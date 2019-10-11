 У Гаазі збираються показати фільм російської пропагандистки, "який спростовує" результати розслідування катастрофи МН17, - ІС

Мета фільму - поставити під сумнів результати Міжнародної спільної слідчої групи (JIT). Про це повідомляє група "Інформаційний спротив", передає Цензор.НЕТ.

Автори фільму - російська пропагандистка Яна Єрлашова і блогер з Нідерландів Макс Ван дер Верф.

Єрлашова - колишня співробітниця телеканалу Russia Today. Як його кореспондентка вона у жовтні-листопада 2014 року і в червні-липні 2015 року відвідала тимчасово окуповану територію Донецької області, де сталася катастрофа рейсу МН17.

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"За результатами цих "розслідувань" було створено два короткометражні фільми "МН17. Інформація для роздумів" і "МН17. Рік мовчання", які вийшли в 2015 році. Головна мета цих, з дозволу сказати, "кінострічок" - спроба спростувати причетність Росії до атаки малайзійського Boeing-777", - пише "Інформаційний спротив".

Другий автор стрічки, Макс Ван дер Верф, веде блог, в якому викладає версії катастрофи МН17. Він не визнає висновків міжнародної слідчої групи і критикував їх на "Новоросія ТВ".

"Очевидно, проведення в жовтні в Нідерландах заходу, присвяченого презентації цієї документальної стрічки, є ланкою в ланцюзі спланованих російською пропагандою заходів з дискредитації розслідування МН17 і впливу на громадську думку", - вважають в "Інформаційному спротиві".

У серпні схожий захід було проведено в Куала-Лумпурі. Тоді на конференції "MH17: The quest for Justice" були представлені чергові "альтернативні версії" розслідування трагедії.