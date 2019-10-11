 "Ми не залишимо свого солдата", - дружина нацгвардійця Марківа, несправедливо засудженого в Італії, отримала квартиру від МВС

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в твіттері глави МВС.
У повідомленні зазначається: "Сьогодні дружина Віталія Діана отримала ключі від квартири для подружжя Марківих у Києві. Упевнений, що абсурдний і неправомірний вирок щодо нашого нацгвардійця буде скасовано апеляційною інстанцією. Чекаємо тебе вдома, Віталію!
Ми не залишимо нашого солдата. Свободу Марківу".
Нагадаємо, італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Його засуджено до ув'язнення терміном на 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.
2. Вот Ваши доводы в доказательство своей версии:
- На кой чёрт ему тот журналист, тоже мне, файтер 80го левела...
- А не двойное ли гражданство у него?
- Сказал бы это кто Труханову...
- Погодь, мне тут недавно уже один из твоих единомышленников такое говорил, про 13 тыс.убитых солдат и офицеров. Давай-ка определимся:по отчёту ООН погибло более 10 тыс.гражданских+по отчёту генштаба примерно 3 тыс. военных(в т.ч. и небоевые потери). Я правильно понимаю?
3. Из этого я делаю вывод- что Вы не только не уважаете закон по отношению к убийце. А Вы ещё и аудиторию не уважаете. Издаёте не понятные, гнусавые звуки, не относящиеся к обсуждаемой теме.
"Кто людям помогает,тот тратит время зря
хорошими делами прославиться нельзя"(с)Порошенко