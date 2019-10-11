 Портнов вимагає від Рябошапки закрити справи проти Гужви: "Ворушіться швидше!"

Про це Портнов написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Пане генеральний прокуроре, нагадуємо, Ви забули закрити сфабриковані Порошенком кримінальні справи проти Ігоря Гужви. У Вас немає часу, ворушіться швидше. Привіт з Відня", - написав Портнов.
Головного редактора "Страна.ua" затримали в червні минулого року в Києві. Також у редакції видання відбулися обшуки, було вилучено флеш-накопичувач, на якому нібито були документи, що містять держтаємницю. Гужву підозрюють у вимаганні хабара 20 000 доларів за нерозголошення інформації.
31 січня стало відомо, що головний редактор "Страна.ua" Гужва виїхав до Відня і попросив політичного притулку. Він заявив, що проти нього відкрито 5 кримінальних проваджень, які можуть передбачати до 7 років позбавлення волі. При цьому він залишається головним редактором видання.
https://censor.net.ua/news/308064/vsled_za_yanukovichem_v_rossiyu_sbejali_okolo_5_tysyach_ukrainskih_chinovnikov_i_ih_rodstvennikov_begletsy
2. Коли Президентом був Порошенко, Портной втік до Россіі, і сидів, там, що миша під віником.
Ни хера себе. А что тут надвигается?
- ой какой ты...
під старе фото написав 3 слова - то це вже "закид" ? когось то дуже образило???
годі Вам шукати наклепи там де їх нема.. і то навіть не сарказм а так...посмішка (без підтексту)
Теж мені досягнення.
Вчора під час виступу Моніки вся країна падала з стільців
ну шо, зе-беники, ви вдоволені діяльністю портнова ?
де ті морди, які його так вихваляли ?
Стирчать повсюди..
🤣
Милые бранятся...
я могу представить что нас ждет если таки "уважаемые" люди которые спонсировали вазелина начнут строить свою страну
зели или портного??
может зеля обманул и трампа?
)))))))))))))))))
Делайте выводы о том на чьей она стороне.