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Все про:МВФ (587) Дубінський (13)

 МВФ нахабно втручається в справи нашої держави, а представник фонду в Україні є шкідником, - нардеп від "Слуги народу" Дубінський

Народний депутат України з фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський жорстко розкритикував роботу МВФ в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Дубінський зазначив: "МВФ не просто нахабно втручається в справи нашої держави, забороняючи їй розслідувати злочини керівників Нацбанку та Фонду гарантування перед народом України.

У помсту за створення слідчої Комісії парламенту з метою розслідувати системне знищення українських банків і розграбування їхніх  активів під прикриттям МВФ керівник Європейської дирекції МВФ ван Роден вимагає від Кабміну і Офісу президента не допустити мене до відбору незалежних директорів держбанків і членів ради НБУ.

За моїми відомостями, робить він це з подачі "шістки" Гонтаревої - Влада Рашкована, - якого та влаштувала представником України в МВФ.

Першочергова мета Рашкована-Гонтаревої - не допустити формування професійної ради НБУ, здатної адекватно оцінювати дії правління Нацбанку.

Хочу нагадати всім вище зазначеним особам, що Україна є суверенною державою. А парламент - незалежним органом, який сам приймає рішення про розподіл повноважень всередині Ради.

Крім того, президент Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що комунікувати з МВФ має Кабінет Міністрів.

Так що, йдіть-но ви ... до Гончарука.

Ну а якщо серйозно, вважаю, що назріла гостра необхідність поміняти представника України у МВФ як шкідника. Відповідні матеріали, які вказують на небездоганну репутацію Рашкована, буде направлено за моїм підписом у МВФ, НБУ і Кабмін".

Також він опублікував фото документа.

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МВФ нахабно втручається в справи нашої держави, а представник фонду в Україні є шкідником, - нардеп від Слуги народу Дубінський 01
МВФ нахабно втручається в справи нашої держави, а представник фонду в Україні є шкідником, - нардеп від Слуги народу Дубінський 02МВФ нахабно втручається в справи нашої держави, а представник фонду в Україні є шкідником, - нардеп від Слуги народу Дубінський 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153609
 
