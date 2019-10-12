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Все про:прокуратура (1918) США (5635) Джуліані (50)

 Прокуратура США відкрила справу стосовно Джуліані, - The New York Times

Федеральна прокуратура в Нью-Йорку почала розслідування щодо адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані за підозрою в порушенні законів про запобігання іноземному впливу на американський уряд.

Про це повідомило в п'ятницю видання The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

За словами джерел, розслідування стосується діяльності Джуліані в Україні та імовірних спроб домогтися відставки Марі Йованович із посади американського посла в цій країні. Слідчі мають намір встановити, чи порушував Джуліані закони про запобігання іноземному впливу на політичні процеси в США.

За інформацією видання, розслідування стосується справи затриманих у середу Льва Парнаса й Ігоря Фрумана. Прокуратура Південного округу штату Нью-Йорк у четвер пред'явила їм і ще двом особам обвинувачення, зокрема в порушеннях, що стосуються лобістської діяльності. Парнаса і Фруман підозрюють у спробах домогтися відставки Йованович в інтересах українського чиновника. Його ім'я не розголошується.

Американське агентство Associated Press раніше повідомило, що Парнас і Фруман за завданням Джуліані домагалися початку розслідування на Україні щодо колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена і його сина.

Читайте також: Йованович вимагала, щоб Джуліані офіційно просив відкрити справу проти Байдена. За це її звільнили, - АР

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153612
 
   
 Топ коментарі
 
"Парнаса и Фрумана подозревают в попытках добиться отставки Йованович в интересах украинского чиновника"
Луценко выходи, у тебя ус отклеелся.
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жулика-Джулиани-за решётку.Трампа-следом...Но только пусть это делают сами американцы и не руками Украины.
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Порохоботы,а где "Зрада"?Реально от этой мышиной возни Джулиани получит штраф за нарушение автомобильных правил движения.
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гірше..
його позбавлять десерту у кафешці при Білому Домі Прокуратура США відкрила справу стосовно Джуліані, - The New York Times - Цензор.НЕТ 6758
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зеленський це український гарі потер, який через брак досвіду щось наплутав з чарами і замість путіна "лупанув" по трампу.
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З марафонцем ніхто не захоче змагатися. Дихалки не вистачить.
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".... начала расслєдованія на Украінє...." ? Добре що в латентних кацапів хоч Україна з великої букви.
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