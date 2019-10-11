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 Продаж землі іноземцям відкладуть до 2024 року, - Гончарук

Компанії, бенефіціарними власниками яких є іноземці, не зможуть купувати землю сільськогосподарського призначення в Україні до 1 січня 2024 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав у Фейсбуці.

"Ми довго працювали над проєктом земельної реформи. Представили законопроєкт про обіг сільськогосподарських земель. Однак, отримали чимало застережень і хвилювань. На останній нараді у президента [України Володимира Зеленського] разом з ключовими аграрними асоціаціями і фермерами, вислухали всі зауваження і пропозиції. Почули. Сьогодні представлено доопрацьовану модель - парламентський комітет з питань аграрної політики на основі урядового законопроєкту створив інтегрований проєкт закону", - написав він.

Головна зміна, яку передбачено цим проєктом закону, полягає в тому, що компанії, які належать іноземцям не зможуть купувати українську землю після скасування мораторію на її продаж, повідомив Гончарук.

"Це не стосується тих іноземних громадян, які вже більше трьох років працюють на українські землі і платять податки до українського бюджету", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 18 років мораторію - це показник, що на селі відбулася бідність і люди звідти втекли, - Мушак

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153569
 
 
 Топ коментарі
 
Тоесть украинскую землю будут продавать иностранцам. Простым языком, для зебилов. Здобулы... чего уж там. Разом зробили...
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Вообще никогда, ни при каких условиях земля Украины не должна продаваться иностранцам в любой форме! Да вообще отстаньте вы от земли , она и так по конституции является собственностью народа Украины!Відповідно до статті 13 Конституції України "Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Это тупо мошенничество со стороны власти, т.е. вы продаете мою собственность!? Так может вы и мое жилье продадите?
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До этого врмени будут скупать "украинцы" у которых на кармане по три паспорта- Украины, Израиля и Швейцарии. Или два, на худой конец, или на толстый...
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пока будут находіть путі отмиванія уже купівшіх ...
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Тоесть украинскую землю будут продавать иностранцам. Простым языком, для зебилов. Здобулы... чего уж там. Разом зробили...
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В 2024 возможно будут продавать. А возможно и нет, вот доживи до 2024го и тогда начинай кричать Зрада!
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Отложат до 31.12.2023... А в ночь с 31-го на 1-е примут и съе... утся
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Не, его сейчас примут, а потом ничего принимать уже не нужно будет... автоматом начнёт действовать. Это если зелёные доживут до 2024 года. Пока перспективы у них не ахти.
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Согласен. На Нибиру. Жидоеврорептилоиды, финансируемые Марсом они такие, опасные Продаж землі іноземцям відкладуть до 2024 року, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7131
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Ой скрепоносец, тебе вообще какое дело до украинской земли? Вас там Китай и без законов нормально поимеет.
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Да не переживай ты, шоколадка, тебе завтра ваш айтишник флажок поменяет и будешь вещать из какой-нибудь Бразилии, где в лесах много диких абизян. Чего ты куксишься, беспокоишься, что тебе не хватит два на полтора?Поверь, хватит, это и будет твой гонорар. А теперь ты должен мне ответить, что "При па-ра-шен-ко та-ко-го не бы-ло". Ну же, не стесняйся!
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А чому не сказати так: ніколи українська земля не продаватиметься іноземцям. Чому? Бо хуцпа? Так, блаЗЄнскій?
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Хреновый с тебя политик. Сказать, никогда не будет продаваться, и постоянно откладывать продажу малость разные вещи, или ты не понимаешь?
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Тобто: коли Порошенко в катастрофічно скрутний час підписав відомі угоди (мінські), але відкладав/імітував їх виконання -- він поганий політик. А коли блаЗЄнскій у вигідних умовах (відроджене Військо, міжнародна антикацаська коаліція) поліз виконувати в односторонньому порядку мінські домовленості, то він геній. Чудова у Вас логіка.
І навіщо обіцяти продаж землі іноземцям? Ізраїль, наприклад, навіть не обіцяє. І ніхто не має до нього претензій.
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Если у тебя есть земля, то сможешь её продавать кому захочешь или не продавать вообще. Это право, а не обязанность. И почему такие, как ты, должны лишать таких, как я, этого права???
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Вообще никогда, ни при каких условиях земля Украины не должна продаваться иностранцам в любой форме! Да вообще отстаньте вы от земли , она и так по конституции является собственностью народа Украины!Відповідно до статті 13 Конституції України "Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Это тупо мошенничество со стороны власти, т.е. вы продаете мою собственность!? Так может вы и мое жилье продадите?
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Тут проблема из-за избирательного права. Точнее в связи с передачей избирателем части своих прав тому кого он избирает решать за него что хорошо, а что плохо и писать законы в т.ч. А избранный начинает писать законы, в которых прописывает "себе" полномочия, например решать вопросы земли. Потому, фактически, в т.ч. и вы, добровольно, через избирательный процесс, отдали избранному вами человеку вместо вас решать вопросы, в т.ч. о земле - отдать ли, продать ли уменьшив в объёме в т.ч. и ваше (народа) имущество.
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брати шефіри вже виїхали подивитись на твоє житло Продаж землі іноземцям відкладуть до 2024 року, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9160
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Такое впечатление, что эту землю иностранцы за границу вывезут или скупят её и провозгласят на ней какую-то народную республику. Это всё сказки для дурачков, к-ми уже 20 лет кормят нашу биомассу те, кому выгоден этот мораторий и аренда земли за копейки.
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Да все возможно, в вторую мировую землю, чернозем, успешно вывозили нацисты! Вариантов масса распоряжения своей собственностью, тем более богатых людей, или вы думаете что ее купят простые смертные с зарплатой на месяц? Маленький пример, я купил земли с размером в область Львовскую, и как хозяин запрещаю кому либо заходить на ее территорию, вас устроит такой вариант? Как вам сказка для дурачков? Я как собственник огражу ее колючкой и сделаю к примеру ядерный могильгик, выгодоное дельце, прибыльное, буду получать доходы , а жить где нибудь на мальдивах, вас и такой вариант устроит? Запомни!!! Никто лучше тебя не будет относиться, заботиться о твоем жилье! Улавливаешь мысль?
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До этого врмени будут скупать "украинцы" у которых на кармане по три паспорта- Украины, Израиля и Швейцарии. Или два, на худой конец, или на толстый...
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Есть хорошая новость в этом аспекте. Землю иностранцам продадут вместе с биомассой на ней обитающей и которая в дальнейшем послужит компостом для этой самой земли
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Та ну нах! Вокруг меня ваты (читай зелеботов) , как грязи
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А шо там атошнікам, або просто громадянам України вже роздали землю, чи ...На ваше звернення повідомляємо, що бажану вами земельну ділянку вже виділено іншому громадянину. Тобто землі для громадян України не було і не буде.
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А мышебратья это иностранцы или брацкий нарот??
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Комуналку сначала заплати чучело жлобское. Или ты нуждающийся пенсионер??
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У цьому році зевлади не буде, а зебіли будуть говорити, що за Зе не голосували.
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Новая фишечка! Зе ж обещал фишечки.
Впервые в истории Украины могут стать виновати "наступники".
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ну значит местные бармалеии купит за дёшого и потом будет продовать дороже иностранцам - вот и вся формула, то же было во всех странах где медлили свободной продажей, где вместо того чтоб поставить жёсткие рамки по использование земли, просто продоёт местным баригам и чтоб им не навредить, нет тех же рамок или условии по использованию. Ваши глупцы наступает на одни и те же грабли.
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Пр*дурок какой-то! сначала берете землю, а потом меняете гражданство!
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І що дерибан землі змінить? Спершу гроші треба на купівлю землі, потім ще раз гроші треба на створення матеріально технічної бази для обробітку землі "Где деньги Зин?"
Жодних розрахунків, жодного зрозумілого плану що, де і звідки візьметься, конкретно які, і конкретно які мають з"явитися результати від "реХворми".
Чується виключно одне Угрюм Бурчеєвське "Гони" ! (М.Е Салтіков Щедрин "История одного города")
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продавати землю підчас війни це коли палає будинок ,а ви його продаєте! мені цікаво за які кошти цілодобово крутять рекламу про продаж землі? ***** дорогу полагодіть атошникам житло купіть ! після ваучерів вже всі богаті не знаємо куди гроші подіти!
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Землю продавать НЕЛЬЗЯ ,грех это большой !
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..і знову пісня "Зрада" залунала
у темі пофік всім про що.. Продаж землі іноземцям відкладуть до 2024 року, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7386
потужний хор порохофілів
і ольгінські вже тут як тут..
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Не відкласти, а заборонити.
Втрата громадянства України, або набуття громадянства іншої держави = автоматичну втрату землі в Україні.

