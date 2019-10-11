 Зеленський підписав закон про гармонізацію національної системи стандартизації з міжнародною та європейською практикою

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Законом вносяться зміни до низки законодавчих актів, серед яких: Кодекс України про надра, Земельний, Водний, Цивільний, Господарський, Кримінальний кодекси України; кодекси торгового мореплавання і захисту України; закони України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про інвестиційну діяльність", "Про товарну біржу", "Про основи містобудування", "Про дорожній рух" та інші.
Впровадження норм цього закону забезпечить узгодження національної системи стандартизації з міжнародною та європейською практикою.
В Евросоюзі на сьогодні є як єдині стандарти по деяким питанням, так і стандарти різних країн по деяким питанням.
Ваше питання не просте.
Ваше питання некоректне.
Подробнее по ссылке: https://uteka.ua/publication/news-14-novosti-zakonodatelstva-1-bolee-90-sovetskix-gostov-utratili-silu-v-ukraine-s-1-yanvarya-2019-goda
А один зелений бородань сказав, що ми будемо узгоджувати наші закони з рашкою.
Це стосувалось ордло, але головне ж почати, так ?
теоритично ACAA може охопити до п'ятої частини українського експорту до ЄС, передусім продукцію ракетобудування і машинобудування полегшивши торгівлю і піднявши імідж української продукції і на світових ринках (в перспективі).
6 ч. ·
- Если честно, мне его становится жалко.
Человек абсолютно не на своём месте, и месте таком, где жернова истории мелят беспощадно.
Народная поддержка заканчивается быстро, ибо наш народ всегда неблагодарен власти, и человечек «...уже плохо спит», начитавшись фейсбука, и пытаясь допинговаться через маску хорошего, своего (ну, своего же!) парня.
Вне зависимости от судьбы страны, его личная психологическая судьба будет страшной.
А не ходи в главы воюющей на зловещем переломе своей истории державы без соответствующей силы характера, понимания своего предназначения и настоящей, а не политтехнологической (улетающей, как дым) поддержки народа.
Народ предаёт своих властителей - это закон со времён Великой французской революции.
А сам на сам с историей ещё нужно уметь устоять.