   
 Топ коментарі
 
Всё-таки деолигархизация ФОПов наше фсё!
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Тобто кредитів від МВФ не буде.
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Когда эти у хуйла возьмут подачку? Делаем ставки?
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а в это время в ВЕНЕ .где живут ПОРТНОВЫ И ФИРТАШИ . народ просто пьет пиво в национальных костюмах БО ОКТОБЕРФЭСТ
и дубинский тоже хочет заработать на ВЕНУ
МВФ нагло вмешивается в дела нашего государства, а представитель фонда в Украине является вредителем,- нардеп от "Слуги народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 471
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Конечно в Вене и Женеве не надо говорить по украински, не надо носить украинские национальные костюмы . И Портнова, Фирташу, Бене, Дубинскому и иным типам это НРАВИТСя .
Вот только жить там дорого . А как можно заработать в Вене , НЕ ВЛАДЕЯ досконально немецким? Нельзя.
ВОТ ОНИ И ПРИЕХАЛИ ГРАБИТЬ УКРАИНУ
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Твои кураторы тоже ее грабят, хочется просто одним грабить, вот и на наняли тебя профессионального провокатора.
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Лахта на вихід , немає чого мімікрувати під зєбулона .
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В Україні немає слова "лахта", я навіть значення цього слова не хочу знати, а будеш чиплятись до мене відправлю на прийом до Адміна.
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І за що ж ти школярику відправиш , коли слова лахта : "В Україні немає " ? Не дивляться батьки за тобою , а ти і радий всяку дурню верзти .
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Так на видалення його висери може подати лише той до кого воно вчепився. Ну або в модера будуть критичні дні, але це навряд, до порохнявих тут лояльно ставляться.
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можно просто в спам. каждый высер. оно без лайков повесится.
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Може одразу на пляшку сядеш?))
Якщо за знаєш значення слова лахта,то може Гугл тобі допоможе,коли не можеш второпати що так в Україні називають вашу скріпнохромосомну недотваринну істоту.
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не знаю, какие реальные причины у человека лезть на рожон с главным мировым ростовщиком для всех смертельно коррумпированных и просто идиотов, но для него это может кончится плохо..
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открою тебе страшную тайну-причину --- тупая рубка хайпа )
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Тоесть МВФ не должна контролировать куда истарачены деньги которые дала Украине.
А керманичи будут по каранам разсовывать-и не подглядываете, вот - посади свинью за стол..
Впрочем лохторат скушает и это дерьмо.
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Я так понимаю, что кто то что то не понимает из прочитанного.
МВФ как раз и противится назначениям людей, которые не в отлаженной схеме дерибана их старых кредитов. МВФ как раз против контроля за тратой их средств!
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Эта Кончита Вурст (она же говорящая жопа пройдохи Бени) озвучивает хотелки аферюги мирового масштаба шлимазла Бенциона Каломойши.
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Еще пару таких высеров Дубины и придется принимать эстафету от Шуфрича. https://vesti.ua/img/article/717/0_main.jpg
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Ура, зедебилы, через полгода дефолт и жрете траву!
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Дефолт дозволить націоналізувати все накрадене олігархами майно, віддати всі борги і ще й фінансувати МВФ.
Президент Олафур Рагнар Гримссон отказался ратифицировать уже принятый парламентом закон, который сделал бы граждан Исландии ответственными за долги исландских банкиров, и согласился провести референдум.(Як ісландці подолали фінансову кризу)
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Что за бред ты несешь? При чем здесь дефолт до национализации? Понятие дефолт и его последствия проходят на первом курсе колледжа по специальности "финансы и кредит", почитай, неуч.
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що ти хочеш розумного від місцевого сільського божевільного?
Просто - пропускай. А можеш - заспамити, якщо не хочеш бачити.
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Заспамить его не проблема, но проблема в том, что его прочитают другие люди и сочтут его неумные и лживые слова за правду и мудрость мысли.
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ну, якщо лінь спамити, то я в таких випадках по-воєному запитую брехливого "та ти шо, дебіл?" Але ж не в божевільного же це питати!
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Ти дивись як шавка коломойського гавкати вміє, коли хвіст прижали
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Вупустили сумасшедшего Дубинского. Против МВФ. Будут принимать решение по Приватбанку в пользу Коломойского. Значит быть дефолту.
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Іншими словами - МВФ дає гроші але не дає їх разкрадати й слідкує, щоби вони йшли на реформування країни... Ось які погані... Дубінський - майже правильне прізвище, можна скоротити до трьох літер...
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Це після того, як МВФ регулярно давала в борг Януковічу під державні гарантії, а він регулярно всі ці гроші крав. Поки борг не досяг критичного рівня. МВФ не знало кому воно позичає гроші???
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ЙУлін суліма МВФ нахабно втручається в справи нашої держави, а представник фонду в Україні є шкідником, - нардеп від "Слуги народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 7401
То не позичайте в МВФ. Вони ж позичали гроші державі Україна. Вони вважали, що українці не можуть обрати зека чи блазня. Але хохлобидло є хохлобидло.
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Янека обирали такі абинеюльки, як ви. А тепер гигикають, коли Україна після цього вже десять років топчеться на межі у прірви.
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ТИМОШЕНКО: "Жоден танк не повинен виїхати з казарми, жоден солдат не повинен підняти зброю"
===
Уявити цю кацапську прислужницю президентом? Нехай Бог милує.
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другий тур Президентських виборів-завжди протестне голосування
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Дубінський би у свого пана Коломийського запитав де 5 000000000 гривень українців поділось, потім про зраду вякав!!!
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Все логично. У Портнова и Дубинского партнеры и союзники в России. США и МВФ для них враги.
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Дотична інфа по НБУ і ПБ:
«Національний банк України, оздоровивши банківський сектор після кризи, заклав фундамент для його повноцінної роботи, однак багато проблем ще є актуальними, і головна з них - непрацюючі кредити. Ситуація з ПриватБанком є найскладнішою. Про це повідомив голова НБУ Яков Смолій під час наради у Президента України.
За словами Смолія, ситуація з ПриватБанком є найскладнішою, адже весь портфель проблемних кредитів - це позики колишнім власникам. "Держава намагається повернути ці кошти через суди різних юрисдикцій: в Україні, Великій Британії, США та Швейцарії", - підкреслив Голова НБУ.»

