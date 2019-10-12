 Конкретна дата "нормандської зустрічі" змусить сторони працювати на результат, - Пристайко

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю "Укрінформу", інформує Цензор.НЕТ.
"Від останньої зустрічі лідерів "нормандської четвірки" минуло три роки. Не проводити саміту - означає не використати до кінця всі можливості (для врегулювання збройного конфлікту на Донбасі. - Ред.), адже, на жаль чи на щастя, саме лідери країн часто є драйверами можливих змін", - сказав Пристайко.
Він додав, що умови переговорів вже на столі. Далі все залежить від майстерності переговорних команд.
Глава МЗС погодився з тим, що зацікавленість української сторони у "нормандській зустрічі" підвищує її "ціну" для нас і дає Росії можливість продовжувати свою гру. Водночас, на його думку, призначення конкретної дати саміту може спрацювати і в "плюс", бо є шанс досягти під цю дату конкретних домовленостей.
"Тобто, з одного боку, наша зацікавленість у зустрічі грає не на нашу користь, а з іншого, визначена дата змушує всі сторони активізуватися для досягнення результату", - підсумував Пристайко.
Короче - вот.
❝ Іван Верстюк, журнал НВ:
➖ Поясніть вашу позицію про ФОПи. Що чекае айтішників, рекламщиків, маркетологів - всі ці галузі, які звикли бути в статусі ФОПів.
➖ Дивіться, дякую. Ви ж знаєте історію з ФОПами в цілому, ви ж теж ФОП?
➖ Ні.
➖ Ви не ФОП?
➖ Ні, я не ФОП.
➖ А як ви працюєте?
➖ Я...
➖ До речі, я давно хотів запитати, а звідки гроші в вашій компанії НВ?
➖ НВ належить інвестаційній компанії Dragon Capital...
➖ Фіала
➖ І Томаш Фіала
➖ Він громадянин України?
➖ Він громадянин Чехії.
➖ Тобто я маю на увазі, що українські засоби масової інформації фінансуються іноземними компаніями, я правильно зараз розумію?
➖ Dragon Capital це українська компанія.
➖ Но у вас бєнєфіциар, кінєчний бєнєфіциар пан Фіала, який є громадянином Чехії.
Кто против капитуляции не обязательно порохоботы. Или если Петя был плохой, то Зеля априори хороший?