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Все про:громадська рада (66) Рада доброчесності (20)

 Рада церков і Громадська рада доброчесності виступили за оновлення судової системи в країні

Представники Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій разом з Громадською радою доброчесності зауважили про брак справедливості в Україні. На їхню думку, необхідне повне оновлення судової системи, щоб виправити цю ситуацію.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Фейсбук Інституту релігійної свободи, про це повідомив член Громадської ради доброчесності Олег Яким’як, презентуючи спільну резолюції з Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій під час Круглого столу.

"Сьогодні стоїть питання про несправедливість, про довіру до судової системи. І зрозуміло, що відновити довіру є головним завданням, в тому числі Громадської ради доброчесності, яка вже третій рік бере участь в доборі суддів, допомагаючи Вищій кваліфікаційній комісії суддів", – сказав Яким’як.

Заступник голови Управління зовнішніх церковних зв’язків Православної Церкви України архієпископ Євстратій (Зоря) зазначив, що Україна не має цивілізованого європейського майбутнього без встановлення чесного правосуддя.

"Ми розуміємо, що та справа, з якою ми маємо діло, вона насправді є актуальною і є вічною. Це як демократія: не можна один раз і назавжди встановити демократію, не можна один раз і назавжди встановити правосуддя. Це є постійний, безперервний процес, коли з одного боку відбувається така певна ентропія правосуддя, таке розмивання, а з іншого боку ми маємо його якось повертати в рамки нашої держави", – зауважив архієпископ.

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Митрофорний протоієрей Української Греко-Католицької Церкви о. Олекса Петрів нагадав, що Всеукраїнська Рада Церков кілька років тому вже звертала увагу на цю проблематику у Зверненні щодо становлення справедливості в Україні. Він наголосив, що судова влада може забезпечити справедливість лише, якщо буде діяти на засадах верховенства права та тільки будучи незалежними – і від президента, і від парламенту, і від уряду, і від органів прокуратури.

У проекті резолюції зазначається, що особливе занепокоєння у громадськості викликають дії відповідальних за втілення реформи органів суддівського врядування, які ігнорують застереження громадськості та залишають на посадах суддів, щодо доброчесності яких є неспростовні сумніви.

"Взагалі суд є такою установою, є таким елементом державного устрою, без якого неможливою є успішна держава… Якщо ми хочемо бути державою в принципі, у нас має бути справедливий суд, а для справедливого суду потрібен доброчесний суддівський корпус", – зазначив координатор Громадської ради доброчесності Михайло Жернаков.

За його словами, лише доброчесні судді, які у своїй роботі і повсякденному житті керуються незалежністю, неупередженістю, чесністю та непідкупністю, старанно й віддано дотримуються етичних норм, здатні забезпечувати верховенства права.

Старший єпископ Української Церкви християн віри євангельської Михайло Паночко поставив питання: де взяти доброчесних суддів? На переконання єпископа, відповідь знаходиться у моральному вихованні дітей, зокрема у школі за допомогою курсу "Християнської етики" та подібних предметів духовно-морального спрямування. Моральна складова має бути базовою в сфері шкільного виховання, наголосив єпископ.

Від Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій у Круглому столі також взяли участь Головуючий у ВРЦіРО, єпископ Римсько-Католицької Церкви Віталій Кривицький та представники Всеукраїнського Союзу церков євангельських християн-баптистів, Української вільної церкви, Української Християнської Євангельської Церкви, Німецької євангелічно-лютеранської церкви України.

Під час Круглого столу представники ВРЦіРО і Громадської ради доброчесності закликали суддів, владу і громадян України керуватися у своєму повсякденному житті моральними цінностями та бути милосердними. Також вони висловили готовність до діалогу і співпраці з українською владою і суддівським корпусом України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153578
 
 
 Топ коментарі
 
А кто обновлять будут - портнов с богданом?
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т.е. суд божий уже не удовлетворяет святых отцов - показатель веры однако....
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Напоминает анекдот про мудрую сову и мышей)
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Напоминает анекдот про мудрую сову и мышей)
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Во всей этой истории есть одно большое "НО". За последнее время или из-за нежелания проходить переаттестацию или подавать декларации, или по решению ВАКСА уволилась хренова куча судей. В некоторых районах некомплект судей достигает 40%. Рассмотрения дел люди ждут месяцами. А на пустующие места просто некого брать. То, что наши ВУЗы за последние годы научили "за сало и бабло", брать никуда категорически нельзя. Там полный писец с профессиональной подготовкой, а иногда просто с адекватными мозгами. Возникает простой вопрос: "С кем проводить все эти красивые на бумаге реформы? Где просто тупо взять нужных людей? С Луни или Марса выписывать?". Что-то с запада или с США не наблюдается потока специалистов на наши зарплаты.
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А кто обновлять будут - портнов с богданом?
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т.е. суд божий уже не удовлетворяет святых отцов - показатель веры однако....
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Миленькое видео. Видно, что коричневое. Но это, как понимаю, совсем не шоколад. Вы знаете значение слова копролатрия?
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Да бл..... дь, освятите их. и никаких проблем. Шо ж вы ПЭТЮ подставляете, а он за вас жизнь готов был отдать.
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Почніть з припинення впливу Портнова на судову систему України.
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Они и без него вполне справляются, тёплый клетчатый пледик Насирова тому доказательство.
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Если бы у сои было бы хоть немножко мозгов, тогда с вами можно было бы вести хоть какие-то обсуждения....Ну, сидите в своём маня-мирке, я туда даже лезть не хочу, мне просто тошно.
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Короче люди, которые сжигали и пытали тысячами способов "еретиков" за то что те не верили в говорящий воздух, или засумневались что "иисус" был Бобочеловеком(или Человекобобом), что-то там такое советуют тем, которые хотя бы ориентируются на твердые законы.....
Вы серьезно, попы? Рясы простирните-ка, вы обосрались.

