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Теми дня: Пресмарафон Зеленського Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України
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Все про:Марчук (101) Штайнмаєр (217) Донбас (13301) Формула Штайнмаєра (127)

 На реалізацію "формули Штайнмаєра" потрібні роки, - колишній представник України в ТКГ Марчук

На створення умов для проведення на Донбасі демократичних виборів потрібен тривалий час, а також "не завадив би трибунал".

Про це заявив, звертаючись до президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра, колишній представник України в Тристоронній контактній групі Євген Марчук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Марчук нагадав, що перші демократичні вибори в Західній Німеччині відбулися в 1949 році, тобто через чотири роки після закінчення Другої світової війни.

"У зв'язку з цим у мене запитання до найдосвідченішого європейського політика пана Штайнмаєра: ви справді призабули, що на початку необхідне було всеосяжне припинення вогню, глибока демілітаризація, демократизація суспільного життя, а лише потім - істинно демократичні вибори?" - поцікавився політик.

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Він також вважає, що не зайвим був би "Нюрнберзький (чи тепер Гаазький) трибунал".

Крім того, Марчук запропонував президенту ФРН поспілкуватися з представниками німецької розвідки, щоб дізнатися деталі війни, яку Росія шостий рік веде в центрі Європи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153632
 
   
 Топ коментарі
 
Это если взять тактику Пороха. А если Зелину - сольют страну за полгода-год под радостное улюлюканье зебилов.
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Кроме того, Марчук предложил президенту ФРГ пообщаться с представителями немецкой разведки, чтобы узнать детали войны, которую Россия шестой год ведет в центре Европы.Источник:

https://censor.net.ua/n3153632

Браво
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Это если взять тактику Пороха. А если Зелину - сольют страну за полгода-год под радостное улюлюканье зебилов.
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Зебил, про "сольют страну за полгода" вы писали полгода назад. Где это?
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І скільки за ці роки мокшани вбьють наших хлопців.?
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А что - не начали сливать? Глазки от уринотеррапии так сильно щиплет что ничего не замечаем? Ветераны, волонтеры и патриоты страны просто так гудят? Зеля установил абсолютный рекорд по скорости организации протестов.Даже Янык так не смог.
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Ты мне еще скажи, что облрады (которые состоят в основном с ПЕС) не по команде начали орать про зраду и капитуляцию.
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Я сказал то, что я сказал .Меня влажные фантазии упортого зебила не интересуют. Если не замечаешь происходящего - твои проблемы. Первое предупреждение было 24 августа.
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Упоротого зебила ты в зеркале видишь, а ныне происходит всего лишь шантаж Порошенком тех, кто его от корыта подвинул (чтобы те все оставили, как то было и есть) с помощью тебе подобных узколобых.
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Ага. 80 тысяч 24 августа - это был классный шантаж Пороха. Тогда ему зачет. Несколько тысяч на майдане - тоже классный шантаж Пороха. Даже Херсон выступил против Зели - во какой Порох молодец. Смотрите не обделайтесь от перепугу

На реалізацію "формули Штайнмаєра" потрібні роки, - колишній представник України в ТКГ Марчук - Цензор.НЕТ 7294
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Ану ссылочку дай на 24 августа и какого года? Напомнить тебе про майданы против Порошенко и что он с теми же атовцами делал?

