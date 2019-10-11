 ЦВК призначила перші місцеві вибори в 86 територіальних громадах

Відповідне рішення прийняли під час засідання Комісії у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Розглянувши звернення 21 обласної державної адміністрації щодо прийняття Комісією рішення про призначення перших місцевих виборів у зв’язку з утворенням об’єднаних територіальних громад, Комісія встановила їх відповідність вимогам Конституції України та законів України, а також Порядку призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищних, міських голів та призначила на неділю, 22 грудня 2019 року, перші вибори у 86 об’єднаних територіальних громадах (1 міській, 16 селищних, 69 сільських ОТГ)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Вінницькій області такі вибори відбудуться у 3 об’єднаних територіальних громадах, у Волинській області – у 2 ОТГ, у Дніпропетровській області – в 5 ОТГ, у Донецькій області – в 1 ОТГ, у Житомирській – в 1 ОТГ, у Закарпатській області – в 9 ОТГ, у Запорізькій області – у 8 ОТГ, в Івано-Франківській області – в 6 ОТГ, у Київській області – в 2 ОТГ, у Кіровоградській області – в 6 ОТГ, у Луганській області – в 1 ОТГ, у Миколаївській області – в 2 ОТГ, в Одеській області – в 5 ОТГ, у Полтавській області – в 6 ОТГ, у Рівненській області – в 9 ОТГ, у Тернопільській області – в 4 ОТГ, у Харківській області – в 4 ОТГ, у Херсонській області – в 2 ОТГ, у Хмельницькій області – в 4 ОТГ, у Чернівецькій області – в 1 ОТГ, у Чернігівській області – в 5 ОТГ.

Крім того, ЦВК оголосила початок виборчого процесу перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищних, міських голів з 2 листопада 2019 року.

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