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Все про:Італія (320) вирок (554) суд (5595) Марків (69)

 Суд Італії розкрив деталі вироку нацгвардійцеві Марківу

В Італії суд присяжних міста Павія оприлюднив 11 жовтня мотиваційну частину вироку українському нацгвардійцеві Віталію Марківу, якого засудили до 24 років ув'язнення за нібито причетність до загибелі італійського фоторепортера Андреа Роккеллі на Донбасі.

Про це повідомляє "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

На думку присяжних, Марків "активно сприяв" умисному убивству іноземних журналістів на околиці окупованого тоді бойовиками Слов’янська Донецької області.

У документі йдеться, що Марків у день вбивства журналіста, 24 травня 2014 року, перебував на горі Карачун і зі своєї бойової позиції бачив керамічну фабрику Zeus Ceramica і залізницю, біля якої загинули італієць-фотограф і його російський перекладач Андрій Миронов.

"Марків, виконуючи функцію керівника на бойовій позиції, навіть за відсутності будь-якого наміру збройної атаки з боку противника, запідозривши пересування журналістів у напрямку потяга, почав діяти, "стріляючи у все, що рухалося в радіусі двох кілометрів", і, схоже, це була звичайна практика спільних воєнних дій Національної гвардії та ЗСУ", - йдеться в мотивації вироку.

Судді стверджують, що Марків сам підтвердив таку реконструкцію фактів, коли заявив, що навіть за відсутності фази активного протистояння і людей у ​​формі сепаратистів було нормальним із підозрою спостерігати за цивільними як ймовірними противниками, адже вони могли надати корисну інформацію сепаратистам.

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На думку суду, обвинувачений з автоматом Калашникова брав участь у першій стрілянині біля стіни фабрики Zeus Ceramica.

"Не зумівши досягти мети за допомогою автомата Калашникова, він продовжував відслідковувати їх через оптичний прилад зброї, інформуючи через свого командира військо з метою влучити по таксі, щоб завадити втечі, зупинити і знищити суб'єктів у лісі, де вони сховалися. Потім за допомогою радіопристрою, яким володів Марків, він повідомив координати жертв, допомагаючи скерувати вогонь у їхньому напрямку. Внаслідок тих пострілів французький журналіст Вільям Ругелон зазнав поранення в ногу, а для Роккеллі та Миронова вони стали смертельними", - йдеться в тексті мотиваційної частини.

На думку присяжних, Марків виконував явно незаконний наказ, який порушує положення IV Женевської конфенції 1950 року щодо захисту цивільних під час війни.

У тексті вироку йдеться, що атака українців відбулася без жодної провокації або атаки з боку протилежної сторони. Крім того, напад було скоєно під час виконання журналістами їхніх прав на збір інформації про наявний конфлікт.

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Адвокати нацгвардійця наполягають, що постріли лунали з боку проросійських бойовиків, а Марків, перебуваючи в дружніх відносинах із журналістами, не міг навмисно сприяти вбивству іноземних репортерів.

Судді відкинули всі аргументи сторони захисту. Свідчення українських військових на процесі вони назвали непевними та суперечливими.

Судді назвали француза Ругелона "надійним свідком", а італійську журналістку Іларію Морані, яка написала про Марківа статтю з нібито його зізнанням, - "журналісткою-професіоналом".

Водночас захисники Марківа вважають Ругелона "не стільки свідком, як потерпілим", а журналістку Морані такою, що "з метою розголосу значно спотворила почуту від солдата інформацію".

Нагадаємо, італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Його засуджено до ув'язнення терміном на 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153633
 
 
 Топ коментарі
 
Найбільш сліпий той, хто не хоче бачити... Суд Италии раскрыл детали приговора нацгвардейцу Маркиву - Цензор.НЕТ 4543
Суд Италии раскрыл детали приговора нацгвардейцу Маркиву - Цензор.НЕТ 9422
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Учитывая, что верхушка власти Италии открыто поддержавает кремль в позиции клоаки ОРДЛО, то такой приговор вполне ожидаем.
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когда макаронники убивают украинок им дают 8 лет и отпускают за хорошее поведение через 5...а здесь никого не убивал, и вьебали 24 года...ох уж эта милая родина фашизма...
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Суд Італії розкрив деталі вироку нацгвардійцеві Марківу - Цензор.НЕТ 7363

Только Pressa спереди заклеена, а сзади видна буква P, ещё один журналист....
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А в Италии точно есть суды? Формулировка "похоже, это была обычная практика совместных военных действий Национальной гвардии и ВСУ" - ПОХОЖЕ Суд Італії розкрив деталі вироку нацгвардійцеві Марківу - Цензор.НЕТ 7009
Это суд, который кагбэ опирается на доказанные факты! Суд Італії розкрив деталі вироку нацгвардійцеві Марківу - Цензор.НЕТ 9177
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Что тот дурик хотел? Каким образом собирать информацию? Он хотел фотографировать как ромашки с бабаями в атаку идут? Не удивительно, что ему прилетело, пусть даже от наших. Адвокаты дебилы - на войне журналист может погибнуть, войну устроила РФ - пусть суд с кацапов спрашивает, а не с тех кто позицию защищал.

