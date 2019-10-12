 Елладська церква визнала автокефалію ПЦУ

Про це повідомив предстоятель ПЦУ Епіфаній, передає Цензор.НЕТ.
"Вдячний моєму братові у Христі, главі Священного синоду Церкви Греції Блаженнішому Архієпископу Афінському і всієї Еллади Ієроніму і братам-архієреям, які сьогодні на засіданні Собору ієрархів підтримали позицію та послідували канонічним та історичним рішенням Вселенського Патріархату, що відкриває можливість повноцінної взаємодії між двома нашими Помісними автокефальними церквами в усіх сферах ", - написав він.
Вдячний моєму брату у Христі, главі Священного Синоду Церкви Греції Блаженнійшому Архієпископу Афінському і всієї Еллади Ієроніму та братам-архієреям, які сьогодні на засіданні Собору ієрархів підтримали позицію та послідували канонічним та історичним рішенням Вселенського Патріархату, що відкриває можливість повноцінної взаємодії між двома нашими помісними автокефальними церквами в усіх сферах.
"Встановлення повного євхаристійного єднання і офіційних відносин між помісними церквами Греції та України - ще одна сторінка, яка навіки буде вписана в нашу історію і наші серця!" - додав Епіфаній.
Как ни странно массовое христианство на Московию занесли монголы, верхушка которых начиная с Батыя исповедовала несторианство центр которого находился в Ктесифоне (современный Ирак) а каноническая территория была от Палестины до Дальнего Востока...
Вот поэтому мокши и другие угро-финны крестились до 17 века двумя пальцами...
А в православие ордынцам захотелось после того как мусульмане захватили почти всю Азию извели под корень несторианство, таким образом смешавшиеся потомки угро-финнов и монголов остались без духовного центра... вот и начали за бабки примазываться к Константинополю... но тамошние попы не признавали их до тех пор пока в Московии не провели церковную реформу и не отказались крестится двумя пальцами и прочих несторианских обрядов...
но не доделал малость
Пепа лише поставив останню крапку й то вже його внесок дуже сумнівний , якщо не рахувати , що вселенський патріархат дуже коррумпованний .
Той хто каже , що це зробив Пепа , той автоматично натякає , що вселенський патріарх узяв гроши за це , або інший хабар (бакшиш) в інший формі , що стверждують за лаштунками різні *********** пропогандони .
А я кажу й стверджую, що з Пепою , або без його українська церква отримала б цей статус ...
Бо українці своєю кроввю довели усьому світу , що Україна не в якій формі : хоч секулярній , хоч релігійній бути часткою Мацьковскої структури .
Це 14 тисяч вбитих зробили це , а не один коррумпованний лідер-барига !
Что это за ЗАРЕВО над Залескими болотами???))))
Адже навіть в Україні цю новостворену церкву визнає менше половини населення.
Ще б не мішало всім у світі визнати, що українська мова сама милозвучна.
Порівняння: 1. Ось премєра жовтня місяця української пісні https://www.youtube.com/watch?v=uB4GP2QjrMc&fbclid=IwAR0TpQNaWmRwQWJfSRAuFjKMcHj73fPbrMavo5p80rR0FPoWwDRwBMaSZAA
2. А ось премєра жовтня місяця арабської пісні https://www.youtube.com/watch?v=oUGtyug1IJ0
Ей редактори "книги Гіннеса" А-У-У!!!
Сдулась Мацковское коммерческое ООО по одурманиванию масс .
В Украине это необратимый процесс !
: https://tsn.ua/ru/svit/turciya-obstrelyala-bazu-specnazovcev-ssha-v-sirii-smi-1425822.html
Порохобаригу на нари, з конфіскацією.
за грузинами,думаю, 'не заржавіє' )
а за Москвою - тим >
Вітаю всіх футболістів! Сьогодні Вася Дупкін забив сухий гол в дворовій зустрічі місцевих команд, внуків робітників молокозаводу №100500 села Мала Молоківка.
Если все попы - рабы Яхве, а Яхве - очень добрый, то они бы в тот же день признали все что надо. Но вот только Яхве такой шо Мао Цзе Дун против него - ребенетеночек
Так шо Епифана завалить надо воплями веропитеков - будут ли они "гореть вечно", так как КирГун не подмахнул какую-то бамашку, аль в чистилище сначала, а потом уж и "гореть вечно"
Ведь в "ад" таких грешников - ни-ни, Тутмас у них не той системы панимаш))
Близький до Московського патріархату телеканал "Київська Русь" відновив мовлення
1 жовтня в Україні відновив кабельне мовлення телеканал "Київська Русь", який раніше пов'язували з лідером політичної партії "Держава", меценатом Російської православної церкви в Україні Геннадієм Васильєвим
Він вибув з активної політики і кому зараз належить телеканал - невідомо, зазначає видання Релігія в Україні.
Телеканал не функціонував близько десяти років, а тепер позиціонує себе як сімейний і просвітницький канал, який "пропагує традиційні цінності слов'янської православної цивілізації".
"Судячи з того, що ведучими і гостями телеканалу є переважно проросійські журналісти і діячі, повністю або частково опозиційні минулій та чинній українській владі, компетентність і врівноваженість телеканалу стоїть під питанням", - йдеться в публікації.
Зокрема, ведучими телеканалу будуть відомий за списками пропагандистських проектів Кремля блогер Дмитро Скворцов і публіцист Ян Таксюр - обидва співзасновники київського "Російського клубу", який в своєму маніфесті "визнає тимчасовий статус держави Україна".
І Таксюр, і Скворцов, є радикалами навіть всередині церкви Московського патріархату - раніше вони закликали "повернути церкві в Україні колишній статус екзархату", а "УПЦ, яка впала в єресь, скасувати зовсім".
Телеканал вже анонсував зустрічі з радянським істориком, академіком Петром Толочко, а також з журналістом Ігорем Гужвою, політологом Русланом Бортником, колишнім радником депутата-втікача Вадима Колесніченка та його заступником з організації "Російськомовна Україна".
Шеф-редактором і редакторами телеканалу названі Олена Вавілова, Людмила Денисенко та Роман Бараш - автори тижневика партії СДПУ(о) "2000", заснованого Сергієм Кичигиним.
https://espreso.tv/news/2019/10/12/blyzkyy_do_moskovskogo_patriarkhatu_telekanal_quotkyyivska_rusquot_vidnovyv_movlennya