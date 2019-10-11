 У День захисника України по всій країні заплановано близько 300 заходів, - МВС

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікації МВС.
Він зазначив, що до роботи залучать підрозділи Нацполіції, Нацгвардії і рятувальників.
"Ми не повинні реагувати на провокації і маніпуляції. Є сумна історія, якщо хто не пам'ятає, то раджу прийти до Верховної Ради і подивитися на постаменти загиблих гвардійців. А для нас головне - безпека всіх наших громадян. Ми маємо врахувати всі спроби викликати провокацію чи агресію і попереджати такі виклики", - підкреслив Яровий.
Голова Національної поліції Ігор Клименко зазначив, що на патрулювання вийдуть групи поліції діалогу і кінологи.
Глава Нацгвардії Микола Балан зазначив, що гвардійці вже провели злагодження сил і засобів з поліцією.
"Ми плануємо додатково задіяти 11 медичних автомобілів і 30 мобільних санітарних приміщень. Крім того, погодили з ДСНС плани пожежогасіння в разі надзвичайних ситуацій. Звичайно, вулиці патрулюватимуть групи фіксації протиправних дій, групи моніторингу та групи психологічної підтримки", - сказав Микола Балан.
Він закликав громадян, які прийдуть на святкові заходи, в разі надзвичайних ситуацій звертатися до гвардійців.
у него язык с головой не дружит, он живет своей жизнью, а голова..... а головы нет
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Увага АНОНС!
У п'ятницю, 11 жовтня, о 15:00 у приміщенні ресторану "Pizza Veterano" (вул. Софіївська 8) відбудеться прес-конференція організаторів Маршу спротиву капітуляції, запланованого на 14 жовтня. На прес-конференції будуть озвучені вимоги ветеранів до президента Зеленського.
Також, дивіться он-лайн транслювання із сторінки «Ветеранське братерство».
У заході візьмуть участь:
Юрій Качак, ветеран ДУК «Правий сектор», представник «Руху ветеранів України»;
Дмитро Шатровський, голова ВГО "Ветеранське братерство";
Андрій Білецький, перший командир полку "Азов";
Віктор Трегубов, ветеран російсько-української війни, представник «Демократичної сокири»;
Олександр Погребиський, ветеран російсько-української війни, ГО «Справа Громад»;
Родіон Кудряшов, ветеран полку "Азов";
Яна Зінкевич, учасниця російсько-української війни, народний депутат України;
Євген Панов, учасник російсько-українскьої війни.
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Шалена Бджілка
Відеозвернення від того, хто "пострілює"... Гліб Бабіч, воїн ЗСУ, позивний Лентяй.
Реакція військогового, на слова ЗЕ, що війна продовжується, бо з двох сторін приїздять якісь люди і пострілюють одне в одного. І достатньо просто перестати пострілювати
Це ЖАХ,......