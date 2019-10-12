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Все про:Міноборони (2851) обстріл (5591) Гуцуляк (71) операція Об'єднаних сил (1651)

 Окупанти від початку доби 6 разів обстрілювали захисників України, - Міноборони

Противник стріляв у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Обстрілів Золотого та Петровського, де заплановано розведення військ, не зафіксовано. Втрат немає.

Про це заявив представник Міноборони Дмитро Гуцуляк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

"Сьогодні, 12 жовтня, в районі відсічі і стримування збройної агресії РФ на сході України зафіксовано шість збройних провокацій із боку російсько-окупаційних військ. Всі вони відбулися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" Об'єднаних сил... За наявною інформацією, бойових втрат унаслідок прицільного вогню з боку російсько-окупаційних військ серед наших українських героїв немає", - сказав він.

Зазначається, що, зокрема, після 3:10 під мінометним обстрілом опинилися українські захисники Водяного. З боку села Пікузи окупанти випустили по українських воїнах 12 мін калібру 120 мм.

Дивіться також: Розведення сил можливе лише після 7 днів "тиші", - міністр оборони Загороднюк. ФОТОрепортаж

Під час інших обстрілів ворог застосовував переважно протитанкові й автоматичні станкові гранатомети, зрідка - стрілецьке озброєння. Противник відкривав вогонь поблизу населених пунктів Пищевик, Новогнатівка та Широкине. Тричі ворожу збройну активність зафіксовано сьогодні поблизу Водяного.

За інформацією пресслужби, підрозділи Об'єднаних сил вели адекватні оборонні дії з допомогою чергових вогневих засобів.

У Міноборони зазначили, що українські воїни неухильно дотримуються Мінських угод на лінії бойового зіткнення.

Дивіться також: Населення Золотого загалом підтримує концепцію розведення сил і наші плани, - Загороднюк. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153637
 
 
 Топ коментарі
 
Ну, тогда эти пояснят. каким образом они собираються прекращать оккупацию ??? С помощью формулы Штангеля или как ?
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Я могу обеспечить Зеленскому отведение войск от линии разграничения, так как он этого хочет.
За мою идею исполнения его желания я прошу небольшую сумму в 10000 баксов. Для Зеленского это сущие копейки.
Итак излагаю идею быстрого и успешного разведения:
Если нам нужно развести войска на участке в 3 км по фронту, то выбираем на разных участках всей линии фронта кусочки по 50-100 м где в течении 7 суток не было перестрелки и отводим на этих кусочках своих солдат. Так чтобы в сумме получилось 3 км (100м тут + 50м там + 70м еще вот здесь и т.д.).
Условия отвода войск выполнено? - Выполнено.
Есть 3 км отведения по фронту? - Есть.
Фронт при отводе наших войск не подвегнут угрозе его внезапного захвата сепарами? - Угрозы нет.
***
Жду звонка Зеленского с благодарностью за мою идею. О деньгах поговорим отдельно
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Ну, тогда эти пояснят. каким образом они собираються прекращать оккупацию ??? С помощью формулы Штангеля или как ?
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Мой сын ветеран АТО. Был на передовой. Он мне все объяснил насчет перестрелок.
Проблема постоянных перестрелок простая - как валенок.
Когда наступает ночь, бойцы по обе стороны фронта сидят в окопе и бояться что враг (ДРГ) подкрадется к окопам и забросает гранатами блиндаж где спят бойцы.
Поэтому бойцы в окопе периодически постреливают чтобы показать врагу что - "мы не спим! мы начеку!!"
Приборы ночного виденья у нас есть. Но не везде ими можно все осмотреть перед позициями (много "мертвых зон"). Часто ночью перед позициями может пробежать собака или лиса и слышен хруст веток и пр. подозрительный шум. Солдат в окопе в темноте не имеет возможности пойти и проверить это собака или это враг подкрался.
Приходится на всякий случай пострелять на шум.
***
А еще есть случаи когда солдаты видят вдали движение врага в "мертвой зоне" и опасаясь что враг обойдет позицию вынуждены стрельнуть пару раз миной. В ответ сепары тоже стреляют минами, чтобы дать своим ДРГ отойти назад.
...Это вкратце.
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это стрельба в лучшем случае из ПКТ в поле . а не 120 тыми . если перед позицией много не просматриваемых зон то это не позиция .а хрен знает что и для чего
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конечно есть причины и они в одном -ублюдки кацапские вместе с х..лом
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Я могу обеспечить Зеленскому отведение войск от линии разграничения, так как он этого хочет.
За мою идею исполнения его желания я прошу небольшую сумму в 10000 баксов. Для Зеленского это сущие копейки.
Итак излагаю идею быстрого и успешного разведения:
Если нам нужно развести войска на участке в 3 км по фронту, то выбираем на разных участках всей линии фронта кусочки по 50-100 м где в течении 7 суток не было перестрелки и отводим на этих кусочках своих солдат. Так чтобы в сумме получилось 3 км (100м тут + 50м там + 70м еще вот здесь и т.д.).
Условия отвода войск выполнено? - Выполнено.
Есть 3 км отведения по фронту? - Есть.
Фронт при отводе наших войск не подвегнут угрозе его внезапного захвата сепарами? - Угрозы нет.
***
Жду звонка Зеленского с благодарностью за мою идею. О деньгах поговорим отдельно
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вы не понимаете самого выражения - 3 км по фронту ну для женщины это нормально .
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Схоже, росіяни від війни ще не втомилися....
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И не устанут. Пока мразийку всем скопом по частям не разберут.
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Хто ж это сделал? Почему за последние месяцы убито больше, чем было год назад?
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Кацапів в пекло, Зелю в Золоте, фуйла в Гаагу і на нари.
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