 "Якщо ви будете цуратися мого прізвища, обіцяю вам симетричний процес", - Портнов звернувся до нової влади після марафону Зеленського

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на канал Портнова в месенджері "Телеграм".

Зокрема, в одному з повідомлень Портнов каже, що якщо влада буде його ігнорувати, то він відповість "симетрично".

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Крім того, він вимагає від президента звільнити генпрокурора Руслана Рябошапку, натякаючи на невдоволення ним тих, хто "підтримав Зеленського на виборах".