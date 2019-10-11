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 Політика України, Економіка
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Все про:закон (763) Зеленський (3187) інвестиції (235) будівництво (421)

 Зеленський підписав закон про стимулювання інвестиційної діяльності, який скасовує пайовий внесок для забудовників

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні" № 132-IX, ухвалений Верховною Радою 20 вересня 2019 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Закон має на меті поліпшення інвестиційного клімату в нашій країні за окремими напрямами, обраними в результаті комплексної оцінки відповідності законодавства України найкращим світовим практикам, описаним Групою Світового банку у методології рейтингу Doing Business", - йдеться в повідомленні.

Серед іншого, закон скасовує з 2021 року обов’язок сплати пайового внеску у розвиток інфраструктури населеного пункту. Закон передбачає, що договори про сплату пайової участі, укладені до 1 січня 2020 року, є дійсними та продовжують свою дію до моменту їхнього повного виконання.

Впродовж 2020 року замовники будівництва на земельній ділянці перераховують до відповідного місцевого бюджету кошти для створення та розвитку інфраструктури населеного пункту у такому розмірі та порядку: для нежитлових будівель і споруд – 4% від загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта; для житлових будинків – 2% від вартості будівництва об’єкта, що розраховується відповідно до основних показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну житлову політику та політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування. Закон також визначає об’єкти, при будівництві яких пайова участь не сплачується.

У сфері договорів застави земельних ділянок закон скасовує обов'язковість проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок приватної власності, які передаються у заставу.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153600
 
 
 Топ коментарі
 
поздравляю. теперь застройщики будут только получать ничего не вкладывая в город.
кто там нынче застройщик Киева от богдана?
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Так под него закон и приняли
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Хочу спитати зеботів, ви задоволені діями свого пісюаніста?
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поздравляю. теперь застройщики будут только получать ничего не вкладывая в город.
кто там нынче застройщик Киева от богдана?
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42-летний Андрей Богдан, глава ОП вместе со своим давним другом 40-летним Андреем Ваврышем провел в Турции. С двумя Андреями были и их дамы сердца: Анастасия Сличная, девушка чиновника, и Татьяна Ваврыш, супруга основателя компании SAGA Development.

3 октября Богдан и Ваврыш были замечены в аэропорту турецкой столицы Анкары.
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А якого хріна цей пайовий внесок взагалі існував ? Чому в Порльщі, США та і в абсолютній більшості країн світу такої херні взагалі немає ? Та і в Україні до певного часу не було. Аби щось вякнути проти. От чудо горохове...
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а с чего ты взял что нигде такого не существует? застройщик строит дом. обязан обеспечить инфраструктуру сам или дать на это денег. что не так?
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Не так, чудо горохове, хоч чимось поцікався, потім говори. Не баба базарна, чи ні ?
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да, не за зря зе-богдан так осмелел, что на Кличко хвост поднял. большие бабки на кону.
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Американских Врагов Коломойского арестовали под залог по миллиону доллару каждому.Рудольф Джулиани скрывантся от американского правосудия.Трамп отрицает знакомство с Парнасом и Фруманом,хотя есть совместное фото этих еврейских прощелыг с Трампом и Пенсом.Зеленский подписал закон о стимулировании инвестиционной деятельности, отменяющий паевой взнос для застройщиков - Цензор.НЕТ 7332
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Щас оно, обосранное в Одессе, понадписывает...
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Хочу спитати зеботів, ви задоволені діями свого пісюаніста?
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"Не стреляйте в писюаниста, он играет чем может")))
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А чегой вы боитесь называть вещи своими именами?... Freaking Brothers Piano
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Зеленский подписал закон о стимулировании инвестиционной деятельности, отменяющий паевой взнос для застройщиков - Цензор.НЕТ 653

Велику увагу на прес-конференцію президента Володимира Зеленського звернули в американський виданнях, сказавши, що це було справжнє спілкування з журналістами.

Washington Post пише, що не було жодних підготовлених запитань, що значно відрізняється навіть від заходів у Білому домі, де практично немає брифінгів та прес-конференцій.
Згадуючи США і розмову з американським президентом Дональдом Трампом, Зеленський говорив, що на нього не чинили тиску і просив не втягувати Україну у проблеми іншої країни.
В LA Times вважають, що прес-конференція Зеленського була скликана для того, щоб розвінчати міф про недоступність українського президента для ЗМІ.

У виданні також пишуть, що він намагається показати, що має намір бути зовсім іншим главою України.
Також ЗМІ звертають увагу на те, що Зеленський побив рекорд з часу проведення прес-конференцій,
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Про зайчикiв в норке, ДАЙОШЬ... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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под Вавриша закон подписали.. Зеля!. это предоставление преференций друзьям Богдана, и поэтому это КОРРУПЦИЯ!.. Зеле импичмент!!!
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Сколько мля строить можно? дороги делайте идиоты, в стране пробки такие!, что до работы не добраться, а они в уши насцали и дальше пишут. Если раньше для строительства многоэтажки, застройщикам нужно было объединяться в кучу, и оставалось только получить бумаги на землю и разрешения, то теперь, они будут строить просто сразу, без всяких паев. Нет что бы корзину пересчитать, так они херней заняты.
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Дебил, на дороги налог заложен в каждом литре бензина. И тех денег что барыга собрал с бензина за 5 лет, хватило бы чтоб перестроить все дороги.
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Ти ідіот чи тебе просто викинуло із дупи при народженні?
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