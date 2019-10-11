 Акція "Ні капітуляції" - це не просто протест, це частина нашої війни за незалежність, виходимо по всій Україні, - Ярош

Про це заявив командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош у своєму зверненні, яке є в розпорядженні Цензор.НЕТ.

"Брати і сестри! Здача кожного метра української землі, политої кров'ю наших побратимів - це саме та "червона лінія", яку переходити в жодному разі не можна. Всеукраїнська акція, приурочена до Дня захисника України - це не просто протест незгодних з політикою влади, це - державотворчий чин, це допомога тій самій владі у веденні важких міжнародних переговорів, присвячених нашій війні за незалежність... і не важливо, що більшість українських громадян дезорієнтовані і деморалізовані. Долю України вирішують не маси розчарованих, а легіони ідейно-мотивованих і вишколених українських воїнів, для яких гасло "Україна понад усе" і "Перемога або смерть!" грають першорядну роль у житті", - йдеться в зверненні.

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Ярош зазначив, що акція "Ні капітуляції" це частина нашої війни за незалежність.

"Тому, друзі, мобілізуємося і виходимо на неї по всій Україні. Ми гідні перемоги. Слава Україні!" - підсумував Ярош.

Нагадаємо, в багатьох містах України, а також у Празі 6 жовтня відбулись акції "Ні капітуляції".