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 Події, Суспільство
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Все про:ДТП (2549) Запоріжжя (527) суд (5595)

 Суд заарештував на 2 місяці водія маршрутки, який спричинив смертельну ДТП у Запоріжжі

Районний суд Запоріжжя взяв під варту на два місяці без права застави водія маршрутного таксі, який 9 жовтня врізався у вантажівку, унаслідок чого загинула пасажирка, а вісьмох людей, серед яких двоє неповнолітніх, госпіталізували.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Під час судового засідання підсудний заявив, що бачив вантажівку, що рухалася попереду, але не зміг пояснити, чому допустив зіткнення з нею. Також представник слідства заявив, що на місці аварії гальмівний слід не знайдено, а це означає, що маршрутник не гальмував.

Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя, беручи до уваги важкі наслідки ДТП, а також поведінку водія маршрутки, 1982 р.н., визначив для нього запобіжний захід - два місяці під вартою без права застави на час досудового слідства.

Під час судового засідання з'ясувалося, що затриманий за професією є інженером-металургом і працював водієм маршрутного таксі на автопідприємстві менше місяця (із 17 вересня).

Дивіться також: У Запоріжжі через зіткнення маршрутки і вантажівки загинула одна людина, вісім - госпіталізували. ФОТО

Нагадаємо, маршрутне таксі №49 під керуванням водія врізалося ззаду у вантажівку "АТБ". Унаслідок сильного зіткнення передню частину мікроавтобуса, в якому перебували пасажири, було повністю потрощено. Одна пасажирка загинула, вісім осіб госпіталізовано з травмами різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих - двоє неповнолітніх і сам водій маршрутки.

Як повідомили в поліції, через кілька годин після аварії водій маршрутного таксі втік із лікарні, але незабаром поліція його знайшла.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153613
 
 
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Без права внеску застви- це якщо підсудний може чинити тиск на свідків та потерпілих або може переховуватись від слідства. Водій маршрутки- СІЗО, вбивці українських військових та мітингувальників- домашній арешт.
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І взагалі, водій щось недоговорює... Як це не зміг пояснити причину. Або гроші рахував або смс писав
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****, ну сколько "Цензор" еще будет писать про "орджоникидзевский районный суд" если он уже давно "вознесеновский".
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А ещё " врезалось сзади в грузовик "АТБ". При этом на фото замазали )))
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Это писец какой-то. Где все делись правила, что к перевозке пассажиров должен допускаться профессиональный водитель имеющий водительский стаж не менее 5 лет. Ответить должен также тот, кто допустил его к перевозке пассажиров.
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