********* , сектанты табачного короля Киррюши ?!

Сдулась Мацковское коммерческое ООО по одурманиванию масс .
В Украине это необратимый процесс !
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Ну наконец то. а то процесс явно затянулся. Конечно в Украине сейчас это как то отошло на третий план, Но это ничего не меняет, религиозные вопросы это дело длительное. Теперь надежда, что "когда лет тронулся" греки не останутся в одиночестве. Например наши братья по несчастью грузины или скажем румынская православная церковь. Это хорошая новость, а то новости о Д-ру-жулиани и Дохлой Белке уже честно достали.
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Москва на радостях п'є "шампанське" за "султана": ВПС Туреччини розбомбили базу спецназу США в Сирії, є втрати
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і тут знаходяться зебіли, які серуть на оцю святу справу... І не лише на святу; а просто - на необхідну справу вичищення офіційної мокшанської резедентури з України. Заради безпеки України.
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Слава Господу, Слава Україні!!! Слава Єпіфанію!.

Порохобаригу на нари, з конфіскацією.
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Якшо б нехристи-зебіли не заблокували своїм окружним горе-судом повернення рпц в Україні істинної їх назви РПЦ(ФСБ), сьогодні рівень їх впливу був би на рівні КПУ.
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Вітаю всіх ВІРУЮЧИХ.
за грузинами,думаю, 'не заржавіє' )
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а за Москвою - тим >
Елладська церква визнала автокефалію ПЦУ - Цензор.НЕТ 4518

Вітаю всіх футболістів! Сьогодні Вася Дупкін забив сухий гол в дворовій зустрічі місцевих команд, внуків робітників молокозаводу №100500 села Мала Молоківка.
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Достижением прошлой власти была автокефалия церкви - независимость украинской церкви от России.Достижением этой власти будет автокефалия земли-независимость украинской земли от Украины.
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Отлично, еще за месяц признают сербы, грузины, еще кто там, а потом и Москва. Признает и сразу развалится Елладська церква визнала автокефалію ПЦУ - Цензор.НЕТ 2225

Если все попы - рабы Яхве, а Яхве - очень добрый, то они бы в тот же день признали все что надо. Но вот только Яхве такой шо Мао Цзе Дун против него - ребенетеночек Елладська церква визнала автокефалію ПЦУ - Цензор.НЕТ 2225
Так шо Епифана завалить надо воплями веропитеков - будут ли они "гореть вечно", так как КирГун не подмахнул какую-то бамашку, аль в чистилище сначала, а потом уж и "гореть вечно" Елладська церква визнала автокефалію ПЦУ - Цензор.НЕТ 905
Ведь в "ад" таких грешников - ни-ни, Тутмас у них не той системы панимаш))
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тим часом....
Близький до Московського патріархату телеканал "Київська Русь" відновив мовлення

1 жовтня в Україні відновив кабельне мовлення телеканал "Київська Русь", який раніше пов'язували з лідером політичної партії "Держава", меценатом Російської православної церкви в Україні Геннадієм Васильєвим
Він вибув з активної політики і кому зараз належить телеканал - невідомо, зазначає видання Релігія в Україні.
Телеканал не функціонував близько десяти років, а тепер позиціонує себе як сімейний і просвітницький канал, який "пропагує традиційні цінності слов'янської православної цивілізації".
удячи з того, що ведучими і гостями телеканалу є переважно проросійські журналісти і діячі, повністю або частково опозиційні минулій та чинній українській владі, компетентність і врівноваженість телеканалу стоїть під питанням", - йдеться в публікації.
Зокрема, ведучими телеканалу будуть відомий за списками пропагандистських проектів Кремля блогер Дмитро Скворцов і публіцист Ян Таксюр - обидва співзасновники київського "Російського клубу", який в своєму маніфесті "визнає тимчасовий статус держави Україна".
І Таксюр, і Скворцов, є радикалами навіть всередині церкви Московського патріархату - раніше вони закликали "повернути церкві в Україні колишній статус екзархату", а "УПЦ, яка впала в єресь, скасувати зовсім".
Телеканал вже анонсував зустрічі з радянським істориком, академіком Петром Толочко, а також з журналістом Ігорем Гужвою, політологом Русланом Бортником, колишнім радником депутата-втікача Вадима Колесніченка та його заступником з організації "Російськомовна Україна".
Шеф-редактором і редакторами телеканалу названі Олена Вавілова, Людмила Денисенко та Роман Бараш - автори тижневика партії СДПУ(о) "2000", заснованого Сергієм Кичигиним.

https://espreso.tv/news/2019/10/12/blyzkyy_do_moskovskogo_patriarkhatu_telekanal_quotkyyivska_rusquot_vidnovyv_movlennya
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Це звісно краще мати свою церкву,ніж московську.Але жодна православна країна не живе добре,краще би тут щось подібне на скандинавські країни.
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Тепер за кілька років ПЦУ визнає більшість праославних церков. Елладська церква визнала автокефалію ПЦУ - Цензор.НЕТ 9772Лапті процес зупинити вже не зможуть, навіть використовуючи хибну позицію Філарета Елладська церква визнала автокефалію ПЦУ - Цензор.НЕТ 1248
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