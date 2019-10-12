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Все про:Конгрес США (302) США (5635) Тейлор (52)

 Тимчасово повіреного США в Україні Тейлора викличуть до Конгресу для надання свідчень, - CNN

Депутати Палати представників хочуть заслухати Вільяма Тейлора з приводу листування з Куртом Волкером, в якому він називав замороження військової допомоги Україні "божевіллям".

Про плани конгресменів заслухати свідчення Тейлора CNN повідомили численні джерела, інформує Цензор.НЕТ. Офіційного запрошення дати свідчення дипломату ще не надіслали.

"Тейлор набув широкої популярності після публікації його листування з Куртом Волкером, колишнім спеціальним посланником з питань України, і Гордоном Сондлендом, призначеним Трампом на посаду посла США в Європейському Союзі", - пише CNN.

У листуванні Тейлор неодноразово ставив під сумнів рішення затримати надання Україні військової допомоги і навіть називав його "божевільним".

Якщо Тейлор вирішить свідчити, то має перед цим покинути свій пост. Так само, як це раніше зробив Курт Волкер.

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Видання припускає, що ініціатива конгресменів заслухати Тейлора наразиться на опір із боку Білого дому і Держдепартаменту, а сам Тейлор може віддати перевагу залишитися главою посольства США в Україні і не давати жодних свідчень.

4 жовтня Волкер під час свідчень у Конгресі у справі про тиск Трампа на президента Володимира Зеленського заявив, що в українського уряду виникало багато запитань до нього щодо затримки військової допомоги, але він не міг пояснити, чому це відбувається.

Адвокат Трампа Рудольф Джуліані оприлюднив частину свого листування з Волкером, в якому йдеться, що останній пов'язав Джуліані з помічником президента України Андрієм Єрмаком.

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Єрмак пропонував, щоб Україна зробила заяву про розслідування після того, як отримає дату візиту Зеленського в Білий дім.

Як відомо, Трамп заморозив майже 400 млн доларів американської військової допомоги Україні незадовго до того, як мав поговорити із Зеленським, викликавши звинувачення демократів у тому, що він зловживав зовнішньою політикою США для особистої користі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153629
 
   
 Топ коментарі
 
Кольцо во круг Трампа сжимается. Хочется отметить очень граммотное поведение Зеленского, который сумел дистанцироваться от этих разборок. При этом "опытный дипломат" Порошенко умудрился туда влезть, подставив всю Украину..
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Шо конкретно ? А порошенко ничого не робив,шоб его выпихнули к херам собачьим ?
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Американцы конечно разберутся в своих косяках. Так там хоть люди порядочные в судах. А что уже говорить об Украине... Тяжело нам к цивилизации пробиваться....
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придеться нам тоже разбираться в американских судах.
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Шо конкретно ? А порошенко ничого не робив,шоб его выпихнули к херам собачьим ?
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"Хирскл", тяжелее всего - "донбасситам"... Никак не могут на "двух стульях", умоститься... Вот смотрю на тебя - "ёрзаешь", "ёрзарешь".... Никак не определишься...
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прикольно что порохботы крутятся как уж под вилами.
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Да нет... Это умные с вас, дураков, "угорают"... Жаль, что нам с вами, "идиотами", вместе "тонуть", придётся...
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Приват отдадут Бене, гривна по 100, дефлот, фсе пропало....
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Ми достатньо наслухалися "шахтьорського фольклору" і у 2004, і у 2010, і у 2013. Одне лише запитаннячко: де зараз оті "фольклористи" і скільки з них залишилися живими?
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Пургу не неси. Позиция у меня всегда четкая была - антикоммунизм,деолигархизация и русофобская. Если я присматривался к зели,то это не означает,что все его бока, меня устраивают.
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А у тебя был выбор? У меня - был... Я выбирал "меньшее зло"... Ты выбрал большее... Так кто "ДУРАК"?
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Зло остается злом в любом виде. Особенно если оно старое и всем известное. Чтобы назвать новое,злом - нужен срок и его действия. Сейчас я могу с уверенностью сказать,что Зеля не принесет особых успехов Украине в плане экономики. Так как олигархи при нем не тронутся. Но есть надежда в окончании гнойника в Донбассе.Под нажимом Запада и США. Которых он слушается. В отличии от парашенки.Которого интересовала лишь выгодная сторона для своего кармана.
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Кольцо во круг Трампа сжимается. Хочется отметить очень граммотное поведение Зеленского, который сумел дистанцироваться от этих разборок. При этом "опытный дипломат" Порошенко умудрился туда влезть, подставив всю Украину..
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Демократы раздувают пузырь, полагая, что это поможет им победить через год на выборах! Трамп, амнистируй Манафорта - покажи, кто в доме хозяин! Пускай демократы с ума сойдут! Тимчасово повіреного США в Україні Тейлора викличуть до Конгресу для надання свідчень, - CNN - Цензор.НЕТ 7406
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главное убрать самодура Трампа, остальное не важо.
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Може осли,що три рокі імпічать зголодніли?Їх синочки Пол Полоссі та Гантер Байден вже не "кришують" бізнеси в Україні та вівса не підкидають?Тоді їм треба кожного,хто їх тролить заморозкою рахунків по допомозі Україні,на овес розкручувати,а не виконуючих обовязки влади США цапати за штани.Американці вже мажорам Ку-Клукс-Клану із-за цього тільки 27%-ів рейтингу дають,а серед демократів Байден вже аж на 3-му місці.Чи не придурки-на зразок поросенків в Україні з їх 8-кою на колесі?
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вот єто да! Показания будет давать на даче!
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