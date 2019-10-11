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Теми дня: Пресмарафон Зеленського Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 За кордоном
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Все про:імпічмент (125) Конгрес США (300) Луценко (2671) США (5628) Трамп (2142) Йованович (175) Джуліані (47)

 Трамп і Держдеп тиснули на мене, - колишній посол США в Україні Йованович

Експосол Сполучених Штатів в Україні Марі Йованович звинувачує президента Дональда Трампа і Держдепартамент у тому, що вони змусили її достроково залишити пост.

Про це Йованович заявила на закритих слуханнях в Конгресі, присвячених імпічменту Трампа, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington post.

За даними видання, Йованович сказала конгресменам, що її відставка з посади посла в Україні стала наслідком тиску Трампа і Держдепу США.

Дипломат стверджує, що після того, як їй різко наказали покинути Україну "наступним літаком", вона зустрілася з заступником державного секретаря, який повідомив їй про "скорочення терміну". Співрозмовник нібито повідомив їй, що вона "не зробила нічого поганого", але Трамп втратив до неї довіру.

Йованович заперечує створення будь-якого списку "недоторканних" українців.

"Як пан Луценко, колишній генеральний прокурор України нещодавно визнав, згадка про те, що я створила або поширила список "недоторканних", абсолютно фальшива - це історія, від якої сам пан Луценко відтоді відступив", - сказала вона.

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Також Йованович розповіла про критику з боку адвоката Трампа Рудольфа Джуліані, який звинувачував її в образах президента і спробах захистити колишнього віце-президента Джо Байдена і його сина.

Колишня посол відкидає ці звинувачення і вважає, що її відсторонили від посади через "необґрунтовані і брехливі заяви людей з явно сумнівними мотивами". Також Йованович допускає, що партнери Джуліані могли опинитися перед "фінансовою загрозою" через її антикорупційні зусилля в Україні.

Ймовірно йдеться про Льва Парнаса й Ігоря Фрумана, яких напередодні затримали в США. За даними Associated Press, вони намагалися впливати на призначення членів правління "Нафтогазу" України для того, щоб у майбутньому отримувати вигідні контракти.

Марі Йованович прийшла в п'ятницю на слухання в Конгресі, не зважаючи на намагання Держдепартаменту США і Білого дому заблокувати свідоцтва своїх співробітників (зокрема колишніх) у рамках розслідування про імпічмент президента.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153589
 
 
 Топ коментарі
 
Юга в каждом дерьме успел вымазаться вместе с шефом.
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Пожалейте Ростов, городок не резиновый Трамп и Госдеп давили на меня, - бывший посол США в Украине Йованович - Цензор.НЕТ 3476
PS Всё ещё убеждён, что Трамп выкрутиться, оно тот ещё с-сукин сын.
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Пожалейте Ростов, городок не резиновый Трамп и Госдеп давили на меня, - бывший посол США в Украине Йованович - Цензор.НЕТ 3476
PS Всё ещё убеждён, что Трамп выкрутиться, оно тот ещё с-сукин сын.
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Юга в каждом дерьме успел вымазаться вместе с шефом.
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Пришлите пожалуйста вместо Мари Йованович другую М.Й.
Трамп и Госдеп давили на меня, - бывший посол США в Украине Йованович - Цензор.НЕТ 7744
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Посмотри с ней последние фильмы, старушка ударлась в полнй трэш, даже неприлично такое смотреть.
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У меня подруга с Кишинёва, отдыхала в Румынии, случайно в гостинице опрокинула вниз Колу и услышала...наши выражения словом. Так они и познакомились. По крайней мере как братья-славяне выражаться может, отчего бы и нет
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Дональд Трамп‏ @_Fashington 2 ч.2 часа назад

Пристайко про аресты в Крыму: Украина надеялась, что после обмена Россия остановится. Они действительно не понимают с кем имеют дело?
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.....всё , ЮРИК !!! быть тебе ПОЛИГЛОТОМ !!! английский , потом китайский , потом в ДЖУНГЛИ ценральной Африки , там .......й НАЙДУТ !!!
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Получается Луценко оболгал американского посла?
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Сша деградирует в межклановой борьбе за власть избрали Украину, чего им еще не хватает?
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...Глава Золотого так и не смогла объяснить, почему она солгала о поддержке местным населением отвода сил ВСУВ Золотом Луганской области и.о. главы администрации Золотого Инна Демиденко на митингах заявила, что 95% местных жителей якобы выступают за отвод ВСУ, однако никакого подтверждения этих цифр у нее нет.
Журналист Informator.media встретился с главой Золотого, однако женщина так и не смогла четко рассказать, откуда взяла такие цифры и по какой методологии проводился опрос населения.
На вопрос журналиста издания, откуда Демиденко взяла такие цифры, и.о. главы Золотого ответила:
«Я такого не заявляла, 95% я никогда не говорила. Мы опрос проводили, но цифры там совершенно другие. Это мы сами для себя проводили исследование. Я сама для себя должна изучить обстановку. Вы имеете возможность поговорить с людьми и задать эти вопросы», - ответила Демиденко.
О том, с помощью какой методологии проводился вопрос, чиновница рассказать не смогла, и попыталась уйти от ответа с помощью фразы «всё, до свидания».
«Подождите, ну не надо на меня давить», - заявила и.о головы Золотого.
На предложение журналиста проехаться вместе с Демиденко, чтобы последняя более детально рассказала об опросе населения Золотого, и откуда она взяла конкретные цифры, Демиденко дала отказ, и скрылась на авто.
Разговор журналиста с и.о главы Золотого записан на видео:
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/334091-glava_zolotogo_tak_i_ne_smogla_objjasnitj_pochemu_ona_solgala_o_podderhke_mestnym_naseleniem_otvoda_sil_vsu
...
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Схоже що не прижився Трамп в американській політиці. Цікаво, американці будуть конгресу докоряти, що можна було б і потерпіти до кінця його терміну, і тоді б переобрали.
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А сколько порохоботы возмущались что Зе не встречается с адвокатом Трампа, которого пани посол называет пособником жуликов, аферистов .

Бывший посол отвергает эти обвинения и считает, что ее отстранили от должности из-за "необоснованных и лживых заявлений людей с явно сомнительными мотивами". Также Йованович допускает, что партнеры Джулиани могли оказаться перед "финансовой угрозой" из-за ее антикоррупционных усилия в Украине. Источник: https://censor.net.ua/n3153589
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