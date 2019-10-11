 Питання України обговорюватиметься під час зустрічі керівників МЗС країн ЄС, - МЗС Франції

Про це заявило у п'ятницю Міністерство Європи і закордонних справ Франції напередодні засідання у понеділок у Люксембурзі Ради ЄС у закордонних справах, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ
"Міністри обговорять питання України перед неформальним обідом за участі міністра закордонних справ України Вадима Пристайка. Франція вкотре запевнить у своїй підтримці України і прагненні допомагати країні у проведенні реформ та, зокрема, в утвердженні верховенства права", - заявили у французькому МЗС.
Окрім цього, Франція порушить питання щодо прогресу у переговорах в Нормандському форматі.
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Veter Isinski
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Чи ви думаєте в них немає куди гроші подіти?
Литва после посещение Украины отговорилась, что будет поддерживать Украину в её стремление сохранение целостности страны и ничего более позитивного.
Эстония после встречи с новыми руководителями заговорила, что надо посмотреть в полезности безвиза и очень осторожно что то не значимое позитивное.
Латвия после встречи пожелала более серьёзно разобраться с коррупцией и мало что позитивное, какие то стандартные фразы вежливости.
А ведь это те три, которые даёт три голоса и те кто заступались за вас, не боясь идти на тёрки с Германией и Францией, хоть те и тяжеловесами в ЕС является.
Так что - будем надейтся что всё будет добро.
Смотрю указ про борьбу с голодом исполняется отлично!
слава зе !
Треба було петі розірвати дипломатичні відносини, то не було би аквафреш.
Понятно, параша уже не обсуждается. Зелики - ФАС!