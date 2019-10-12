 На реалізацію "формули Штайнмаєра" потрібні роки, - колишній представник України в ТКГ Марчук

Про це заявив, звертаючись до президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра, колишній представник України в Тристоронній контактній групі Євген Марчук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Марчук нагадав, що перші демократичні вибори в Західній Німеччині відбулися в 1949 році, тобто через чотири роки після закінчення Другої світової війни.

"У зв'язку з цим у мене запитання до найдосвідченішого європейського політика пана Штайнмаєра: ви справді призабули, що на початку необхідне було всеосяжне припинення вогню, глибока демілітаризація, демократизація суспільного життя, а лише потім - істинно демократичні вибори?" - поцікавився політик.

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Він також вважає, що не зайвим був би "Нюрнберзький (чи тепер Гаазький) трибунал".

Крім того, Марчук запропонував президенту ФРН поспілкуватися з представниками німецької розвідки, щоб дізнатися деталі війни, яку Росія шостий рік веде в центрі Європи.