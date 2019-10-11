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 Політика України
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Все про:Портнов (120) Гужва (48) Рябошапка Руслан (138)

 Портнов вимагає від Рябошапки закрити справи проти Гужви: "Ворушіться швидше!"

Колишній заступник глави АП часів Януковича Андрій Портнов вимагає, щоб генпрокурор Руслан Рябошапка закрив справу проти головного редактора видання "Страна.ua" Ігоря Гужви.

Про це Портнов написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Пане генеральний прокуроре, нагадуємо, Ви забули закрити сфабриковані Порошенком кримінальні справи проти Ігоря Гужви. У Вас немає часу, ворушіться швидше. Привіт з Відня", - написав Портнов.

Портнов вимагає від Рябошапки закрити справи проти Гужви: Ворушіться швидше! 01

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Головного редактора "Страна.ua" затримали в червні минулого року в Києві. Також у редакції видання відбулися обшуки, було вилучено флеш-накопичувач, на якому нібито були документи, що містять держтаємницю. Гужву підозрюють у вимаганні хабара 20 000 доларів за нерозголошення інформації.

31 січня стало відомо, що головний редактор "Страна.ua" Гужва виїхав до Відня і попросив політичного притулку. Він заявив, що проти нього відкрито 5 кримінальних проваджень, які можуть передбачати до 7 років позбавлення волі. При цьому він залишається головним редактором видання.

12 лютого 2018 український суд оголосив Гужву в розшук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153591
 
 
 Топ коментарі
 
А портнов ще Зєлю пінками по Банковій не ганяє.?
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Зелю ганяет Богдан по указке Бени.
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Ну шо зебобики, чей генеральный прокурор *свой*?
Так получается шо ваш припизидент вчера врал и вам тоже на пресс-марафоне? Получается, что портнов из команды зеБЕНИНОГО телепузика?
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при порохе рыги или в бегах были или показывали себя лояльно к Украине. а при зебиле шестом воспряли и полезли из всех щелей. совпадение?
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Мертвечук подтвердит.
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а что ты слышал о мертвечку все пять лет? он в раде сидел? он нагло летал в кацапии напрямую? его каналы поливали дерьмом Украину?
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1. Вслед за Януковичем в 2014 году в Россию сбежали около 5 ТЫСЯЧ украинских чиновников
https://censor.net.ua/news/308064/vsled_za_yanukovichem_v_rossiyu_sbejali_okolo_5_tysyach_ukrainskih_chinovnikov_i_ih_rodstvennikov_begletsy


2. Коли Президентом був Порошенко, Портной втік до Россіі, і сидів, там, що миша під віником.
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А как же расследования злочинной влади овоща? Петя похерил.
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Тупень? Не журись. Перечитай СІМ раз, і тобі дійде.
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Фууу, у власти какие то шавки сейчас -кто еще этих дебилов не пнул? Позорище...
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У Вас нет времени, шевелитесь быстрее.

Ни хера себе. А что тут надвигается? Портнов требует от Рябошапки закрыть дела против Гужвы: "Шевелитесь быстрее!" - Цензор.НЕТ 2855
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Балалайки с матрешками. Или наоборот. кому як довподобы
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МЛЯ,КТО ОСТАНОВИТ ЭТУ ПАДЛУ ПОРТНОВА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Впливовий лідер Бюту часів розквіту тоді ще тітки Юлі.
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Шутка была когда то при совке. Глядя на это фото напомнило. Ну мол таких редких людей на остров отправить, других не пускать---ох и порода людей пойдёт редкая. По данной парочке теряюсь от восторга.
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Портнов був фактично головним обвинувачувачем у неї на суду. Тому закидувати Юлі Портнова будете тоді, коли самі за нізащо три роки в катівні просидите.
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нікому нікого я не закидую...де Ви побачили мої "закиди" ?
під старе фото написав 3 слова - то це вже "закид" ? когось то дуже образило???
годі Вам шукати наклепи там де їх нема.. і то навіть не сарказм а так...посмішка (без підтексту)
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Під час виступу Пороха Конгрес вставав 15 разів.
Теж мені досягнення.
Вчора під час виступу Моніки вся країна падала з стільців
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Під час виступу Ющенко Конгрес вставав 12 разів. Де зараз Бджоляр?
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Портнов дуже всюди багато, думаю що закінчиться все для нього трагічно
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Рябошапка не от Богдана и Бени , а от Сороса ( демократов США ) , поэтому ему не указ друга Бени .
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Ніяк не звикну до такого кабздєца. Портнов реально рулить цим ЗЕстадом.
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я так розумію, що активно формується команда реваншистів з бувших(навіть вже засуджених, але пачками зараз відпускаємих продажними суддями )ригів та "нових молодих чєсних ліц з команди слуг парашинського народу під командуванням портнова?
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Вот кто настоящий хозяин в стране. Пока он отдыхает в Вене слуги работают.
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Настоящий хозяин в Украине -ОАСК,Завтра поновлюе Щокина и Пораженко!
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а шо такое - опять удрал в Вену? наверно уже боится бумеранга
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то виходить, що Генпрокурор не зеленського, а портнова

