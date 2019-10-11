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 У Гаазі збираються показати фільм російської пропагандистки, "який спростовує" результати розслідування катастрофи МН17, - ІС

Стрічку про про авіакатастрофу "Боїнга" Малазійських авіаліній, рейс МН17, яка дискредитує кримінальне розслідування і майбутній суд у цій справі, збираються показати наприкінці жовтня.

Мета фільму - поставити під сумнів результати Міжнародної спільної слідчої групи (JIT). Про це повідомляє група "Інформаційний спротив", передає Цензор.НЕТ.

Автори фільму - російська пропагандистка Яна Єрлашова і блогер з Нідерландів Макс Ван дер Верф.

Єрлашова - колишня співробітниця телеканалу Russia Today. Як його кореспондентка вона у жовтні-листопада 2014 року і в червні-липні 2015 року відвідала тимчасово окуповану територію Донецької області, де сталася катастрофа рейсу МН17.

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"За результатами цих "розслідувань" було створено два короткометражні фільми "МН17. Інформація для роздумів" і "МН17. Рік мовчання", які вийшли в 2015 році. Головна мета цих, з дозволу сказати, "кінострічок" - спроба спростувати причетність Росії до атаки малайзійського Boeing-777", - пише "Інформаційний спротив".

Другий автор стрічки, Макс Ван дер Верф, веде блог, в якому викладає версії катастрофи МН17. Він не визнає висновків міжнародної слідчої групи і критикував їх на "Новоросія ТВ".

"Очевидно, проведення в жовтні в Нідерландах заходу, присвяченого презентації цієї документальної стрічки, є ланкою в ланцюзі спланованих російською пропагандою заходів з дискредитації розслідування МН17 і впливу на громадську думку", - вважають в "Інформаційному спротиві".

У серпні схожий захід було проведено в Куала-Лумпурі. Тоді на конференції "MH17: The quest for Justice" були представлені чергові "альтернативні версії" розслідування трагедії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153587
 
 
 Топ коментарі
 
Скоро подібні приклепають Україні вину за цей літак.
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Выражаю свою обеспокоиность.
Если свом голанцам насрать на своих граждан, то почему это должно волновать Украину?
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Государство финансирует фейковые фильмы поэтому их и снимают, удивляться нечему, надо их разоблачать просто чтобы видели все что это попытка манипулировать
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Сынок кремлёвского карлика №2, Илья Медведев в 24 года гражданин США
а "ольгинские" на своей фабрике геморрой нажывают
У Гаазі збираються показати фільм російської пропагандистки, "який спростовує" результати розслідування катастрофи МН17, - ІС - Цензор.НЕТ 2151

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Шо, "Как смонтировать Бук на истребителе"?
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На штурмовике СУ-24 у которого "потолок" 6 тыс. метров.
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cу-24 - это "бомбардировщик", драли с F-111. а "штурмовик" - это су-25, "практический потолок" 7000 м, выше 8000м точно не выпрыгнет. p.s. я использовал "руцко-совецкую" терминологию для понятности.
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На вооружении 7-й бригады тактической авиации Украины состоит су-24м, у которого практический потолок - 11000 метров https://uos.ua/produktsiya/aviakosmicheskaya-tehnika/91-su-24m
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Скоро подібні приклепають Україні вину за цей літак.
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бачать клоун при владі, оте можна скористатись.
до речі, люди кажуть, даремно він зробив той марафон, спецслужби рашки добре вивчили його характер та вразливі сторони.
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Думаю він для них давно прочитана книга,чи навіть не книга,а комікс
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а когда в саунах и на банкетах в раше лебезил то был для них непроницаем ?
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В Ужгороді розгорівся гучний скандал через відмову працівниці музею говорити українською мовою. Відповідний випадок описала на своїй сторінці в Facebook Юлія Юліна, передають Патріоти України.
Так, працівник музею, не тільки не захотіла говорити українською мовою, хоча і викладала її, а говорить російською "принципово". "У мене в школі була п'ятірка з української мови, я її навіть викладала, но вот сейчас, ввиду политической ситуации в стране, я принципиально говорю и буду говорить только на русском!" - заявила вона.
Крім такої зухвалої заяви, працівник музею не посоромилася розвести демагогію, ким, нібито, є насправді жителі Західної України. За її словами, "жителі Західної України не українці, а русини".
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Авжеж... РУСИНИ МИ.... Русини, від слова РУСЬ.... Київська Русь, Червона Русь, Чорна Русь, Біла Русь... це все русини... Це автохонна назва українців.... Так як росіян - московити, білорусів - литвини....
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От і розмовляла би на русинській.Чи це козломорде не знає різниці між руською і русинською?
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Цікаво було б послухати діалог між русином і росіянином (Свалява і Чухлома).
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Тогда надо писать:"фильм российской пропагандистки и голландского пропагандиста".
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РФ, скорей всего, уже давно создала некие "зашфрованные" фонды, через которые выплатила родственникам жертв деньги. Никто уже Мордор с MH-17 особо не напрягает, осталось нагадить Украине...
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Посмотри расеянское кино под названием Её звали Муму, хорошая, годная русофобия. Потом запости Шендеровичу в ленту фото матраса
Скандал с Катей Муму
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Якщо є факти,свідки,доказова база .....
Але від кацапів чекай будь якої гидоти.
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а эффект будет противоположенный, ведь голословные крики о диспетчере карлосе и истребителях действует только с доверием на лишнехромосомное стадо
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Выражаю свою обеспокоиность.
Если свом голанцам насрать на своих граждан, то почему это должно волновать Украину?
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7 голландских компаний помагали паРаше строить крымский мост... это диагноз.
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Это натура человека. 3 семьи из 6 взяли деньги у зайцевой, и считают дронова одинаково виноватым с зайцевой
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А построен он из украинского металла. Быстрей всего ахметкиного.
У меня родственник в россии работает на заводе металлоконструкций, который выиграл тендер на крымский мост. Так он говорит у них почти весь металл шёл со штампом маде ин юкрейн.
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Технические консультантьі: Цемах, Скабеева.
«Летчик Волошин, запросил координатьі у Днепропетровского Диспетчера, и уверенно вьівел свой штурмовик на ешелон 10.000 метров. Последнее, что усльішала Ольга Скабеева от голландского пилота: « Украинский летчик Волошин ! Нихт шизен!!! Нихт шизен в Боинг из БУК-3М» !!!!
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Дочь депутата Госдумы Ирины Родниной, стажировалась в RT America, журналистка Huffington Post, номинант премии ЛГБТ-сообщества США.


