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Теми дня: Пресмарафон Зеленського Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
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Все про:акція (646) Ярош (116) добровольці (340) капітуляція (2)

 Акція "Ні капітуляції" - це не просто протест, це частина нашої війни за незалежність, виходимо по всій Україні, - Ярош

Акція "Ні капітуляції" - це частина нашої війни за незалежність, тому виходимо на неї по всій Україні.

Про це заявив командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош у своєму зверненні, яке є в розпорядженні Цензор.НЕТ.

"Брати і сестри! Здача кожного метра української землі, политої кров'ю наших побратимів - це саме та "червона лінія", яку переходити в жодному разі не можна. Всеукраїнська акція, приурочена до Дня захисника України - це не просто протест незгодних з політикою влади, це - державотворчий чин, це допомога тій самій владі у веденні важких міжнародних переговорів, присвячених нашій війні за незалежність... і не важливо, що більшість українських громадян дезорієнтовані і деморалізовані. Долю України вирішують не маси розчарованих, а легіони ідейно-мотивованих і вишколених українських воїнів, для яких гасло "Україна понад усе" і "Перемога або смерть!" грають першорядну роль у житті", - йдеться в зверненні.

Також читайте: Деякі учасники акції протесту на Майдані створили організацію "Рух опору капітуляції"

Ярош зазначив, що акція "Ні капітуляції" це частина нашої війни за незалежність.

"Тому, друзі, мобілізуємося і виходимо на неї по всій Україні. Ми гідні перемоги. Слава Україні!" - підсумував Ярош.

Нагадаємо, в багатьох містах України, а також у Празі 6 жовтня відбулись акції "Ні капітуляції".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153556
 
   
 Топ коментарі
 
Не обращай внимания, оно зебил.
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Ну до чого ж ти тупе кацапське дерьмо. Розберемся без тебе.
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Зелі пох... на українську землю политу кровю... Головне, що "Свати" бидло дивиться, ще й на росії це гавно можна показати і бабосів накосити
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Кто пояснит - Ярош "чьих будет"? Он как-то неожиданно появился ниоткуда со своим ПС, стал жупелом Раша ТВ, потом пропал фактически после аннексий. Теперь вот опять с еще более мутным Билецким во главе типа протестов. По логике должны провокаторы Корчинский и Гришин подтянуться.
Я сначала думал, что Ярош Бенино порождение...
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Як завжди Дмитра Анатолійовича облаяли московські шавки. Акція "Ні капітуляції" - це не просто протест, це частина нашої війни за незалежність, виходимо по всій Україні, - Ярош - Цензор.НЕТ 48
А нам своє робити.
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Ярош как тест на кацапа. Кто начал гавкать - тот и кацап.
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кто такой этот ярыш?
что ему свое робыты? оружие чистить?
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Тільки дві сентенції, Ксєнія: "за справами їх судіть" і "кому вигідно?". І у 2014 -му і зараз...
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Оксана, наказать донбасс военным путём уже никто не даст. теперь вопрос как удержать донбасс в составе Украины? а очень просто: перевешать нациков.
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Достали Яроша из шкафа и ну рядить его в патриота

