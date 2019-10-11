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 Суспільство
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Все про:Труба (154) Головань Ігор (11)

 Суд зобов'язав допитати Портнова і Трубу, - адвокат Порошенка Головань

Глава ДБР Роман Труба не інформує суспільство про хід розслідування справи про слідчих ДБР, які поширювали конфіденційну інформацію про громадян.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у своєму блозі написав адвокат Ігор Головань.

Він зазначив: "Директор Державного бюро розслідувань і знаний телеграм-блогер Роман Труба чомусь не інформує суспільство про хід розслідування у кримінальному провадженні N42019000000001893 зареєстрованому Генеральною прокуратурою за фактими здійснення слідчими ДБР незаконного збирання, використання та поширення конфіденційної інформації, про особу, а також отримання з метою розголошення відомостей, що складають комерційну та банківську таємницю.

Більше того, все виглядає так, що підлеглі пана Директора саботують розслідування, не розглядають у встановлений законом строк клопотання представників потерпілих.

Сьогодні Шевченківський суд задовольнив скаргу представника потерпілого і зобов'язав розглягнути клопотання.

Щоб читачі зрозуміли, чому слідчі ДБР зволікають, достатньо поглянути на порушені представником потерпілого питання.

Читайте також: Суд постановив допитати Трубу і Портнова як свідків у справі нападу на Порошенка, - адвокат Головань. ДОКУМЕНТ

Отже, представник потерпілого серед іншого просив слідство:

- допитати Портнова Андрія Володимировича

- допитати Директора Державного бюро розслідувань – Трубу Романа Михайловича

- допитати керівника органу досудового розслідування – начальника третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Корецького О. П.

- допитати слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні N62019000000000713

- встановити засоби телефонного та електронного зв'язку, які використовують Портнов Андрій Володимирович, Труба Роман Михайлович, слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні N62019000000000713 та здійснити дії, спрямовані на відшукання випадків спілкування вказаних осіб між собою

- звернутися в порядку, визначеному законом, до слідчого судді з клопотанням щодо проведення комп'ютерно-технічної експертизи певних публікацій на телеграм каналі "PORTNOV" (https://t.me/PortnovUA)

Ухвалу суду публікую".

Суд зобовязав допитати Портнова і Трубу, - адвокат Порошенка Головань 01
Суд зобовязав допитати Портнова і Трубу, - адвокат Порошенка Головань 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153581
 
