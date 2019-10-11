EN|RU|UK
Теми дня: Пресмарафон Зеленського Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України, Економіка
  1372  22
Все про:банки (320) Зеленський (3187) кредит (220) НБУ (502)

 Зеленський провів нараду щодо визначення пріоритетів для активізації кредитування в Україні. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо визначення пріоритетних кроків для пожвавлення банківського кредитування як однієї з передумов пришвидшення зростання української економіки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський провів нараду щодо визначення пріоритетів для активізації кредитування в Україні 01

У зустрічі взяли участь прем’єр-міністр Олексій Гончарук, голова НБУ Яків Смолій, міністр фінансів Оксана Маркарова, міністр юстиції Денис Малюська, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, представники Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, державних банків та банківської спільноти.

Президент наголосив, що бізнес не має ресурсу для розширення діяльності, економіка України залишається без "пального". Тому спільне завдання влади – прибрати перешкоди до відновлення кредитування та розв’язати проблеми непрацюючих кредитів, щоб банківська система почала належним чином працювати.

Зеленський провів нараду щодо визначення пріоритетів для активізації кредитування в Україні 02

"Україні довелось витратити величезну кількість коштів – майже 300 млрд грн, щоб захистити вкладників банків та зберегти стабільність фінансової системи. Плюс у нас понад 500 млрд грн проблемних кредитів. Зокрема, більше 400 млрд грн у державних банках. Це гроші, які втратили звичайні люди просто тому, що хтось із боржників відмовився виконувати свої зобов’язання та не повернув гроші. Ми про цю проблему знаємо та працюємо над її вирішенням", – прокоментував ситуацію прем’єр-міністр.

Щоб повернути кошти платників податків, зберегти фінансову стабільність та відновити активне кредитування, держава має активно працювати над стягненням боргів з позичальників та екс-власників.

"Це питання скоординованої діяльності Генеральної прокуратури, Нацбанку, уряду та судової системи. Важливо, щоб боржники почули, що або вони добровільно повертають кошти, або держава задіє всі інструменти для їхнього повернення", – додав Гончарук.

Зеленський провів нараду щодо визначення пріоритетів для активізації кредитування в Україні 03

За словами очільника НБУ Смолія, Національний банк, оздоровивши банківський сектор після кризи, заклав фундамент для його повноцінної роботи, однак багато проблем ще є актуальними, і головна з них – непрацюючі кредити.

"Україна – світовий лідер за цим показником. Сьогодні обсяг проблемних кредитів в українських банках становить близько 50%, або 566 млрд грн. Це – один із системних ризиків для нашої фінансової системи. Якби боржники відповідальніше ставилися до власних зобов’язань та повертали кошти, банки змогли б розформувати резерви, сформовані на випадок неповернення кредитів, та спрямувати цей ресурс на кредитування реального бізнесу, який працює", – зазначив Смолій.

Він зауважив, що ситуація з ПриватБанком є найскладнішою, адже весь портфель проблемних кредитів – це позики колишнім власникам. "Держава намагається повернути ці кошти через суди різних юрисдикцій: в Україні, Великій Британії, США та Швейцарії", – підкреслив голова НБУ.

Зеленський провів нараду щодо визначення пріоритетів для активізації кредитування в Україні 04

За словами Прем’єр-міністра, фінансово-економічний блок уряду планує сконцентрувати зусилля на очищенні державних банків від непрацюючих кредитів. По-перше, через інструмент реструктуризації зобов’язань позичальників, який на сьогодні працює. По-друге, через реалізацію банками проблемних активів, зокрема через застосування механізмів голландських аукціонів із паралельним розвитком повноцінного ринку вторинних фінансових активів. По-третє, через подальше відстоювання інтересів держави в судах України та за кордоном для повернення коштів, заборгованих колишніми власниками банків та пов'язаними з ними особами.

Як зауважили учасники наради, ще однією перепоною на шляху до відновлення кредитування є незавершена судова реформа.

"Суди є незалежними, і президент не може втручатися в їхню роботу щодо конкретних справ, однак це не означає, що не потрібно працювати над якістю роботи судової системи в цілому", – наголосив Зеленський.

За словами президента, банки повинні почуватися захищеними від ризиків неповернення коштів позичальниками, а виконання рішень судів має здійснюватися неухильно, жодних стоп-листів. "Тому судова реформа так само залишається однією з ключових передумов для пожвавлення кредитування", – зазначив глава держави.

Читайте також: Рада ухвалила закон про захист прав споживачів фінпослуг

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153586
 
 
 Топ коментарі
 
А будет видео, как сегодня в Одессе монику от разьяренных людей закрывали, а оно в полном афиге убегал от народной "любви"?
 показати весь коментар
 
нєсітє ваши дєнєжкі - заждался каломой
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А будет видео, как сегодня в Одессе монику от разьяренных людей закрывали, а оно в полном афиге убегал от народной "любви"?
 показати весь коментар
 
 
нєсітє ваши дєнєжкі - заждался каломой
 показати весь коментар
 
 
Лицо очень утомлённого человека.Трамп,Макрон,Меркель,Смолий,Порошенко,Приват Банк.Везде зрада.
 показати весь коментар
 
 
"Суды независимы...". Разве? Вчера он утверждал обратное. Что будет завтра?
 показати весь коментар
 
 
Между тем сайт "Гордон" закрыли всем для форумов. Ура?
 показати весь коментар
 
ну в кацапии банкирша сказала прямо- нам надо что бы все брали кредиты и должны были нам и они и ихние дети - тут чуть завуалированно но суть та же . всех в рабство долговое .как раз и трудовой кодекс новый подоспеет в тему будет
 показати весь коментар
 
 
сегодня видел рекламу в ОЩАДБАНКЕ : кредит на 5 милионнов - решение за 2 дня !!!! может взять и ******* куда то ((((
 показати весь коментар
 
 
миллионы на руки с возможностью сбежать - это для избранного круга . а остальным 50 000 долга за пару лет с просроченной на карте пятёрки гривень о которой и не знал .
 показати весь коментар
 
 
- Изя, а ведь Януковичу повезло.
- Почему это?
- Он ведь успел доехать до Ростова.
(C)
@Anakoyher
🤔
 показати весь коментар
 
 
Не читал нигде что НБУ потребовал вернуть рефинанс .
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору