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 Ворог за минулу добу 8 разів атакував позиції ОС, втрат немає

11 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 8 разів порушили режим припинення вогню, ще 4 обстріли окупанти здійснили вночі.

Про це йдеться в ранковому зведенні штабу ООС, повідомляє Цензор.НЕТ.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- двічі поблизу Водяного - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- неподалік Талаківки - зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
- біля Славного та Новотроїцького - з великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил:

- біля Новолуганського - з мінометів калібру 120 і 82 мм, а також з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- у районі Південного - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

"Унаслідок ворожих обстрілів жоден військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил не постраждав", - йдеться в повідомленні.

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Від початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 4 рази порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

- двічі біля Водяного - зі станкових протитанкових гранатометів і мінометів калібру 120 мм;
- поблизу Пищевика - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
- неподалік Новогнатівки - зі станкового протитанкового гранатомета.

У штабі також додали, що упродовж поточної доби втрат унаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Ворог за минулу добу 8 разів атакував позиції ОС, втрат немає 01
Ворог за минулу добу 8 разів атакував позиції ОС, втрат немає 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153611
 
 
 Топ коментарі
 
смерть масковським окупантам!!!! гори у пеклі клята масковія!!!! А, воїнам України гарної охоти на рогатих... робіть свою справу, нищить клятих расіянцев!!!!
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Зе будет отсчитывать 7 дней как он говорил чтоб потом отвести, такое впечатление что Зе и компания с Пристайко сами ищут повода, и очень хотят, чтоб на этот период орки не стреляли,чтоб зафиксировать этот срок и капитулировать, я допускаю что они даже могут 7 дней не стрелять а потом после отвода, все знают что будет, Зе предатель государства он не защищает его, а ищет возможность любыми способами предать его он так ничего и не понял, делая вывод из пресс марафона ,такой себе самоуверенный недопалеон, что он знает что делает, что он типа свой простой с народа, что он разрулит, но большой к тому же трус,это следует из пресс марафона как оно жаловалось минут 10 что на майдане его обозвали как он говорит начиная с букв ху и заканчивая ло - то есть в последующие его шаги не не на пользу интересам Украины и под давлением протестов, он даже не Янукович
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14 октября праздниК ПОКРОВА

Ворог за минулу добу 8 разів атакував позиції ОС, втрат немає - Цензор.НЕТ 2651
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этот день будет считаться "спокойным" для разведения? или нет?
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Ворог за минулу добу 8 разів атакував позиції ОС, втрат немає - Цензор.НЕТ 2781

