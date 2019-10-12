 Окупанти від початку доби 6 разів обстрілювали захисників України, - Міноборони

Про це заявив представник Міноборони Дмитро Гуцуляк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

"Сьогодні, 12 жовтня, в районі відсічі і стримування збройної агресії РФ на сході України зафіксовано шість збройних провокацій із боку російсько-окупаційних військ. Всі вони відбулися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" Об'єднаних сил... За наявною інформацією, бойових втрат унаслідок прицільного вогню з боку російсько-окупаційних військ серед наших українських героїв немає", - сказав він.

Зазначається, що, зокрема, після 3:10 під мінометним обстрілом опинилися українські захисники Водяного. З боку села Пікузи окупанти випустили по українських воїнах 12 мін калібру 120 мм.

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Під час інших обстрілів ворог застосовував переважно протитанкові й автоматичні станкові гранатомети, зрідка - стрілецьке озброєння. Противник відкривав вогонь поблизу населених пунктів Пищевик, Новогнатівка та Широкине. Тричі ворожу збройну активність зафіксовано сьогодні поблизу Водяного.

За інформацією пресслужби, підрозділи Об'єднаних сил вели адекватні оборонні дії з допомогою чергових вогневих засобів.

У Міноборони зазначили, що українські воїни неухильно дотримуються Мінських угод на лінії бойового зіткнення.

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