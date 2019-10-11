 Акція "Ні капітуляції" - це не просто протест, це частина нашої війни за незалежність, виходимо по всій Україні, - Ярош

Про це заявив командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош у своєму зверненні, яке є в розпорядженні Цензор.НЕТ.
"Брати і сестри! Здача кожного метра української землі, политої кров'ю наших побратимів - це саме та "червона лінія", яку переходити в жодному разі не можна. Всеукраїнська акція, приурочена до Дня захисника України - це не просто протест незгодних з політикою влади, це - державотворчий чин, це допомога тій самій владі у веденні важких міжнародних переговорів, присвячених нашій війні за незалежність... і не важливо, що більшість українських громадян дезорієнтовані і деморалізовані. Долю України вирішують не маси розчарованих, а легіони ідейно-мотивованих і вишколених українських воїнів, для яких гасло "Україна понад усе" і "Перемога або смерть!" грають першорядну роль у житті", - йдеться в зверненні.
Ярош зазначив, що акція "Ні капітуляції" це частина нашої війни за незалежність.
"Тому, друзі, мобілізуємося і виходимо на неї по всій Україні. Ми гідні перемоги. Слава Україні!" - підсумував Ярош.
Нагадаємо, в багатьох містах України, а також у Празі 6 жовтня відбулись акції "Ні капітуляції".
Я сначала думал, что Ярош Бенино порождение...
А нам своє робити.
что ему свое робыты? оружие чистить?
Вообще Яроша только по таким случаям достают
Так Ярош молчит в тряпочку
😁😁😁
зеля любить лестощі та дуполизання.
(не забудь стукануть на меня)
И В 2014 БЕНЯ КОЛОМОЙСКИЙ ЕЁ РЕШИЛ. НО ВЫ БЕНЮ ОБОСРАЛИ. ЧТО Ж....
ТЕПЕРЬ НА СОБСТВЕННЫЕ ДЕНЬГИ ПИ..РА ПАРАШЕНКИ ОРГАНИЗУЙТЕ НОВЫЕ ДОБРОБАТЫ, И ВПЕРЁД, НЕ БАЗИКАТЬ, А ОСВОБОЖДАТЬ УКРАИНСКИЕ ГОРОДА И ПОСЁЛКИ.
НАПОМИНАЮ, В 2014 ГОДУ БЕНЯ СМОГ, И НА ЕГО ДЕНЬГИ, БЛАГОДАРЯ ЕГО ОРГАНИЗАЦИИ БЫЛИ ОСВОБОЖДЕНЫ ГОРОДА И ПОСЁЛКИ УКРАИНЫ БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ О ,,ЗРАДЕ", И О ВЫШИВАТНОМ ,,ПАТРИОТИЗМЕ".
СМОЖЕТ ЛИ ТЕПЕРЬ ОБОКРАВШИЙ, И ОБОСРАВШИЙ КОЛОМОЙСКОГО ПИ...Р ПАРАШЕНКО ПОВТОРИТЬ ТО, ЧТО СМОГ СДЕЛАТЬ КОЛОМОЙСКИЙ В 2014 ГОДУ????????? ИЛИ ЖАБА ЗАДУШИТ ПИ...РА??????
СНАЧАЛА ПОИНТЕРЕСУЙСЯ КАКИЕ БАТАЛЬОНЫ КРОМЕ ,,ДОНБАССА" БЫЛИ СОЗДАНЫ ПО ИНИЦИАТИВЕ И НА ДЕНЬГИ КОЛОМОЙСКОГО, А ПОТОМ УЗНАЕШЬ КАКИЕ ГОРОДА И ПОСЁЛКИ КРОМЕ СТАРОБЕЛЬСКА, НОВОАЙДАРА, ЛИСИЧАНСКА, СЕВЕРОДОНЕЦКА, ПЕРВОМАЙСКА БЫЛИ ОСВОБОЖДЕНЫ ЭТИМИ ДОБРОБАТАМИ СОЗДАННЫМИ ТОЛЬКО БЛАГОДАРЯ КОЛОМОЙСКОМУ.
К слову о патриоте коломойском, обокраденым Порошенко:
"В США ФБР розлсідує справу з відмивання коштів Коломойським, та Боголюбовим та їхніх партнерів звинувачують у відмиванні й привласненні 622,8 мільйонів доларів США, які належали вкладникам "Приватбанку" в Україні. В позові йдеться, що їх відмивали з допомогою цілого ряду фіктивних фірм та дочірньої філії "Приватбанку" на Кіпрі. Зрештою, гроші виводили в США, де за них купляли нерухомість, а також металургійні заводи в штатах Огайо, Мічиган, Західна Вірджинія, Кентуккі та інших.
В позові стверджується, що завдяки шахрайству Коломойський і Боголюбов стали найбільшими власниками нерухомості в Клівленді, Огайо.
Згідно з позовом, відмивання відбувалось протягом десятьох років, з 2006 по 2016 - до моменту націоналізації "Приватбанку". Загальна сума, яка надійшла на кіпрські рахунки за цей період - 470 мільярдів доларів США. Це майже 13 річних бюджетів України і вдвічі більше за ВВП Кіпру за цей самий період."
На таких тримається незалежність України!!!
Україна понад усе!
Нас повинно бути 500 тисяч!!!!!!!!!
Від козаків, до найкращого передвоєнного командарма Власова. І всЄ вєрниЄ сини кацапії