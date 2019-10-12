 Суд Італії розкрив деталі вироку нацгвардійцеві Марківу

Про це повідомляє "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.
На думку присяжних, Марків "активно сприяв" умисному убивству іноземних журналістів на околиці окупованого тоді бойовиками Слов’янська Донецької області.
У документі йдеться, що Марків у день вбивства журналіста, 24 травня 2014 року, перебував на горі Карачун і зі своєї бойової позиції бачив керамічну фабрику Zeus Ceramica і залізницю, біля якої загинули італієць-фотограф і його російський перекладач Андрій Миронов.
"Марків, виконуючи функцію керівника на бойовій позиції, навіть за відсутності будь-якого наміру збройної атаки з боку противника, запідозривши пересування журналістів у напрямку потяга, почав діяти, "стріляючи у все, що рухалося в радіусі двох кілометрів", і, схоже, це була звичайна практика спільних воєнних дій Національної гвардії та ЗСУ", - йдеться в мотивації вироку.
Судді стверджують, що Марків сам підтвердив таку реконструкцію фактів, коли заявив, що навіть за відсутності фази активного протистояння і людей у формі сепаратистів було нормальним із підозрою спостерігати за цивільними як ймовірними противниками, адже вони могли надати корисну інформацію сепаратистам.
На думку суду, обвинувачений з автоматом Калашникова брав участь у першій стрілянині біля стіни фабрики Zeus Ceramica.
"Не зумівши досягти мети за допомогою автомата Калашникова, він продовжував відслідковувати їх через оптичний прилад зброї, інформуючи через свого командира військо з метою влучити по таксі, щоб завадити втечі, зупинити і знищити суб'єктів у лісі, де вони сховалися. Потім за допомогою радіопристрою, яким володів Марків, він повідомив координати жертв, допомагаючи скерувати вогонь у їхньому напрямку. Внаслідок тих пострілів французький журналіст Вільям Ругелон зазнав поранення в ногу, а для Роккеллі та Миронова вони стали смертельними", - йдеться в тексті мотиваційної частини.
На думку присяжних, Марків виконував явно незаконний наказ, який порушує положення IV Женевської конфенції 1950 року щодо захисту цивільних під час війни.
У тексті вироку йдеться, що атака українців відбулася без жодної провокації або атаки з боку протилежної сторони. Крім того, напад було скоєно під час виконання журналістами їхніх прав на збір інформації про наявний конфлікт.
Адвокати нацгвардійця наполягають, що постріли лунали з боку проросійських бойовиків, а Марків, перебуваючи в дружніх відносинах із журналістами, не міг навмисно сприяти вбивству іноземних репортерів.
Судді відкинули всі аргументи сторони захисту. Свідчення українських військових на процесі вони назвали непевними та суперечливими.
Судді назвали француза Ругелона "надійним свідком", а італійську журналістку Іларію Морані, яка написала про Марківа статтю з нібито його зізнанням, - "журналісткою-професіоналом".
Водночас захисники Марківа вважають Ругелона "не стільки свідком, як потерпілим", а журналістку Морані такою, що "з метою розголосу значно спотворила почуту від солдата інформацію".
Нагадаємо, італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Його засуджено до ув'язнення терміном на 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.
Только Pressa спереди заклеена, а сзади видна буква P, ещё один журналист....
Это суд, который кагбэ опирается на доказанные факты!
Калашников... пусть даже с неким "оптическим прибором"... стрелять во всё что движется на расстоянии 2км?!
"1. Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны или военного конфликта, а также участие в заговоре, направленной на совершение таких действий, -
наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет."
И потребовать от Италии или Франции ( откуда он там) выдать Рокелли.
Здається що європейських "стандандартів" суддівсьтва наше кривосуддя вже досягло...
"Руководил , направлял, направлял и содействовал" !!!
Може у карабинеров в Италии широкие полномочия у каждого солдата и там нет полковников, капитанов и лейтинантов , а каждый сержант ... "руководит, направляет , корректируют и содействуют" .
Но в других армиях мира сержант не отдаёт подобные приказы .
Гибель журналистов вызвала мина , траектория которой есть параболла отправленная в какой-то квадрат площади с расстояния не менее 1500 метров . В пересечённой местности или в застройке это вне зоны прямой видимости .
Т.е. т.н. "свидетели" (скорее Иеговы , чем реального преступления) физически не моглиодновременно пребывать в зоне видимости и стрелявшего , и пострадавшего , если они не владеют "техникой" "телепортации" ... Т.е. если они не чародеи и маги ...
А насчёт "способствовал" надо понимать , что судьи в Италии являются носителями подростковой логики , когда у подростка виновата не его подружка плять , а родаки , которые не дали подростку достаточно бабосов , чтобы он мог перекупить подружку у богатого папика!
Почему у итальяшек не виновата гопотота Дырляндии , которая запустила журналюгу как живой щит в зону боевых действий , а украинские бойцы , которым эти журналисты прикрывали боевиков ...
Кстати , украинским журналистам стоит ссылаться на те статью Женевской конвенции , в которые есть права военных на обстрел школ и больниц , если противоположная сторона использует школы и больницы (т.е. гражданских лиц) в качестве живого щита .
По Женевской конвенции отвественность за эвакуацию гражданских лиц , за недопущение гражданских лиц в зону боевых столкновений лежит на стороне , которая контролирует эту территорию или из территории которой проникло гражданское лицо в зону боевых действий .
Не украинская сторона допустила итальянцев и французов в зону боевых действий .
Значит сторона Лугандона и отвечает за гибель всех , абсолютно всех гражданских , которые проникли -- а журналюги проникли в эту зону преднамеренно , в отличии от тех , чьи дома стали этой зоной (тут преступник тот , кто не эвакуировал) . Те , кто их пропустил - тот и отвечает .
нет не так - за то шо воевал за Украину он сидит.
итальянцы, в лучших ********** традициях, посадили пацана.
Сколько погибло на Донбасе за последние 5 лет? Убийства не имеют срока давности. Теперь все "патриоты" будут прислушиваться к стуку в дверь до конца своей жизни.