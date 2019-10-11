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Все про:Аваков (1257) Національна гвардія (591) Марків (66)

 "Ми не залишимо свого солдата", - дружина нацгвардійця Марківа, несправедливо засудженого в Італії, отримала квартиру від МВС

Глава МВС Арсен Аваков оприлюднив інформацію про те, що подружня пара Віталія та Діани Марківих отримала квартиру від МВС. Ключі отримала Діана, дружина несправедливо засудженого в Італії українського воїна Віталія Марківа.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в твіттері глави МВС.

У повідомленні зазначається: "Сьогодні дружина Віталія Діана отримала ключі від квартири для подружжя Марківих у Києві. Упевнений, що абсурдний і неправомірний вирок щодо нашого нацгвардійця буде скасовано апеляційною інстанцією. Чекаємо тебе вдома, Віталію!

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Ми не залишимо нашого солдата. Свободу Марківу".

Нагадаємо, італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Його засуджено до ув'язнення терміном на 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153599
 
 
 Топ коментарі
 
ну, можно же было еще нанять адвокатов хороших, даже не за бюджетные деньги, а с игровых заведений выделить, а то не только же для себя все
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А в Украине разве не запрещено двойное гражданство? Или уже стало что все равны, но некоторые равнее?
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Авакову и МВД респект.
"Кто людям помогает,тот тратит время зря
хорошими делами прославиться нельзя"(с)Порошенко
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ну, можно же было еще нанять адвокатов хороших, даже не за бюджетные деньги, а с игровых заведений выделить, а то не только же для себя все
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италии цемах не . х не нужен . поэтому и не чего делать не будут
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Я так понял- что уже нанимали? И в результате срок возрос с 17 лет до 24? Может- адвокаты оказались плохие? Попробуйте ещё разок- наймите адвокатов получше- не жмитесь!
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Я посмотрю сколько выйдет в его поддержку, как за человека, честно сражавшегося за свою страну, и сколько на этот митинг Нет капитуляции.
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На кой чёрт ему тот журналист, тоже мне, файтер 80го левела...
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За какую СВОЮ СТРАНУ??? Он гражданин Италии!
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А в Украине разве не запрещено двойное гражданство? Или уже стало что все равны, но некоторые равнее?
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Твой зебил попросил бандита ТрАханова разобраться с бандитизмом в Одессе. Так что скоро все наладится!
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В Украине 15тыс+ погибло за свою страну с гражданством УКРАИНЫ! Но квартиру получил гражданин Италии...
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Погодь, мне тут недавно уже один из твоих единомышленников такое говорил, про 13 тыс.убитых солдат и офицеров. Давай-ка определимся:по отчёту ООН погибло более 10 тыс.гражданских+по отчёту генштаба примерно 3 тыс. военных(в т.ч. и небоевые потери). Я правильно понимаю?
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И что? Это даёт право спецназовцу убить журналиста? Ну и юркий же Вы жулик- отделываетесь посторонними словами. Не соскальзывайте С ТЕМЫ! По-Вашему- итальянский суд, доказаВШИй убийство- это фуфло? А правильные и хорошие суды- это украинские- где орудует такое жульё как Вы?
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Нет не правильно! У зебилоидов искаженная реальность!
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Раз вы всех принимаете за дураков- это вернейший признак того- что свиньи- вы сами. Ла-ла-ла!
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Откуда такой смелый вывод?Принял бы за дурауов-так бы и сказал.
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1. Вы утверждаете- что итальянцы его посадили неправильно.

2. Вот Ваши доводы в доказательство своей версии:

- На кой чёрт ему тот журналист, тоже мне, файтер 80го левела...
- А не двойное ли гражданство у него?
- Сказал бы это кто Труханову...
- Погодь, мне тут недавно уже один из твоих единомышленников такое говорил, про 13 тыс.убитых солдат и офицеров. Давай-ка определимся:по отчёту ООН погибло более 10 тыс.гражданских+по отчёту генштаба примерно 3 тыс. военных(в т.ч. и небоевые потери). Я правильно понимаю?

3. Из этого я делаю вывод- что Вы не только не уважаете закон по отношению к убийце. А Вы ещё и аудиторию не уважаете. Издаёте не понятные, гнусавые звуки, не относящиеся к обсуждаемой теме.
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И почему же это он НЕСПРАВЕДЛИВО осуждённый? Ну и грязный же язык у вас. Вам у людей ещё учиться и учиться.
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Жизнь она такая, то чёрная полоса, то белая.
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За что гражданину Италии дали квартиру? У нас уже все получили?
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Авакову и МВД респект.
"Кто людям помогает,тот тратит время зря
хорошими делами прославиться нельзя"(с)Порошенко
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