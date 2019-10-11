 У День захисника України по всій країні заплановано близько 300 заходів, - МВС

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікації МВС.

Він зазначив, що до роботи залучать підрозділи Нацполіції, Нацгвардії і рятувальників.

"Ми не повинні реагувати на провокації і маніпуляції. Є сумна історія, якщо хто не пам'ятає, то раджу прийти до Верховної Ради і подивитися на постаменти загиблих гвардійців. А для нас головне - безпека всіх наших громадян. Ми маємо врахувати всі спроби викликати провокацію чи агресію і попереджати такі виклики", - підкреслив Яровий.

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Голова Національної поліції Ігор Клименко зазначив, що на патрулювання вийдуть групи поліції діалогу і кінологи.

Глава Нацгвардії Микола Балан зазначив, що гвардійці вже провели злагодження сил і засобів з поліцією.

"Ми плануємо додатково задіяти 11 медичних автомобілів і 30 мобільних санітарних приміщень. Крім того, погодили з ДСНС плани пожежогасіння в разі надзвичайних ситуацій. Звичайно, вулиці патрулюватимуть групи фіксації протиправних дій, групи моніторингу та групи психологічної підтримки", - сказав Микола Балан.

Він закликав громадян, які прийдуть на святкові заходи, в разі надзвичайних ситуацій звертатися до гвардійців.