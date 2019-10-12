 МВФ нахабно втручається в справи нашої держави, а представник фонду в Україні є шкідником, - нардеп від "Слуги народу" Дубінський

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Дубінський зазначив: "МВФ не просто нахабно втручається в справи нашої держави, забороняючи їй розслідувати злочини керівників Нацбанку та Фонду гарантування перед народом України.

У помсту за створення слідчої Комісії парламенту з метою розслідувати системне знищення українських банків і розграбування їхніх активів під прикриттям МВФ керівник Європейської дирекції МВФ ван Роден вимагає від Кабміну і Офісу президента не допустити мене до відбору незалежних директорів держбанків і членів ради НБУ.

За моїми відомостями, робить він це з подачі "шістки" Гонтаревої - Влада Рашкована, - якого та влаштувала представником України в МВФ.

Першочергова мета Рашкована-Гонтаревої - не допустити формування професійної ради НБУ, здатної адекватно оцінювати дії правління Нацбанку.

Хочу нагадати всім вище зазначеним особам, що Україна є суверенною державою. А парламент - незалежним органом, який сам приймає рішення про розподіл повноважень всередині Ради.

Крім того, президент Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що комунікувати з МВФ має Кабінет Міністрів.

Так що, йдіть-но ви ... до Гончарука.

Ну а якщо серйозно, вважаю, що назріла гостра необхідність поміняти представника України у МВФ як шкідника. Відповідні матеріали, які вказують на небездоганну репутацію Рашкована, буде направлено за моїм підписом у МВФ, НБУ і Кабмін".

Також він опублікував фото документа.

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