 Прокуратура США відкрила справу стосовно Джуліані, - The New York Times

Про це повідомило в п'ятницю видання The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

За словами джерел, розслідування стосується діяльності Джуліані в Україні та імовірних спроб домогтися відставки Марі Йованович із посади американського посла в цій країні. Слідчі мають намір встановити, чи порушував Джуліані закони про запобігання іноземному впливу на політичні процеси в США.

За інформацією видання, розслідування стосується справи затриманих у середу Льва Парнаса й Ігоря Фрумана. Прокуратура Південного округу штату Нью-Йорк у четвер пред'явила їм і ще двом особам обвинувачення, зокрема в порушеннях, що стосуються лобістської діяльності. Парнаса і Фруман підозрюють у спробах домогтися відставки Йованович в інтересах українського чиновника. Його ім'я не розголошується.

Американське агентство Associated Press раніше повідомило, що Парнас і Фруман за завданням Джуліані домагалися початку розслідування на Україні щодо колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена і його сина.

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