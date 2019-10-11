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Все про:Одеса (2129) пожежа (1830) домашній арешт (49) запобіжний захід (58)

 Старшого адміністратора згорілого в Одесі готелю відпустили під домашній арешт

Суд відправив матір двох дітей Ірину Паровик під нічний домашній арешт, зобов'язавши її з'являтися до слідчого і заборонивши спілкуватися зі свідками.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт суду.

Змінити запобіжний захід СІЗО на нічний домашній арешт суддю попросив сам слідчий. Прокуратура підтримала цю пропозицію.

"Жінку звільнено з-під варти в залі суду. Водночас на неї покладено такі обов'язки: з'являтися на першу вимогу до слідчого, прокурора і в суд; перебувати за місцем проживання в період з 22:00 до 6:00; здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон й утриматися від спілкування з підозрюваними, свідками і потерпілими в кримінальному провадженні", - сказано в повідомленні.

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Ірина Паровик відповідала в готелі за господарські та кадрові питання, її підпис стоїть на документі ДСНС, що забороняв готелю працювати.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар". Спочатку повідомлялося, що унаслідок пожежі загинули вісім осіб, постраждало 10 осіб. Пізніше на попелищі знайшли тіло ще одного загиблого. Отже, кількість жертв пожежі зросла до 9. За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження. Поліція розглядає три версії пожежі в одеському готелі, зокрема підпал із метою приховування вбивства. У ДСНС повідомили, що в липні була запланована перевірка готелю, але була змінена форма власності, і представників Держслужби не допустили до перевірки. ДБР порушило щодо співробітників ДСНС в Одеській області кримінальну справу про службову недбалість.

Власник готелю, одеський підприємець Вадим Чорний, заявив, що "сталася катастрофа" і що він готовий нести повну відповідальність у разі встановлення його провини. Увечері 17 серпня власника готелю "Токіо Стар" Чорного затримали. 20 серпня суд відправив його під арешт строком на 60 днів без права виходу під заставу. Чорний назвав рішення суду "політичним замовленням".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153601
 
 
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1. Ого-го- это же массовое умышленное убийство! Сидеть ей не пересидеть, платить и не расплатиться. Её подпись под согласием на проверку- а не пустила проверку тоже она? Конфисковать ВСЁ- остатки гостиницы, личное жильё, счета, собственность.

2. Гостиница меняла владельца. Кто её СЖЁГ- новый владелец- или старый? Зелёнкин! Покажи себя человеком! Где твой комитет?
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Слава богу. Бедная девченка, у неё дети маленькие. Тоже нашли козла отпущения!
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А у тех, кого прожарило в этом отеле детей не было?
О детях должно беспокоиться государство, а о виновных и этой особе в том числе прокуратура, суд и пенитенциарная система. Привыкли лизать сраку начальству за копейки относясь к выполнению своих должностных обязанностей и нормативов недобросовестно, а чуть что так сразу дети.
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Перестань,все понимают как проблематично в Украине найти маломальски оплачиваемую работу, а таких,кто сильно сует свой нос и ковыряет никуда не возьмут!Девченка просто жертва обстоятельств,как и все пострадавшие,на которую теперь всех собак хотят повесить. Был бы то какой-то фаршированный гусь и вопросов бы не возникло,у нас есть масса примеров.Она просто работала,чтоб кормить семью.
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Мне жизненные трудности тех, которые разделяют вину в том, что засмалилось 8мь человек - до лампочки. Пусть родители ей читают лекции о сложностях планирования семьи. Не возьмут на эту - нехай идет улицы подметает, там только за безопасность совка и веника отвечать нужно.
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Как и в случае с детским лагерем, в Одессе нашли козлих отпущения.Власть примитивна до безумия( одесская)
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Че нафиг с этим оглавлением??? Казнить нельзя помиловать?
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Во-во, я тоже прочитала и поняла , что старшего администратора , который сгорел в одесском отеле , отпустили домой.
Подумала, что каким это образом покойника можно отпустить домой???😜
Про запятые , аФтор статьи видать не слышал ...🤔
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посадят сто пудов . багато жертв ну шоб другим в приклад
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