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Все про:ГПУ (3256) допит (532) Лукаш (47)

 Лукаш викликали в ГПУ для допиту і вручення нової підозри. ДОКУМЕНТ

Колишній міністр юстиції часів Януковича Олена Лукаш оприлюднила повістку про виклик до Генпрокуратури. Її викликають для допиту і зміни підозри.

Документ опубліковано на сторінці Лукаш в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

На повістці зазначено, що Лукаш зобов'язана прибути в ГПУ у четвер, 17 жовтня, о 14:00. Старший слідчий з особливо важливих справ Юрій Кривобок збирається повідомити їй про зміну раніше врученої підозри і допитати.

Лукаш викликали в ГПУ для допиту і вручення нової підозри 01

Лукаш написала, що відчуває "непереборне бажання допомогти ГПУ і її новому керівництву". "З'являтися і говорити буду навіть частіше ніж вам би хотілося", - пообіцяла вона.

"Рідних шкода. Дуже. Але у мене сильна СІМ'Я і прекрасні ДРУЗІ. І хороша пам'ять", - підсумувала Лукаш.

Лукаш викликали в ГПУ для допиту і вручення нової підозри 02

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Генпрокуратура з 2014 року розслідує кримінальне провадження щодо екс-міністра юстиції Лукаш і її заступника Іващенка в скоєнні кримінальних порушень, передбачених частиною 5 статті 191, а також статтею 366 Кримінального кодексу - службова фальсифікація. Йдеться про заволодіння коштами державного бюджету на суму 2,5 млн грн.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153605
 
 
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На нары эту сучку ,ей там самое место ,рядом с паскудой Легкой Богдаренко ,Анкой Герман ... Лукаш вызвали в ГПУ для допроса и вручения нового подозрения - Цензор.НЕТ 3306
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А про настоящих убийц ничего не хочешь сказать?
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королевскую тварь забыли? А надо помнить! но не верю. Всё дешёвая оперетка!
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Написали б "як у всіх"... А то "здорова".

До речі, ця мадам засвітилась у обізнаності асортименту сексшопів, а саме- вона є знавцем анальних шариків...
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Как показывает практика, здоровье резко ухудшается в сизо. Вспоминается ряд политиков-колясочников. Причем не только хитрованов из соцпартии. Лечится ухудшение здоровья выходом из сизо.
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Децентрализация по-мокшански:
Расходы регионов на благоустройство в 2018 году:
Москва - 257 млрд рублей.
ВСЕ остальные регионы России ВМЕСТЕ ВЗЯТЫЕ - 205 млрд. рублей.
Лукаш викликали в ГПУ для допиту і вручення нової підозри - Цензор.НЕТ 9485
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Недаром никчемный жополиз тимати "хлопал бургер за здоровье собянина".
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Кривомордая в интернете хорохорится,а тем временем обзванивает всех кого можно и истерит.
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Противная как жаба.. что интересно, все рыговские бабенки криворотые противны мне что раньше что сейчас
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губатая таких фраеров на сосок надевает, заместо пирсингу
дети решили воровку запугать?)))
эта фурия покруче гонтаревой
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Та пойти ей навстречу, разрешить проводить время в СИЗО, шоб далеко ходить не нужно было.
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