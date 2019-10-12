 Для проведення виборів на Донбасі Україна має відновити контроль над кордоном, - ЄС

Про це йдеться в заяві Європейського Союзу, яка прозвучала на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"Ми ще раз наголошуємо на нашій позиції, що цілковитий контроль України над державним кордоном має дуже важливе значення для виконання Мінських домовленостей", - заявили в Євросоюзі.

У ЄС також наголосили, що усі іноземні збройні формування, військова техніка та найманці мають покинути територію України.

Щодо місцевих виборів на території ОРДЛО, то для їхнього проведення за українським законодавством мають створити всі необхідні умови, передусім у безпековій сфері.

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"Належні безпекові умови є необхідними для проведення, відповідно до законодавства України, місцевих виборів в окремих районах Донбасу під наглядом БДІПЛ та згідно зі стандартами ОБСЄ. Ми будемо уважно стежити за розвитком ситуації та закликаємо Росію та підтримувані нею збройні формування до конструктивного підходу в цьому плані", - йдеться у заяві Євросоюзу.