" На Шипке все спокойно" - из донесения руцкого генерала Радецкого
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Вита́лий Григо́рьевич Раде́цкий (укр. Віталій Григорович Радецький, род. 1 января 1944) - украинский военный, государственный и политический деятель, Министр обороны Украины, Генерал армии Украины. Родился в селе Христиновка Христиновского района Черкасской области Украинской ССР. Украинец. Прямой потомок российского генерала от инфантерии, героя русско-турецкой войны 1877-1878 годов Ф. Ф. Радецкого.
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Зе будет отсчитывать 7 дней как он говорил чтоб потом отвести, такое впечатление что Зе и компания с Пристайко сами ищут повода, и очень хотят, чтоб на этот период орки не стреляли,чтоб зафиксировать этот срок и капитулировать, я допускаю что они даже могут 7 дней не стрелять а потом после отвода, все знают что будет, Зе предатель государства он не защищает его, а ищет возможность любыми способами предать его он так ничего и не понял, делая вывод из пресс марафона ,такой себе самоуверенный недопалеон, что он знает что делает, что он типа свой простой с народа, что он разрулит, но большой к тому же трус,это следует из пресс марафона как оно жаловалось минут 10 что на майдане его обозвали как он говорит начиная с букв ху и заканчивая ло - то есть в последующие его шаги не не на пользу интересам Украины и под давлением протестов, он даже не Янукович
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скажите Коля , а вы призывного возраста ?
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нет мне пока еще,мне 16, но как будет 18 обязательно пойду я не хочу жить в чей то колонии я не хочу быть чьим то рабом и смотреть как президент а скорре трус и зрадник сдает нашу страну и если уж смерть то точно где то там в другой жизни будет не обидно что я внес хоть какую то пользу защищая Украину
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а чего ты Коля добился в свои 16 лет ? Вот у меня племянник мастер спорта Украины, поехал учиться в Словакию в универ , всегда всё сам добивался и он тоже твоего возраста . Или вокруг тебя везде зрада ? А вот при Порошенко был ты счастлив и доволен жизнью ?
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при Порошенко в 2018 мы с классом ездили на экскурсии в Париж чего бы никогда не случилось раньше бы так как ученики с обычных семей и счета с банка движение по деньгам справки с места работы справки о хорошей зп для посольстваосольство не реаьлно было бы собрать а так мы с классом и учителем на автобусе проехали Польшу Германию Францию -Порошенко дал свободу и он не здавал Украину и был авторитетом в ЕС и отличным дипломатом он не идеален но он не слуга олигархов как ваш клоун
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ну если это все твои достижения, тогда понятно . А по поводу Порошенка и что он дал ….. тебе ещё не понять . Не одним Порошенком земля едина, но такие как ты , которые ещё sрут мамиными пирожками , возвели его в сан боха ….. Простой вопрос . Почему во времена Порошенко не закончилось дело Гонгадзе, почему никто из предателей Украины не был объявлен в розыск по линии Интерпола ? Почему мальчик Коля рад поездке в Париж, а сын Свынарчука , в 24 года, радуется машине за 300 еврокосых ? И самое гнусное что можно было ожидать от вашего боха , так это "каплычка" в его имении где на стенах росписи с порохом и семьёй в виде "святых" …. ну не писец ?
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Ваши свинарчуки сейчас в слуге народа,посадили? Нет,но чего тогда как при порохе нац жёны не ходят к клоуну? Нет команды не проплачено на игрушечные свинки а сейчас жабки?ваш Портнов сейчас в Киеве и быкует наглеет,рыгианалы возвращаются,выпустили Ефремова,ваш новый- старый Аваков при власти или тут Порох виноват?и я понимаю больше вас, не знаю сколько там вам 30,40 лет, я знаю одно Украину надо защищать а не сливать порох не идеал но не идет ни в какое сравненин с Зеленским мо видимому вы дядя или ватник или кацап или бот, патриот никогда не будет поддерживать антиукранского президента
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Пра Плємянніка Пажалуста ПаПадробнєє. Желатільна прєдъявіть фатагаффію.
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тебе дЭбилу это не поможет. Ты дураком родился, всю дорогу рос и таким и подохнешь. А на твоей могилке будет два слова " родился мёртвый " .
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Дуремар кацапський не засирай мізки людині . Здриснув на кацапські сайти .
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чёрт дырявый , приезжай в Винницу и скажи мне это лично . Будешь 16 "хероем" который после моего предложения резко куда то девался. Так понятно , дурик ?
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панятна...висилаєм брігаду пєрєгаворщікав в бєлих параженчєскіх халатах...адрєс - вінніца-ставка гітлєра- агєнт ЮSTAS...
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...ти што - русскій??? хто тібя сюда пустіл?! званіті баканаву!
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молодец. за свой коммент получишь один российский рубль.
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смерть масковським окупантам!!!! гори у пеклі клята масковія!!!! А, воїнам України гарної охоти на рогатих... робіть свою справу, нищить клятих расіянцев!!!!
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як бы не он и "патриоты", то произошло бы разведение. Обстрелов было бы меньше.
А "патриоты" добиваются того, что сепары просто забьют огромный железный болт на все мирные инициативы.
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Тобто, обстріли б продовжувались, але було б відведення військ. Я так зрозумів?
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Конечно. НО в меньшей, гораздо меньшей степени. Нужно быть реалистом, а не хлопать ушами и в сказки верить.
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это Вам сам путин-х.ло сказал? или рашаговносми???
(ибо как по писанному-услышанному чешете...)
до "патриотов" не стреляли??? даже по местам"разведения" шмаляли...как скаженые
так что... кому-то очень выгодно обвинить именно Украину в срыве этого "развода"
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Стреляли. не натягивайте сову на глобус.
А факт, который запечатлен на видеоносители, говорит вот о чем: по обе стороны присутствовали группы ОБСЕшников. Со стороны сепаров зафиксирована готовность к отводу войск и было выпущено аж две сигнальных белых ракеты. после второй командир впопучленцев сказал ОБСЕ , что они ждут еще 10 минут и баста. Со стороны ВСУ ракеты в ответ не последовало. Как Вы думаете, по какой причине?
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Вам, мордве, уже сразу ответили - разведение после 7 суток тишины.
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это съемки первого канала сраши...(а они мастера вливать в уши и очи, и подтасовывать факты плюс видио...) более того, в том репортаже смешаны в кучу события двух дней (кипиш при приезде националистов и разведение лохов на разведение на следующий день)
сигнальные ракеты - это "красивая картинка" для рашаоговносми... как и суета ОБСЕшников...
тем более что Украина, после обстрелов Золотого 6,7,8,9 октября, официально заявила - что отведет войска через 7 дней устойчивого (т.е. полной тишины) перемирия (а белые ракеты они могут пускать по 5 раз в день, особенно для съемок))))... но перед этим они должны перестать стрелять ...полностью... а потом уж им ответят на их ракету...
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это съемки первого канала сраши

1) Я смотрел другое видео.
2) Зачем Вы смотрите первый канал парашестана?
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не смотрел ... давно... но очень заинтересовали "белые ракеты" дыры ))))
думаю.. а посмотрю-поржу...ибо на меня это зомби не действует... я не верю ни одному сюжету про Украину (живя на Украине в этом так легко разобраться, если брать под сомнения слова их пропагандонов и ...естественно... если не слушать-смотреть их часто и ...помнить про "распятого мальчика" и "жареных снегирей" и пардон, "младенцев" )
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Ой, а шо продовжують стриляты? А чого? Ми ж развели войска. Шо, ото воно не помогаеть?Може надо було до Львова разводить?Или сразу до Парижу?Шо скажэ зеботохверма?
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Пропоную усім одягнути фрігійскій ковпак з бубенчиками! Тому шо мусимо мабуть розводити війська аж до Парижу! Бо ото розведення шость малувате - воно не фунциклює належним чином, а стрілянина триватиме зараз надалі! Може у ковпаках у наши потилиці нарешті затече великий сенс зезадумки розведення війск! Усім терміново одягнути ковпаки з бубенцями!
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Псы вы только гавкать на рашку можете в ЦН. Ворог за минулу добу 8 разів атакував позиції ОС, втрат немає - Цензор.НЕТ 7552
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Интересно, а ты тут чем занимаешься белый и пушистый?
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Хотя я понимаю кто виноват в войне этой
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А отвечать то запрещено, иначе погоны на стол.
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Враг потому и называется врагом, он атакует постоянно. Зеленка, пойди в блиндаж хотябы на недельку, твою мать!
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