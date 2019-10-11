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 Афера чиновників "Укрспортзабезпечення" із закупівлею фармпрепаратів для збірних команд заподіяла 8 млн грн збитку, - СБУ

СБУ підозрює трьох керівників державної установи "Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення" в мільйонних зловживаннях під час закупівлі фармпрепаратів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що впродовж 2017-2018 років начальник, перший заступник і заступник начальника "Укрспортзабезпечення" вступили в змову з державним тренером - головним лікарем національних збірних команд України Міністерства молоді і спорту.

Чиновники без реальної потреби закупили перелік засобів і виробів, що не належать до лікарських засобів, не мають медичного призначення і не зареєстровані в Україні. Сума збитку, заподіяного державному бюджету від цієї афери, становить понад 8 млн гривень. Угода поставила під загрозу функціонування національних збірних команд у зв'язку з відсутністю допінг-контролю закупленої продукції.

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Зараз всьому керівному складу "Укрспортзабезпечення" оголошено підозри у зловживанні владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153602
 
   
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где этот дибильский?? с 1% на спорт от валюты??
чувакам УЖЕ на дозу не хватает
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Смотрите, куды ни плюнь - афёры и воровство. Нарид, на кого налоги платим и работаем?
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Уже как то пофиг. Да и 8 млрдов туда восем миллиардов сюда ето копейки для Украины, после грабежей на сотни миллиардов. Он уже к слуге народа подтягиваются старая гвардия мафиозных кланов в виде Хорошковских, Левочкиных и Фирташев вместе с их росийскими корешами-олигофренами. Будут делить Украину серьезные дядьки по серьезному. Называется, кто не убежал в Польшу я не виноват.
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Евробляхеры как всегда заплатят за всех.
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