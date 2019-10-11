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Все про:закон (761) Зеленський (3187) стандарт (21)

 Зеленський підписав закон про гармонізацію національної системи стандартизації з міжнародною та європейською практикою

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про стандартизацію", який Верховна Рада ухвалила 20 вересня 2019 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Законом вносяться зміни до низки законодавчих актів, серед яких: Кодекс України про надра, Земельний, Водний, Цивільний, Господарський, Кримінальний кодекси України; кодекси торгового мореплавання і захисту України; закони України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про інвестиційну діяльність", "Про товарну біржу", "Про основи містобудування", "Про дорожній рух" та інші.

Впровадження норм цього закону забезпечить узгодження національної системи стандартизації з міжнародною та європейською практикою.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153577
 
 
 Топ коментарі
 
Британські вчені визнали узеленську мову найскладнішою у Всесвіті, - джерело. Зеленский подписал закон о гармонизации национальной системы стандартизации с международной и европейской практикой - Цензор.НЕТ 8027
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Зе вообще не понимает, что он 'несет' и подписывает, как Лёня Брежнев в 81-м.
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А вот это кстати весьма интересно. Правда нетехнари вряд ли поймут суть происходящего.
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Ну я технарь. Поясни, чи система СІ у нас не працювала?
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Когда-нибудь сталкивался с ENками или AISIшками (правда эти больше для металлургии)?
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Ладно, плюнь тогда. Если совсем вкратце-это точно не зрада
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Слухай, я теж тобі можу "блатних" термінів з електротехніці написати. До того ж тих що вживаються в дворі вузькому колі. Далі що?
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Приведение отечественных ДСТУ к закордонным. Хорошее дело.
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Суперечливе питання. До яких саме закордонних? Вони це питання в Європі на рівні Євросоюзу все скільки років не можуть узгодити.
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Ну ти кумедний. Тобто зараз, вже мовчу про Європу, в Євросоюзі діють єдині стандарти???
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А это ты мне расскажи, судя по комментам ты спец во всём, от роста дорожных аварий в зависимости от роста потребления кока-колы, и до влияния Жана-Поля Сартра на экзестицонализм.
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От ти кадр. Відповідь на просте питання буде? Чи діють в Євросоюзі єдині стандарти? Наче просте питання...
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ОТВЕТ ОТ ВСЕДЕРЖАТЕЛЯ ИСТИНЫ, то есть от меня :

В Евросоюзі на сьогодні є як єдині стандарти по деяким питанням, так і стандарти різних країн по деяким питанням.

Ваше питання не просте.

Ваше питання некоректне.
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Питання коректне. Відповідь на ньго - категорічно ні!
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Якщо ти технар, то дай відповідь: чи використовують у нас радянські ГОСТИ та ОСТИ?
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ОСТ это отраслевой стандарт, его ничего не мешает просто продлевать. А ГОСТы, насколько знаю в массе своей заменили на ДСТУ. Но к чему такой геморрой, если можно разработать СТП?
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Так от я тобі можу сказати, що використовують і будуть використовувати.Знаєш чому?
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Вуаляй, излагай. Процедуру, по которой положено разрабатывать ГОСТ/ДСТУ, можешь не излагать, я в курсе.
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Згідно преси, а на практиці продовжують їх використовувати.
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А вот это как раз побрехеньки. Или докажи пруфом.
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Давай я тобі поясню. Зайди в харчовий супермаркет. І уважно подивись на написи на упаковках, саме тих продуктів що вироблені в Україні. Ти там легко знайдеш і ДСТУ і ТУ, і старий совковий ГОСТ
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Давай фото такого, где ты эдакое увидел, и обсудим подробно от и до, что явилось заменой, а что разработано наново. Лезь в холодильник и скриншоть.
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Тобто ти не бачив? Як будеш у крамниці подивись, уважно. Якщо фото викладу, видалила з форуму? Так чи ні? 🙂
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Я особо не звертав уваги Давай обсудим, как говаривал у нас препод в универе "Чего тянуть зайця за яйця?"Выкладывай фото и поговорим на этот счёт.
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А ось зараз ти не звертав уваги... Це така зелена гра котру я особисто не розумію? Були наче прості питання. Чи видалишся з форуму? Так чи ні? Де відповідь??? Добре погуляй на вихідних по крамницям друже. Чекаю.
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Це ж треба...
А один зелений бородань сказав, що ми будемо узгоджувати наші закони з рашкою.
Це стосувалось ордло, але головне ж почати, так ?
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Так я не понимаю, это зрада или можно ещё чуток пожить?
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Тебе из твоего закордонного округа, конечно, виднее....
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Британські вчені визнали узеленську мову найскладнішою у Всесвіті, - джерело. Зеленский подписал закон о гармонизации национальной системы стандартизации с международной и европейской практикой - Цензор.НЕТ 8027
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До речі, а вже десь хтось вживав написання "бЗделенський"? Якщо ні, то прошу про захист авторського права на бренд.
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закон є одним з ключових для отримання Україною "промислового безвізу" (АСАА) з ЄС і створить нові можливості для українських виробників нехарчової продукції в ЄС
теоритично ACAA може охопити до п'ятої частини українського експорту до ЄС, передусім продукцію ракетобудування і машинобудування полегшивши торгівлю і піднявши імідж української продукції і на світових ринках (в перспективі).
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Зрада! Чому в цьому законі нічого немає про контроль за кордоном?
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Що слуги розуміють в цьому? Підозрюю що проекти цих законів розроблювали папірєднікі, а скажений принтер тільки голосує.
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Уже четыре года украинские авиакомпании несут огромные материальные убытки и вынуждены делать дотационными собственные авиарейсы из-за требования облета территории Российской Федерации. Об этом заявил во время своего пресс-марафона президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов. «Я считаю очень странным, что у нас поезда в Россию ходят, а самолеты не летают», - заявил Зеленский. Глава государства подчеркнул, что такая ситуация Украине не выгодна.
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Алексей Арестович
6 ч. ·

- Если честно, мне его становится жалко.
Человек абсолютно не на своём месте, и месте таком, где жернова истории мелят беспощадно.
Народная поддержка заканчивается быстро, ибо наш народ всегда неблагодарен власти, и человечек «...уже плохо спит», начитавшись фейсбука, и пытаясь допинговаться через маску хорошего, своего (ну, своего же!) парня.

Вне зависимости от судьбы страны, его личная психологическая судьба будет страшной.
А не ходи в главы воюющей на зловещем переломе своей истории державы без соответствующей силы характера, понимания своего предназначения и настоящей, а не политтехнологической (улетающей, как дым) поддержки народа.
Народ предаёт своих властителей - это закон со времён Великой французской революции.
А сам на сам с историей ещё нужно уметь устоять.
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Кожному слузі по гармошці - й колядувати у метро. Гармонізація суспільства.
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Судячи з фото, коли одна ручка перегрівається від підписування, він бере другу.
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но здесь кроеца одна закавыка, как ни пытайся беню гармонизировать с нормами ЕС, стандартизации он явно не поддается
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Между тем сайт "Гордон" закрыли всем для форумов. Ура?
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