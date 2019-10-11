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Все про:МВС (1354) Нацполіція (8329) Яровий (64) Клименко Ігор (8)

 У День захисника України по всій країні заплановано близько 300 заходів, - МВС

Правоохоронці нестимуть службу в посиленому режимі і готові гарантувати безпеку громадян.

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікації МВС.

Він зазначив, що до роботи залучать підрозділи Нацполіції, Нацгвардії і рятувальників.

"Ми не повинні реагувати на провокації і маніпуляції. Є сумна історія, якщо хто не пам'ятає, то раджу прийти до Верховної Ради і подивитися на постаменти загиблих гвардійців. А для нас головне - безпека всіх наших громадян. Ми маємо врахувати всі спроби викликати провокацію чи агресію і попереджати такі виклики", - підкреслив Яровий.

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Голова Національної поліції Ігор Клименко зазначив, що на патрулювання вийдуть групи поліції діалогу і кінологи.

Глава Нацгвардії Микола Балан зазначив, що гвардійці вже провели злагодження сил і засобів з поліцією.

"Ми плануємо додатково задіяти 11 медичних автомобілів і 30 мобільних санітарних приміщень. Крім того, погодили з ДСНС плани пожежогасіння в разі надзвичайних ситуацій. Звичайно, вулиці патрулюватимуть групи фіксації протиправних дій, групи моніторингу та групи психологічної підтримки", - сказав Микола Балан.

Він закликав громадян, які прийдуть на святкові заходи, в разі надзвичайних ситуацій звертатися до гвардійців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153597
 
 
 Топ коментарі
 
Скаже Зєля на торжествах -"Ні капутуляції!" ?
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Андрей Серебрянский
8 год ·

Увага АНОНС!
У п'ятницю, 11 жовтня, о 15:00 у приміщенні ресторану "Pizza Veterano" (вул. Софіївська 8) відбудеться прес-конференція організаторів Маршу спротиву капітуляції, запланованого на 14 жовтня. На прес-конференції будуть озвучені вимоги ветеранів до президента Зеленського.
Також, дивіться он-лайн транслювання із сторінки «Ветеранське братерство».

У заході візьмуть участь:
Юрій Качак, ветеран ДУК «Правий сектор», представник «Руху ветеранів України»;
Дмитро Шатровський, голова ВГО "Ветеранське братерство";
Андрій Білецький, перший командир полку "Азов";
Віктор Трегубов, ветеран російсько-української війни, представник «Демократичної сокири»;
Олександр Погребиський, ветеран російсько-української війни, ГО «Справа Громад»;
Родіон Кудряшов, ветеран полку "Азов";
Яна Зінкевич, учасниця російсько-української війни, народний депутат України;
Євген Панов, учасник російсько-українскьої війни.
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а вы думаете не скажет ?

у него язык с головой не дружит, он живет своей жизнью, а голова..... а головы нет В День защитника Украины по всей стране запланировано около 300 мероприятий, - МВД - Цензор.НЕТ 3546
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Ну да,вот как войска отвести,на пример...
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Андрей Серебрянский
8 год ·

Увага АНОНС!
У п'ятницю, 11 жовтня, о 15:00 у приміщенні ресторану "Pizza Veterano" (вул. Софіївська 8) відбудеться прес-конференція організаторів Маршу спротиву капітуляції, запланованого на 14 жовтня. На прес-конференції будуть озвучені вимоги ветеранів до президента Зеленського.
Також, дивіться он-лайн транслювання із сторінки «Ветеранське братерство».

У заході візьмуть участь:
Юрій Качак, ветеран ДУК «Правий сектор», представник «Руху ветеранів України»;
Дмитро Шатровський, голова ВГО "Ветеранське братерство";
Андрій Білецький, перший командир полку "Азов";
Віктор Трегубов, ветеран російсько-української війни, представник «Демократичної сокири»;
Олександр Погребиський, ветеран російсько-української війни, ГО «Справа Громад»;
Родіон Кудряшов, ветеран полку "Азов";
Яна Зінкевич, учасниця російсько-української війни, народний депутат України;
Євген Панов, учасник російсько-українскьої війни.
Приєднуйтесь до Telegram каналу РВУ:
https://t.me/RVUkraina
Посилання на медіа-ресурси РВУ:
▫Пошта: RVUkraina@gmail.com

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я не розумію 14 го о котрій годині початок? на майдані чи парку Шевченка? просто чув що правий сектор и нац корпус о 16 00 збираются в парку потім підуть на майдан а решта не партійний мітинг буде? окремо?раніше на самому майдані?
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При 70% доверия к ниму. Если Зе и погонят, то как и петю только за экономические провалы и проблемы и никакой мир не спасет как и петю не спасло мова-вiра-армiя.
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Шалена Бджілка

Відеозвернення від того, хто "пострілює"... Гліб Бабіч, воїн ЗСУ, позивний Лентяй.


Реакція військогового, на слова ЗЕ, що війна продовжується, бо з двох сторін приїздять якісь люди і пострілюють одне в одного. І достатньо просто перестати пострілювати
Це ЖАХ,......
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захистник украины тот, кто 14 часов подряд способен защищать украину на треплодроме В День защитника Украины по всей стране запланировано около 300 мероприятий, - МВД - Цензор.НЕТ 5583
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теперь все понятно-путен напуган слаживанием и не будет ежесекундно заниматься агрессией против украины
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Только носки Вятровичу не показывайте. Мало ли что.
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А наша бубочка соизволит почтить ? Или от спец -инъекций от пуйла отходить будет?! В День защитника Украины по всей стране запланировано около 300 мероприятий, - МВД - Цензор.НЕТ 9433
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Дорогі захисники ! Не кажіть на президенте оте словоз 5 букв на XU , яке він разів 5 або навіть більше назвав в скороченному варіанті на базарі з пресою... Портніков же назвав його ще маленьким путіним , , навіть надію виказав, що ви й увесь український народ не дасте йому стати великим ... Так, образився, ТАК! не знає , як ще маленький- що скажеш образу вголос - нарвешся... Великий ПУ ніколи не коментувало що воно XU . На те воно й велике ...
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У нього рейтинг місяць тому з 73 піднявся до 80 а зараз гепнувся до 70... а в усієї влади зараз 50 ... Люди думають, що то безмолвниє барани у ВР в усьому винні ... дивний рейтинг - у армії за за 60, у Гончарука до 70, у Вовіка 70 а у влади 50 ...
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