Вообще Яроша только по таким случаям достают
Так Ярош молчит в тряпочку
😁😁😁
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а лалок дістають щодня.
зеля любить лестощі та дуполизання.
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А ты, я вижу, бабушка Ксения, любишь Свинарчуков, Кононенков и Петю-парашу... и тебе не известна пословица "Скажи мне кто твои друзья..." ?
(не забудь стукануть на меня)
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***** надеется, что будет заворуха и сторонники сдачи территории будут воевать с патриотами, но оно просчиталось, так как они уже капитулировали как на внешнем, так и на внутреннем фронте, всё будет Украина.
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Слышал что на этих акциях будут раздавать повестки в военкоматы. Как говорится, не словом а делом.
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Дурак ты, и уши у тебя холодные. Я и так в моб.резерве первой очереди. Мне и повестку не нужно, достаточно звонка. Тревожный рюкзак, кикимора, личное оружие и прочие девайсы всегда готовы.
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А без звонка, по воли сердца отомстить за погибших на линии разграничения? Реальность сразу включается?
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Слышал, что сцыкливый Alex Rozhenko именно поэтому не был замечен ни на одной акции за 5 лет.
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Пока идет война он будет спасать Украину, это почётно и выгодно. Если война закончится, он никому не нужен.
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Тобі, кацапе, також віна вигідна. Бо хто платитиме тобі, свиняче рило-боте, коли не буде війни? Акція "Ні капітуляції" - це не просто протест, це частина нашої війни за незалежність, виходимо по всій Україні, - Ярош - Цензор.НЕТ 6203
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ПРОБЛЕМА РЕШАЕТСЯ ПРОСТО, БЕЗ БАЗИКАНИЯ ЯЗЫКОМ ПРО ,,ЗРАДУ".
И В 2014 БЕНЯ КОЛОМОЙСКИЙ ЕЁ РЕШИЛ. НО ВЫ БЕНЮ ОБОСРАЛИ. ЧТО Ж....
ТЕПЕРЬ НА СОБСТВЕННЫЕ ДЕНЬГИ ПИ..РА ПАРАШЕНКИ ОРГАНИЗУЙТЕ НОВЫЕ ДОБРОБАТЫ, И ВПЕРЁД, НЕ БАЗИКАТЬ, А ОСВОБОЖДАТЬ УКРАИНСКИЕ ГОРОДА И ПОСЁЛКИ.
НАПОМИНАЮ, В 2014 ГОДУ БЕНЯ СМОГ, И НА ЕГО ДЕНЬГИ, БЛАГОДАРЯ ЕГО ОРГАНИЗАЦИИ БЫЛИ ОСВОБОЖДЕНЫ ГОРОДА И ПОСЁЛКИ УКРАИНЫ БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ О ,,ЗРАДЕ", И О ВЫШИВАТНОМ ,,ПАТРИОТИЗМЕ".
СМОЖЕТ ЛИ ТЕПЕРЬ ОБОКРАВШИЙ, И ОБОСРАВШИЙ КОЛОМОЙСКОГО ПИ...Р ПАРАШЕНКО ПОВТОРИТЬ ТО, ЧТО СМОГ СДЕЛАТЬ КОЛОМОЙСКИЙ В 2014 ГОДУ????????? ИЛИ ЖАБА ЗАДУШИТ ПИ...РА??????
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"ОСВОБОЖДЕНЫ ГОРОДА И ПОСЁЛКИ УКРАИНЫ...." уточни какие именно. Я знаю про один-Иловайск. Прямо из его кабинета в Днепровской ОГА Костя и Андрюша "повели в бой", призвали добробаты, потом усрались и смылись.
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ТЫ МЕНЬШЕ ПЕЙ, БОЛЬШЕ ИНТЕРЕЕСУЙСЯ. 😂😅😂
СНАЧАЛА ПОИНТЕРЕСУЙСЯ КАКИЕ БАТАЛЬОНЫ КРОМЕ ,,ДОНБАССА" БЫЛИ СОЗДАНЫ ПО ИНИЦИАТИВЕ И НА ДЕНЬГИ КОЛОМОЙСКОГО, А ПОТОМ УЗНАЕШЬ КАКИЕ ГОРОДА И ПОСЁЛКИ КРОМЕ СТАРОБЕЛЬСКА, НОВОАЙДАРА, ЛИСИЧАНСКА, СЕВЕРОДОНЕЦКА, ПЕРВОМАЙСКА БЫЛИ ОСВОБОЖДЕНЫ ЭТИМИ ДОБРОБАТАМИ СОЗДАННЫМИ ТОЛЬКО БЛАГОДАРЯ КОЛОМОЙСКОМУ.
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Зачем мне интересоваться, если есть ты, который в теме. Когда написано НА ДЕНЬГИ КОЛОМОЙСКОГО, перед глазами вывеска "Приватбанк. Извините денег нет". "Футбольный клуб Днепр. Извините, закрыто". И я понимаю что это МОИ деньги. Добавь про Петю, который все украл и смародерил.
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Всё было бы уже освобождено нашей армией, а не Беней,если бы не вмешалось *****.
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Им нужна была Ахметовская ТЭЦ. А погоняло Корбан
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К слову о патриоте коломойском, обокраденым Порошенко:
"В США ФБР розлсідує справу з відмивання коштів Коломойським, та Боголюбовим та їхніх партнерів звинувачують у відмиванні й привласненні 622,8 мільйонів доларів США, які належали вкладникам "Приватбанку" в Україні. В позові йдеться, що їх відмивали з допомогою цілого ряду фіктивних фірм та дочірньої філії "Приватбанку" на Кіпрі. Зрештою, гроші виводили в США, де за них купляли нерухомість, а також металургійні заводи в штатах Огайо, Мічиган, Західна Вірджинія, Кентуккі та інших.
В позові стверджується, що завдяки шахрайству Коломойський і Боголюбов стали найбільшими власниками нерухомості в Клівленді, Огайо.
Згідно з позовом, відмивання відбувалось протягом десятьох років, з 2006 по 2016 - до моменту націоналізації "Приватбанку". Загальна сума, яка надійшла на кіпрські рахунки за цей період - 470 мільярдів доларів США. Це майже 13 річних бюджетів України і вдвічі більше за ВВП Кіпру за цей самий період."
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Ярошу респект!
На таких тримається незалежність України!!!
Україна понад усе!
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Украина держится на гражданском обществе! Нужно всем компаниям приходить на акцию и показать, что Украинцы не дадут сдать страну Путину!!! Главный в стране не Зеленский, а народ!!! Это по конституции! Кто действует против народа, то оказывается за поребриком!
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В неділю 14-го жовтня всі на акцію протесту!!!
Нас повинно бути 500 тисяч!!!!!!!!!
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А на самом деле нужна только снайперская пара и группа прикрытия.
