 Припинено діяльність злочинної групи, яка вербувала людей у ​​трудове рабство, - Мінсоцполітики

Як передає Цезор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Ніжинський зазначив: "У результаті спільної роботи Мінсоцполітики та МВС вдалося затримати злочинну групу, яка вербувала людей у ​​трудове рабство!

Дуже дякую МВС України за блискучу операцію та конфіденційність!

Впевнений, що разом з правоохоронними органами ми почали прекрасну роботу у протидії торгівлі людьми!

Дана категорія громадян в Мінсоцполітики на особливому контролі!

Наша мета – визначити потреби постраждалих і надати їм необхідну психологічну, медичну та матеріальну допомогу!

Ще раз вдячний соціальним службам та МВС за координацію!"

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