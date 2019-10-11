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Все про:конкурс (491) ЗСУ (357) Хомчак (72)

 Генштаб визначив найкращий однотипний підрозділ ЗСУ - переможець отримав мільйон премії

11 жовтня у Львівській області завершився конкурс на найкращий однотипний підрозділ Збройних Сил України.

Переможців змагань з Києва через захищений відеоконференцзв'язок привітав начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Результати змагань виявили найкращих командирів рот, взводів і найбільш злагоджені підрозділи. У змаганнях немає переможців і переможених, головний результат - здатність підрозділу виконати завдання вищої складності", - зазначив генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

Вперше конкурс на найкращу однотипну роту в Збройних Силах було проведено з використанням системи лазерної імітації бойових дій, віртуального бойового середовища під час проведення двосторонніх ротних тактичних навчань із застосуванням відеоспостереження та системи об'єктивного контролю.

"Використання цих систем дало можливість об'єктивно оцінити кожен підрозділ, який брав участь у конкурсі і дав змогу розкрити тактичні таланти командирів і наочно спостерігати за правильністю прийняття рішення і діями підлеглого особового складу", - зазначив генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

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Перемогу в конкурсі здобули морські піхотинці 503-го окремого батальйону, друге місце у роти від 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, а третіми стали представники 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади.

Командир підрозділу-переможця старший лейтенант Павло Сбитов отримав грошову премію в розмірі 40600 гривень, командири взводів по 20 304 гривні кожен.

Решта військовослужбовців підрозділу по 9304 гривні. За друге місце винагорода становила 5076 гривень, а за третє - 3045 на кожного військовослужбовця. Крім цього, команди-призери отримали додаткові нагороди: 55-ти, 49-ти і 32-х дюймові телевізори відповідно.

Також начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак зазначив, що старшого лейтенанта Павла Сбитова буде призначено на високу посаду".

Генштаб визначив найкращий однотипний підрозділ ЗСУ - переможець отримав мільйон премії 01
Генштаб визначив найкращий однотипний підрозділ ЗСУ - переможець отримав мільйон премії 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153576
 
 
 Топ коментарі
 
Дежурный модер бухой на ЦН? Генштаб определи лучшее однотипное подразделение ВСУ - победитель получил миллион премии - Цензор.НЕТ 4058 Кто то может коротко объяснить о чем статья? Генштаб определи лучшее однотипное подразделение ВСУ - победитель получил миллион премии - Цензор.НЕТ 4058 А то "в лом" разбираться во всех этих "Генштаб определи", "однотипноеподразделение" и так далее..... Генштаб определи лучшее однотипное подразделение ВСУ - победитель получил миллион премии - Цензор.НЕТ 4058
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А что ж, неплохо, поддерживается боевой дух за счёт соревнования.
PS поправьте пож-та Генштаб определиЛ лучшее однотипное подразделение ВСУ - победитель получил миллион премии, и в самой статье, и в заголовке, спасибо.
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от чувствуется влияние шоубиза у власти ))))
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А что ж, неплохо, поддерживается боевой дух за счёт соревнования.
PS поправьте пож-та Генштаб определиЛ лучшее однотипное подразделение ВСУ - победитель получил миллион премии, и в самой статье, и в заголовке, спасибо.
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Типу: «ВСЕ ЗА ГРОШІ !»
Герої ДАПу, Іловайська, Дебальцева, Василь Сліпак....
Все з гроші ...
Нова влада...
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Дежурный модер бухой на ЦН? Генштаб определи лучшее однотипное подразделение ВСУ - победитель получил миллион премии - Цензор.НЕТ 4058 Кто то может коротко объяснить о чем статья? Генштаб определи лучшее однотипное подразделение ВСУ - победитель получил миллион премии - Цензор.НЕТ 4058 А то "в лом" разбираться во всех этих "Генштаб определи", "***********************" и так далее..... Генштаб определи лучшее однотипное подразделение ВСУ - победитель получил миллион премии - Цензор.НЕТ 4058
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Стаття про те, що Українці гинуть за Україну, за бабло.
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в бою навыки пригодятся
а бабки в тылу
и телик тоже сгодится)))
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Чево *****???!!!!!!!!!!!!!!!!!! Яке подразделеніє??? *********************** ?????????? Що за херня така???????? Чи вони там вже геть ******* ці наші "командуючі"!
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Твій шайгу та твій тато дійсно *******. Тільки йди про це кричати на лента сру
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Какой главнокомандующий - такие и подразделения.., однотипные
Генштаб визначив найкращий однотипний підрозділ ЗСУ - переможець отримав мільйон премії - Цензор.НЕТ 6938
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Така собі Нобелівська премія за видатні досягнення у невідомо чому.
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Начало войны и бои в районе донецкого аэропорта показали что у нас так и у лапотных не было тяжелых пехотных штурмовых подразделений которые заменяли десантниками,морпехами и спецназом.Вопрос устранили ли у нас эту проблему?
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