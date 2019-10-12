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 Політика України
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Все про:обмін (534) Пристайко (200)

 Новий обмін "на вирішальному етапі", він стосуватиметься трьох груп людей, - Пристайко

Наступний обмін утримуваними особами буде складнішим. Він охоплюватиме три групи людей. Саме з цим обміном пов'язано те, що терористи все частіше виносять "вироки" захисникам України, які потрапили до їхніх рук.

Про це міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"У цих процесах кожне сказане слово завжди може відіграти драматичну роль. Я намагаюся не говорити ні про дати, ні про кількість обміну, не надавати жодних даних. Доля кожної конкретної людини, яка сидить за ґратами, може вирішитися просто неуважно сказаним словом. Саме тому я хочу сказати, що цей процес перебуває у вирішальній стадії", - зазначив Пристайко.

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Коментуючи повідомлення про те, що останнім часом на непідконтрольній українському уряду частині Донбасу було ухвалено низку вироків утримуваним бойовиками людям, Пристайко сказав: "Це є необхідною частиною процесу".

Нагадаємо, на початку жовтня глава МЗС України анонсував масштабний обмін утримуваними особами з РФ найближчим часом.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153635
 
 
 Топ коментарі
 
До этапа обмена. ПУчиТИчило, наберет еще групп десять, двадцать. При создавшейся ситуации у него в руках фактически не ограниченный людской ресурс для обмена. По некоторым данным до 8 миллионов. ( граждане Украины в Крыму, ОРДЛО проживающие там а также заробитчане и беженцы в самой РФ, туристы, " по делам", в "гости" и т. д. посещающие Крым, ОРДЛО и РФ плюс и некоторые опасные страны такие как владения Минского генерал губернатора к примеру. так что этот процесс может тянуться с "успехом" десятилетия, и эта тема не будет сходить с повестки. А вот что помимо обмена с Украины будут под это требовать, это уже вопрос. главное что бы это все не обернулось сдачей в заложники еще 35-40 миллионов ( правда при этом раскладе треть точно уедет в поисках новой земли)
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Опредєляющій, решающій, завершающій... Засмерділо совком.
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Молодцы. Каждый возвращённый из плена украинец - огромное достижение Украины.
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Молодцы. Каждый возвращённый из плена украинец - огромное достижение Украины.
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Віримо,сподіваємося. Головне, щоб Пуйло на 20 років нерозтягнуло обміни.
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Опредєляющій, решающій, завершающій... Засмерділо совком.
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Комментируя сообщения о том, что в последние время на неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса выносился ряд приговоров удерживаемым боевиками людям, Пристайко сказал: "Это является необходимой частью процесса". Источник: https://censor.net.ua/n3153635
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Могу поспорить, что через пару дней Песков заявит, что никаких переговоров по очередному обмену пленными РФ пока не ведет.
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А потом Песеов добавит: и украинских моряков не меняли.
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а их там нет - украинцы в кацапских тюрьмах есть, а кацапни в Украине нет.
от такой пердимонокль...
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До этапа обмена. ПУчиТИчило, наберет еще групп десять, двадцать. При создавшейся ситуации у него в руках фактически не ограниченный людской ресурс для обмена. По некоторым данным до 8 миллионов. ( граждане Украины в Крыму, ОРДЛО проживающие там а также заробитчане и беженцы в самой РФ, туристы, " по делам", в "гости" и т. д. посещающие Крым, ОРДЛО и РФ плюс и некоторые опасные страны такие как владения Минского генерал губернатора к примеру. так что этот процесс может тянуться с "успехом" десятилетия, и эта тема не будет сходить с повестки. А вот что помимо обмена с Украины будут под это требовать, это уже вопрос. главное что бы это все не обернулось сдачей в заложники еще 35-40 миллионов ( правда при этом раскладе треть точно уедет в поисках новой земли)
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повторюсь для глубоко зеленых вовок - Волынь тока кацапии не сдавайте,
маму Римму можна, если бубочка так порешает, - Волынь нельзя.
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А у Москві заарештували "главу бандитської резервації ДНР" він завдав економічний збиток такого розміру, що навіть бачивший багато чого СК Росії щиро захопився ним ", - повідомив ресурс. Він запевняє, що Пушилін Денис Володимирович заборгував кремлівському Газпрому за поставлений в окупований Донбас газ близько 1 мільярда доларів. Тепер кремлівські фашисти - рішали ) уйла разом з Газпромом хочуть зобов'язати (розкрутити на $ 1 мільярд) яка скоро капітулює Україну за не сплачений газ з нібито формально її але повністю окупованого проклятою паРашоюі українського Донбасу.
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Новый обмен "на решающем этапе", он будет касаться трех групп людей, - Пристайко



Снова меняют 30 укр пленных на 300 укрубитых.

решаающий этап.



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Нужно уже принимать закон о том что все добровольно заезжающие на Рашку и на окупированные территории автоматически отказываются от украинской защиты и притензий. Ато етот маразм с обменами никогда не прекратится. Едешь на Рашку жопы подмывать или греть яйца на пляже так молча сиди на подвале ФСБ и не требуй тебя обменивать или выкупать.
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Пристайко, займись міжнародною діяльністю, обмін не випячуй, а просто визволяй українців.
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