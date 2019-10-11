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 Питання України обговорюватиметься під час зустрічі керівників МЗС країн ЄС, - МЗС Франції

Питання України обговорюватиметься під час зустрічі керівників МЗС країн Європейського Союзу.

Про це заявило у п'ятницю Міністерство Європи і закордонних справ Франції напередодні засідання у понеділок у Люксембурзі Ради ЄС у закордонних справах, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ

"Міністри обговорять питання України перед неформальним обідом за участі міністра закордонних справ України Вадима Пристайка. Франція вкотре запевнить у своїй підтримці України і прагненні допомагати країні у проведенні реформ та, зокрема, в утвердженні верховенства права", - заявили у французькому МЗС.

Окрім цього, Франція порушить питання щодо прогресу у переговорах в Нормандському форматі.

Читайте також: Дата зустрічі лідерів "нормандського формату" буде відома наступного тижня, і вона, сподіваюся, відбудеться в листопаді, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153579
 
 
 Топ коментарі
 
О, ці нам надопомагають... Головне - не дратувати путлєра і збільшити обсяги торгівлі з макшанами. Такі прібиля.
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и что мешает это сделать зелёной сопле, ведь всё те же условия - Крым окупований, захвачены части территории в Луганском и Донецком областях, ах да, эта сопля возвращает авиособщение, разрешает фильмы и сериалы с пропогандой, но выноват по прежнему порох. Но тогда выходит что то зелёное сыкло уникален в своей безпомощности и в этом тоже виноват порох.
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О, ці нам надопомагають... Головне - не дратувати путлєра і збільшити обсяги торгівлі з макшанами. Такі прібиля.
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453 тысячный. Из новеньких значит. И я должен верить картинке, запощенной чуваком, который
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Veter Isinski

Меня читают: 0
Я читаю: 0 Вы это всерьёз? Вопрос Украины будет обсуждаться во время встречи руководителей МИД стран ЕС, - МИД Франции - Цензор.НЕТ 8144
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спеціально записував всі ляпи цього полудурка Питання України обговорюватиметься під час зустрічі керівників МЗС країн ЄС, - МЗС Франції - Цензор.НЕТ 4616 Віталя Кличко - професор філології, порівняно з ЗЕ
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За 14 часов всего 3 неудачных предложения, да и то - про Бабий Яр как минимум спорно?Без огонька работаете, таварисч!
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то тепер це називається "неудачные предложения"?....а я думаю, що це відсутність інтелекту
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Ничего, слухи и побрехеньки у ваших теперь называются "инсайд", так что это взаимно
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тобто будуть обговорювати нас без нас.
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Певно виставлять вимогу відвести ЗСУ не на 15, а на 150 км від лінії фронту. Техніку залишити на місцях попередньої дислокації.
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ну що ви...Україна з 2014-19 року отримала певні кошти на реформування, але так і не було реформ. Але Всі реформи провалені, то треба їм думати, що робити далі. Чи махнути на нашу країну рукою, яку неможливо реформувати, або шукати інші шляхи.
Чи ви думаєте в них немає куди гроші подіти?
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А что, лично с тобой должны советоваться?Без тебя ни одна встреча не может обойтись?Не слишком ли преувеличиваешь своё значение в мировом масштабе?
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да, так это есть в ЕС, на этих встречах не обязательно участие того, о чём говорят. Например на рашку ставят санкции, но это делает без участия рашки, Китаю ставит ограничения в доступе рынка ЕС, это делает без представителей Китая, открывает рынок шире для Украины - это обсуждает без Украины. А вот что и о чём связанном с Украиной будет говорить на этот раз, очень трудно прогнозировать.
Литва после посещение Украины отговорилась, что будет поддерживать Украину в её стремление сохранение целостности страны и ничего более позитивного.
Эстония после встречи с новыми руководителями заговорила, что надо посмотреть в полезности безвиза и очень осторожно что то не значимое позитивное.
Латвия после встречи пожелала более серьёзно разобраться с коррупцией и мало что позитивное, какие то стандартные фразы вежливости.
А ведь это те три, которые даёт три голоса и те кто заступались за вас, не боясь идти на тёрки с Германией и Францией, хоть те и тяжеловесами в ЕС является.
Так что - будем надейтся что всё будет добро.
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А вообще чётенько так у зелёной команды. Вчера САМ покормлен с манделью. Вот скоро пристайка покормят в ЕС.
Смотрю указ про борьбу с голодом исполняется отлично!
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кажуть, вперше за 5 років кацапня вивісила аквафреш над своїм посольством в Києві.
слава зе !
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мають право.
Треба було петі розірвати дипломатичні відносини, то не було би аквафреш.
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и что мешает это сделать зелёной сопле, ведь всё те же условия - Крым окупований, захвачены части территории в Луганском и Донецком областях, ах да, эта сопля возвращает авиособщение, разрешает фильмы и сериалы с пропогандой, но выноват по прежнему порох. Но тогда выходит что то зелёное сыкло уникален в своей безпомощности и в этом тоже виноват порох.
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Вопрос Украины будет решаться не с украинцами а с акционерами Газпрома? А нах. я тогда мы проводим выборы и выбираем себе депутатов и ************?
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по ходу вадимка будет на цем обеде прислуживать в качестве официанта Вопрос Украины будет обсуждаться во время встречи руководителей МИД стран ЕС, - МИД Франции - Цензор.НЕТ 1516
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Вопрос Украины будет обсуждаться во время встречи руководителей МИД стран ЕС.

Понятно, параша уже не обсуждается. Зелики - ФАС! Питання України обговорюватиметься під час зустрічі керівників МЗС країн ЄС, - МЗС Франції - Цензор.НЕТ 8425
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Да нафиг ты нужен, кроме как Спам нажать ни для чего не годишься
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Трамп наводит мосты с Масквой.Туда назначен будет послом Джон Салливан!Торговля прежде всего!Украина останется один - на один с кремлёвским людоедом.
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Очередные торги с продажей интересов Украины за безценок
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