 У вересні пасажиропотік на адмінмежі з окупованим Кримом знизився на 21%, - МінТОТ. ІНФОГРАФІКА

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МінТОТ.
Порівняно з серпнем кількість перетинів цивільним населенням зменшилася на 20,7%, кількість перетинів транспортних засобів на 25,47%.
КПВВ "Чонгар" у напрямку підконтрольної території України перетнуло 98 017 осіб і 16 078 одиниць транспортних засобів, у зворотному напрямку 74 539 осіб і 13 356 одиниць транспортних засобів;
КПВВ "Каланчак" у напрямку підконтрольної території України перетнуло 62 760 осіб і 7 318 одиниць транспортних засобів, у зворотному напрямку 47 316 осіб та 5 166 одиниць транспортних засобів;
КПВВ "Чаплинка" в напрямку підконтрольної території України перетнуло 23 433 особи і 208 одиниць транспортних засобів; в зворотному напрямку 17 280 осіб і 146 одиниць транспортних засобів.
А с точки зрения морали я вообще не понимаю зачем в 1941 нужно было воевать против немцев. У меня две бабушки в двух разных обласятях Украины, пережили немецкую *окумацию* и обе утверждают что при немецкой *окупации* им жилось лучше чем при советских *освободителях* и немцы лучше к ним относились чем советские комунисты. А партизаны вообще с точки зрения и морали и закона являются преступниками и террористами.