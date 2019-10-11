 Зеленський підписав закон про стимулювання інвестиційної діяльності, який скасовує пайовий внесок для забудовників

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Закон має на меті поліпшення інвестиційного клімату в нашій країні за окремими напрямами, обраними в результаті комплексної оцінки відповідності законодавства України найкращим світовим практикам, описаним Групою Світового банку у методології рейтингу Doing Business", - йдеться в повідомленні.

Серед іншого, закон скасовує з 2021 року обов’язок сплати пайового внеску у розвиток інфраструктури населеного пункту. Закон передбачає, що договори про сплату пайової участі, укладені до 1 січня 2020 року, є дійсними та продовжують свою дію до моменту їхнього повного виконання.

Впродовж 2020 року замовники будівництва на земельній ділянці перераховують до відповідного місцевого бюджету кошти для створення та розвитку інфраструктури населеного пункту у такому розмірі та порядку: для нежитлових будівель і споруд – 4% від загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта; для житлових будинків – 2% від вартості будівництва об’єкта, що розраховується відповідно до основних показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну житлову політику та політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування. Закон також визначає об’єкти, при будівництві яких пайова участь не сплачується.

У сфері договорів застави земельних ділянок закон скасовує обов'язковість проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок приватної власності, які передаються у заставу.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.