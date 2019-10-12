 Тимчасово повіреного США в Україні Тейлора викличуть до Конгресу для надання свідчень, - CNN

Про плани конгресменів заслухати свідчення Тейлора CNN повідомили численні джерела, інформує Цензор.НЕТ. Офіційного запрошення дати свідчення дипломату ще не надіслали.

"Тейлор набув широкої популярності після публікації його листування з Куртом Волкером, колишнім спеціальним посланником з питань України, і Гордоном Сондлендом, призначеним Трампом на посаду посла США в Європейському Союзі", - пише CNN.

У листуванні Тейлор неодноразово ставив під сумнів рішення затримати надання Україні військової допомоги і навіть називав його "божевільним".

Якщо Тейлор вирішить свідчити, то має перед цим покинути свій пост. Так само, як це раніше зробив Курт Волкер.

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Видання припускає, що ініціатива конгресменів заслухати Тейлора наразиться на опір із боку Білого дому і Держдепартаменту, а сам Тейлор може віддати перевагу залишитися главою посольства США в Україні і не давати жодних свідчень.

4 жовтня Волкер під час свідчень у Конгресі у справі про тиск Трампа на президента Володимира Зеленського заявив, що в українського уряду виникало багато запитань до нього щодо затримки військової допомоги, але він не міг пояснити, чому це відбувається.

Адвокат Трампа Рудольф Джуліані оприлюднив частину свого листування з Волкером, в якому йдеться, що останній пов'язав Джуліані з помічником президента України Андрієм Єрмаком.

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Єрмак пропонував, щоб Україна зробила заяву про розслідування після того, як отримає дату візиту Зеленського в Білий дім.

Як відомо, Трамп заморозив майже 400 млн доларів американської військової допомоги Україні незадовго до того, як мав поговорити із Зеленським, викликавши звинувачення демократів у тому, що він зловживав зовнішньою політикою США для особистої користі.