Какая наглость!(голосом из м/ф "вождь красножопых")
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для этого нужно уволить зе-богдана и посадить портнова. а для это невозможно - зе осиротеет. президент ЗЕ - это проект богдана.
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Заместитель главы Управления внешних церковных связей Православной Церкви Украины архиепископ Евстратий (Зоря) отметил, что Украина не имеет цивилизованного европейского будущего без установления честного правосудия. Источник: https://censor.net.ua/n3153578
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***
поспорили судья, священник и налоговый инспектор: кого люди больше уважают.
судья - меня люди называют "Ваша честь",
священник - а меня "Ваше преподобие"
налоговик - ну... я куда б не зашел... мне всегда - о, Господи...опять вы! ))))

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«На данный момент действует регламент, принятый в 1990-е годы, согласно которому все окна в подвалы должны быть закрыты. Многие регионы саботируют данную норму, а в нескольких городах даже объявляли карантин, поскольку из-за отсутствия у кошек доступа в помещения в подвалах развелись крысы. При нынешней законодательной ситуации часть животных оказывается замурованными в подвалах, где гибнет мучительной смертью, другая же погибает на улицах от холода.»
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а если окна в подвалах открыть то туда налезут бомжи и наркоманы и устроят пожар. прекрасно помню как в 90-е вся эта братия тусила в подвалах и на чердаках.
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В правоохранительной системе все повязано, нельзя одно только звено сменить и все изменится
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По мнению епископа, ответ находится в нравственном воспитании детей, в частности в школе с помощью курса "Христианской этики" и подобных предметов духовно-морального направления. Нравственная составляющая должна быть базовой в сфере школьного воспитания, подчеркнул епископ. Источник: https://censor.net.ua/n3153578\\\\\\\\\\

Так как раз и не найдешь более православных чем портновы, пашинские, овощи и даже "Кое-кто"алексеевичи)
Попы рассказывают о массовой резне и называют это "милосердием", или о воровстве и называют это "мудростью" и ВНЕЗАПНО удивляются что судьи воруют и сажают невиновных. Как раз они поступают как Яхве и прихлебатели явО. А если еще в школе дать с 5 часиков этого бормотания, то тут все будут как судья Вовк, или Медведчук.
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Паночко смешон. Как он себе представляет христианскую мораль в юриспунденции?
Не говоря уже, о том, что за 2000 лет эта мораль полностью себя дискредетировала. Пусть учит углубленный курс этики Человека. Это базис и для попов и для судей и для ученых и для политиков.
Остальные на совете - молодцы. Приятно удивили.
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Как он себе представляет христианскую мораль в юриспунденции?

а дуже просто - справедливість! Рішення судів повинні бути справедливі.
Кожний вагомий аргумент та доказ сторін повинен бути судом оцінений, його прийняття чи неприйняття повинно бути обгруновано.
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Это не христианская мораль, а основы законодательной системы заложеные шумерами, евреями, греками, римом.
Христианская мораль это "ударили по левой, подстввь правую", индульгенции, инквизиции, заточения в монастыри и т.д. Это беспредел и анархия. Почитайте хотя бы "Священный вертеп"
Более ужасного периода для человечества еще поискать надо. Христиане, руководствуясь своей моралью захватили планету, истребили тысячи малых народов, культур религий.
"Корабли Исуса", "Крестовый поход детей", Чумные одеяда для индейцев это все христиане. Никогда в христианстве не было понятия "справедливости".
Это вам навеяло из Ветхого завета, (из эпохи судей) по какой то странной прихоти присоединенного к евангелию.
Единственное дочтижение христианской морали в том, что они создали настолько адмкую жизнь своей пастве, что люди в отчаянной попытке спастись реанимировали Науку, начавшуюся при египтянах и греках и развили ее, для победы на религией.
Другой вопрос, что такой перекос в сторону науки тоже начал уничтожать человечество.
Короче. Только Этика Человека. Все остальное приведет к геноциду.
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считаю, что совет доброчестия, как самый святой человек в стране должен возглавить наш петро, тока тогда он сможет вымостить дорогу туда не тока благими намерениями, но и шоколадом Совет церквей и Общественный совет доброчестности выступили за обновление судебной системы в стране - Цензор.НЕТ 6508
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Церква відділена від держави.Дурний поп,дарна його молитва.
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знову попи в державні справи лізуть... краще вірянами займайтесь та душі заблудші рятуйте
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Великий і Всечесний Суд Лінча усіх під гребінець підрівняє. Зуб за зуб, зашєбісь за зашєбісь, бабин яр за бабин яр. І так з років 20, поки не закінчиться сировина для мотузків
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про що вони...суди вже нечувано отреформовані потужним Педром
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Бог поставив на "Феміді" хрест - Ісус не сказав це, а ПОКАЗАВ.

Дивіться також:

Додаток: Алгоритм війни і смерті "Феміда".

в т.ч. розділ

..................... 2.2.3. Пекельна трясина. (Війна)

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