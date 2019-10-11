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Все про:Крим (7574) Сенцов (805)

 "Путінська Росіє, гори в пеклі!" - Сенцов відреагував на арешт проукраїнського активіста в Криму

Путін набирає собі нових заручників з людей в окупованому Криму. Абсурдні формулювання звинувачень дають змогу звинувачувати їх у тероризмі.

Таким чином колишній в'язень Кремля Олег Сенцов прокоментував затримання й арешт у Сакському районі проукраїнського активіста Олега Приходька, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Сенцова в Facebook.

"Звинувачення до болю знайомі: підготовка до підриву адміністрації міста Саки з метою чинення тиску на органи влади РФ для виходу Криму з її складу. Таке ось абсурдне формулювання дозволяє кваліфікувати цю, без сумніву сфальсифіковану справу, як тероризм", - написав Сенцов.

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"Відбувається те, про що багато говорили - Путін у будь-який момент може набрати собі скільки завгодно нових заручників з наших людей у Криму. Сьогодні у нас стало на одного політичного в'язня більше. Путінська Росіє, гори в пеклі!", - додав колишній політв'язень.

Путінська Росіє, гори в пеклі! - Сенцов відреагував на арешт проукраїнського активіста в Криму 01

Нагадаємо, 10 жовтня Олега Приходька в окупованому Криму затримали російські силовики. Активіста звинувачують у підготовці теракту і незаконному виготовленні вибухових речовин. Також як свідка затримали дружину Олега Приходька - Любов Приходько.

11 жовтня окупаційний "суд" відправив Приходька на 2 місяці в СІЗО.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153580
 
   
 Топ коментарі
 
Мама погибшего на Майдане, пожелала Януковичу хоронить своих детей, быстро прилетело...
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Все равно лох не лох,главное,что наши желания совпадают. Будь проклята пидорашка!
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Для "путинской РАиси" уже есть особый термин <************ ...
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***** велет себя так нагло,исключительно из-за того,что ему позволяют меркель,макрон и прочие проститутки политики
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народ россии совсем не плохой, зря вы тут нагнетаете...когда в девяностые был дефицит картошки и водки они совсем не против были дать всем свободу, и украинцам, и немцам, и многим другим республикам...нужно не много подождать, ближайшее время будет найдена замена нефти и газу и россия снова станет демократической и дружелюбной страной...они же любят повторить))
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путинская )))))) росия )))) , а почему не ГОРИ РОСИЯ в АДУ !!! ВСЯ на.......... !!!! мне это как два пальца в рот , и ВЫРЫГАТЬ на росию !!!
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я и с МАЛЕНЬКОЙ букавы пишу и с ОДНОЙ "с " это ПРИНЦЫПОВО !!!
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...а треба писати з ТРЬОМА с, щоб підкреслити їх руссскасьть.
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за таких ПАРНЕЙ , за ПОГИБШИХ НАШИХ ((((( я ее б сделал ПУНКТИРОМ ОДНИМ !!!
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Олег, выздоравливайте, берегите себя и своих близких, счастья Вам и здоровья.
Вы, Герой, Вы очень достойно держались в рашистских застенках!
А ***** и ************** - гореть в Аду!
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