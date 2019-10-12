 Для проведення виборів на Донбасі Україна має відновити контроль над кордоном, - ЄС

Про це йдеться в заяві Європейського Союзу, яка прозвучала на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
"Ми ще раз наголошуємо на нашій позиції, що цілковитий контроль України над державним кордоном має дуже важливе значення для виконання Мінських домовленостей", - заявили в Євросоюзі.
У ЄС також наголосили, що усі іноземні збройні формування, військова техніка та найманці мають покинути територію України.
Щодо місцевих виборів на території ОРДЛО, то для їхнього проведення за українським законодавством мають створити всі необхідні умови, передусім у безпековій сфері.
"Належні безпекові умови є необхідними для проведення, відповідно до законодавства України, місцевих виборів в окремих районах Донбасу під наглядом БДІПЛ та згідно зі стандартами ОБСЄ. Ми будемо уважно стежити за розвитком ситуації та закликаємо Росію та підтримувані нею збройні формування до конструктивного підходу в цьому плані", - йдеться у заяві Євросоюзу.
Сначала нагнетают, потом когда вскрывается что все не так - говорят "а это мы добились".
Им, порохоботам, не то, что писать в них запрещено, там даже за маленькие пометки - будет жестокое наказание!
- Зайдеш в хату, пообіцяй, що не будеш матюкатись
- Що сталося?
- Просто пообіцяй?
- посуд не митий?
- ти на це нормально реагуєшь. Пообіцяй.
- Ламінат зіпсували?
- Ні, шкоди не наробили.
...... ще кілька здоганок
- я дивлюся прес-конференцію
- *******, виключи
Модеры! Уберите сепаратистский плакат с заставки.
Такий варіант вирішення лугандонського питання пропонують навіть більшість біженців з окупованих теріторій.
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Повернення гандонів по сценарію пуйла буде означати, що всі сім мільонів бюлютенів Донбасу(не важливо, що на Донбасі залишаться лише бойовики-поліція) будуть "голосувати" на загальноукраїнських виборах на 100% так, як це треба пуйлу. І, як результат, хаос і громадянська. Нам це треба???
При Порошенко такого не было
"Перше питання і основне: що є допустимим для України? Я думаю, всі погодяться: спочатку безпека, про що всі кажуть, а потім уже політичні питання. Так було до цього. Тобто є відповідна дорожня карта, яка прийнята всіма сторонами і відповідно якої всі рухалися в цьому напрямку. Це важко було. Треба було тиснути на Путіна. Це не досить зручно, особливо, напевно, для нинішнього президента. Це потребує постійного зв'язку з міжнародними партнерами, це постійні переговори. Це важкий шлях, але він вірний і безпечний для України. І я абсолютно погоджуюся, що тепер ми (влада, Зеленський - А.М.) цей шлях в міжнародній площині змінюємо на протилежний: спочатку політика на повістці дня, а потім вже безпека. Я задавав пряме питання президенту України (на зустрічі з ветеранами АТО в ОПУ): як будуть проводитися вибори на території ОРДЛО - з нашими військами чи без наших військ? Відповідь була: без наших військ…", - повідомив він.
https://prm.ua/zelenskiy-gotoviy-do-viboriv-v-ordlo-bez-prisutnosti-************-armiyi-veteran-ato/
Абсолютна більшість українців схвалюють скасування недоторканості народних депутатів України (89%), суддів (85%) та Президента України (77%).
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Десь була соціологія, що місяць тому 80% вважали, що Україна рухається у правильному напрямку. Сьогодні у Вовіка рейтинг 70%. Це багато, але було б ще більше, якщо б не це незрозуміле бажання прискорити втілення Мінських домовленостей.
