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Все про:рабство (38) трудова міграція (99) Міністерство соціальної політики (346)

 Припинено діяльність злочинної групи, яка вербувала людей у ​​трудове рабство, - Мінсоцполітики

Заступник міністра соціальної політики України Сергій Ніжинський оприлюднив інформацію про те, що в результаті роботи різних державних органів, вдалося ліквідувати злочинну групу, яка вербувала людей у ​​трудове рабство.

Як передає Цезор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Ніжинський зазначив: "У результаті спільної роботи Мінсоцполітики та МВС вдалося затримати злочинну групу, яка вербувала людей у ​​трудове рабство!

Дуже дякую МВС України за блискучу операцію та конфіденційність!

Впевнений, що разом з правоохоронними органами ми почали прекрасну роботу у протидії торгівлі людьми!

Дана категорія громадян в Мінсоцполітики на особливому контролі!

Наша мета – визначити потреби постраждалих і надати їм необхідну психологічну, медичну та матеріальну допомогу!

Ще раз вдячний соціальним службам та МВС за координацію!"

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153582
 
 
 Топ коментарі
 
они целую страну в трудовое рабство загнали!
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Не уж то Ахметова, Коломойского, Порошенко, Пинчука и Медведчука повязали!? Пресечена деятельность преступной группы, вербовавшей людей в трудовое рабство, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 8184
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Цікаво як вербовка відбувалась, щось типу " Оголошується набір в раби, бажаючим звонити за номером...?"
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Не уж то Ахметова, Коломойского, Порошенко, Пинчука и Медведчука повязали!? Пресечена деятельность преступной группы, вербовавшей людей в трудовое рабство, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 8184
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они целую страну в трудовое рабство загнали!
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оно тебе надо???
тыж такой де гастрабайтер
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я не гастрабайтер, с детсва живу в стране, в которой мои предки жили много поколений!
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Цікаво як вербовка відбувалась, щось типу " Оголошується набір в раби, бажаючим звонити за номером...?"
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Почему не пишется - где рабы должны были работать?
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Ніякої конкретики немає,в яку державу вербували.Бо колись були сюжети,як наші на Московії під дулами автоматів працювали.Такого в Польщі точно немає.
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в дагестане 32 завода кирпичных
и на этих заводах рабы работают до смерти
и наши там есть
чурки их заманивают зарплатой
а потом в кандалы и на промку..
там и умирают..
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Любая работа в Украине с ЗП меньше 10 000 грн. это и есть трудовое рабство.
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