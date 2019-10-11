 Генштаб визначив найкращий однотипний підрозділ ЗСУ - переможець - 503-й батальйон і його командир Павло Сбитов отримали грошову премію

Переможців змагань з Києва через захищений відеоконференцзв'язок привітав начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"Результати змагань виявили найкращих командирів рот, взводів і найбільш злагоджені підрозділи. У змаганнях немає переможців і переможених, головний результат - здатність підрозділу виконати завдання вищої складності", - зазначив генерал-лейтенант Руслан Хомчак.
Вперше конкурс на найкращу однотипну роту в Збройних Силах було проведено з використанням системи лазерної імітації бойових дій, віртуального бойового середовища під час проведення двосторонніх ротних тактичних навчань із застосуванням відеоспостереження та системи об'єктивного контролю.
"Використання цих систем дало можливість об'єктивно оцінити кожен підрозділ, який брав участь у конкурсі і дав змогу розкрити тактичні таланти командирів і наочно спостерігати за правильністю прийняття рішення і діями підлеглого особового складу", - зазначив генерал-лейтенант Руслан Хомчак.
Перемогу в конкурсі здобули морські піхотинці 503-го окремого батальйону, друге місце у роти від 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, а третіми стали представники 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади.
Командир підрозділу-переможця старший лейтенант Павло Сбитов отримав грошову премію в розмірі 40600 гривень, командири взводів по 20 304 гривні кожен.
Решта військовослужбовців підрозділу по 9304 гривні. За друге місце винагорода становила 5076 гривень, а за третє - 3045 на кожного військовослужбовця. Крім цього, команди-призери отримали додаткові нагороди: 55-ти, 49-ти і 32-х дюймові телевізори відповідно.
Також начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак зазначив, що старшого лейтенанта Павла Сбитова буде призначено на високу посаду".
PS поправьте пож-та Генштаб определиЛ лучшее однотипное подразделение ВСУ - победитель получил миллион премии, и в самой статье, и в заголовке, спасибо.
Герої ДАПу, Іловайська, Дебальцева, Василь Сліпак....
Все з гроші ...
Нова влада...
а бабки в тылу
и телик тоже сгодится)))
Наградить красными революционными шароварами
Вы в понятиях разберитесь)))))) Для восприятия, того маразма, который Вы написали, я приведу историю.
Гр. Джугашвили, как-то пригласил к себе гр. Туполева и в милой, непринуждённой обстановке задал несколько вопросов о состоянии и возможностях совдеповской авиапромышленности. Андрей Николаевич, в свойской ему манере и ответил. Особенно учитывая тот факт, что бывая в США видел своими глазами КУЛЬТУРУ ПРОИЗВОДСТВА, КОНВЕЕР самолётостроительства, уровень конструирования, логистики и т.д. Естественно указал на нашу штучную сборку, типа "конвеер", образованность персонала и его желание работать и т.д.
Гр. Джугашвили послушал, покурил трубочку и задал один вопрос: - А что, товаристч Туполев, мы не можем сделать дальний скоростной тяжёлый четырёхмоторный штурмовик-бомбардировщик?
На что гр. Туполев, прямо и ответил: - А Вам самолёты нужны или говно?
Результат известен - тюряга НКВД.
А там лишнее говорить нельзя, а вот думать можно. Вот Андрюша в целом, и предложил не ГОВНО, а именно самолёт войны. Совместно с двигателем.
В итоге получился лучший фронтовой бомбардировщик Ту-2. Очень даже скоростной.
Почувствуйте разницу между, дальним скоростным тяжёлым четырёхмоторным штурмовиком-бомбардировщиком и скоростным фронтовым бомбардировщиком.
Дальше, сами разложите свою фразу на составляющие и найдите им соответствующее энциклопедическое толкование. Это первый этап.
Этап 2. Соедините всю эту лабуду вместе.
Этап 3. Осознайте что получается.
Этап 4. Прикиньте состав вооружения, численность (особенно подразделений тылового и технического обеспечения) и конечно логистику.
После этого, я думаю не будут вместе стоять слова тяжелое пехотное штурмовое.
Одни уже название имеют, со словом "штурмовой".... А никогда ими не были, не есть и не будут. Назвались для понтов.