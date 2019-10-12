 Сьогодні опівночі на 2 дні перекриють проспект Перемоги в районі Шулявського мосту, - КМДА. СХЕМА ОБ'ЇЗДУ

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

"Цими вихідними будівельники встановлять новий прогін мосту - споруду вагою 400 тонн, розміром 36 на 30 метрів. Для монтажу споруди повністю перекриють рух проспектом Перемоги на перетині з вулицею Вадима Гетьмана. Заборона руху всіх видів транспорту діятиме з 00:05 13 жовтня (неділя) до 22:00 14 жовтня (понеділок)", - сказано в повідомленні на офіційному сайті КМДА в п'ятницю ввечері.

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