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А ты погугли что собой являет сынулька Мизулиной, главной блюстительности морали в рашке и запретительницы хентая, вангую-офигеешь
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кацапченоквася,тебя только беспокоит ,что он голубой ,а не ее мамаша законокоряка ,продвигающая ложь-правда,рабство-свобода,незнание-сила и вся заСраха пропаганда в унисон?
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Так держать паскуды. Странно, что вы еще не приписали Украине принадлежность того бука....
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Дело времени и только.Понятно куда ветер подул у ш..хи европейской.
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Знамо дело. Ветер северный, поток 2 называется
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"Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах". Проте це не врятувало Європу від 1939 року. Путлєру це на руку, буде розхитувати тупий, зажратий і не зробивший висновків з Другої світової ЄС до повного розвалу і підкорення.
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Крис Мэрфи обвиняет Трампа в Цькуванни Украины.
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То, что фильм покажут - это гуд: увидят, что такое "Россея" и с каким дерьмом они столкнулись. А с Россеи взятки гладки - при любом раскладе эта коношка - это не оф. версия и от нее при е
надобности кремль отвертится.
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Если гражданам Голландии все равно кто убил их сограждан, родных и близких - пусть смотрят.

Мы знаем правду и переживем эти кина




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Если Зештанмаер подпишет пакт капитуляции штанмаера то получается что в Украине гражданская война. А если гражданская война то кто как не сами украинцы сбили Боинг? И ***** будет хлопать в ладоши и показывать официальные бумаги признанные Украиной и никто ничего не сможет противопоставить и доказать в суде. Потому как суд любит официальные документы а не рассказы неизвестных очевидцев.
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Прокинься. Капітуляцію і формула штанмаєра були підписпані в Мінську.
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У кацапні свій метод: фільмами проти фактів. У Гаазі збираються показати фільм російської пропагандистки, "який спростовує" результати розслідування катастрофи МН17, - ІС - Цензор.НЕТ 3249
Припускаю, що більше таких фільмів, то гірше для кацапні. Ліпше б уже дотримувалися єдиної версії гишпанського_диспетчера
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А этот, который на СУ-25, капитан Волошин?Уже всьо, русня спеклась?
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Та будь-кого, хоч диспетчера, хоч волошина, хоч чорта.
Але ж не можна подавати 100 версій У Гаазі збираються показати фільм російської пропагандистки, "який спростовує" результати розслідування катастрофи МН17, - ІС - Цензор.НЕТ 5491
Утім, 1000 кацапських версій, імовірно, було сфабриковано для внутрішнього вжитку. Щоб кожному кацапові щось запало в душу і щоб кожен повірив бодай в одну "версію". Їм не треба, щоб вірив Захід. Захід знає ліпше за нас з першого дня. А от саме про кацапів так піклувалася кацапська пропаганда.
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Чем больше наврут, тем сильнее обосрутся...
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Так они, вроде, уже доказывали, дескать Земля плоская. Фигли там для рашн пропаганды какой-то Боинг?
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Віддав цемаха, і почалося ... У бубочки, самі "досягнення", чого не торкнеться
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Бук м-1 можна купити у будь-якому меблевому магазині.
https://beztabu.net/v-rossii-prodayut-detskuyu-krovat-v-vide-zrk-buk_n7040

А ви про якісь фільми пишете)))
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Пуйло еще немного доплатит этим продажным лицемерам и они отдадут ему скифское золото...
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Верняев завоевал бронзу чемпионата мира в многоборье в Штутгарте . Это первая медаль Украины в многоборье в спортивной гимнастике за времена независимости.

У Гаазі збираються показати фільм російської пропагандистки, "який спростовує" результати розслідування катастрофи МН17, - ІС - Цензор.НЕТ 9388
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Российские гимнасты Никита Нагорный и Артур Далалоян.
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Это пишут на сайтах стран занявших первое и второе
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РФ напоминает карася на сковородке, как не прыгай и скачи, один хрен зажарят, потому, как виноват дал себя поймать.
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Интересно, реакция Моники будет?
Сватов сняли, голоборотько сняли, а какую-нибудь правду про Украину могут снять?
Или отреагировать на такой беспредел можно?
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Смотреть будешь в тюрьме, причем в любой, РФ без исключения, когда крайних начнут искать и нужен расходный материал, надеюсь понял, потому, как понятливые долго живут.
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Головне, не пропусти реакцію Лоліти.
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Голландцы реально ложили на эту катастрофу если такое показывают, теперь я уверен на 100 процентов - правильно Цемаха отдали!
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