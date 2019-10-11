 Афера чиновників "Укрспортзабезпечення" із закупівлею фармпрепаратів для збірних команд заподіяла 8 млн грн збитку, - СБУ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що впродовж 2017-2018 років начальник, перший заступник і заступник начальника "Укрспортзабезпечення" вступили в змову з державним тренером - головним лікарем національних збірних команд України Міністерства молоді і спорту.

Чиновники без реальної потреби закупили перелік засобів і виробів, що не належать до лікарських засобів, не мають медичного призначення і не зареєстровані в Україні. Сума збитку, заподіяного державному бюджету від цієї афери, становить понад 8 млн гривень. Угода поставила під загрозу функціонування національних збірних команд у зв'язку з відсутністю допінг-контролю закупленої продукції.

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Зараз всьому керівному складу "Укрспортзабезпечення" оголошено підозри у зловживанні владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).