Калашников... пусть даже с неким "оптическим прибором"... стрелять во всё что движется на расстоянии 2км?!
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Ось вам і дружня європа. Ах.евші макаронніки.
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там навіть не в оцій "дружній Європі" проблема... А головна проблема там в тому, що Марківа судив суд присяжних з міста, з якого родом отой загиблий фотожурик Андреа Роккеллі... Ви розумієте, який вирок мали би ухвалити присяжні?
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Потому что Украина должна была возбудить уголовное дело по статье
"1. Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны или военного конфликта, а также участие в заговоре, направленной на совершение таких действий, -

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет."

И потребовать от Италии или Франции ( откуда он там) выдать Рокелли.
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Договорняки Порошенко с террористами свели украинско-российскую войну на Донбассе в ранг гражданской войны в Украине. Потому будем расхлёбывать ложками все договорняки с Путлером, а особенно с участием террористов. Я учил международное право на втором курсе ОИИМФА, а вот учил ли Порошенко сомневаюсь, наверное заплатил за диплом.
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Из той же серии. Сразу с началом войны с Россией надо было объявлять недействительным договор с Россией по Азовскому морю. Автоматически в таком случае воды Азовского моря за пределами 12 миль становятся нейтральными водами.
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Мне всегда грустно из-за продления санкций против РФ", - премьер Италии Конте заверил Путина, что работает над отменой санкций ЕС/ здесь мигрантки под итальянским флажком годами долбили рашу тудэй: "Братская дружба" с украинцами, но без Порошенко: Путин". А на вопрос что они сделали для освобождения украинского нацгвардейца Маркива пошли в глухой отказ: да мы люди маленькие, да от нас ничего не зависит, да и страшно против итальянской власти идти.
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Итальянский суд, самый гуманный суд в мире! Ура товар ищи! Сытый голодного не поймет. Макаронники всегда были подлые и циничные. Муссолини на них нет.
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Это Европа. Вряд ли его уже можно вытащить. Тут не "дагаваришься".
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Суд Італії розкрив деталі вироку нацгвардійцеві Марківу - Цензор.НЕТ 9902

Здається що європейських "стандандартів" суддівсьтва наше кривосуддя вже досягло...
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Европа за российские нефть и газ готова на все, к сожалению.
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Виталик просто генераль какой-то ...
"Руководил , направлял, направлял и содействовал" !!!

Може у карабинеров в Италии широкие полномочия у каждого солдата и там нет полковников, капитанов и лейтинантов , а каждый сержант ... "руководит, направляет , корректируют и содействуют" .
Но в других армиях мира сержант не отдаёт подобные приказы .

Гибель журналистов вызвала мина , траектория которой есть параболла отправленная в какой-то квадрат площади с расстояния не менее 1500 метров . В пересечённой местности или в застройке это вне зоны прямой видимости .
Т.е. т.н. "свидетели" (скорее Иеговы , чем реального преступления) физически не моглиодновременно пребывать в зоне видимости и стрелявшего , и пострадавшего , если они не владеют "техникой" "телепортации" ... Т.е. если они не чародеи и маги ...

А насчёт "способствовал" надо понимать , что судьи в Италии являются носителями подростковой логики , когда у подростка виновата не его подружка плять , а родаки , которые не дали подростку достаточно бабосов , чтобы он мог перекупить подружку у богатого папика!

Почему у итальяшек не виновата гопотота Дырляндии , которая запустила журналюгу как живой щит в зону боевых действий , а украинские бойцы , которым эти журналисты прикрывали боевиков ...

Кстати , украинским журналистам стоит ссылаться на те статью Женевской конвенции , в которые есть права военных на обстрел школ и больниц , если противоположная сторона использует школы и больницы (т.е. гражданских лиц) в качестве живого щита .
По Женевской конвенции отвественность за эвакуацию гражданских лиц , за недопущение гражданских лиц в зону боевых столкновений лежит на стороне , которая контролирует эту территорию или из территории которой проникло гражданское лицо в зону боевых действий .

Не украинская сторона допустила итальянцев и французов в зону боевых действий .

Значит сторона Лугандона и отвечает за гибель всех , абсолютно всех гражданских , которые проникли -- а журналюги проникли в эту зону преднамеренно , в отличии от тех , чьи дома стали этой зоной (тут преступник тот , кто не эвакуировал) . Те , кто их пропустил - тот и отвечает .
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Абсолютно так. Тепер завдання суспільних організацій, української дипломатії і президента Зеленського визволяти нашого громадянина-героя. Взагалі - повна х*рня ці обвинувачення.
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З всього, що тут написано, видно: італійська феміда винесли вирок Марківу не маючи ні яких доказів, бо він захищав Україну і ще дуже дратує їх замовників. І, схоже, це була звичайна практика спільних дій італійського суду й прокуратури.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3153633
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ни за шо Маркив сидит.
нет не так - за то шо воевал за Украину он сидит.
итальянцы, в лучших ********** традициях, посадили пацана.
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Професійно діяв Марків. Його тре нагородити!!! Ось так має воювати українська армія. Стріляти в усе що рухається і може становити небезпеку для життя військових!!! Так і тре воювати з кацабами і їх прибічниками. А на італійських суддів і боехливих свідків знайдеться куля в побратимів Маркова, щоб їх у разі несправедливого вироку, відправити до праотців!
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Так это немного не те обстоятельства, о которых писали в Украине, про стрельбу Маркивым из миномета. Маркив пока один, а еще будут ловить тех, кто открыл огонь.
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Мда...
Сколько погибло на Донбасе за последние 5 лет? Убийства не имеют срока давности. Теперь все "патриоты" будут прислушиваться к стуку в дверь до конца своей жизни.
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мечтай, каца, мечтай.... до понедельника - там будет черная метка.
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