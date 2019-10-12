 "Якщо ви будете цуратися мого прізвища, обіцяю вам симетричний процес", - Портнов звернувся до нової влади після марафону Зеленського

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на канал Портнова в месенджері "Телеграм".
Зокрема, в одному з повідомлень Портнов каже, що якщо влада буде його ігнорувати, то він відповість "симетрично".
Крім того, він вимагає від президента звільнити генпрокурора Руслана Рябошапку, натякаючи на невдоволення ним тих, хто "підтримав Зеленського на виборах".
известная конспирологическая теория "товарища нашего Шекспира"
(ну а что раньше это был человек Йульки - это точно! и сидит Вона тихохонько...как бы что-то выжидая...или зная.... или догадываясь)))))
Владимир Ляксандрыч , нас , порохоботов , глубоко возмущает тот факт что вас так бесцеремонно запугивают какие то рыговские недобитки . Требуем вашей немедленной реакции и решительных действий со стороны Рябошапки и Баканова . !! .............. .
где нацжены и т.п.?
как оно еще по Киеву лазит?
«Начальника управління у справах національностей та релігій Вінницької облдержадміністрації Ігоря Салецького відсторонили від посади на два місяці. Суд вказав на те, що чиновник нібито чинив самоуправство під час реєстрації релігійних громад ПЦУ, чим порушив чинне законодавство.
Клопотання про відсторонення від посади до суду надійшло в рамках досудового слідства у кримінальному провадженні, яке проводить ГУ Нацполіції у Вінницькій області. Слідство вказувало, що чиновник під час виконання своїх обов'язків здійснював неправомірні дії, реєструючи релігійні громади. ...
Сам Ігор Салецький ... сказав,... що вже 25 судів різних інстанцій визнали правомірними дії управління під час реєстрації громад ПЦУ, які змінили конфесійну належність до Московського патріархату на Православну церкву України. Зараз в судах розглядається понад 30 справ, де релігійні громади вирішують суперечки про зміну конфесійної підпорядкованості. Його відсторонення від посади як начальника управління не просто загальмує цей процес, а зупинить його.
Водночас до та під час судового засідання під стінами Вінницького міського суду віруючі ПЦУ з кількох навколишніх сіл влаштували акцію протесту проти свавілля суду. Вони звинуватили поліцію в тому, що вона підтримує Московський патріархат, "розпалюючи релігійну ворожнечу" і "захищаючи тітушок", які не пускають людей в храми, побудовані за їхні гроші.»
детальніше: https://day.kyiv.ua/uk/news/101019-vinnyckyy-sud-vidstoronyv-vid-posady-chynovnyka-vinnyckoyi-oda-za-reyestraciyu-gromad
на фото 16(!!!!) телохранителей. Одесса. наше время
ну
чо зебуины? вам нравится как портнов ("ура он сделает пороха! Допрос!
Полиграф! Так его мародера!") ссыт в очи вам и вашему бубочке?
А як тепер поведе себе захисниця бубочки?