EN|RU|UK
Теми дня: Пресмарафон Зеленського Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Спорт
  791  9
Все про:Литва (455) Збірна України (104) футбол (765) Євро-2020 (3)

 Збірна України з футболу перемогла команду Литви в матчі відбіркового циклу на Євро-2020

Збірна України в рамках сьомого туру кваліфікації Євро-2020 в Харкові приймала аутсайдера групи В збірну Литви. Матч завершився перемогою українців з рахунком 2-0.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зустріч завершилася впевненою перемогою команди Андрія Шевченка. У першому таймі Україна домінувала на полі, але засмутила суперника лише раз.

Руслан Малиновський протягнув м'яч до штрафної, віддав на Жуніора Мораеса, отримав зворотний пас п'ятою і переграв голкіпера.

Подвоїти свою перевагу українській збірній вдалося на 58-й хвилині - Малиновський оформив дубль прямим ударом зі штрафного, забивши свій третій гол у поточній відбірній кампанії.

Україна - Литва - 2:0 Голи: Малиновський, 29, 58

Україна: П'ятов, Соболь, Матвієнко, Кривцов, Болбат, Степаненко (Сидорчук, 73), Малиновський, Зінченко, Марлос (Коноплянка, 59), Ярмоленко (Циганков, 65), Мораес

Литва: Черняускас, Клімавічюс, Гірдвайніс, Жулпа, Голубіцкас (Ласіцкас, 73), Новіковас, Міколюнас, Вербіцкас, Андрюшкявічюс (Шимкус, 62), Воробйов, Лаукжеміс (Матулявічюс, 77)

Таким чином, Україна набрала 16 очок після шести матчів і максимально наблизила себе до виходу на Євро-2020. Для того, щоб втратити путівку на чемпіонат Європи, команді Шевченка у двох останніх турах потрібно спершу програти Португалії, а потім поступитися Сербії з різницею більш ніж у п'ять м'ячів. При цьому серби мають ще не втратити очки в матчах проти Литви і Люксембурга.

У паралельному матчі групи В Португалія обіграла Люксембург з рахунком 2:0 і набрала 11 очок у п'яти матчах. У Сербії - 7 очок після п'яти ігор.

Свій наступний матч у відборі Україна проведе 14 жовтня. "Жовто-сині" в Києві прийматимуть Португалію.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153604
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Португалія виграла 3-0 у Люксембурга... Сборная Украины по футболу победила команду Литвы в матче отборочного цикла на Евро-2020 - Цензор.НЕТ 7777
 показати весь коментар
 
редакторы тормоза, счет не знают, а в нете посмотреть мозга не хватает.
 показати весь коментар
 
Потрібна нічия з Португальцями у наступній грі. І можна збирати валізи, то готуватись до Євро.
А сьогодні просто Молодці!!! 👍
 показати весь коментар
 
 
индейскyю избy вам, победа нyжна.
повторим игрy Тамерлана Гyсейнова, когда он портyгальцам второй гол забил и мы победили 2-1.
 показати весь коментар
 
Ну на ЧЕ Украина вышла на 99,9% а вот чего мы действительно стоим увидим в понедельник ,португальцы реально сильная команда ,очень сильная .
 показати весь коментар
 
 
Молодці ! Вітаю !
І земляк молодець з дублем !!!
А інший земляк щось не міг поцілити в ворота !

Гарної гри та перемоги у понеділок !
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСпорт
 
 
 
 
 
 вгору