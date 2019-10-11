EN|RU|UK
Теми дня: Пресмарафон Зеленського Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 За кордоном
  1251  53
Все про:Польща (1965) українці (1131) заробітчани (252) Дуда (200)

 "У нашій країні є близько мільйона громадян України", - президент Польщі Дуда

Польський лідер порівняв масовий переїзд українців до Польщі з міграційною кризою, яка охопила Євросоюз.

Про це Анджей Дуда заявив на зустрічі президентів 13 країн Європейського Союзу в Афінах, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо".

Дуда заявив, що Варшава цінує внесок країн Південної Європи в боротьбі з міграційної кризою, проте Польща також приймає мігрантів і, зокрема, прийняла понад мільйон громадян України.

"За оцінками, в нашій країні перебуває вже більше мільйона громадян України - держави, в якій триває збройний конфлікт. Люди прибувають до нас із надією на краще майбутнє, а ми не закриваємо перед ними своїх кордонів. Лише торік ми видали понад 300 000 дозволів на працевлаштування мігрантів з-за меж Європейського Союзу. Це найбільше в усій євроспільноті", - сказав Дуда.

Читайте також: Відсоток заробітчан з України, які хочуть переїхати до Польщі, збільшився на третину

Виклики, пов'язані з міграцією, обговорювалися під час першої частини зустрічі президентів 13 країн Європейського Союзу в Афінах. У грецькій столиці проходить саміт лідерів так званої Групи Аррайолуш. Це неофіційна організація держав, президенти яких не беруть участі в самітах ЄС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153564
 
   
 Топ коментарі
 
Але Дуда забув сказати, що на відміну від арабських біженців, ми - трудові мігранти і не вимагаємо ніяких соцвиплат, а працюємо і вносимо податки, піднімаючи польську економіку!
 показати весь коментар
 
Лучше зарабатывать в Польше чем срашке или за копейки в Украине у этих вонючих олигархов-хозяевов.
 показати весь коментар
 
Люди поїхали в Польшу, Чехію, Германію від порошенківського піЖжити по-новому. Бо батьки вкрасти не навчили - навчили чесно працювати і бути порядним. Тому люди просто їдуть туди, де можна працювати, достойно заробляти і при цьому залишатись чесним і порядним.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А може й два міліона, українців тут і справді - як мух
 показати весь коментар
 
 
Моя доця була у Гданську, Варшаві, Кракові... Говорить що знати польську непотрібно, бо майже всюди розуміють українську😏
 показати весь коментар
 
 
По суті так, поляки і українці більш-менш один одного розуміють
 показати весь коментар
 
 
Я теж був у Польщі і легко спілкувався з поляками.
 показати весь коментар
 
 
Необязательно. Но и получишь ты тогда соответственно. Хочешь работу и зарплату получше-учи язык.
 показати весь коментар
 
Мені цього не треба, а доця в Києві непогано заробляє.
 показати весь коментар
 
Від зелених клоунів повтікали у вірному напрямку.
 показати весь коментар
 
 
Люди поїхали в Польшу, Чехію, Германію від порошенківського піЖжити по-новому. Бо батьки вкрасти не навчили - навчили чесно працювати і бути порядним. Тому люди просто їдуть туди, де можна працювати, достойно заробляти і при цьому залишатись чесним і порядним.
 показати весь коментар
 
 
книжки навчили - батьки їх нічему не навчили.
 показати весь коментар
 
якщо б батьки вчили - змели би потвору з України.
 показати весь коментар
 
Уже змели одну. Так вилізла інша, шоколадна... Змели і цю... Побачимо, що буде далі.
 показати весь коментар
 
 
Уже пол года прошло, почему не возвращаетесь?
 показати весь коментар
 
 
точно від порошенківського? а раніше вони туди не їздили? методичка для тупорилих у тебе.
 показати весь коментар
 
Лучше зарабатывать в Польше чем срашке или за копейки в Украине у этих вонючих олигархов-хозяевов.
 показати весь коментар
 
 
Ну НАХ звиздеть! Найди грузчика меньше 400 грн в день! Нормальный плиточник минимум 800, квалифицированного столяра просто не найдешь ни за какую цену! В Польше минус питание и проживание останется 400$ (10 тыс грн) Те кто хочет заработать, найдут способ, а зубожилое быдло которое ноет всю жизнь, оно и будет ныть. Лучше сидеть у мамы на пенсии.
 показати весь коментар
 
 
Если все так радужно было,люди бы не уезжали.
 показати весь коментар
 
В моих словах ты нашел неправду, в чем? Уезжают мужики, кое где, которым полтинник, а вынуждены кормить свое совершеннолетнее чмо. сидящее целый день на проперденном диване, у компа, и мечтающее о моделях, тачках, хатах, клубах. А по факту пьющее вечерами пиво из пластмассы за родительские деньги и мастурбирующее на монитор. .
 показати весь коментар
 
Не в обиду тебе будь сказано, но не во всём ты прав.
 показати весь коментар
 
22 дня , 400 в день = 9000 в месяц. минус проживание и минус питание.
как минимум в 2 раза меньше остается чем в польше.
 показати весь коментар
 
Соевый бот пылает возмущением на тему низких зарплат в Украине Как сейчас говорят: вы это всерьёз? "У нашій країні є близько мільйона громадян України", - президент Польщі Дуда - Цензор.НЕТ 5337
 показати весь коментар
 