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ну это не народ Украины а 500 тысячное кодло
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Все правильно! На выборах Зеленский говорил, что достаточно прекратить стрелять, а тут уже отвод войск захотел.
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А нафіга взагалі Лугандону вибори? Нехай років 10(20, 30, 40... ) відпочинуть від виборів. Вони як не проголосують, то оберуть то Янека, то пуйла. От нехай ті лугнадони, що бігали по "референдумах", відпочивають. Больненьким на голову не можна голосувати. Бо наголосують так, що потім у всіх голова болить.
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Ватникам в Украине вобще выборы противопоказаны.
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У них на расее выборы это рудимент, ордло как верный сын *****, не имеет выбора, кроме *****.
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Надеюсь Ярош не подкачает, ведь правду пишут и глаголят, ЗЕ выбрали те кто голосовал за яныка и его кодло. В то время все было голубое, массовая агитация и тонны макаронов на уши людям, и сейчас ничего не изменилось, риторика та же. По большому счету, всех зебилов нужно считать предателями своей страны, в наказание за слабоумие.
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Ну шо майонезники 8% 30 серебряников отрабатываете?
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А у ЗЕленых сфинктр не железный. Уже сейчас очевидно что дал необратимую трещину и течь. Акція "Ні капітуляції" - це не просто протест, це частина нашої війни за незалежність, виходимо по всій Україні, - Ярош - Цензор.НЕТ 4961
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Так 14 жовтня 2019 року в Києві на свято Покрови Пресвятої Богородиці на честь 77-річчя створення Української Повстанської Армії відбудеться традиційний Марш УПА «Захистимо українську землю!».Головна вимога цьогорічного маршу - не допустити втрати територіяльної цілісности та державного суверенітету України ні через реалізацію капітуляції по «формулі Штайнмаєра», ні через розпродаж землі й пограбунок українців олігархами та чужоземним капіталом.
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О нафталиновый Ярош вылез...Призывает он блеать выходить по всей стране ,только вот страна устала за 5 лет от всего етого ,а кучка недалеких "патриотов" продолжает разшатывать и без того сложную ситуацию в стране...
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Ты устанешь ещё больше, когда тебя в мирном городе накроют российским градом.
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я давно подозревал- Ярош птенец лубянской демократии, тайно засланный и хорошо обученый. Вынимает его Кремль или Петюня-шоколадный как черта из табакерки, в нужный момент, не знаю. Самая большая проблема Украины,- на 3-х казаков- 4 Гетьмана, и восемь из них- предатели....
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Яу на мене, то ти не зроблений в есєрєсєрь, а не дороблений.
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А ведь ты не "Сделанный", ты - НЕДОДЕЛАННЫЙ из подвала Лубянки. Вот таких как ты ублюдков надо сразу ловить и в портовые бочки закатывать с хлоркой и серной кислотой.
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То-то дєло у кацапов: мільйони кацапів у лавах Вермахту
Від козаків, до найкращого передвоєнного командарма Власова. І всЄ вєрниЄ сини кацапії Акція "Ні капітуляції" - це не просто протест, це частина нашої війни за незалежність, виходимо по всій Україні, - Ярош - Цензор.НЕТ 1128
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Им пора переименоваться в "Партию большевиков, слуг X% народа", где X - переменная величина, стремящаяся к нулю.
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Зелені дибіли вірують, що бійців добровольців Петька покликав на акції протесту.
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Респект, Дмитру!!! Слава Україні!!! смерть расії!!!!
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Зеленский это тряпка а не президент.. с одной стороны его нагибает вся Европа с другой националисты а он просто подставляет свой зад и свой рот то одним то другим.
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Мольфары пророчили Украине президента-женщину. так и получилось. 73% выбрали Монику Зелински.
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Правий Сектор закликає всіх небайдужих Украинців до долі рідної держави яку хочуть знищити капітуляцією прокляті продажні ЗЕбіли- капітулянти. Вийти 14 жовтня 2019 року в Києві на свято Покрови Пресвятої Богородиці на честь 77-річчя створення Української Повстанської Армії де одночасно відбудеться традиційний Марш УПА «Захистимо українську землю!» Головна вимога цьогорічного маршу - не допустити втрати територіяльної цілісности та державного суверенітету України через реалізацію злочинної капітуляції по кремлівській «формулі Штайнмаєра»
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Зебилы, вам срочно нужна консультация психиатра и он скорее всего отправит вас на принудительное лечение
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Ждем возвращения Президента Порошенка.
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давним-давно радив зелен-ому взагалі розпустити ВСУ! Немає військових - немає смертей військових! Залізо-бетонна логіка! Хіба не так, зелен-ий?? Правда потім Україну відіжме сРаша і відправить українців воювати за всяких там моральних уродів асадів і мадурів, але це вже зовсім інше питання...
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