От саме тому, щоб НБУ не повертало ці кошти через суди - бені та дубі потрібен контрольнад нацбанком.
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Так! Паскуди! Нахабно втручалися в справи Латвії, Литви, Єстонії... Що їм тепер робити? За що боротися? Скажем "НІ" МВФ! Краще будемо і надалі жити на смітнику.
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МВФ гады!Не дают (слугам олигархов) тырить деньги с бюджета.
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Дубинский кроме як у МВФ денег перехватить негде.Можно у Китая.Можно у Рашки.Но с Рашкой и Китаем нам не по пути,бо це путь в Азию.А Украина идёт не в Азию,а в ЕС.Краще торчать МВФ,чем азиатам.Бо азиаты,це азиаты короче.А вообще краще никому не торчать,а самому в долг давать МВФ нагло вмешивается в дела нашего государства, а представитель фонда в Украине является вредителем,- нардеп от "Слуги народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 8733
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"МВФ нагло вмешивается в дела нашего государства, а представитель фонда в Украине является вредителем"
Правильно, как говорил хозяин это говорящей ж...ы - объявить дефолт и всего делов... Та выберите уже в своей раде царём коломойского и уберите все эти суды, президента, раду и т.п. Зачем эти прокладки надо. А потом уже и крепостное право вводите, украинцев много, как раз каждому маланцу по паре сотен душ перепадёт.
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Сім'я Дубінського ярі сепаратісти, всі квартири Дубінського і його дружини (16 штук) здані в оренду за які слуга КолоМойши не платить податків.
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Вот интересно - наличие пары отморозков практически в любой партии - это игра статистики или замысел политтехнологов для охвата отморозкам избирателям - отморозков депутатов:?
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та хоча би вчасно від таких відморозків і зрадників відгорожувалися би... Але - в одних виходить (хоч і не вчасно); іншим - байдуже; а третім - вони корисні ("свои люди").
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В "слугах" только пара отморозков?!! Да там только пара адекватных, которым действительно не безразлична судьба Украины!
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Дубінський та ,ще декілька чортів блокують повернення закону кримінальна відповідалність за незаконне збагачення чиновників,який відмінив Мародер.
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Молодец,Дубинский.
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коломИйський більший мАлАдєц МВФ нахабно втручається в справи нашої держави, а представник фонду в Україні є шкідником, - нардеп від "Слуги народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 5033 Куди тому дубинському МВФ нахабно втручається в справи нашої держави, а представник фонду в Україні є шкідником, - нардеп від "Слуги народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 5033
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Инесса в Німеччині їй дефолт не страшний.
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Дивуюсь, що ця сепарська смердючка ще досі жива та опоганює нашу землю! Невже терпіння українців таке безмежне?...
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Петро Олексійович, молю вас- швидше повертайтеся у своє законне Президентське крісло!!!!
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Бабломойский руками и ртом Дубинского хочет сорвать сотрудничество Украины с МВФ.
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Что Дубинский, что МВФ, одного поля ягоды, ничего хорошего Украине и украинцам их деятельность не несет.
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ярмолка проти соросівських"білих комірців"(без ярмолок,бо це немодно) МВФ нахабно втручається в справи нашої держави, а представник фонду в Україні є шкідником, - нардеп від "Слуги народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 3867
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Маріонетці Коломойського Дубінському підгорає, бо МВФ не дає назад віддати Приват з якого Бєня вкрав 5.5 млрд. амереканськи копюр!!!
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мвф не дает бене грабить укрину. юля опять хочет сесть на газовые потоки. ведь мвф это в первую очередь не деньги а репутация страны в которой работает мвф
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видать где-то уже "команда" накосячила- виноватого ищут..
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Не треба вигадувати велосипед. Є такі чарівні слова - деолігархізація, деофшорізація, прогресивний податок, протекціонсцька політика уряду і відміна пільг для олігархів. Після Тімошенко жоден уряд не підтримував ракетобудівну, авіаційну, судно, танкову, авто і інші науковмісткі галузі господарства. Якщо добре подоїти олігархів, то можна всі зовнішні борги повіддавати і ще й МВФ фінансувати.

