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 Політика України
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Все про:нормандська четвірка (623) Пристайко (200)

 Конкретна дата "нормандської зустрічі" змусить сторони працювати на результат, - Пристайко

Україна наполягає на проведенні саміту "нормандської четвірки", бо саме лідери цих країн можуть стати драйверами врегулювання збройного конфлікту на Донбасі.

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю "Укрінформу", інформує Цензор.НЕТ.

"Від останньої зустрічі лідерів "нормандської четвірки" минуло три роки. Не проводити саміту - означає не використати до кінця всі можливості (для  врегулювання збройного конфлікту на Донбасі. - Ред.), адже, на жаль чи на щастя, саме лідери країн часто є драйверами можливих змін", - сказав Пристайко.

Він додав, що умови переговорів вже на столі. Далі все залежить від майстерності переговорних команд.

Глава МЗС погодився з тим, що зацікавленість української сторони у "нормандській зустрічі" підвищує її "ціну" для нас і дає Росії можливість продовжувати свою гру. Водночас, на його думку, призначення конкретної дати саміту може спрацювати і в "плюс", бо є шанс досягти під цю дату конкретних домовленостей.

"Тобто, з одного боку, наша зацікавленість у зустрічі грає не на нашу користь, а з іншого, визначена дата змушує всі сторони активізуватися для досягнення результату", - підсумував Пристайко.

Читайте також: Дата зустрічі лідерів "нормандського формату" буде відома наступного тижня, і вона, сподіваюся, відбудеться в листопаді, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153626
 
 
 Топ коментарі
 
Вы там Родину предаёте, а мы должны вас поддерживать, ещё и торопиться к какой-то дате? Вы совсем очумели ?
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Всі наперед знають результат -капітуляція Зєлі перед Пуйлом.
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Victoria Maximenko🔴 Кусочек наркотического бреда я таки записала. Хотелось услышать тот набор слов, которые дефективный прогудносит по поводу ФОПов. По ходу поняла, что это надо "законспектировать", бо когда читаешь, выглядит это намного зрелищнее, чем когда слушаешь.Получилось как в анекдоте про студента, который выучил только параграф про блох, а на экзамене сначала вытянул билет про овец ("Вот овца, вот роги, вот ноги, вот шерсть, в шерсти блохи, а блохи это..."), незачет. Второй билет. Попались рыбы - "Вот рыба, глаза, хвост, вот чешуя, а была бы шерсть были бы блохи, а блохи это ...."Букв получилось, конечно много, сама не ожидала.
Короче - вот.
❝ Іван Верстюк, журнал НВ:
➖ Поясніть вашу позицію про ФОПи. Що чекае айтішників, рекламщиків, маркетологів - всі ці галузі, які звикли бути в статусі ФОПів.
➖ Дивіться, дякую. Ви ж знаєте історію з ФОПами в цілому, ви ж теж ФОП?
➖ Ні.
➖ Ви не ФОП?
➖ Ні, я не ФОП.
➖ А як ви працюєте?
➖ Я...
➖ До речі, я давно хотів запитати, а звідки гроші в вашій компанії НВ?
➖ НВ належить інвестаційній компанії Dragon Capital...
➖ Фіала
➖ І Томаш Фіала
➖ Він громадянин України?
➖ Він громадянин Чехії.
➖ Тобто я маю на увазі, що українські засоби масової інформації фінансуються іноземними компаніями, я правильно зараз розумію?
➖ Dragon Capital це українська компанія.
➖ Но у вас бєнєфіциар, кінєчний бєнєфіциар пан Фіала, який є громадянином Чехії.
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Зє насправді розумний. Дурних євреїв на таких посадах не буває. Він просто косить під дурника.
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Всі наперед знають результат -капітуляція Зєлі перед Пуйлом.
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Ага. У вас вже і написані Святим Петром мінснскі договорняки з його ж "формулою Штанмаєра" - це зрада зрадна та капітуляція, хоча ще півроку назад у вас це була рішуча перемога. 😂
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Я не вижу разницы между Петром и Зелей. И тот и другой делают Приднестровский сценарий. Петя -плавно. Зеля-резко.
Кто против капитуляции не обязательно порохоботы. Или если Петя был плохой, то Зеля априори хороший?
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Вот тут согласен, что с Дамбаса еще в 2014-м сделан "приднестровский сценарий" Порошенком, а Зеленский продолжил лишь ранее Порошенко начатое. Тогда чего ж ныне тот самый Порошенко орет больше всех про зраду и капитуляцию?
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Заставит, конечно. Вопрос ,как и на какой результат они будут склонять Зеленского?
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Дипломатов учат врать на учебе, а не нести бред сумасшедшего.
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Вы там Родину предаёте, а мы должны вас поддерживать, ещё и торопиться к какой-то дате? Вы совсем очумели ?
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что опять несет этот приконюшенный пристайнер?
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после того как в "тайном" разговоре с Трампом прошелся по Макрону и Меркель... думаю, даже собравшись "четверка" не станет для неблагодарного и двуличного болтуна что-то конкретное делать...опять просто... растЪкашется мыслию по древу, сЪрым вълком по земли, шизымъ орломъ под облакы (с)....
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Про що там Вовік хоче з Пуйлом домовлятись, я не знаю і не вірю якусь користь для України від їхніх зустрічей. Вважаю, що українці самі мають визначитись на референдумі - як бути з Лугандоном(а не з Донецькою і Луганською областями, як хоче пуйло).
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Как же я за*бался вас банить, свинота зеленожопая. Пойдите хоть в огороде поработайте, или ковёр наконец выбейте.
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Надо смотреть правде в глаза ,что никому ,кроме Украины,эта встреча ,в формате ,и на22уй не нужна .
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Пристайко продолжает генерировать бред.
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