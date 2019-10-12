 Ворог за минулу добу 8 разів атакував позиції ОС, втрат немає

Про це йдеться в ранковому зведенні штабу ООС, повідомляє Цензор.НЕТ.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
- двічі поблизу Водяного - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- неподалік Талаківки - зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
- біля Славного та Новотроїцького - з великокаліберних кулеметів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил:
- біля Новолуганського - з мінометів калібру 120 і 82 мм, а також з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- у районі Південного - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
"Унаслідок ворожих обстрілів жоден військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил не постраждав", - йдеться в повідомленні.
Від початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 4 рази порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":
- двічі біля Водяного - зі станкових протитанкових гранатометів і мінометів калібру 120 мм;
- поблизу Пищевика - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
- неподалік Новогнатівки - зі станкового протитанкового гранатомета.
У штабі також додали, що упродовж поточної доби втрат унаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил немає.
" На Шипке все спокойно" - из донесения руцкого генерала Радецкого
А "патриоты" добиваются того, что сепары просто забьют огромный железный болт на все мирные инициативы.
(ибо как по писанному-услышанному чешете...)
до "патриотов" не стреляли??? даже по местам"разведения" шмаляли...как скаженые
так что... кому-то очень выгодно обвинить именно Украину в срыве этого "развода"
А факт, который запечатлен на видеоносители, говорит вот о чем: по обе стороны присутствовали группы ОБСЕшников. Со стороны сепаров зафиксирована готовность к отводу войск и было выпущено аж две сигнальных белых ракеты. после второй командир впопучленцев сказал ОБСЕ , что они ждут еще 10 минут и баста. Со стороны ВСУ ракеты в ответ не последовало. Как Вы думаете, по какой причине?
сигнальные ракеты - это "красивая картинка" для рашаоговносми... как и суета ОБСЕшников...
тем более что Украина, после обстрелов Золотого 6,7,8,9 октября, официально заявила - что отведет войска через 7 дней устойчивого (т.е. полной тишины) перемирия (а белые ракеты они могут пускать по 5 раз в день, особенно для съемок))))... но перед этим они должны перестать стрелять ...полностью... а потом уж им ответят на их ракету...
1) Я смотрел другое видео.
2) Зачем Вы смотрите первый канал парашестана?
думаю.. а посмотрю-поржу...ибо на меня это зомби не действует... я не верю ни одному сюжету про Украину (живя на Украине в этом так легко разобраться, если брать под сомнения слова их пропагандонов и ...естественно... если не слушать-смотреть их часто и ...помнить про "распятого мальчика" и "жареных снегирей" и пардон, "младенцев" )
-Обходит с флангов.
-Кого?
-В.сех.