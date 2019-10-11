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Все про:обстріл (5589) операція Об'єднаних сил (1649)

 Від початку доби ворог порушив перемир'я 4 рази, втрат немає, - штаб ООС

Впродовж цієї доби Збройні формування Російської Федерації і її найманці 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 4 обстріли:

неподалік Талаківки - зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;

поблизу Новотроїцького та неподалік Славного - з крупнокаліберних кулеметів;

поблизу Водяного - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Впродовж цієї доби втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було".

Дивіться також: Делегація Збройних Сил Словаччини відвідала район проведення ООС і КПВВ "Майорське". ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153585
 
 
 Топ коментарі
 
Царство Небесне полеглому захиснику.
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Боже милий. Кожного дня. Царство Небесне Герою
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а мне понравилось, я лайкнул. Этим мычанием клоуна реально можно пытать. Я и минуты не могу выдержать его гундоса.
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Царство Небесне полеглому захиснику.
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Боже милий. Кожного дня. Царство Небесне Герою
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КТо нибудь смелый, стойкий, лишённый нервов занает что вчера клоун гундосил про перемирие и разведение войск???
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Скоро ще й вбивцям,українці заплатять.
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кто там поблизости или имеет контакт с хлопцами Украины, ответ хоть даёт сепарам или запрещено.
Соболезнование Украине, вы потеряли ещё одного сына Украины.
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А чем они дадут ответку если арту Зе запретил применять. А ответку давать автоматами ето себе дороже только выдашь свою позицию а врага не достанешь.
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Потери выросли в несколько раз чем за последние 2 года, при Зештанмаеру и его закону *простоперестатьстрелять*.
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В этой теме зебилов не ждите. Они сейчас усилено делают вид что полное перемирие и нужно войска отводить. Лайкать посты с соболезнованиями зебилы тоже не будут. Ибо они пособники окупанта и сепаратисты.
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А будкостроитель за две недели обещал разрулить.
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И как то на етом фоне кацапское посольство в Киеве с развивающимся власовским флагом выглядит мягко говоря предательски. Такое ощущение что украинская и кремлевская власти договорились между собой уничтожить всех украинцев чтобы не мешали им вернуть советсякий союз
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в Украине восстанавливает всякие преференции рашке а посольство лишнехромосомов якобы попало под раздачу у Балтийских фошиздов:

Посольство pоссии сообщает о хакерской атаке на его почтовую систему
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Соболезнование родственникам погибшего защитника Родины. А что с ответкой? Уже скоро пол года как ничего не слышно о погибших с той стороны.
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Співчуття родині полеглого Героя України ((( смерть масковським окупантам!!!!
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