На реалізацію "формули Штайнмаєра" потрібні роки, - колишній представник України в ТКГ Марчук - Цензор.НЕТ 2237
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Еще раз повторяю для упортого зебила. Это не Порох сейчас страну сдает - это Зеля сейчас у руля. Ты можешь петлятьи нести тут херню сколько угодно. Меня влажные фантазии упортого зебила не интересуют. Если не замечаешь происходящего - твои проблемы.
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Повоторяю, зебила ты в зеркале видишь. А ныне происходит то, за что ты орал пару лет назад, как за пэрэмогу, а ныне уже это для тебя узколобого зрада зрадная. А почему так? Да все просто: тогда тебе в твою пустую голову телевизор вдолбил, что это - рішуча та потужна перемога, а ныне на это же самое, что это зрада зрадная и капитуляция.
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Не зачет. Фэйк не прошел. Меня на этом форуме пару лет назад еще не было, так что не трынди. Можешь посмотреть данные. А по поводу зрады и перемоги. В минских соглашениях есть 13 пунктов и там нет ни слова о полном отводе войск. От слова СОВСЕМ. Тяжелая техника и большие калибры есть, полного отвода. нет. Пехота и мелкая бронетехника всегда оставались на передке. Разницу видно, или глазки от уринотеррапии так сильно щиплет что ничего не замечаем? И Порох никогда не подписывал формулу Штанмайера. Можешь не верить мне, но Лаврову и самому Штанмайеру поверишь? Порох никогда не соглашался на выборы без полного контроля Украины над границей и без размещения миротворцев ООН. Меркель, Оланду и Лаврову тоже не будешь верить? И еще раз - Это не Порох сейчас страну сдает - это Зеля сейчас у руля. Ты можешь петлять и нести тут херню сколько угодно. Это сути не поменяет.
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От скажи, буряте: що було би з Україною, якби ми свого часу слухали висери комуняк, потім висери совкодрочерів, кацапів, даунецьких-1 і даунецьких-2 ? З якого бодуна ти вважаєш що ми маємо прислуховуватися до висерів лоботомованих олігофренів ім'я яким "зебіли"? Може вони (точніше ви) чимось унікальні у порівнянні з переліченими вище? Точнісінько таке саме "електоральне сміття".
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От і я вважаю, що вас ідіотів ніхто не повинен слухати. Людей (саме людей) підтримавших Порошенко на виборах було лиш 8% від кількості виборців. З них з тої кількості виборців Порошенко вас ідіотів-зебілів і 10 відстоків не набереться, але воні від вас імбіцилів на всю країну. Ви чимось такі особливі?
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Для начала, бронелобое создание, поинтересуйся, что такое та самая "премия Дарвина".
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1. Якщо чув слово "калькулятор", підрах*й який відсоток від населення України виходив на Майдан у 2004 і 2013?
2. Мені не байдуже доля України і моя особисто доля. І ще не народилася людина, чиї поради або пропаганда мали би для мене хоч якесь мінімальне значення. Я сам визначаю хто є оптимальним топ-менеджером для суспільства.
3. Ти - лох, який сидить перед зомбоящиком і жує газети, нарізані у вигляді локшини. А я 19 років працював інженером на УТ-1 і знаю за якими рецептами вони готують жувачку для тебе.
P.S. Якщо зустріну бомжів або алканів, які їдуть здавати пляшки, обов'язково поцікавлюся їхніми політичними вподобаннями. Вони теж тіпо колишні сапієнси.
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Після "А я 19 років працював інженером" запитань не маю! Тому, що розумію з яким обдарованним сворінням маю справу.)
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И ты о 24 августа 2014-го написал, когда твой Святой Петро под вопли с экрана ТВ о Иловайске орал:" Котла нет! ", а сам деньги в Панаму с Украины начал выводить в оффшоры?
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Ты такой наивный, те кто не замечают "капитуляцию" не строчат комменты сутками, выгораживая сдачу Украины. А все эти персонажи (их не так много тут, кстати) которые здесь постоянно пасутся, отлично понимают на чью мельницу они льют воду.
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А что, не "слита"? В политике и дипломатии - УЖЕ, "обосрались"... В экономике - к Новому году...Много осталось?...
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" Цвет " Украины ))) - МарЧУК-пинЧУК,кравЧУК )) - Они кажется когда то с одним фронтом вместе губили страну....
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А Гагага уже ждет и не дождется *****, всему свое время.Главное чтобы наша власть не протупила и не сдала все.
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Тут народ не догоняет зачем Зе нужны выборы в ОРДЛО.
Всё просто, чтобы можно было официально общаться с лугандонскими марионетками.
Плохо это или хорошо? На мой взгляд скорее хорошо.
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Диды как раз правильно воевали. Они не надеялись, что Рейх задавят санкциями, Гитлера засудят в Гааге, а Германия распадётся на Баварию и Саксонию, и в итоге СССР будет граничить с победившей Британской империей.
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Тролль у вас там на фабрике у всех раздвоение личности? Если СССР воевал против агрессора это хорошо, вот Украина воюет против агрессора-это плохо! Зебилодебилы, шо с них возьмешь!
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СССР реально воевал, Петр Алексеевич подписал капитуляцию, но продолжал делать вид, что воюет. Почувствуй разницу, чудик.
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У Штанмаера уже полные карманы акций Газпрома. Он ничего не думает и не хочет думать, а только озвучивает хотелки *****.
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Кроме того, Марчук предложил президенту ФРГ пообщаться с представителями немецкой разведки, чтобы узнать детали войны, которую Россия шестой год ведет в центре Европы.Источник:

https://censor.net.ua/n3153632

Браво
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а неплохо бы было выслушать самого Штаймайера и проанализировать факты... где эта "формула"...сработала...успешно сработала...на благо страны а не агрессора (чаще рашки)))
более того - конкретизировать каждое его слово - чтобы не толковать так, как хочется кому-то и все по-разному...
и разъяснить господину гибридность нашей (не нами затеянной) войны, свозив его в Авдеевку, Пески, Золотое и т.д.,
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Та це до лампочки. Німеччина залежить від російського газу і довбодятли у керівництві посварилися зі США. Вони будуть усе робити, що ім скаже Путін, бо мерзнути не хочуть.
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Перед выборами в Германии было ещё это. Можем повторить. Начиная с Ху*ла. На реализацию "формулы Штайнмайера" уйдут годы, - бывший представитель Украины в ТКГ Марчук - Цензор.НЕТ 8189
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Старий КДБшник нарешті сказав щось путяще.
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журнашлюхи которые называют формулу путина штанмаером есть враги украины
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Штанмаер крупнейший акционер Газпрома. Вы че реально думаете что ему нужна какая то Украина? Да он спит и видит как достроится СП-2 и начнет грести бабло лопатой, а Украина для него всего лишь раздражитель который затягивает етот процес. Как только Украина подпишет акт капитуляции сразу и СП-2 разблокируется и санкции с Рашки снимутся и ***** опять начнет всех проросийских лидеров засыпать деньгами, продвигаясь дальше в Европу.
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Марчук наивное дитятко--всё о чём он говорит Штайнмайеру в обращении, тот прекрасно знает и понимает. Просто для немецкого политика Украина,-- это игра в политику,бросание "пыли" в глаза ,а Россия--это неиссякаемые рынки сбыта, природные ресурсы.....короче дружба на века.)))))
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Пан Марчук правий, а зекоманда спішить там, де не треба і не вийде!
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Оно там в СБУ все так же все непонятно. Оно еще КГБ, или уже ФСБ? Все воспитанники таких вот Марчуков (и внезапно Турчинова) в Крыму и Донбассе радостно перебежали к врагу. И побежало бы в Киеве, к гадалке не ходи.
П.С. Вид у Марчука, конечно, солидный. Но что полезного он сделал для Украины, кто может сообщить? Участие Минске не вспоминайте, это юридически уголовщина.
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Нужно сказать, формулы Штайнмайера вещь вообще очень надежная. Немецкий знак качества. Грузия не даст соврать...
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Так никакого путча не дождешься. А хотелось бы посмотреть как эта кучка диванных дякул будет брать почту и телеграф. На реалізацію "формули Штайнмаєра" потрібні роки, - колишній представник України в ТКГ Марчук - Цензор.НЕТ 8961
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Нищівна перемога гібридного миру під егідою вимагає часу. Миролюбам було про це відомо ще з часів Абхазії та Приндністров'я, але не спинило.
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