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так само рябошапці накажєуть закрити справи проти вітька овоча і відкрити проти майданівців та військових.
ну шо, зе-беники, ви вдоволені діяльністю портнова ?
де ті морди, які його так вихваляли ?
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Быть в Вене и не повстречаться с фирташем? Портнов бога за бороду взял? Решил по крупному сыграть.
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Завжди спотикаються на чоКАЛадних вушках 🐷..
Стирчать повсюди..
🤣
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Дык ее и Шуфрич трахал когда-то.
Милые бранятся...
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Чувак который при "шоколадном" и пернуть громко боялся, теперь через соц сети строит ген. прокурора (и при этом на уй не посылает), я считаю это - ПОБЕДА!
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Повернення таких, як Портно, Лукаш і є основним маркером якості теперішньої влади в Україні!
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Лукаш защищала Гужву на суде, все уже о нем забыли, и вдруг вспомнили, видно, что Лукаш и Портнов в одной связке, и она дергает Портнова за веревочку.
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А хто в них за рангом після Бєні вищий-Портнов,чи Богдан ?
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https://scontent.fiev25-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/72340456_2739036336130224_5138075608202346496_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQknIqV8y8y6dD1tXD2dRe3AXv8T0yrdkFgvrji9AtLoDleQRJc2jgfIIup1t7xrqqE&_nc_ht=scontent.fiev25-2.fna&oh=950929936850655de1d899a3c5932596&oe=5E3BD735
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Вопрос,требование,ультиматум к зелепузикам, почему эта фуятина ************ что то требует,а не сидит в тюряге самой строгой?
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за все рано или поздно надо платить
я могу представить что нас ждет если таки "уважаемые" люди которые спонсировали вазелина начнут строить свою страну
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Портнов требует от Рябошапки.-Имеет право .Коломойский рассказал, что Портнов помогает ему/ Кадры решают всё .А кто это Всё решает Коломойский. Коломойский не сомневается, что Аваков останется главой МВД/ Премьером может стать Гончарук - Коломойский/ "Ставлю на Богдана": Коломойский о будущем главе АП./ Плюсом при назначении Коломойским Рябошапки прокурором было образование Рябошапки. Полученное не где нибудь а в университете Соломона.
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При Пете этот рыгосос боялся даже носа в Украину показать, при ЗЕкловуне командует ген прокурором. Это всё что нужно знать о кремлёвской ЗЕклике ЗЕмародёров.
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При нарколи3і фонтанному вся прокацапська нечість повилазила..зебілоіди ви прокацапські тварюки,щоб ви виздихали гниди *****!
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Як піднявся Медведчук з Ахметовим при сивочолому "гетьмані" не в курсі?
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Портнов до моєї команди не має НІЯКОГО відношення - адже пацни, це різні речі комадувати мною й буті в команді . Інша справа Богдан , наш спільний друг ..
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Рябошапка? А що Ряблошапка ? Так, він моя людина , я від своїх слів не відмовлююсь -просто Богдан з послами зустрічався , а Портнову нетерпілось передати команду прокуророві- ну такий пацан нетерплячий, не такий як усі мої барани, тому й не в моїй команді...
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шо то мне кажется что привет из вены тут имеет другой смысл.портянка видимо ширнулся
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так рябая шапка чьих (холоп) будет?
зели или портного??
может зеля обманул и трампа?
)))))))))))))))))
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зауважте, Портнов свій тролинг розширює з Порошенка на ЗЭлю - дивний перебіг... Та ще й з Відня!!!
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Портной хйла тонко намекает, что Вошьдя зебилов развели как лоха.. Йанык и тот уже осознал это.. а Гидрант и доси наивно уверен, что генпрокурор на 100% его человек
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Кукарекает из Вены фейсбучный смелый петушок.
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Сегодня Міжнародний день дівчат, ,а 14 октября день Вооружённых Сил Украины всё примерно так как и при ссср близкие даты, странно как то Портнов вимагає від Рябошапки закрити справи проти Гужви: "Ворушіться швидше!" - Цензор.НЕТ 2317
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Ну, ты посмотри какая храбрая Портняшка, почти в открытую плюет в клоуна. Портнов вимагає від Рябошапки закрити справи проти Гужви: "Ворушіться швидше!" - Цензор.НЕТ 2928 Клоун вчера до обморока зелохов успокаивал, а он ему еще больше работку подкидывает. И к стати портнова охраняют "орлы" Рюкзакова.
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Зебилами уже Портнов управляет. Навыбирали малохольные.
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А почему Виктор Фёдорович ещё не дома в Межигорье?
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если закроет..зеЛя уже одной ногой на ростове Портнов вимагає від Рябошапки закрити справи проти Гужви: "Ворушіться швидше!" - Цензор.НЕТ 5039
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Но Моника Зеленски при этом сцытся не от Портного, а от Пороха.

Делайте выводы о том на чьей она стороне.
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