Але Вовік щось все робить навпаки.
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Про інше не скажу, але скільки і яких танків, суден, літаків, випустила Україна при Тимошенко?
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Був запущений український супутник зв'язку. В 2011му був випущений перший Оплот, завдяки підтримки уряду у 2009му. Були створені два ******** літака Ан. Миколаївський суднобудівний теж запрацював. Випускалась власна Део.
Вісі ці набутки Янек занедбав, не підтримував і зрештою вони сьогодні більшостю вмерлі.
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І так, один танк для виставок, який розробили ще до Тимошенко і два літаки (які саме? Маю підозру що теж виставкові). Ракети фінансувала кацапія доки їй були потрібні Зеніти, космічні програми ніколи не окуповувалися в жодній країні світу. Део розвалили євробляхери щоб це зупинити їх потрібно було відстрілювати.
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МВФ дает в долг деньги тем странам, которые, во-первых, строят свободную рыночную экономику, а во-вторых, обеспечивают защиту прав собственности в рамках стабильного и неуклонно соблюдаемого права. В этом смысле МВФ действительно "вмешивается во внутренние дела": не хотите соблюдать такие правила - ваше право; но тогда денег от нас не будет: мы не просто подачки даем, а стараемся стимулировать устойчивое развитие.
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Говорящая жопа коломойского хочет влиять на государство с целью возврата ПриватБанка бени
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Ведущий программы "Гроші" нга телеканале 1+1 А. Дубинский оказывается еще тот "фрукт". Черный пиарщик на подхвате у Коломойского и долларовый миллионер, владеющий десятками объектов недвижимости) в том числе элитными квартирами в центре Киева.

Дубинский - ватник и ПОЦ
Кстати до Майдана, А. Дубинский работал при Януковиче на Министра Миндоходов и сборов - А. Клименка и его друга Тимонькина (банкир Кученко). Жена Клименко - Оля Семченко была в довольно тесных "дружеских" отношениях с А. Дубинским МВФ нахабно втручається в справи нашої держави, а представник фонду в Україні є шкідником, - нардеп від "Слуги народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 1341
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потерпіть ще трошки. незабарам наш самий чесний суд присудить бєні приват з компенсацією, і вова практично готовий- тож з мвф розпрощаємся надовго! як там казала бабушка- дефолт так дефолт!
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Если ты такое чмо, что не можешь прокормить свою семью, ростовщик Абрам вправе и к твоей жене заходить, на чай.
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такі ж само підірвані пархаті морди влаштували 32-33 рік в Україні, а згодом 37-й повсюди.
риторика схожа.
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Шурочка девочка , так и твой шеф вредитель , когда говоришь А ,говори и Б .
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Какие же дегенераты и кретины поразят во власть - уму нормальному не расшифровать!
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Еврей Дубинский защищает интересы еврея Коломойского . В чем дело ? Еврей Коломойский хочет что бы народ Украины заплатил ему ещё 2 миллиарда долларов в качестве компенсации за приватбанк . МВФ это называет притуплением , и не хочет больше давать Украине кредиты . Евреи хочут для Украины дефолта .
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Думаю,Зе пошле на..уй і Дубинського,і Коломойського..

У МВФ і грошей більше,І Бєня завжди готовий наї..ати і прокинути..

Кому понять друг друга,как нє еврей еврея...)))
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