"Те, що я побачив - це нерозуміння подальших кроків, принаймні відсутність чіткого плану, що коли ми щось зініціювали, дійсно дали якусь надію - як ми її будемо реалізовувати? Тому що все, що сьогодні відбувається, воно свідчить про те, що вже крик просто... Нічого не буде. Росіяни заявляють про те, що умова для "нормандського формату", як розведення військ, не виконана, тому що Україна зважає на якісь обстріли Золотого і не хоче розводити… Знайдуться сто тисяч причин. Міністр закордонних справ дивується після того, що відбувся обмін полоненими, що в окупованому, анексованому Криму Росія знову починає брати заручників. Він щиро цьому здивувався. Скільки разів говорилося про те, що Росія одних віддасть, а нових набере. Це було зрозуміло і сказано сто разів. Нічого нового відбулося", - заявив Володимир Ар'єв.
https://prm.ua/u-zelenskogo-nemaye-rozuminnya-podalshih-krokiv-shhodo-donbasu-ar-yev/
https://www.youtube.com/watch?v=4vKpzcWxEls
"Ми розуміємо, що сьогодні йде війна. Президент не показав мені як громадянину, що він спирається на якісь фундаментальні речі в суспільстві. Фундаментальних речей не так вже є й багато. Але ми є воююча країна. Отже, потрібно показати всім людям, що він впевнений. Знаєте, як командир на війні. Якщо я буду в окопі казати: хлопці, я не знаю, що робити, то це буде паніка серед особового складу. Аналогічно, це є лідер нації, і він мав сказати чіткі речі: що це я знаю, це я знаю, це я знаю. Натомість я чув особисто фрази, які далекі від командира воюючої країни, від головнокомандувача: це я вам не можу сказати, бо якщо я це скажу, то це ж нас дивляться… і такі розпливчаті речі", - сказав Лапін.
Він зазначив, що його особливо вразила відповідь Зеленського щодо окупованих територій.
"Що мене вразило? Я не президент і не верховний головнокомандувач країни з 424 кілометрами фронту, але я знаю, вже хлопці провели аналітику - а в нього ж є повноваження, СБУ, розвідка і так далі - 134 населених пункти по цій ситуації стануть в "сірій зоні". Хай би сказав, скільки там людей живе. Взяти п'ять чоловік переляканих з Золотого і завезти, показати, як в Станиці Луганській там все файно - це не є показник, суспільний зріз думки людей, які завтра можуть опинитися в "сірій зоні", - додав Лапін.
Він також зауважив, що у відповідях Зеленського він побачив відсутність плану щодо окупованих територій.
"Єдине, що мені, скажімо так, сподобалось - що це вже я побачив, що плану Зеленського не існує. Бо якщо ми вернемося трошки назад і подивимося ту Ялтинську конференцію, де Пристайко почав нам пропихувати "формулу Штайнмаєра", всі почали в більшості своїй казати, що це погано, а Зеленський сказав: є формула моя, є формула України. Ну окей. Я її не почув. І мені зрозуміло, що її немає. Немає плану, немає стовпів, на яких президент показав, що я опираюся на патріотів, я опираюся на демагогів чи я опираюся на теоретиків чи на зовнішні політичні відомства. Він не показав, на які стовпи він буде опиратися. І в мене як в громадянина виникло ще більше питань. Отже, я не бачу стратегії, яка би могла реалізувати ту фразу про "ми досягнемо миру", - завершив Лапін.
https://prm.ua/presmarafon-zelenskogo-viyaviv-shho-u-vin-ne-maye-planu-shhodo-donbasu-lapin/
«Все, кто находится на территории любого государства, в данном случае Сирийской Арабской Республики, нелегитимно, должны покинуть эту территорию. Это касается вообще всех государств. Если будущее руководство, легитимное руководство Сирии скажет, что оно не нуждается больше в присутствии российских вооружённых сил. Это касается и Российской Федерации тоже, разумеется», - сказал путин.
И куда этот ЕС смотрит, не понимаю. Они что не видят какой контроль установил Пеца за 5 лет, та мышь не проскочит. Что и стену Яцика не видят? Да там же вообще, глыба, монолит, а не стена. Авиация на подлете разворачивается.
"Для проведения выборов на Донбассе Украина должна восстановить контроль над границей, - ЕС"
Два текста, показывающие высокие стандарты журналистики, мы же не пропагандисты какие нибудь кремлевские.