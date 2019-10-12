EN|RU|UK
Теми дня: Пресмарафон Зеленського Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України
  21487  228
Все про:Лукаш (47) Портнов (121) Рябошапка Руслан (139)

 Портнов назвав генпрокурора Рябошапку "порохоботом" і передбачив йому "дуже коротку кар'єру"

Колишній заступник глави Адміністрації Президента часів Януковича Андрій Портнов заявив, що відводить главі ГПУ Руслану Рябошапці "дуже коротку кар'єру".

Про це ексчиновник заявив у своєму месенджері "Телеграм", інформує Цензор.НЕТ.

"Шановний пане прокуроре, я відводжу вам дуже коротку кар'єру з двох причин", - написав Портнов.

"По-перше, ви не відповідаєте обійманій посаді, а по-друге, ви стали порохоботом, який озирається урізнобіч, за місяць розвалили прокуратуру і повністю злили справи попереднього політичного режиму", - вважає він.

"Це саме ви для того, щоб сподобатися іншим порохоботам, санкціонували нову підозру Олені Лукаш за повністю сфальсифікованою за часів Порошенка справою. Ми вам із цього приводу гідно відповімо", - підсумував Портнов.

Портнов назвав генпрокурора Рябошапку порохоботом і передбачив йому дуже коротку карєру 01

Читайте також: Портнов вимагає від Рябошапки закрити справи проти Гужви: "Ворушіться швидше!"

Раніше стало відомо, що колишнього міністра юстиції часів Януковича Олену Лукаш викликали в Генпрокуратуру для вручення нової підозри і проведення допиту. Вона має з'явитися в ГПУ у четвер, 17 жовтня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153606
 
 
 Топ коментарі
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
Нужно к лукашихе охрану приставить. Не только для того чтобы не смылась, но и чтобы не "выпрыгнула" с 17 этажа.
 показати весь коментар
 
 
не знаю что и как там.... но вот говорят что он мол зеленского человек раз его пустили в страну....а оно видите порохоботики тролики не так. наезжает на (святое президента и на генерального прокурора...) мне непонятно почему портнов так нагло себя и уверенно ведёт . такое впечатление что это он генеральный прокурор и главный обвиняемый и главный следователь четыре в одном! распоясался *** вижу не на шутку...с чего бы это.как такое может быть...? и что дальше.....капец какойто....понаехавший скоро на всех бывших и настоящих будет заводить дела....схуяли такая наглость...?((
 показати весь коментар
 
Так простите его, зеботики, оно же когда на Пороха заявы писало, и натравливало на него социопатов, чтоб те по машине прыгали-вы ж в экстазе бились от этой марзотной рыги портнова)))
 показати весь коментар
 
 
Это просто превосходно . Давай портняга , похлеще чмори Рябошапку , может таки среагирует наконец , и закроет тебя нафиг .. !! ..
 показати весь коментар
 
 
Очень жаль.
А ведь была надежда,что портнов поможет Рябошапке пересажать потрохню.
Такими заявлениями "не трожь лукаш и шевелитесь по гужве",портнов расплескал свою репутацию окончательно.
А так хорошо начал с пашинским((((
 показати весь коментар
 
я думаю Рябошапка должнен теперь открыть дело на Портнова..
не смог Портнова посадить Порошенко, посадит Зеленский
 показати весь коментар
 
 
Ага посадить в одну камеру разом з бєнєю , після передачі останньому "Приват банку" і виплати 1 млрд. компенсації .
 показати весь коментар
 
 
Могу Монике идею подкинуть , очень его рейтинг поднимет , после пресс-идиотизма который он исполнял . Быстренько арестовать Портянку , естественно , без права залога и через пару месяцев , за гос измену влепить 15 лет . Естественно , что кацапы его потом обменяют , но тогда и мы за него наших пацанов вернем , да и остальные рыги опять в Мордор дрыснут от греха по дальше.
 показати весь коментар
 
 
Не важливо хто і як з цих "сплуг урода" один одного називає. Їхня суть від того не змінюється. І тут вже їм як не крути, а таки доведеться всім разом "прівєт" передавати Кобздону 😃
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Свинособаки, так оказывается, нынешний Генпрокурор такой же порохоскот как и вы. А вы гавкаете тут на него. Своего не признали?)))
 показати весь коментар
 
Пора переходить к точечным методам УПА.
 показати весь коментар
 
 
А не пора ли тов. Портнову закатать рукава и отдать приказ Трубе открыть дело по Юле, когда её при Януке посадили?
 показати весь коментар
 
"Мы Вам по этому поводу достойно ответим" - кого он имеер в виду под этим "мы"? Рыгов что ли? Это тот, кторый рассуждает про "предыдущий политический режим"? Не понял
 показати весь коментар
 
 
тИ риговське непорозуміння!!! Коли ми вже на решті прочитаємо твій нікролог???
 показати весь коментар
 
Почему махровый сепаратист и активный сторонник беглого диктатора януковича - А. Портнов ставит какие-то условия высшему Руководству нашей страны, выдвигает ультиматумы и угрожает Генпрокурору??? Я удивляюсь, вашему терпению ребята) За шиворот и выбросить из Украины - депортировать на парашу и забыть об этой обезьяне
 показати весь коментар
 
 
А не простіше,цього ригоанального підара,пристрелити?!СБУ,чого чекаєте?!
 показати весь коментар
 
 
Куда-то исчезли хлопцы писавшие здесь: а почему Луцик не посадил Портнова, который вернулся в Украину при нем?
 показати весь коментар
 
 
Натуральный психопат. Но с юридическими возможностями. И с деньгами донецкого клана.
 показати весь коментар
 
 
Предсказал Рябошапке короткую карьеру... "Предсказатель" всраный, а что ты проффесору своему предсказывал, небось длинную карьеру?
 показати весь коментар
 
 
какого хера этот прокацаский упырь портнов что-то там вообше вякает?
 показати весь коментар
 
 
Портнов слуга хозяина .Хозяин гневается и ножками изволит топать.Он уже полгода в командировке в Украине! И ничего не сделано для бессмертия! Для бессмертия на исторической родине. Как обеспечившего сородичей поместьями на благодатной украинской земле.Чтобы говорили: Гитлер не смог а Коломойский смог. А пианист забыл кто его хозяин и кого надо бояться -какую то нищету испугался и задёргался : то Иностранные компании и физлица допустят к рынку земли в Украине, - Гончарук./ то Продажу земли иностранцам отложат до 2024 года, - Гончарук.
 показати весь коментар
 
 
Карьера может быть и короткой , но честной . Народ потом оценит , а не Портной . Любая пи дота должная сидеть .откуда бы она не была БПП, НФ , Рыги . СН .В этом и закон .
 показати весь коментар
 
 
"Портнов назвал генпрокурора Рябошапку "порохоботом" и предсказал ему "очень короткую карьеру"" - по поводу карьеры Портнов ошибается - В 1998 году он окончил частный вуз - Международный Соломонов университет, где получил диплом юриста.
 показати весь коментар
 
Кооментує так, як би він сам призначав Рябошапку..., а може ми чогось не знаємо...
 показати весь коментар
 
Вот урод риговський, це ж він через свою шістку Трубу ініціює справи по патріотам які захищали Україну. Це ж він писав що скоро Майданівці та патріоти будуть пропадати. Думаю він заслужив на те щоб пропасти самому! Але хоть показав що Рябошапка норм прокурор.
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору