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Все про:США (5635) Фірташ (195) Джуліані (50)

 Заарештовані у США клієнти Джуліані Парнас і Фруман працювали з Фірташем, - Reuters

Заарештовані в США бізнесмени Ігор Фруман і Лев Парнас отримували гроші від українського олігарха Дмитра Фірташа.

Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, зазначається, що Парнас був перекладачем для адвокатів, що представляють інтереси Фірташа.

Людина, знайома із ситуацією, повідомила агентству, що Парнас і Фруман працювали на Фірташа упродовж декількох місяців.

Також за даними джерела, Фірташ фінансував діяльність Парнаса і Фрумана, але яку саме, не уточнюється.

Джуліані в інтерв'ю агентству визнав, що Парнас і Фруман за останні два місяці "три-шість разів бували у Відні". Водночас адвокат Трампа відмовився називати мету поїздок.

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Агентство додає, що незадовго до затримання в інтерв'ю Reuters Парнас заявив, що Фірташа "підставили прокурори і дипломати США".

"Вони затримали невинну людину, Дмитра Фірташа, і виставили його таким собі поганим мафіозі, яким він явно не є. Він один із найчесніших бізнесменів", - заявляв Парнас.

Нагадаємо, в травневому інтерв'ю бізнесмен Ігор Коломойський заявляв, що "в Україні діють два аферисти, які перебувають під слідством у США. Один, здається, Лев Парнас, а інший - Ігор - чи то Фруман, чи то Фурман". Пізніше адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані повідомив, що згадані люди - громадяни США і його клієнти, яким він порадив висунути обвинувачення Коломойському.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153616
 
   
 Топ коментарі
 
Как всё складывается в единую картинку.
Можно начать снизу и дойти до верхушки айсберга.
Луценко, Кличко, Яценюк и др. под Порошенко. Порошенко под Фирташем. Джулиани, Парнас и др. под Фирташем. Много кто под Фирташем. Фирташ под Сёмой Могилевичем. Могилевич под Пуйлом.
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какая у тебя буйная фантазия. Такой талант , и прозябает на Цензоре.
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Что и следовало ожидать..Соя уже бросилась защищать Фирташа...Как "причудливо тасуется колода..."))
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Имя горы Парнас? Он знает что она нах-ся в Фонадской стороне 2-хглавой горы.Там кто умирает сразу должен вставать(на том свете?).А главное что Парнасиды = Аполлониды. Аполон не красавец ,как пели нам большевики-ленинцы. Аполо=Бэй Олу-Бек МЕРТВЫЙ пер с одэри(азэри).УЖАС как всех надували!
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А кацапня вот так АсвЄШШАИтЬ данную новость

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якщо доберуться до Фірташа, той ***** здасть з потрохами
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так ти не ідійот... ти банальний хуцпатий дурко-брехун
Порошенко до Фірташе має таке ж саме відношення як і до шмарклі зеленої = НІЯКЕ
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саме пряме.. Фірташ його призначив президентом України Заарештовані у США клієнти Джуліані Парнас і Фруман працювали з Фірташем, - Reuters - Цензор.НЕТ 2294
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Это вам охота с малолеткой диспут устраивать. Оно же не в курсе 5-летних событий.
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В школу пошел, так считаешь, что уже взрослым стал?
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Пэдро аж чуть из будки не вывалился, когда это услышал))
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