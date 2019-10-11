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 Політика України
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Все про:кордон (1341) Крим (7574) Міністерство з питань окупованих територій (365) КПВВ (55)

 У вересні пасажиропотік на адмінмежі з окупованим Кримом знизився на 21%, - МінТОТ. ІНФОГРАФІКА

Упродовж вересня 2019 року адміністративний кордон з окупованим Кримом в обох напрямках перетнули 323 тис. осіб і 42 тис. транспортних засобів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МінТОТ.

Порівняно з серпнем кількість перетинів цивільним населенням зменшилася на 20,7%, кількість перетинів транспортних засобів на 25,47%.

У вересні пасажиропотік на адмінмежі з окупованим Кримом знизився на 21%, - МінТОТ 01

КПВВ "Чонгар" у напрямку підконтрольної території України перетнуло 98 017 осіб і 16 078 одиниць транспортних засобів, у зворотному напрямку 74 539 осіб і 13 356 одиниць транспортних засобів;

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КПВВ "Каланчак" у напрямку підконтрольної території України перетнуло 62 760 осіб і 7 318 одиниць транспортних засобів, у зворотному напрямку 47 316 осіб та 5 166 одиниць транспортних засобів;

КПВВ "Чаплинка" в напрямку підконтрольної території України перетнуло 23 433 особи і 208 одиниць транспортних засобів; в зворотному напрямку 17 280 осіб і 146 одиниць транспортних засобів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153590
 
 
 Топ коментарі
 
Нормальные люди хотят отдыхать там, где хотят. Что в этом плохого ?
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Нормальные люди с врагами воюют,а не поддерживают их экономику
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снизился потому что у порохоботов отпуска закончились
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Да, сезон отпусков подошел к концу. Правда и лето в этом году было странное, будем надеяяся в следующкм году лучше будет.
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Кто то тут рассказывал что в окупированный крым просто ездят те кто там живет. Какое совпадение что именно в курортный сезон пасажиропоток увеличивается. Какие же украинцы продажные. Одни жизни свои отдают а другие яйца парят на вражеских пляжах.
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А почему украинец не может поехать в свой украинский Крым ? Пусть даже временно оккупированный.
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А почему украинец не может поехать в свой украинский Крым зимой? Почему все стремятся летом?
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Если убрать мораль то крым как и дамбас являются временно окупированными территориями не подконтрольны украинской власти. И чтобы потом такие уроды как ты когда вас там ФСБ прихватит и посадит на подвал вы не визжали что выручайте нас, обменивайте нас на росийских боевиков или на украинскую независимость и тд. как сейчас делает Зештанмаер.
А с точки зрения морали я вообще не понимаю зачем в 1941 нужно было воевать против немцев. У меня две бабушки в двух разных обласятях Украины, пережили немецкую *окумацию* и обе утверждают что при немецкой *окупации* им жилось лучше чем при советских *освободителях* и немцы лучше к ним относились чем советские комунисты. А партизаны вообще с точки зрения и морали и закона являются преступниками и террористами.
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я бі предложила всех посещающих оккупированные территории и страну агрессора,по возвращению несколько месяцев содержать в фильтрационных лагерях,чтоб понять не заразились ли они русским миром.А вот тогда бы посмотрели на "пассасжиропоток"
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Нормальные люди хотят отдыхать там, где хотят. Что в этом плохого ?
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Нормальные люди с врагами воюют,а не поддерживают их экономику
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Почему у вас в семье все ненормальные ?
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Но они и не воюют, не так ли ? Или сражаются, сидя на диване и за столом с рюмкой ?
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у нас это не принято, ты же не с гражданкой ********* говоришь, какая водка!
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А в Крыму - враги ? Там такие же украинские граждане, но пока в оккупации. Наоборот нужно поддержать их - ведь жить под постоянными прицелами автоматов им и так нелегко.
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Крымчане ? С чего бы это вдруг ? Враги - это рашистские оккупанты, которые их захватили.
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Там большая половина коллаборантов, не коренных жителей понаехавших с *********. Кстати лет через 50 *********(если они конечно ещё будут),поимеют такие же проблемы с китайцами в своей Сибири
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********* скоро развалится. Весь мир против нее.
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Давай по факту, кто конкретно. Трамп заявляет,что нужно налаживать,Меркельша Северный поток строит,Макарон без мыла в жопу лезет...Канада наша,но она особо не решает. Можем посмотреть по голосованию в ПАСЕ,кто против *********.
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снизился потому что у порохоботов отпуска закончились
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За спостереженнями, найчастіше в Крим їздять кістки гріти зеленоботи і шанувальники ЗаЖОП. Перші - тому, що їм все одно куди, а другі - для вивчення досвіду колаборантів.
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ага все порохоботы ездят в крым и там спостерегають
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