 У Гаазі збираються показати фільм російської пропагандистки, "який спростовує" результати розслідування катастрофи МН17, - ІС

Мета фільму - поставити під сумнів результати Міжнародної спільної слідчої групи (JIT). Про це повідомляє група "Інформаційний спротив", передає Цензор.НЕТ.
Автори фільму - російська пропагандистка Яна Єрлашова і блогер з Нідерландів Макс Ван дер Верф.
Єрлашова - колишня співробітниця телеканалу Russia Today. Як його кореспондентка вона у жовтні-листопада 2014 року і в червні-липні 2015 року відвідала тимчасово окуповану територію Донецької області, де сталася катастрофа рейсу МН17.
"За результатами цих "розслідувань" було створено два короткометражні фільми "МН17. Інформація для роздумів" і "МН17. Рік мовчання", які вийшли в 2015 році. Головна мета цих, з дозволу сказати, "кінострічок" - спроба спростувати причетність Росії до атаки малайзійського Boeing-777", - пише "Інформаційний спротив".
Другий автор стрічки, Макс Ван дер Верф, веде блог, в якому викладає версії катастрофи МН17. Він не визнає висновків міжнародної слідчої групи і критикував їх на "Новоросія ТВ".
"Очевидно, проведення в жовтні в Нідерландах заходу, присвяченого презентації цієї документальної стрічки, є ланкою в ланцюзі спланованих російською пропагандою заходів з дискредитації розслідування МН17 і впливу на громадську думку", - вважають в "Інформаційному спротиві".
У серпні схожий захід було проведено в Куала-Лумпурі. Тоді на конференції "MH17: The quest for Justice" були представлені чергові "альтернативні версії" розслідування трагедії.
а "ольгинские" на своей фабрике геморрой нажывают
до речі, люди кажуть, даремно він зробив той марафон, спецслужби рашки добре вивчили його характер та вразливі сторони.
Так, працівник музею, не тільки не захотіла говорити українською мовою, хоча і викладала її, а говорить російською "принципово". "У мене в школі була п'ятірка з української мови, я її навіть викладала, но вот сейчас, ввиду политической ситуации в стране, я принципиально говорю и буду говорить только на русском!" - заявила вона.
Крім такої зухвалої заяви, працівник музею не посоромилася розвести демагогію, ким, нібито, є насправді жителі Західної України. За її словами, "жителі Західної України не українці, а русини".
Скандал с Катей Муму
Але від кацапів чекай будь якої гидоти.
Если свом голанцам насрать на своих граждан, то почему это должно волновать Украину?
У меня родственник в россии работает на заводе металлоконструкций, который выиграл тендер на крымский мост. Так он говорит у них почти весь металл шёл со штампом маде ин юкрейн.
«Летчик Волошин, запросил координатьі у Днепропетровского Диспетчера, и уверенно вьівел свой штурмовик на ешелон 10.000 метров. Последнее, что усльішала Ольга Скабеева от голландского пилота: « Украинский летчик Волошин ! Нихт шизен!!! Нихт шизен в Боинг из БУК-3М» !!!!
надобности кремль отвертится.
Мы знаем правду и переживем эти кина
Припускаю, що більше таких фільмів, то гірше для кацапні. Ліпше б уже дотримувалися єдиної версії гишпанського_диспетчера
Але ж не можна подавати 100 версій
Утім, 1000 кацапських версій, імовірно, було сфабриковано для внутрішнього вжитку. Щоб кожному кацапові щось запало в душу і щоб кожен повірив бодай в одну "версію". Їм не треба, щоб вірив Захід. Захід знає ліпше за нас з першого дня. А от саме про кацапів так піклувалася кацапська пропаганда.
https://beztabu.net/v-rossii-prodayut-detskuyu-krovat-v-vide-zrk-buk_n7040
А ви про якісь фільми пишете)))
Сватов сняли, голоборотько сняли, а какую-нибудь правду про Украину могут снять?
Или отреагировать на такой беспредел можно?