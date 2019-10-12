 Окупанти від початку доби 6 разів обстрілювали захисників України, - Міноборони

Про це заявив представник Міноборони Дмитро Гуцуляк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.
"Сьогодні, 12 жовтня, в районі відсічі і стримування збройної агресії РФ на сході України зафіксовано шість збройних провокацій із боку російсько-окупаційних військ. Всі вони відбулися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" Об'єднаних сил... За наявною інформацією, бойових втрат унаслідок прицільного вогню з боку російсько-окупаційних військ серед наших українських героїв немає", - сказав він.
Зазначається, що, зокрема, після 3:10 під мінометним обстрілом опинилися українські захисники Водяного. З боку села Пікузи окупанти випустили по українських воїнах 12 мін калібру 120 мм.
Під час інших обстрілів ворог застосовував переважно протитанкові й автоматичні станкові гранатомети, зрідка - стрілецьке озброєння. Противник відкривав вогонь поблизу населених пунктів Пищевик, Новогнатівка та Широкине. Тричі ворожу збройну активність зафіксовано сьогодні поблизу Водяного.
За інформацією пресслужби, підрозділи Об'єднаних сил вели адекватні оборонні дії з допомогою чергових вогневих засобів.
У Міноборони зазначили, що українські воїни неухильно дотримуються Мінських угод на лінії бойового зіткнення.
Проблема постоянных перестрелок простая - как валенок.
Когда наступает ночь, бойцы по обе стороны фронта сидят в окопе и бояться что враг (ДРГ) подкрадется к окопам и забросает гранатами блиндаж где спят бойцы.
Поэтому бойцы в окопе периодически постреливают чтобы показать врагу что - "мы не спим! мы начеку!!"
Приборы ночного виденья у нас есть. Но не везде ими можно все осмотреть перед позициями (много "мертвых зон"). Часто ночью перед позициями может пробежать собака или лиса и слышен хруст веток и пр. подозрительный шум. Солдат в окопе в темноте не имеет возможности пойти и проверить это собака или это враг подкрался.
Приходится на всякий случай пострелять на шум.
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А еще есть случаи когда солдаты видят вдали движение врага в "мертвой зоне" и опасаясь что враг обойдет позицию вынуждены стрельнуть пару раз миной. В ответ сепары тоже стреляют минами, чтобы дать своим ДРГ отойти назад.
...Это вкратце.
За мою идею исполнения его желания я прошу небольшую сумму в 10000 баксов. Для Зеленского это сущие копейки.
Итак излагаю идею быстрого и успешного разведения:
Если нам нужно развести войска на участке в 3 км по фронту, то выбираем на разных участках всей линии фронта кусочки по 50-100 м где в течении 7 суток не было перестрелки и отводим на этих кусочках своих солдат. Так чтобы в сумме получилось 3 км (100м тут + 50м там + 70м еще вот здесь и т.д.).
Условия отвода войск выполнено? - Выполнено.
Есть 3 км отведения по фронту? - Есть.
Фронт при отводе наших войск не подвегнут угрозе его внезапного захвата сепарами? - Угрозы нет.
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Жду звонка Зеленского с благодарностью за мою идею. О деньгах поговорим отдельно