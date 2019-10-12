 Портнов назвав генпрокурора Рябошапку "порохоботом" і передбачив йому "дуже коротку кар'єру"

Про це ексчиновник заявив у своєму месенджері "Телеграм", інформує Цензор.НЕТ.
"Шановний пане прокуроре, я відводжу вам дуже коротку кар'єру з двох причин", - написав Портнов.
"По-перше, ви не відповідаєте обійманій посаді, а по-друге, ви стали порохоботом, який озирається урізнобіч, за місяць розвалили прокуратуру і повністю злили справи попереднього політичного режиму", - вважає він.
"Це саме ви для того, щоб сподобатися іншим порохоботам, санкціонували нову підозру Олені Лукаш за повністю сфальсифікованою за часів Порошенка справою. Ми вам із цього приводу гідно відповімо", - підсумував Портнов.
Раніше стало відомо, що колишнього міністра юстиції часів Януковича Олену Лукаш викликали в Генпрокуратуру для вручення нової підозри і проведення допиту. Вона має з'явитися в ГПУ у четвер, 17 жовтня.
А ведь была надежда,что портнов поможет Рябошапке пересажать потрохню.
Такими заявлениями "не трожь лукаш и шевелитесь по гужве",портнов расплескал свою репутацию окончательно.
А так хорошо начал с пашинским((((
не смог Портнова посадить Порошенко, посадит Зеленский