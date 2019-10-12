 МВФ нахабно втручається в справи нашої держави, а представник фонду в Україні є шкідником, - нардеп від "Слуги народу" Дубінський

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Дубінський зазначив: "МВФ не просто нахабно втручається в справи нашої держави, забороняючи їй розслідувати злочини керівників Нацбанку та Фонду гарантування перед народом України.
У помсту за створення слідчої Комісії парламенту з метою розслідувати системне знищення українських банків і розграбування їхніх активів під прикриттям МВФ керівник Європейської дирекції МВФ ван Роден вимагає від Кабміну і Офісу президента не допустити мене до відбору незалежних директорів держбанків і членів ради НБУ.
За моїми відомостями, робить він це з подачі "шістки" Гонтаревої - Влада Рашкована, - якого та влаштувала представником України в МВФ.
Першочергова мета Рашкована-Гонтаревої - не допустити формування професійної ради НБУ, здатної адекватно оцінювати дії правління Нацбанку.
Хочу нагадати всім вище зазначеним особам, що Україна є суверенною державою. А парламент - незалежним органом, який сам приймає рішення про розподіл повноважень всередині Ради.
Крім того, президент Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що комунікувати з МВФ має Кабінет Міністрів.
Так що, йдіть-но ви ... до Гончарука.
Ну а якщо серйозно, вважаю, що назріла гостра необхідність поміняти представника України у МВФ як шкідника. Відповідні матеріали, які вказують на небездоганну репутацію Рашкована, буде направлено за моїм підписом у МВФ, НБУ і Кабмін".
Також він опублікував фото документа.
и дубинский тоже хочет заработать на ВЕНУ
Вот только жить там дорого . А как можно заработать в Вене , НЕ ВЛАДЕЯ досконально немецким? Нельзя.
ВОТ ОНИ И ПРИЕХАЛИ ГРАБИТЬ УКРАИНУ
Якщо за знаєш значення слова лахта,то може Гугл тобі допоможе,коли не можеш второпати що так в Україні називають вашу скріпнохромосомну недотваринну істоту.
А керманичи будут по каранам разсовывать-и не подглядываете, вот - посади свинью за стол..
Впрочем лохторат скушает и это дерьмо.
МВФ как раз и противится назначениям людей, которые не в отлаженной схеме дерибана их старых кредитов. МВФ как раз против контроля за тратой их средств!
Президент Олафур Рагнар Гримссон отказался ратифицировать уже принятый парламентом закон, который сделал бы граждан Исландии ответственными за долги исландских банкиров, и согласился провести референдум.(Як ісландці подолали фінансову кризу)
Просто - пропускай. А можеш - заспамити, якщо не хочеш бачити.
То не позичайте в МВФ. Вони ж позичали гроші державі Україна. Вони вважали, що українці не можуть обрати зека чи блазня. Але хохлобидло є хохлобидло.
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Уявити цю кацапську прислужницю президентом? Нехай Бог милує.
«Національний банк України, оздоровивши банківський сектор після кризи, заклав фундамент для його повноцінної роботи, однак багато проблем ще є актуальними, і головна з них - непрацюючі кредити. Ситуація з ПриватБанком є найскладнішою. Про це повідомив голова НБУ Яков Смолій під час наради у Президента України.
За словами Смолія, ситуація з ПриватБанком є найскладнішою, адже весь портфель проблемних кредитів - це позики колишнім власникам. "Держава намагається повернути ці кошти через суди різних юрисдикцій: в Україні, Великій Британії, США та Швейцарії", - підкреслив Голова НБУ.»
От саме тому, щоб НБУ не повертало ці кошти через суди - бені та дубі потрібен контрольнад нацбанком.
Правильно, как говорил хозяин это говорящей ж...ы - объявить дефолт и всего делов... Та выберите уже в своей раде царём коломойского и уберите все эти суды, президента, раду и т.п. Зачем эти прокладки надо. А потом уже и крепостное право вводите, украинцев много, как раз каждому маланцу по паре сотен душ перепадёт.
Але Вовік щось все робить навпаки.
Вісі ці набутки Янек занедбав, не підтримував і зрештою вони сьогодні більшостю вмерлі.
Дубинский - ватник и ПОЦ
Кстати до Майдана, А. Дубинский работал при Януковиче на Министра Миндоходов и сборов - А. Клименка и его друга Тимонькина (банкир Кученко). Жена Клименко - Оля Семченко была в довольно тесных "дружеских" отношениях с А. Дубинским
шо он гаварит!!!?
риторика схожа.
У МВФ і грошей більше,І Бєня завжди готовий наї..ати і прокинути..
Кому понять друг друга,как нє еврей еврея...)))