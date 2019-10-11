 Від початку доби ворог порушив перемир'я 4 рази, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 4 обстріли:

неподалік Талаківки - зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;

поблизу Новотроїцького та неподалік Славного - з крупнокаліберних кулеметів;

поблизу Водяного - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Впродовж цієї доби втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було".

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