 Генштаб визначив найкращий однотипний підрозділ ЗСУ - переможець - 503-й батальйон і його командир Павло Сбитов отримали грошову премію

Переможців змагань з Києва через захищений відеоконференцзв'язок привітав начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Результати змагань виявили найкращих командирів рот, взводів і найбільш злагоджені підрозділи. У змаганнях немає переможців і переможених, головний результат - здатність підрозділу виконати завдання вищої складності", - зазначив генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

Вперше конкурс на найкращу однотипну роту в Збройних Силах було проведено з використанням системи лазерної імітації бойових дій, віртуального бойового середовища під час проведення двосторонніх ротних тактичних навчань із застосуванням відеоспостереження та системи об'єктивного контролю.

"Використання цих систем дало можливість об'єктивно оцінити кожен підрозділ, який брав участь у конкурсі і дав змогу розкрити тактичні таланти командирів і наочно спостерігати за правильністю прийняття рішення і діями підлеглого особового складу", - зазначив генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

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Перемогу в конкурсі здобули морські піхотинці 503-го окремого батальйону, друге місце у роти від 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, а третіми стали представники 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади.

Командир підрозділу-переможця старший лейтенант Павло Сбитов отримав грошову премію в розмірі 40600 гривень, командири взводів по 20 304 гривні кожен.

Решта військовослужбовців підрозділу по 9304 гривні. За друге місце винагорода становила 5076 гривень, а за третє - 3045 на кожного військовослужбовця. Крім цього, команди-призери отримали додаткові нагороди: 55-ти, 49-ти і 32-х дюймові телевізори відповідно.

Також начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак зазначив, що старшого лейтенанта Павла Сбитова буде призначено на високу посаду".