 
 Топ коментарі
 
Суд підняв руку на саме святе та сокровенне для зєлєнщиків - воїна світла Портнова?
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Вийдіть і запитайте у 100-а людей. (с) Цього зараз достатньо.
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не результирующая, а резолютивная.. хм..
фамилии Портнова и Трубы в самом клопотанни адвоката, которое игнорил следак..
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Вот почитал ухвалу суду .....Цензор скажите где написано в решении чтоб допросить Трубу?
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Суд підняв руку на саме святе та сокровенне для зєлєнщиків - воїна світла Портнова?
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Вася есть описательная часть ухвалы а есть результирующая....найди фамилия Портнова ии Трубы
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не результирующая, а резолютивная.. хм..
фамилии Портнова и Трубы в самом клопотанни адвоката, которое игнорил следак..
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а в чем вопрос опубликовать. Если ЦН было известно ну опубликуй. А не манупулируй
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В тексте новости написано что истец просил допросить Трубу и Портнова
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В тексте решения суда ничего такого нет. Есть только: "зобов'язати слідчого розглянути клопотання щодо залучення скаржника до кримінальної справи в якості потерпілого". Суд обязал допросить Портнова и Трубу, - адвокат Порошенко Головань - Цензор.НЕТ 5078
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В целом этот штопаный га%%он ответил по существу, хотя и в своей обычной хамской манере.
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и это отвечает юрист- обычное лугандонское хамло с заушным образованием, сын гэбиста.
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Та яка тобі різниця, мля?! Суд обязал допросить Портнова и Трубу, - адвокат Порошенко Головань - Цензор.НЕТ 6312 Всі знають, шо портновская труба є корупціонерами! А докажи, шо нє так!
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Ну якщо всі знають так докажи мені що портновська труба є корупционером
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Вийдіть і запитайте у 100-а людей. (с) Цього зараз достатньо.
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Трубу утвердил кто? Порошенко своим Указом
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І що? Яким чином, цей факт, до цих подій?
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А Порошенко мав право не затвердити представлену конкурсною комісією кандидатуру? Ні, я розумію, - ***** таку альтернативу знайшов би: йому пофіг, як Закон порушувати...
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Ні не мав. Але цей закон про ГБР був прийнят за участю Блока Петра Порошенко
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ну, і що? Шо, треба було зовсім блокувати загалом позитивний Закон через те, що Президенту Порошенко (на той час) не надавались автократичні та диктаторські повноваження?
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Порошенко, Ванга?
У 2014 Турчинов призначив Командуючисм Флотом України Адмірала Березовського.
Звідки він міг знати, що той Іуда пі***з?
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А хіба блаЗЄнскій щось казав про "забор"? Суд обязал допросить Портнова и Трубу, - адвокат Порошенко Головань - Цензор.НЕТ 828
Він вивів універсальну формулу для того, щоб людину вважати рАзбойніком-чЬОртом: вийти й запитати в 100-а людей. Якщо всі вони підтвердять, то Вас ніщо не врятує від буцегарні. Жодне алібі. І ця інструкція зараз пішла в т.зв. правоохоронні органи. Раджу Вам поводитися так, щоб про Ваше існування знало не більше 99-ти людей. І Вам нічого не загрожуватиме.
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Нижче, Томі Лі запропонував вийти не вулицю та запитати 100 людей, чи є портновська труба корупционєром... Я собі уявляю ті відповіді, мля ... Суд обязал допросить Портнова и Трубу, - адвокат Порошенко Головань - Цензор.НЕТ 2970
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Солнышко ты мое Трубу утвердил своим Указом Порошенко
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мало того, он в ту трубу еще и насрал - чуешь как воняет... порошенко во всем виноват, а зе-юрызды белые и пушистые.
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І що? Яким чином, цей факт, до цих подій?
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так приведи факты коррупции а не гавкай
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Твоє?
«SmackDown Zone

Солнышко ты мое Трубу утвердил своим Указом Порошенко »?
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Та мені пофіг, шо там колись затвердив Порошенко. Мені нє пофіг, шо шмаркля каломийська здає мою Україну! Чи то через дурість та неосвіченість, чи то за бабло від *уйла! *****, зроби камінг аут! Я всрався, я є наркоша! Атпустітє!!! Вофка, тебе збираюцця вбити. Бережи себе.
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А мены пофіг попередник. Тому що він капітулював перед Путіним підписавши мінські угоди у 2015 році. А чому ???? Зассав россійську армію??? А то при наявній можливості коли наша армія звільняла місто за містом на сході то він піарився на фоні армії української. А коли парашисти показали свої зуби вчинивши дебальцево і іловайськ то він . ВСЕЕЕЕЕЕЕ СТОПЕ і толі він заговорив що надалі ми будемо звильняти чисто політико-дипломатичним шляхом.
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Європа не налаштована посилювати санкції проти РФ. Німеччина при попередники вже сама будувала Северній потік з РФ. Так що зрозумій майонезнік 8% політика попередника була слабкою і неефективною
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Портновська труба смердить *уйлом. Суд обязал допросить Портнова и Трубу, - адвокат Порошенко Головань - Цензор.НЕТ 3381 Якщо Ви маєте проблєми з обонянієм, то зверніцця до оторінолярінголога. Суд обязал допросить Портнова и Трубу, - адвокат Порошенко Головань - Цензор.НЕТ 2083 .
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Нє, бостуго! Тутачкі тре звертатися до зекловуна, яке імітує прєзіка та сцить в очі адептам квартальних сватів! Офтальмолог пошол нюхать кокс. Єму так богдан наказал. Інакше - звільнить.
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Так хто призначив Трубу в ГБР "по вказівці ху@ла"?
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Крім порно-ва ніхто нікого в суди не призначав . Ще прі овочі. Ховайте зєлю. Його можуть вбити.
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Ну, припустимо, шо я є адепткою зеленого у*опка. Нє, всьо равно портновська труба є карупционєрамі Суд обязал допросить Портнова и Трубу, - адвокат Порошенко Головань - Цензор.НЕТ 9569 !
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со всем уважением, но вопрос к вам: вы умеете читать юридические процессуальные документы?!..
дело в том, что они очень отличаются по стилю изложения от бытового, журналистского, литературного стиля написания..
ЗЫ. подскажу ответ на ваш вопрос: ходатайство адвоката к следаку, содержало просьбу допросить Трубу и Портнова.. и судья обязал следака рассмотреть ходатайство адвоката (следак раньше просто игнорил его ходатайство)
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и я к вам с уважением почему не опубликовали само ходатайствово. Если известно о самом содержании ходатайства то опубликовать гавно вопросом было
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ухвала суда выписана правильно.. к ней вопросов нет..
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согласен ухвала была выписана правильно. Но никто не знает содержание клопотання адвоката
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ну якщо опубликовывают ухвалу суду .....а також в цій статті роблять заголовок Суд обязал допросить Портнова и Трубу, - адвокат Порошенко Головань .... ТО опублікувати клопотання саме не стоїть і 1 копійки
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недостатньо тверджень Голованя по цьому рішенню суду? То в тексті інфи є ссиль, зайди на https://blogs.pravda.com.ua/authors/golovan/ і там в блогах відшукаєш всю історію питання зі скрінами документів. Все просто, якщо є бажання розібратись.
Є складніший і більш юридично обгрунтований шлях: http://reyestr.court.gov.ua/Page/2 та https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.web.system.LoginPage.cls Там навіть з прізвищами (якщо, звісно, до них тобі надано ключ доступу. А без ключів - обійдешся; якщо таких прав чи знайомих не маєш). Дерзай!

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а шо, допрашивать друг друга це ведь тоже своего рода аттракцион, типа, как мушкетеры короля допрашивают гвардейцев кардинала или наоборот, под протокол Суд обязал допросить Портнова и Трубу, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 4550
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Вообще не вижу в решении самом фамилии Портнова и Трубы
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Порошенко - нет правосудия! Зеленский - а что это такое правосудие? Каждому из 73% трубу и портнова, может поумнеют.
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"Мне сказали".
Поименно список тех кто это сказал президенту. Что бы все этих людей знали.
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Он отметил: "Директор Государственного бюро расследований и известный телеграм-блогер Роман Труба Источник: https://censor.net.ua/n3153581

Там несколько дней назад было в новости сказано Известный телеграмм-блоггер Андрей Портнов, может стоит поправить?
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😁 а почему закрыли имя подавшего иск в суд? Шо это за анонимный борец за правду, который своё имя боится показать?
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И тут портнов с удивлением узнал, что в эту игру можно играть вдвоём.
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Завтра ОАСК поновить Шокина и Порошенко! ОАСК нам помогёть!!
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Аяяй, хто ж його посадить, це ж памятники, на зеленому болоті
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У зелебанов пуканы повзрывались. Почему? Из-за чего? Але,это всего лишь труба и портнов,а не богдан и ермак. Или нет?
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Наконец хоть новости приличные) А в Одессе люди зекретина чуть не заплевали-тот в афиге-вот он рейтинг настоящий)))
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«Петро Симоненко живе біля Києва в селі Горенка. Тут він займає ділянку 1 га 37 соток землі, вартістю приблизно понад 1,5 мільйона доларів. Маєток розташований навпроти соснового лісу, на ділянці є дот часів Другої світової війни. Саме обійстя вписане в схил, через це кількість поверхів різна в різних частинах будинку, й коливається від 4 до 2. Ринкова ціна будинку становить не менше півмільйона доларів. Петро Симоненко мешкає разом з другою дружиною Оксаною, але ділянка оформлена на сина Андрія.[30][31]»
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Портнов - бандит ! +1. Нужны ещё +99 и можно отсылать призеденту,чтобы закрыли Портнова! Не отлыниваем!
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так вот почему портянкин удрал в Вену опять - трус он есть трус, удрал как и в2014.
боится судов да и надвигается 14 октября - готовятся много митингов и акций по всей стране., а может уже и угрозы получает - отсюда и такой истеричный и визгливый тон в фейсбуке из Вены!
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