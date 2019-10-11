 "У нашій країні є близько мільйона громадян України", - президент Польщі Дуда

Про це Анджей Дуда заявив на зустрічі президентів 13 країн Європейського Союзу в Афінах, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо".
Дуда заявив, що Варшава цінує внесок країн Південної Європи в боротьбі з міграційної кризою, проте Польща також приймає мігрантів і, зокрема, прийняла понад мільйон громадян України.
"За оцінками, в нашій країні перебуває вже більше мільйона громадян України - держави, в якій триває збройний конфлікт. Люди прибувають до нас із надією на краще майбутнє, а ми не закриваємо перед ними своїх кордонів. Лише торік ми видали понад 300 000 дозволів на працевлаштування мігрантів з-за меж Європейського Союзу. Це найбільше в усій євроспільноті", - сказав Дуда.
Виклики, пов'язані з міграцією, обговорювалися під час першої частини зустрічі президентів 13 країн Європейського Союзу в Афінах. У грецькій столиці проходить саміт лідерів так званої Групи Аррайолуш. Це неофіційна організація держав, президенти яких не беруть участі в самітах ЄС.
как минимум в 2 раза меньше остается чем в польше.
В 2018 году, согласно проведенному по заказу Министерства юстиции Литвы и Государственной службы по защите прав потребителей исследованию, было зафиксировано, что цены в Литве действительно быстро растут и порой превышают средние по Евросоюзу.
Так, упаковка черного чая Lipton Yellow Label Tea в Литве четвертая по цене в 12 странах ЕС и стоит 1,57 евро (в Германии - 2,24 евро, во Франции - 1,12 евро, в Польше - 1,28 евро).
Банка шоколадно-ореховой пасты Nutella (600 г) в Литве третья по цене и стоит 4,99 евро (дороже только в Словакии и Латвии, в Германии она стоит 3,03 евро, в Бельгии - 3,32 евро).
что дороже пиши конкретнее.
Кожен, поляк чи іноземець, хто має родину і дітей, хто працює в Польщі, і чия родина живе з ним, отримує на дітину 500 злотих щомісяця, має безкоштовне (за рахунок роботодавця) медичне обслуговування та оплачувані на 80% лікарняні тощо. Хто працює постійно, а не сезонно, той має оплачувану відпустку. Всіх також стосується мінімальна зарплата. Це тільки маленька частина соцвиплат. Вони стосуються КОЖНОГО ПОСТІЙНО, НЕ СЕЗОННО, ПРАЦЮЮЧОГО.
Не по-ря-док! Московия как-то ещё не въехала, мабуть, в ситуацию.
А кому и дешёвая раб сила приехала...