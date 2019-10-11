 Трамп і Держдеп тиснули на мене, - колишній посол США в Україні Йованович

Про це Йованович заявила на закритих слуханнях в Конгресі, присвячених імпічменту Трампа, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington post.
За даними видання, Йованович сказала конгресменам, що її відставка з посади посла в Україні стала наслідком тиску Трампа і Держдепу США.
Дипломат стверджує, що після того, як їй різко наказали покинути Україну "наступним літаком", вона зустрілася з заступником державного секретаря, який повідомив їй про "скорочення терміну". Співрозмовник нібито повідомив їй, що вона "не зробила нічого поганого", але Трамп втратив до неї довіру.
Йованович заперечує створення будь-якого списку "недоторканних" українців.
"Як пан Луценко, колишній генеральний прокурор України нещодавно визнав, згадка про те, що я створила або поширила список "недоторканних", абсолютно фальшива - це історія, від якої сам пан Луценко відтоді відступив", - сказала вона.
Також Йованович розповіла про критику з боку адвоката Трампа Рудольфа Джуліані, який звинувачував її в образах президента і спробах захистити колишнього віце-президента Джо Байдена і його сина.
Колишня посол відкидає ці звинувачення і вважає, що її відсторонили від посади через "необґрунтовані і брехливі заяви людей з явно сумнівними мотивами". Також Йованович допускає, що партнери Джуліані могли опинитися перед "фінансовою загрозою" через її антикорупційні зусилля в Україні.
Ймовірно йдеться про Льва Парнаса й Ігоря Фрумана, яких напередодні затримали в США. За даними Associated Press, вони намагалися впливати на призначення членів правління "Нафтогазу" України для того, щоб у майбутньому отримувати вигідні контракти.
Марі Йованович прийшла в п'ятницю на слухання в Конгресі, не зважаючи на намагання Держдепартаменту США і Білого дому заблокувати свідоцтва своїх співробітників (зокрема колишніх) у рамках розслідування про імпічмент президента.
PS Всё ещё убеждён, что Трамп выкрутиться, оно тот ещё с-сукин сын.
Пристайко про аресты в Крыму: Украина надеялась, что после обмена Россия остановится. Они действительно не понимают с кем имеют дело?
Журналист Informator.media встретился с главой Золотого, однако женщина так и не смогла четко рассказать, откуда взяла такие цифры и по какой методологии проводился опрос населения.
На вопрос журналиста издания, откуда Демиденко взяла такие цифры, и.о. главы Золотого ответила:
«Я такого не заявляла, 95% я никогда не говорила. Мы опрос проводили, но цифры там совершенно другие. Это мы сами для себя проводили исследование. Я сама для себя должна изучить обстановку. Вы имеете возможность поговорить с людьми и задать эти вопросы», - ответила Демиденко.
О том, с помощью какой методологии проводился вопрос, чиновница рассказать не смогла, и попыталась уйти от ответа с помощью фразы «всё, до свидания».
«Подождите, ну не надо на меня давить», - заявила и.о головы Золотого.
На предложение журналиста проехаться вместе с Демиденко, чтобы последняя более детально рассказала об опросе населения Золотого, и откуда она взяла конкретные цифры, Демиденко дала отказ, и скрылась на авто.
Разговор журналиста с и.о главы Золотого записан на видео:
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/334091-glava_zolotogo_tak_i_ne_smogla_objjasnitj_pochemu_ona_solgala_o_podderhke_mestnym_naseleniem_otvoda_sil_vsu
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Бывший посол отвергает эти обвинения и считает, что ее отстранили от должности из-за "необоснованных и лживых заявлений людей с явно сомнительными мотивами". Также Йованович допускает, что партнеры Джулиани могли оказаться перед "финансовой угрозой" из-за ее антикоррупционных усилия в Украине. Источник: https://censor.net.ua/n3153589