 
Чей холоп спрашиваю будешь? Дупу подмывать нужно только кошерному эуропэйцу...Таки да!
 показати весь коментар
 
 
Але Дуда забув сказати, що на відміну від арабських біженців, ми - трудові мігранти і не вимагаємо ніяких соцвиплат, а працюємо і вносимо податки, піднімаючи польську економіку!
 показати весь коментар
 
 
нічого він не забув..... звичайна маніпуляція...... якщо б цей мільйон одночасно покинув Польщу, їх економіці була б "торба".... То мав би подякувати українцям, а не подавати це, як послугу
 показати весь коментар
 
 
З 2020 року Німеччина відкриває ринок праці, в нас зараз про це багато мови, мало хто хоче залишатися в Польщі, тому скоро ми побачимо, що буде із польською економікою...
 показати весь коментар
 
 
самі будуть пахати за 15 злотих в годину "В нашей стране находится более миллиона граждан Украины", - президент Польши Дуда - Цензор.НЕТ 1809
 показати весь коментар
 
 
Prijedut s turciji ili vietnama neprezyvajte za eto.U nas vizu Vietnam trikotaz i turcija na strojkax vziali pustyje mesta.Tut net problem
 показати весь коментар
 
Dopustim u nas v mebelnyx predprijatije raznica zarplat jest 200 evro mezdu takimi samimi zavodami Germaniji i Litve kto pojdeit v Germaniji gde vsio jest doroze?Uslovija te ze
 показати весь коментар
 
 
https://baltnews.lt/vilnius_news/20190620/1019236954/Lithuania-produkti-stoimost.html
В 2018 году, согласно проведенному по заказу Министерства юстиции Литвы и Государственной службы по защите прав потребителей исследованию, было зафиксировано, что цены в Литве действительно быстро растут и порой превышают средние по Евросоюзу.

Так, упаковка черного чая Lipton Yellow Label Tea в Литве четвертая по цене в 12 странах ЕС и стоит 1,57 евро (в Германии - 2,24 евро, во Франции - 1,12 евро, в Польше - 1,28 евро).
Банка шоколадно-ореховой пасты Nutella (600 г) в Литве третья по цене и стоит 4,99 евро (дороже только в Словакии и Латвии, в Германии она стоит 3,03 евро, в Бельгии - 3,32 евро).

что дороже пиши конкретнее.
 показати весь коментар
 
Одна поправка, насколько знаю, они открывают рынок труда для квалифицированной рабочей силы, то есть всяких грузчиков в расчёт не берут. Я неправ?
 показати весь коментар
 
Та вы вообще молодцы. Всегда уважал украинцев, которые не сидят как ленивые ваньки у покосившегося забора по шею в какахах, а едут работают-зарабатывают. Эти трудолюбивые люди это последняя надежда на светлое будущее Украины.
 показати весь коментар
 
 
Спеціально доя Тараса, "підйомника економіки".
Кожен, поляк чи іноземець, хто має родину і дітей, хто працює в Польщі, і чия родина живе з ним, отримує на дітину 500 злотих щомісяця, має безкоштовне (за рахунок роботодавця) медичне обслуговування та оплачувані на 80% лікарняні тощо. Хто працює постійно, а не сезонно, той має оплачувану відпустку. Всіх також стосується мінімальна зарплата. Це тільки маленька частина соцвиплат. Вони стосуються КОЖНОГО ПОСТІЙНО, НЕ СЕЗОННО, ПРАЦЮЮЧОГО.
 показати весь коментар
 
 
І що з того? На відміну від більшості біженців, ми - працюємо, а не сидимо на соціалці
 показати весь коментар
 
 
А ты из какой области Украины, от войны в Польшу сбежал?
 показати весь коментар
 
 
Я із Волині. І від війни не втікав. Буде призив - піду, не роздумуючи
 показати весь коментар
 
 
Прошу прощения, а где он будет, тот призыв, в Польше вас что ли призовут?
 показати весь коментар
 
И шо? - Германя удивлена, что никто не требует от Польши федерализации, особых территорий и прав?
Не по-ря-док! Московия как-то ещё не въехала, мабуть, в ситуацию.
 показати весь коментар
 
Там очень много малороссов с Донбасса, поэтому еще не вечер...
 показати весь коментар
 
 
потому что в польше на вопрос "чей львов" украинцы отвечают всегда правильно.
 показати весь коментар
 
Кому и майдан-для дурака счастье.
А кому и дешёвая раб сила приехала...
 показати весь коментар
 
То Польща страждає від навали українців ? Чи в них небувалий підйом економіки ?
 показати весь коментар
 
 
Если посушать рыговские говноканалы так пол-Украины выехало А вообще конкуренция всегда была на пользу, в том числе и на рынке труда
 показати весь коментар
 
 
Он жалуется или хвастается? В Прошлом году же отчитались что украинцы сильно помогли экономике Польши. Если бы им было не выгодно уже закрыли бы границу.
 показати весь коментар
 
 
Так они же вам экономику подняли. Благотворители нашлись. Лицемеры вы.
 показати весь коментар
 
а скільки поляків у Німеччині? природньо, що їх замістили українці.
 показати весь коментар
 
лучше бы сказал сколко пchеков в германии тубзики моет и клубнику збирает))
 показати весь коментар
 
Украинцами прикрываются чтобы не брать африканцев.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору