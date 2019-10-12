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 Сьогодні опівночі на 2 дні перекриють проспект Перемоги в районі Шулявського мосту, - КМДА. СХЕМА ОБ'ЇЗДУ

У вихідні дні через монтаж прогону Шулявського шляхопроводу буде перекрито рух на проспекті Перемоги.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

"Цими вихідними будівельники встановлять новий прогін мосту - споруду вагою 400 тонн, розміром 36 на 30 метрів. Для монтажу споруди повністю перекриють рух проспектом Перемоги на перетині з вулицею Вадима Гетьмана. Заборона руху всіх видів транспорту діятиме з 00:05 13 жовтня (неділя) до 22:00 14 жовтня (понеділок)", - сказано в повідомленні на офіційному сайті КМДА в п'ятницю ввечері.

Сьогодні опівночі на 2 дні перекриють проспект Перемоги в районі Шулявського мосту, - КМДА 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153620
 
 
 Топ коментарі
 
Как раз на Покрова. Как пециально. Позже нельзя было никак? 😀😀😀
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ночью и в выходные..?! не верю.. Сегодня в полночь на 2 дня перекроют проспект Победы в районе Шулявского моста, - КГГА - Цензор.НЕТ 5475
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Как раз нормально полгорода свалили за город по грибы, на дачи, остальные дома.
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Как раз на Покрова. Как пециально. Позже нельзя было никак? 😀😀😀
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Как раз нормально полгорода свалили за город по грибы, на дачи, остальные дома.
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Что вдоль скоростного ремонт закончили?
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Не перестаю удивляться уровню образования журнашлюх. Пишут вот "будет перекрыто движение на Проспекте победы". А слабо типа "прАспект" писать с маленькой, а "Пабеда" с бАльшой? Это сложно? Для продвинутых менемджеров новАгА пАкаления, видимо, вообще невозможно. ОнЕ счасА начнут "на украине" писать. Цензор, почисть работничков!!!
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снова таджики пишут заметки - брест-литовский пора заводить Сьогодні опівночі на 2 дні перекриють проспект Перемоги в районі Шулявського мосту, - КМДА - Цензор.НЕТ 5841
а мост строить полгода это нехило по распилу )))
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