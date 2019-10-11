 Суд зобов'язав допитати Портнова і Трубу, - адвокат Порошенка Головань

Як передає Цензор.НЕТ, про це у своєму блозі написав адвокат Ігор Головань.
Він зазначив: "Директор Державного бюро розслідувань і знаний телеграм-блогер Роман Труба чомусь не інформує суспільство про хід розслідування у кримінальному провадженні N42019000000001893 зареєстрованому Генеральною прокуратурою за фактими здійснення слідчими ДБР незаконного збирання, використання та поширення конфіденційної інформації, про особу, а також отримання з метою розголошення відомостей, що складають комерційну та банківську таємницю.
Більше того, все виглядає так, що підлеглі пана Директора саботують розслідування, не розглядають у встановлений законом строк клопотання представників потерпілих.
Сьогодні Шевченківський суд задовольнив скаргу представника потерпілого і зобов'язав розглягнути клопотання.
Щоб читачі зрозуміли, чому слідчі ДБР зволікають, достатньо поглянути на порушені представником потерпілого питання.
Отже, представник потерпілого серед іншого просив слідство:
- допитати Портнова Андрія Володимировича
- допитати Директора Державного бюро розслідувань – Трубу Романа Михайловича
- допитати керівника органу досудового розслідування – начальника третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Корецького О. П.
- допитати слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні N62019000000000713
- встановити засоби телефонного та електронного зв'язку, які використовують Портнов Андрій Володимирович, Труба Роман Михайлович, слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні N62019000000000713 та здійснити дії, спрямовані на відшукання випадків спілкування вказаних осіб між собою
- звернутися в порядку, визначеному законом, до слідчого судді з клопотанням щодо проведення комп'ютерно-технічної експертизи певних публікацій на телеграм каналі "PORTNOV" (https://t.me/PortnovUA)
Ухвалу суду публікую".
фамилии Портнова и Трубы в самом клопотанни адвоката, которое игнорил следак..
У 2014 Турчинов призначив Командуючисм Флотом України Адмірала Березовського.
Звідки він міг знати, що той Іуда пі***з?
Він вивів універсальну формулу для того, щоб людину вважати рАзбойніком-чЬОртом: вийти й запитати в 100-а людей. Якщо всі вони підтвердять, то Вас ніщо не врятує від буцегарні. Жодне алібі. І ця інструкція зараз пішла в т.зв. правоохоронні органи. Раджу Вам поводитися так, щоб про Ваше існування знало не більше 99-ти людей. І Вам нічого не загрожуватиме.
«SmackDown Zone
Солнышко ты мое Трубу утвердил своим Указом Порошенко »?
дело в том, что они очень отличаются по стилю изложения от бытового, журналистского, литературного стиля написания..
ЗЫ. подскажу ответ на ваш вопрос: ходатайство адвоката к следаку, содержало просьбу допросить Трубу и Портнова.. и судья обязал следака рассмотреть ходатайство адвоката (следак раньше просто игнорил его ходатайство)
Є складніший і більш юридично обгрунтований шлях: http://reyestr.court.gov.ua/Page/2 та https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.web.system.LoginPage.cls Там навіть з прізвищами (якщо, звісно, до них тобі надано ключ доступу. А без ключів - обійдешся; якщо таких прав чи знайомих не маєш). Дерзай!
болгарська валер'яна)))
Поименно список тех кто это сказал президенту. Что бы все этих людей знали.
Там несколько дней назад было в новости сказано Известный телеграмм-блоггер Андрей Портнов, может стоит поправить?
боится судов да и надвигается 14 октября - готовятся много митингов и акций по всей стране., а может уже и угрозы получает - отсюда и такой истеричный и визгливый тон в фейсбуке из Вены!