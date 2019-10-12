 На реалізацію "формули Штайнмаєра" потрібні роки, - колишній представник України в ТКГ Марчук

Про це заявив, звертаючись до президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра, колишній представник України в Тристоронній контактній групі Євген Марчук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Марчук нагадав, що перші демократичні вибори в Західній Німеччині відбулися в 1949 році, тобто через чотири роки після закінчення Другої світової війни.
"У зв'язку з цим у мене запитання до найдосвідченішого європейського політика пана Штайнмаєра: ви справді призабули, що на початку необхідне було всеосяжне припинення вогню, глибока демілітаризація, демократизація суспільного життя, а лише потім - істинно демократичні вибори?" - поцікавився політик.
Він також вважає, що не зайвим був би "Нюрнберзький (чи тепер Гаазький) трибунал".
Крім того, Марчук запропонував президенту ФРН поспілкуватися з представниками німецької розвідки, щоб дізнатися деталі війни, яку Росія шостий рік веде в центрі Європи.
2. Мені не байдуже доля України і моя особисто доля. І ще не народилася людина, чиї поради або пропаганда мали би для мене хоч якесь мінімальне значення. Я сам визначаю хто є оптимальним топ-менеджером для суспільства.
3. Ти - лох, який сидить перед зомбоящиком і жує газети, нарізані у вигляді локшини. А я 19 років працював інженером на УТ-1 і знаю за якими рецептами вони готують жувачку для тебе.
P.S. Якщо зустріну бомжів або алканів, які їдуть здавати пляшки, обов'язково поцікавлюся їхніми політичними вподобаннями. Вони теж тіпо колишні сапієнси.
Всё просто, чтобы можно было официально общаться с лугандонскими марионетками.
Плохо это или хорошо? На мой взгляд скорее хорошо.
https://censor.net.ua/n3153632
Браво
более того - конкретизировать каждое его слово - чтобы не толковать так, как хочется кому-то и все по-разному...
и разъяснить господину гибридность нашей (не нами затеянной) войны, свозив его в Авдеевку, Пески, Золотое и т.д.,
П.С. Вид у Марчука, конечно, солидный. Но что полезного он сделал для Украины, кто может сообщить? Участие Минске не вспоминайте, это юридически уголовщина.