Все інше - зрада.
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Опять врут. Ну как не смогут, когда смогут. В проекте же сказано, что смогут покупать землю иностранцы, которые уже сейчас работают на украинских землях. И им не надо ждать 2024 года. По всякому изворачивются, чтобы обмануть народ. Им очень хочется продать украинские земли за большие деньги иностранцам. Аргентина продала треть своих земель америкацам и англичанам. И в стране сразу настуил голод. Десятки тысяч людей остались без работы. Почему бы не сдавать землю в аренду как это делуется в Европе и в Канаде. Ответ ясен. Будет мало денег.
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Коломойский с тремя паспортами - украинец ?
А Кучма с сыночком, развязавшим войну - украинец?
Не надо нам мозги му-му.
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продайте землю и Украина как страна перестанет существовать___а нахрена вам земля? ))) имея самые лучшие в мире черноземы вы нищие и голодные Продаж землі іноземцям відкладуть до 2024 року, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8835
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"Пускай сначала местные латифундисты консолидируют мелкие участки, а обанкротить их - дело техники". Бешеная соросятина понимает только язык инквизиции.
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ГНІДИ ...ЗЕМЛЮ ПРОДАВАТИ НЕ МОЖНА ...ЗЕМЛЯ ЦЕ ВЛАСНІСТЬ ВСЬОГО НАРОДУ А НЕ ЗГРАЙКИ ШАХРАЇВ ...ТІЛЬКИ ОРЕНДА ЦЕ ЄДИНИЙ МОЖЛИВИЙ ВАРІАНТ ДЛЯ СІЛЬГОСП ЗЕМЛІ
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Значить будуть грабувать свої, так як в 90-ті ділили заводи та фабрики. Готуйтесь до ще однієї прихватизації. Ви який гранично мінімальний розмір ціни встановили для 1 га ріллі? Озвучте будь - ласка.....
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До 24 року вас виметуть з України , навіть запаху не залишиться !!!Шакали прокляті !!! Продаж землі іноземцям відкладуть до 2024 року, - Гончарук - Цензор.НЕТ 850
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